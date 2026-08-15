НООРТ ОЛИВЬЕ ВАН

Ранние годы

О ранних годах жизни Оливье ван Ноорта известно немного. Родился он в 1558 г. в г. Утрехт. С двадцатилетнего возраста был трактирщиком в порту Утрехта. Именно здесь он принял решение связать свою жизнь с морем, став матросом на флоте.

Во главе экспедиции

После фактической утраты сотрудничества с Ост-Индской компанией Нидерланды должны были искать новые пути морских завоеваний. В 1598 г. купцы из Амстердама и Роттердама подготовили проект будущего плавания, которое заключалось в повторении путешествия Ф. Магеллана в Южные моря; конечной точкой маршрута должны были стать Молуккские острова.

Главой экспедиции был назначен Н. Ему было позволено захватывать поселения испанцев и заниматься пиратством. Тем самым планировалось нарушить испанскую торговлю. В состав экспедиции вошли 250 человек, которые составили экипажи «Маврициуса», «Фредерика Хендрика», «Эндрахта», «Хоопа».

Отряд покинул Нидерланды 2 июля 1598 г. Побывав в Британии, 24 сентября экспедиция отбыла к дальним берегам. Прошли западные берега Африки, затем – о-в Принсипи (Гвинейский залив), где столкнулись с португальцами и были вынуждены принять бой. В результате погибли несколько офицеров и лоцман, знавший проход через Магелланов пролив.

В январе 1599 г. экспедиция подошла к о-ву Аннобон и запаслась продовольствием. Добравшись до Бразилии, отряд остановился в бухте Гунабара, где вновь столкнулись с португальцами и были вынуждены отступить. Остановившись на о-ве Сан-Себастьян, Н. частично пополнил запасы продовольствия и двинулся к о-ву Святой Елены, но по пути попал в шторм. Зимовка прошла на о-ве Санта-Клара. Здесь был оставлен один из кораблей – «Эндрахт».

Магелланов пролив и пиратство

20 сентября экспедиция оказалась в бухте Пуэрто-Деседао, где столкнулась с индейцами. 4 ноября достигли пролива Магеллана. Проход через пролив занял 116 дней. Не хватало продовольствия, вспыхнула цинга. В Тихий океан отряд вышел только в феврале – марте 1600 г. К этому времени на судах оставались только 147 человек. Остальные погибли в боях с португальцами, индейцами или сошли ранее.

В Тихом океане потерялся «Фредерик Хендрик» (в 1601 г. добрался до о-ва Тернате в Индонезии). Н. отправился к берегам Чили. Здесь он захватил испанский «Buen Jesús». 28 марта был атакован порт Вальпараисо. В апреле Н. подошел к гавани Лимы. Здесь началось ограбление прибрежных поселений.

После ряда нападений на поселения Н. двинулся к Филиппинам. Его отряд насчитывал только 90 человек. В Манильском заливе Н. продолжил грабежи деревень и судов. Но вновь столкнулся с испанцами.

В начале 1601 г. Н. ушел на о-в Борнео, затем – на о-в Яву, после чего двинулся к мысу Доброй Надежды. Пройдя юг Африки, Н. через Атлантику 26 августа 1601 г. возвратился в Роттердам. В составе его отряда осталось 45 человек. Экспедиция привезла 60 т. специй и других ценных грузов.

Дальнейшая судьба

В 1620 – 1626 гг. Н. был комендантом гарнизона Схоонховена, где и умер 22 февраля 1627 г.