НОМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ
НОМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ - теория, согласно которой покупательная способность денег определяется не каким-либо внутренним, присущим самим деньгам, cвойством (качеством), а основывается на легитимной власти государства и поддерживается согласием общества использовать их для реализации присущих им функций; деньги здесь трактуются как «стоимость, созданная законом», а «исполнители» денежных функций выступают лишь знаками (символами) стоимости.
Зарождение номиналистической теории денег в европейской науке может быть отнесено к периоду античности. Платон связывал появление денег с возникновением рыночного обмена, отмечая, что «монета - знак обмена» («Государство», книга II, 371b). Позднее он развивал концепцию, согласно которой одним из условий поддержания стабильности политического устройства является внутригосударственная денежная система, основанная на номиналистических принципах: никто из частных лиц не имеет права владеть золотом или серебром; однако для повседневного обмена должна быть монета, потому что обмен почти неизбежен для ремесленников и всех тех, кому надо выплачивать жалованье; ради этого надо иметь монету, но она будет ценной лишь внутри страны, для остальных же людей не будет иметь никакого значения («Законы», книга V, 742a). Осознавая, что для обеспечения межгосударственных связей необходимо использование денежных средств, обладающих междунар. признанием, Платон считал необходимым ограничить доступ к ним граждан: если частному лицу понадобится выехать за пределы родины, оно может это сделать лишь с разрешения властей; по возвращении домой оно должно сдать государству имеющиеся у него чужеземные деньги, получив взамен местные деньги, согласно расчёту (там же, 742b).
Взгляды Аристотеля на деньги носили более сложный характер. Он дополнил платоновскую концепцию возникновения денег указанием на то, что деньги для участия в обмене должны быть ценными сами по себе, а чеканка монет служит лишь подтверждением их стоимости, давая возможность отказаться от контроля качества и веса монеты при каждом обмене («Политика», 1257а). Это дало основание, напр., Й. Шумпетеру отнести Аристотеля к числу сторонников металлистической теории денег. Вместе с тем ряд высказываний Аристотеля о деньгах носил ярко выраженный номиналистический характер. В частности, развивая положение о том, что деньги возникают из потребности в обмене, он отмечал: словно замена потребности, по общему уговору появилась монета; оттого и имя ей «номисма» (νόμισμα), что она существует не по природе, а по установлению (νόμος) и в нашей власти изменить её или вывести из употребления [«Никомахова этика», кн. V, 8(v)].
Воззрения Аристотеля оказали значит. влияние на экономич. мысль средних веков. Большинство представителей схоластики в той или иной степени разделяли номиналистическую теорию денег. Последняя служила для обоснования подчинённой роли денег в условиях правильного общественно-политического устройства. Деньги рассматривались здесь как результат обществ. соглашения, закреплённого гос. властью. Не будучи сами по себе полезными, они должны были служить достижению общего блага, прежде всего выполняя функции средства обмена и меры стоимости. Признавая важность денег для общества, мыслители античности и Средневековья подчёркивали, что в глазах отд. людей они с лёгкостью могут превращаться из средства в цель, препятствуя движению к подлинному благу. Поэтому сфера денежного обращения требовала особого внимания и контроля. Одним из важнейших практических следствий из данной теории стало осуждение ростовщичества.
Приблизительно к XV-XVI векам влияние схоластики на рассмотрение денежных вопросов существенно снизилось. В условиях активного распространения товарно-денежных отношений на первый план выходило рассмотрение денег как самостоят. феномена, вне связи с морально-этическими воззрениями. Большинство представителей меркантилизма разделяло металлистич. теорию денег. К этому же времени относится зарождение количественной теории денег. Но к XVII-XVIII векам развитие денежного обращения, банковской системы, кредитных отношений привело к существенному расширению функции денег как средства платежа. В финансовой практике значимую роль стали играть счётные деньги. Это дало стимул к разработке номиналистической теории денег на новой основе.
Элементы номиналистической теории денег преобладали в концепциях Н. Барбона, Дж. Ло, Дж. Беркли, Дж. Стюарта. В России ярким выразителем номиналистической теории денег стал И.Т. Посошков. Практические выводы из номиналистической теории денег были связаны с критикой меркантилистских воззрений на накопление денег в стране как на важнейшую цель экономической политики. Приверженцы номиналистической теории денег выступали также сторонниками перехода к денежным системам, основанным на использовании неполноценных денег (медной монеты, бумажных денежных знаков) для обеспечения рационального контроля над денежной массой со стороны государства и решения фискальных проблем. В целом, однако, после заката схоластики номиналистической теории денег находилась в тени сначала металлистических теории денег, а затем и различных вариантов количественной теории денег.
В начале XX века значительное влияние на распространение номиналистической теории денег («картализма») оказал Г.Ф. Кнапп. В рамках его «государственной теории» деньги рассматривались как порождение легального государственного порядка. Важным следствием теории денег Кнаппа стала критика количественной теории денег и обоснование того, что феномен инфляции обусловлен не ростом количества денег в обращении, а такими факторами, как сдвиги в уровнях заработной платы и доходов. Ряд последователей данной теории использовали её для критики системы золотого стандарта.
Идеи Г.Ф. Кнаппа в определённой мере отразились на теории денег Дж.М. Кейнса. Существенное влияние на проникновение номиналистической теории денег в кейнсианскую доктрину в середине XX века оказали работы А. Лернера. Ныне положения номиналистической теории денег разделяются некоторыми представителями посткейнсианства и используются, в частности, при критике монетаризма.