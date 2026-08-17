НОНЫ (лат. Nonae, от nonus ‒ девятый, то есть девятый день до ид, причем считались и иды, и ноны)

В римском календаре 7-й день марта, мая, июля, октября и 5-й день остальных месяцев. Ноны, вместе с календами и идами , были тремя основными датами, на которых строился римсякий счет дней внутри месяца.

Ноны примерно совпадали с первой четвертью фазы Луны. Римские понтифики в ноны объявляли о праздниках, которые будут отмечаться в текущем месяце. В февральские ноны они же провозглашали, сколько дней дополнительно будет вставлено в месяц.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев