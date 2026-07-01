НОННОКТХА

НОННОКТХА (Нон Нок Тха) - древ­ние по­се­ле­ние и грун­то­вый мо­гиль­ник близ современной дервний Бан­на­ди (район Пху­ви­анг на за­па­де провинции Кхонкэн, Таи­ланд).

Па­мят­ник рас­по­ло­жен на бе­ре­гу р. Намп­хонг, в до­ли­не, при­мы­каю­щей к под­но­жию Нон­нокт­хи («Пе­ре­пе­ли­но­го хол­ма/го­ры»). Ис­сле­до­вал­ся в рам­ках про­грам­мы пра­ви­тель­ст­ва Таи­лан­да и Га­вай­ско­го университета; от­крыт американским ар­хео­ло­гом и ан­тро­по­ло­гом Ч.Ф. Гор­ма­ном в 1964 год, основные рас­коп­ки американско-но­во­зеландского ис­сле­до­ва­те­ля Д. Бей­ар­да в декабе 1965 года - апреле 1966 года (при уча­стии Р. Пар­ке­ра, Но­вая Зе­лан­дия) и в 1968 году.

Об­щая площадь около 1 га (вскры­то около 340 м2), куль­тур­ный слой около 1,4 м. Пер­во­на­чаль­но да­ти­ро­вал­ся около 3000- 200 лет до н. э.; Бей­ард вы­де­лил пе­рио­ды: ран­ний (3 фа­зы; не­ка­либ­ров. ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты в ин­тер­ва­лах 2307-1858 и 1770-1310 годов до н. э.), сред­ний (8 фаз; есть да­ты в ин­тер­ва­ле 1400-900 годов до н. э.), позд­ний (6 фаз).

Не­ко­то­рое вре­мя Нонноктха был един­ст­вен­ным хо­ро­шо рас­ко­пан­ным па­мят­ни­ком в бас­сей­не западных при­то­ков сред­не­го те­че­ния Ме­кон­га, по­это­му вни­ма­ние ис­то­ри­ков и ар­хео­ло­гов бы­ло со­сре­до­то­че­но на нём. Не­смот­ря на позд­ней­шие рас­коп­ки, в т. ч. бо­лее круп­ных па­мят­ни­ков, на пла­то Ко­рат (напр., Бань­чянг, Нан­нонг­чик, Нон­пак­лу­ай и др.) и ис­сле­до­ва­ния на др. тер­ри­то­ри­ях, об­щая кар­ти­на раз­ви­тия куль­тур ре­гио­на не соз­да­на, и Нонноктха ос­та­ёт­ся од­ним из эта­ло­нов в ар­хео­ло­гическом изу­че­нии Юго-Восточной Азии.

Ран­ний пе­ри­од от­но­сит­ся в основном к по­зд­не­му не­оли­ту . Ха­рак­тер­ны круг­ло­дон­ные ке­ра­мич. горш­ки со шну­ро­вым ор­на­мен­том; есть горш­ки не­сколь­ких ви­дов с ша­ро­вид­ным ту­ло­вом на низ­ких по­лых под­до­нах, глу­бо­кие бан­ко­вид­ные ча­ши на низ­ком по­лом под­до­не с гру­бым лен­точ­ным ор­на­мен­том по ту­ло­ву, плос­ко­дон­ные мис­ки и ча­ши без под­до­на. Тон­кие пря­мо­уголь­ные в се­че­нии ка­мен­ные «тёс­ла» без ус­ту­пов; ши­ро­ко ос­вое­на шли­фов­ка кам­ня. Тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­ты на спи­не; ино­гда в мо­ги­лах (ча­ще - дет­ских) на­хо­дят кос­ти со­ба­ки, сви­ньи, бы­ков-зе­бу. За­фик­си­ро­ва­ны так­же ри­со­вод­ст­во, ры­бо­лов­ст­во. К фа­зе 3 от­но­сит­ся на­ход­ка на гру­ди по­гре­бён­но­го кель­та из оло­вян­ной (14%) брон­зы.

Для сред­не­го пе­рио­да (брон­зо­вый век) ха­рак­тер­но боль­шее раз­но­об­ра­зие ке­ра­мических форм. По­яв­ля­ют­ся горш­ки на низ­ком по­лом под­до­не, плос­ко­дон­ные кор­ча­ги с вы­сту­пом на мес­те пе­ре­хо­да от ту­ло­ва к вен­чи­ку, круп­ные со­су­ды с вы­со­ким гор­лом и руч­ка­ми-на­ле­па­ми, слег­ка за­гну­ты­ми вверх; к ред­ким фор­мам от­но­сит­ся гор­шок-три­под на 3 ок­руг­лых сплош­ных нож­ках. Ор­на­мент врез­ной и вы­пол­нен­ный от­тис­ком ве­рёв­ки, есть и рас­пис­ная по­су­да. Брон­зо­вые из­де­лия - не ред­кость; най­де­ны и фор­мы для от­лив­ки кель­тов. Сре­ди на­хо­док есть так­же бу­сы из ра­ко­вин и др. По­гре­бён­ные ори­ен­ти­ро­ва­ны го­ло­вой в основном на юго-за­пад, хо­тя для не­ко­то­рых фаз за­фик­си­ро­ва­на ори­ен­та­ция на се­вер или се­ве­ро-за­пад; ха­рак­тер­но на­ли­чие кос­тей сви­ней, со­бак. Мно­го дет­ских по­гре­бе­ний.

Позд­ний пе­ри­од (ран­ний же­лез­ный век ) при­вле­кал мень­шее вни­ма­ние ис­сле­до­ва­те­лей. По­ка­за­тель­ны горш­ки на по­лых под­до­нах сред­них раз­ме­ров, с рас­пис­ным ор­на­мен­том на верх­ней час­ти ту­ло­ва и по вен­чи­ку в ви­де круп­ных спи­ра­лей и дуг с утол­ще­ни­ем на кон­це, ха­рак­тер­ные и для ря­да других па­мят­ни­ков ре­гио­на.

Д.В. Де­о­пик, М.Ю. Уль­я­но

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)