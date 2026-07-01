НОННОКТХА
НОННОКТХА (Нон Нок Тха) - древние поселение и грунтовый могильник близ современной дервний Баннади (район Пхувианг на западе провинции Кхонкэн, Таиланд).
Памятник расположен на берегу р. Нампхонг, в долине, примыкающей к подножию Нонноктхи («Перепелиного холма/горы»). Исследовался в рамках программы правительства Таиланда и Гавайского университета; открыт американским археологом и антропологом Ч.Ф. Горманом в 1964 год, основные раскопки американско-новозеландского исследователя Д. Бейарда в декабе 1965 года - апреле 1966 года (при участии Р. Паркера, Новая Зеландия) и в 1968 году.
Общая площадь около 1 га (вскрыто около 340 м2), культурный слой около 1,4 м. Первоначально датировался около 3000- 200 лет до н. э.; Бейард выделил периоды: ранний (3 фазы; некалибров. радиоуглеродные даты в интервалах 2307-1858 и 1770-1310 годов до н. э.), средний (8 фаз; есть даты в интервале 1400-900 годов до н. э.), поздний (6 фаз).
Некоторое время Нонноктха был единственным хорошо раскопанным памятником в бассейне западных притоков среднего течения Меконга, поэтому внимание историков и археологов было сосредоточено на нём. Несмотря на позднейшие раскопки, в т. ч. более крупных памятников, на плато Корат (напр., Баньчянг, Наннонгчик, Нонпаклуай и др.) и исследования на др. территориях, общая картина развития культур региона не создана, и Нонноктха остаётся одним из эталонов в археологическом изучении Юго-Восточной Азии.
Ранний период относится в основном к позднему неолиту. Характерны круглодонные керамич. горшки со шнуровым орнаментом; есть горшки нескольких видов с шаровидным туловом на низких полых поддонах, глубокие банковидные чаши на низком полом поддоне с грубым ленточным орнаментом по тулову, плоскодонные миски и чаши без поддона. Тонкие прямоугольные в сечении каменные «тёсла» без уступов; широко освоена шлифовка камня. Трупоположения вытянуты на спине; иногда в могилах (чаще - детских) находят кости собаки, свиньи, быков-зебу. Зафиксированы также рисоводство, рыболовство. К фазе 3 относится находка на груди погребённого кельта из оловянной (14%) бронзы.
Для среднего периода (бронзовый век) характерно большее разнообразие керамических форм. Появляются горшки на низком полом поддоне, плоскодонные корчаги с выступом на месте перехода от тулова к венчику, крупные сосуды с высоким горлом и ручками-налепами, слегка загнутыми вверх; к редким формам относится горшок-трипод на 3 округлых сплошных ножках. Орнамент врезной и выполненный оттиском верёвки, есть и расписная посуда. Бронзовые изделия - не редкость; найдены и формы для отливки кельтов. Среди находок есть также бусы из раковин и др. Погребённые ориентированы головой в основном на юго-запад, хотя для некоторых фаз зафиксирована ориентация на север или северо-запад; характерно наличие костей свиней, собак. Много детских погребений.
Поздний период (ранний железный век) привлекал меньшее внимание исследователей. Показательны горшки на полых поддонах средних размеров, с расписным орнаментом на верхней части тулова и по венчику в виде крупных спиралей и дуг с утолщением на конце, характерные и для ряда других памятников региона.
Д.В. Деопик, М.Ю. Ульяно