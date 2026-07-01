НОМОКАНОН

НОМОКАНОН (греч. νομοϰάνονον или νομοϰάνων, букв. - за­ко­но­пра­ви­ло) - ви­зантийский юри­дический сбор­ник, вклю­чаю­щий цер­ков­ные ка­но­ны (ϰάνων ) и за­ко­ны (νόμος) им­пе­ра­то­ров о Церк­ви.

В номоканоне, как пра­ви­ло, име­лось 2 час­ти - пред­мет­ная и хро­но­ло­ги­че­ская. Пер­вая из них (тра­ди­ци­он­но она име­ну­ет­ся «сис­те­ма­ти­че­ской», хо­тя и вто­рая часть по­строе­на сис­те­ма­ти­че­ски) со­стоя­ла из ря­да раз­де­лов (ти­ту­лов), ко­то­рые мог­ли де­лить­ся на гла­вы. Ти­ту­лы и гла­вы бы­ли вы­де­ле­ны по пред­ме­там пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния (о ста­ту­се епи­ско­пов, о цер­ков­ных на­ка­за­ни­ях и т. д.) и со­дер­жа­ли ссыл­ки на со­от­вет­ст­вую­щие ка­но­ны, а во мно­гих слу­ча­ях и вы­держ­ки из государственных за­ко­нов (или ссыл­ки на за­ко­ны).

Во второй час­ти номоканона на­хо­ди­лись пол­ные тек­сты ка­но­нов, рас­по­ло­жен­ные в хро­но­ло­гической по­сле­до­ва­тель­но­сти (за­час­тую учи­ты­ва­лась и юри­дическая си­ла ка­но­нов - напр., ка­но­ны Все­лен­ских со­бо­ров мог­ли пред­ше­ст­во­вать ка­но­нам По­ме­ст­ных со­бо­ров). Номоканоны обыч­но снаб­жа­лись пре­ди­сло­ви­ем, пе­реч­нем ис­точ­ни­ков, ог­лав­ле­ни­ем первой час­ти. Кро­ме то­го, к ним час­то при­сое­ди­ня­лись разл. до­пол­не­ния (сбор­ни­ки государсвтеных за­ко­нов, цер­ков­но-ис­то­рические по­ве­ст­во­ва­ния и др.).

Сре­ди па­мят­ни­ков но­мо­ка­но­нического ти­па наи­бо­лее из­вест­ны номоканоны 50 ти­ту­лов (конец VI века) и номоканоны 14 ти­ту­лов (первая половина VII века), назван­ные так по ко­ли­че­ст­ву раз­де­лов в пред­мет­ной час­ти. Оба сбор­ни­ка мно­го­крат­но пе­ре­ра­ба­ты­ва­лись и до­пол­ня­лись. Важ­ней­шие ре­дак­ции номоканонов 14 ти­ту­лов при­над­ле­жат свт. Фо­тию Кон­стан­ти­но­поль­ско­му (883 год) и Фео­до­ру Вес­ту (около 1090 года). В середине XII века Ио­анн Зо­на­ра со­ста­вил ком­мен­та­рий к хро­но­ло­гической час­ти номоканонов 14 ти­ту­лов, а в 1169-1177 годы Фео­дор Валь­са­мон про­ком­мен­ти­ро­вал обе час­ти сборника.

К номоканонам ино­гда при­чис­ля­ют Вла­ста­ря син­таг­му ал­фа­вит­ную, ко­то­рая, од­на­ко, яв­ля­ет­ся осо­бым цер­ков­но-юри­дическим сбор­ни­ком, от­ли­чаю­щим­ся от номоканонв по струк­ту­ре и со­дер­жа­нию. На­зва­ние «номоканон» так­же при­ме­ня­лось в позд­ней Ви­зан­тии и славянских го­су­дар­ст­вах для обо­зна­че­ния сбор­ни­ков, рег­ла­мен­ти­ро­вав­ших прак­ти­ку цер­ков­но­го по­кая­ния (номоканон Псев­до-Ио­ан­на По­ст­ни­ка, номоканон при Боль­шом Треб­ни­ке и др.; см. так­же Епи­ти­мия ). По­сле па­де­ния Ви­зан­тии в греческих цер­ков­ных кру­гах про­дол­жа­ли соз­да­вать­ся пра­во­вые сбор­ни­ки, на­зы­вав­шие­ся «номоканонами» (напр., номоканон Ма­нуи­ла Ма­лак­са), хо­тя они име­ли ма­ло об­ще­го с тра­ди­ци­он­ны­ми ви­зантийскими но­мо­ка­но­на­ми. К разряду номоканонов мог­ли от­но­сить­ся и ко­нк­рет­ные юри­дичекие па­мят­ни­ки (ру­ко­пи­си).

На­чи­ная с IX-X веков номоканоны не­од­но­крат­но пе­ре­во­ди­лись на цер­ков­но­сла­вян­ский язык, со­ста­вив ос­но­ву различных ре­дак­ций Корм­чей кни­ги.

Издания:

Σύνταγμα τῶν θείων ϰαὶ ἱερῶν ϰανόνων : ’Εν 6 τ. / ’Εϰδ. Г. ‘Ράλλη, М. Ποτλή. ’Αθῆναι, 1852. T. 1;

Migne PG. T. 104. Col. 441–1217;

Bibliotheca juris canonici veteris / Ed. G. Voel­lus, H. Justellus. Lutetiæ Parisüorum, 1661. Vol. 2. P. 603–660;

Juris ecclesiastici græ co­rum historia et monumenta / Cur. card. J. B. Pit­ra. Romae, 1868. T. 2. P. 416–420, 433–673;

Бе­не­ше­вич В.Н. Древ­не­сла­вян­ская Корм­чая XIV ти­ту­лов без тол­ко­ва­ний. СПб., 1906–1907. Т. 1. Вып. 1–3. Lpz., 1974;

Нар­бе­ков В.А. Но­мо­ка­нон Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха Фо­тия с тол­ко­ва­ния­ми Валь­са­мо­на. Ка­зань, 1899. Ч. 2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)