НОМИСМА (букв. «монета»; лат. назв. СОЛИД)

Золотая монета со стандартным весом в 4.5 г., являвшаяся основой финансовой системы Восточной Римской империи и Византии.

Возникнув в ходе преобразований Диоклетиана, первая настоящая номисма была отчеканена Константином I в Трире в 309 г., а с 324 г. введена уже по всей империи. Эквивалентами номисмы являлись 2 серебряных милиарисия, или 24 серебряных кератия (силикв), или 180 (VI в.)/288 (X в.) медных фоллиса; 72 номисмы равнялись 1 литре (фунт), а 100 литр – 1 кентинарию. На протяжении большей части существования номисмы ее номинал оставался неизменным, что обеспечило номисме статус самой твердой валюты Европы и Средиземноморья, сохранявшийся почти 800 лет.

Ок. 965 г. правительство Никифора II Фоки провело реформу, в результате которой появилась двойная фракция номисмы – гистаменон (стандарт с прежним весом) и тетартерон (облегченный примерно на 10 %), причем фиск требовал внесения налогов полновесными монетами, а выплаты производил порченными. Позднее с конца 1030-х до конца 1070-х гг. масса золота в номисме снизилась до 33 %.

В 1092 г., стремясь стабилизировать денежный курс, Алексей I Комнин вместо номисмы ввел иперпирон с несколько уменьшенным, в сравнении с номисмой, содержанием золота, которое затем практически не менялось до 1204 г. После ликвидации Византии в начале XIII в. качество иперпиронов постоянно ухудшалось, и в середине XIV в. их чеканка была прекращена.

Иллюстрации:

Император Константин Великий (солид, 327. Фессалоника).

Автор статьи: А. Н. Слядзь