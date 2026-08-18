НОНН ПАНОПОЛИТАНСКИЙ (др.-греч. Νόννος ὁ Πανοπολίτης) На чтение: 1 минута

Греческий поэт V в. н.э.

Автор самого большого сохранившегося эпоса «Деяния Диониса» (Διονυσιακά) в 48 книгах. Повествование начинается с похищения Европы, рассказ о рождении Диониса содержится только в VIII книге, основную часть эпоса составляет описание похода Диониса в Индию, заканчивается он апофеозом Диониса и принятием его в круг олимпийцев. Нонн подражает Гомеру , как в форме, так и в содержании своей поэмы, заметно влияние александрийской поэзии и эллинистического романа. Нонн приводит огромное количество мифологического материала, далеко не всегда связанного с Дионисом: рассказы о Тифоне , Кадме , Персее , Девкалионе и многих других героях. Вся поэма проникнута дионисийским экстазом; отмечают ее особую звучность, ставшую следствием аллитераций, ассонансов и модификации Нонном дактилического гекзаметра, который еще в IV в. вступил в противоречие с развитием языка (смена тонического ударения силовым). В конце жизни Нонн обратился в христианство и, возможно, стал епископом Панополя. Он написал поэтическую парафразу «Евангелия от Иоанна» – гекзаметрическую поэму «Деяния Иисуса».

Сочинения :

Nonni Panopolitani Paraphrasis S. Evangelii Joannei / Ed. A. Scheindler. Lipsiae, 1881;

Nonni Panopolitani Dionysiaca / Ed. A. Ludwich. Vol. I-II. Leipzig, 1909-1911;

Нонн Панополитанский. Деяния Диониса / Пер. Ю. А. Голубца. СПб., 1997;

Нонн из Хмима. Деяния Иисуса / Пер. Ю. А. Голубца, Д. А. Поспелова, А. В. Маркова. М., 2002.