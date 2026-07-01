НОМОКАНОН
НОМОКАНОН (греч. νομοϰάνονον или νομοϰάνων, букв. - законоправило) - византийский юридический сборник, включающий церковные каноны (ϰάνων ) и законы (νόμος) императоров о Церкви.
В номоканоне, как правило, имелось 2 части - предметная и хронологическая. Первая из них (традиционно она именуется «систематической», хотя и вторая часть построена систематически) состояла из ряда разделов (титулов), которые могли делиться на главы. Титулы и главы были выделены по предметам правового регулирования (о статусе епископов, о церковных наказаниях и т. д.) и содержали ссылки на соответствующие каноны, а во многих случаях и выдержки из государственных законов (или ссылки на законы).
Во второй части номоканона находились полные тексты канонов, расположенные в хронологической последовательности (зачастую учитывалась и юридическая сила канонов - напр., каноны Вселенских соборов могли предшествовать канонам Поместных соборов). Номоканоны обычно снабжались предисловием, перечнем источников, оглавлением первой части. Кроме того, к ним часто присоединялись разл. дополнения (сборники государсвтеных законов, церковно-исторические повествования и др.).
Среди памятников номоканонического типа наиболее известны номоканоны 50 титулов (конец VI века) и номоканоны 14 титулов (первая половина VII века), названные так по количеству разделов в предметной части. Оба сборника многократно перерабатывались и дополнялись. Важнейшие редакции номоканонов 14 титулов принадлежат свт. Фотию Константинопольскому (883 год) и Феодору Весту (около 1090 года). В середине XII века Иоанн Зонара составил комментарий к хронологической части номоканонов 14 титулов, а в 1169-1177 годы Феодор Вальсамон прокомментировал обе части сборника.
К номоканонам иногда причисляют Властаря синтагму алфавитную, которая, однако, является особым церковно-юридическим сборником, отличающимся от номоканонв по структуре и содержанию. Название «номоканон» также применялось в поздней Византии и славянских государствах для обозначения сборников, регламентировавших практику церковного покаяния (номоканон Псевдо-Иоанна Постника, номоканон при Большом Требнике и др.; см. также Епитимия). После падения Византии в греческих церковных кругах продолжали создаваться правовые сборники, называвшиеся «номоканонами» (напр., номоканон Мануила Малакса), хотя они имели мало общего с традиционными византийскими номоканонами. К разряду номоканонов могли относиться и конкретные юридичекие памятники (рукописи).
Начиная с IX-X веков номоканоны неоднократно переводились на церковнославянский язык, составив основу различных редакций Кормчей книги.
Издания:
Σύνταγμα τῶν θείων ϰαὶ ἱερῶν ϰανόνων : ’Εν 6 τ. / ’Εϰδ. Г. ‘Ράλλη, М. Ποτλή. ’Αθῆναι, 1852. T. 1;
Migne PG. T. 104. Col. 441–1217;
Bibliotheca juris canonici veteris / Ed. G. Voellus, H. Justellus. Lutetiæ Parisüorum, 1661. Vol. 2. P. 603–660;
Juris ecclesiastici græ corum historia et monumenta / Cur. card. J. B. Pitra. Romae, 1868. T. 2. P. 416–420, 433–673;
Бенешевич В.Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906–1907. Т. 1. Вып. 1–3. Lpz., 1974;
Нарбеков В.А. Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с толкованиями Вальсамона. Казань, 1899. Ч. 2.