НОМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ

НОМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ - тео­рия, со­глас­но ко­то­рой по­ку­па­тель­ная спо­соб­ность де­нег оп­ре­де­ля­ет­ся не ка­ким-ли­бо внут­рен­ним, при­су­щим са­мим день­гам, cвойством (ка­че­ст­вом), а ос­но­вы­ва­ет­ся на ле­ги­тим­ной вла­сти го­су­дар­ст­ва и под­дер­жи­ва­ет­ся со­гла­си­ем об­ще­ст­ва ис­поль­зо­вать их для реа­ли­за­ции при­су­щих им функ­ций; день­ги здесь трак­ту­ют­ся как «стои­мость, соз­дан­ная за­ко­ном», а «ис­пол­ни­те­ли» де­неж­ных функ­ций вы­сту­па­ют лишь зна­ка­ми (сим­во­ла­ми) стои­мо­сти.

За­ро­ж­де­ние номиналистической теории денег в ев­ропейской нау­ке мо­жет быть от­не­се­но к пе­рио­ду ан­тич­но­сти. Пла­тон свя­зы­вал по­яв­ле­ние де­нег с воз­ник­но­ве­ни­ем ры­ноч­но­го об­ме­на, от­ме­чая, что «мо­не­та - знак об­ме­на» («Го­су­дар­ст­во», кни­га II, 371b). Позд­нее он раз­ви­вал кон­цеп­цию, со­глас­но ко­то­рой од­ним из ус­ло­вий под­дер­жа­ния ста­биль­но­сти по­ли­тического уст­рой­ст­ва яв­ля­ет­ся внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ная де­неж­ная сис­те­ма, ос­но­ван­ная на но­ми­на­ли­стических прин­ци­пах: ни­кто из ча­ст­ных лиц не име­ет пра­ва вла­деть зо­ло­том или се­реб­ром; од­на­ко для по­все­днев­но­го об­ме­на долж­на быть мо­не­та, по­то­му что об­мен поч­ти не­из­бе­жен для ре­мес­лен­ни­ков и всех тех, ко­му на­до вы­пла­чи­вать жа­ло­ва­нье; ра­ди это­го на­до иметь мо­не­ту, но она бу­дет цен­ной лишь внут­ри стра­ны, для ос­таль­ных же лю­дей не бу­дет иметь ни­ка­ко­го зна­че­ния («За­ко­ны», кни­га V, 742a). Осоз­на­вая, что для обес­пе­че­ния меж­го­су­дар­ст­вен­ных свя­зей не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­ва­ние де­неж­ных средств, об­ла­даю­щих ме­ж­ду­нар. при­зна­ни­ем, Пла­тон счи­тал не­об­хо­ди­мым ог­ра­ни­чить дос­туп к ним гра­ж­дан: ес­ли ча­ст­но­му ли­цу по­на­до­бит­ся вы­ехать за пре­де­лы ро­ди­ны, оно мо­жет это сде­лать лишь с раз­ре­ше­ния вла­стей; по воз­вра­ще­нии до­мой оно долж­но сдать го­су­дар­ст­ву имею­щие­ся у не­го чу­же­зем­ные день­ги, по­лу­чив вза­мен ме­ст­ные день­ги, со­глас­но рас­чё­ту (там же, 742b).

Взгля­ды Ари­сто­те­ля на день­ги но­си­ли бо­лее слож­ный ха­рак­тер. Он до­пол­нил пла­то­нов­скую кон­цеп­цию воз­ник­но­ве­ния де­нег ука­за­ни­ем на то, что день­ги для уча­стия в об­ме­не долж­ны быть цен­ны­ми са­ми по се­бе, а че­кан­ка мо­нет слу­жит лишь под­твер­жде­ни­ем их стои­мо­сти, да­вая воз­мож­ность от­ка­зать­ся от кон­тро­ля ка­че­ст­ва и ве­са мо­не­ты при ка­ж­дом об­ме­не («По­ли­ти­ка», 1257а). Это да­ло ос­но­ва­ние, напр., Й. Шум­пе­те­ру от­не­сти Ари­сто­те­ля к чис­лу сто­рон­ни­ков ме­тал­ли­сти­че­ской тео­рии де­нег. Вме­сте с тем ряд вы­ска­зы­ва­ний Ари­сто­те­ля о день­гах но­сил яр­ко вы­ра­жен­ный но­ми­на­ли­стический ха­рак­тер. В ча­ст­но­сти, раз­ви­вая по­ло­же­ние о том, что день­ги воз­ни­ка­ют из по­треб­но­сти в об­ме­не, он от­ме­чал: слов­но за­ме­на по­треб­но­сти, по об­ще­му уго­во­ру поя­ви­лась мо­не­та; от­то­го и имя ей «но­мис­ма» (νόμισμα), что она су­ще­ст­ву­ет не по при­ро­де, а по ус­та­нов­ле­нию (νόμος) и в на­шей вла­сти из­ме­нить её или вы­вес­ти из упот­реб­ле­ния [«Ни­ко­ма­хо­ва эти­ка», кн. V, 8(v)].

Воз­зре­ния Ари­сто­те­ля ока­за­ли зна­чит. влия­ние на эко­но­мич. мысль сред­них ве­ков. Боль­шин­ст­во пред­ста­ви­те­лей схо­ла­сти­ки в той или иной сте­пе­ни раз­де­ля­ли номиналистическую теорию денег. По­след­няя слу­жи­ла для обос­нова­ния под­чи­нён­ной ро­ли де­нег в ус­ло­ви­ях пра­виль­но­го об­ще­ст­вен­но-по­ли­тического уст­рой­ст­ва. День­ги рас­смат­ри­ва­лись здесь как ре­зуль­тат об­ществ. со­гла­ше­ния, за­кре­п­лён­но­го гос. вла­стью. Не бу­ду­чи са­ми по се­бе по­лез­ными, они долж­ны бы­ли слу­жить дос­ти­же­нию об­ще­го бла­га, пре­ж­де все­го вы­пол­няя функ­ции сред­ст­ва об­ме­на и ме­ры стои­мо­сти. При­зна­вая важ­ность де­нег для об­ще­ст­ва, мыс­ли­те­ли ан­тич­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья под­чёр­ки­ва­ли, что в гла­зах отд. лю­дей они с лёг­ко­стью мо­гут пре­вра­щать­ся из сред­ст­ва в цель, пре­пят­ст­вуя дви­же­нию к под­лин­но­му бла­гу. По­это­му сфе­ра де­неж­но­го об­ра­ще­ния тре­бо­ва­ла осо­бо­го вни­ма­ния и кон­тро­ля. Од­ним из важ­ней­ших прак­тических след­ст­вий из дан­ной тео­рии ста­ло осу­ж­де­ние рос­тов­щи­че­ст­ва.

При­бли­зи­тель­но к XV-XVI векам влия­ние схо­ла­сти­ки на рас­смот­ре­ние де­неж­ных во­про­сов су­ще­ст­вен­но сни­зи­лось. В ус­ло­ви­ях ак­тив­но­го рас­про­стра­не­ния то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний на пер­вый план вы­хо­ди­ло рас­смот­ре­ние де­нег как са­мо­сто­ят. фе­но­ме­на, вне свя­зи с мо­раль­но-эти­че­ски­ми воз­зре­ния­ми. Боль­шин­ст­во пред­ста­ви­те­лей мер­кан­ти­лиз­ма раз­де­ля­ло ме­тал­ли­стич. тео­рию де­нег. К это­му же вре­ме­ни от­но­сит­ся за­ро­ж­де­ние ко­ли­че­ст­вен­ной тео­рии де­нег. Но к XVII-XVIII векам раз­ви­тие де­неж­но­го об­ра­ще­ния, бан­ков­ской сис­те­мы, кре­дит­ных от­но­ше­ний при­ве­ло к су­ще­ст­вен­но­му рас­ши­ре­нию функ­ции де­нег как сред­ст­ва пла­те­жа. В фи­нан­со­вой прак­ти­ке зна­чи­мую роль ста­ли иг­рать счёт­ные день­ги. Это да­ло сти­мул к раз­ра­бот­ке номиналистической теории денег на но­вой ос­но­ве.

Эле­мен­ты номиналистической теории денег пре­об­ла­да­ли в кон­цеп­ци­ях Н. Бар­бо­на, Дж. Ло, Дж. Берк­ли, Дж. Стю­ар­та. В Рос­сии яр­ким вы­ра­зи­те­лем номиналистической теории денег стал И.Т. По­сош­ков . Прак­тические вы­во­ды из номиналистической теории денег бы­ли свя­за­ны с кри­ти­кой мер­кан­ти­ли­ст­ских воз­зре­ний на на­ко­п­ле­ние де­нег в стра­не как на важ­ней­шую цель эко­но­мической по­ли­ти­ки. При­вер­жен­цы номиналистической теории денег вы­сту­па­ли так­же сто­рон­ни­ка­ми пе­ре­хо­да к де­неж­ным сис­те­мам, ос­но­ван­ным на ис­поль­зо­ва­нии не­пол­но­цен­ных де­нег (мед­ной мо­не­ты, бу­маж­ных де­неж­ных зна­ков) для обес­пе­че­ния ра­цио­наль­но­го кон­тро­ля над де­неж­ной мас­сой со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва и ре­ше­ния фис­каль­ных про­блем. В це­лом, од­на­ко, по­сле за­ка­та схо­ла­сти­ки номиналистической теории денег на­хо­ди­лась в те­ни сна­ча­ла ме­тал­ли­стических тео­рии де­нег, а за­тем и различных ва­ри­ан­тов ко­ли­че­ст­вен­ной тео­рии де­нег.

В начале XX века зна­чительное влия­ние на рас­про­стра­не­ние номиналистической теории денег («кар­та­лиз­ма») ока­зал Г.Ф. Кнапп. В рам­ках его «го­су­дар­ст­вен­ной тео­рии» день­ги рас­смат­ри­ва­лись как по­ро­ж­де­ние ле­галь­но­го государственного по­ряд­ка. Важ­ным след­ст­ви­ем тео­рии де­нег Кнап­па ста­ла кри­ти­ка ко­ли­че­ст­вен­ной тео­рии де­нег и обос­но­ва­ние то­го, что фе­но­мен ин­фля­ции обу­слов­лен не рос­том ко­ли­че­ст­ва де­нег в об­ра­ще­нии, а та­ки­ми фак­то­ра­ми, как сдви­ги в уров­нях за­ра­бот­ной пла­ты и до­хо­дов. Ряд по­сле­до­ва­те­лей дан­ной тео­рии ис­поль­зо­ва­ли её для кри­ти­ки сис­те­мы зо­ло­то­го стан­дар­та.

Идеи Г.Ф. Кнап­па в оп­ре­де­лён­ной ме­ре от­ра­зи­лись на тео­рии де­нег Дж.М. Кейн­са. Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на про­ник­но­ве­ние номиналистической теории денег в кейн­си­ан­скую док­три­ну в середине XX века ока­за­ли ра­бо­ты А. Лер­не­ра. Ны­не по­ло­же­ния номиналистической теории денег раз­де­ляют­ся не­ко­то­ры­ми пред­ста­ви­те­ля­ми по­сткейн­си­ан­ст­ва и ис­поль­зу­ют­ся, в ча­ст­но­сти, при кри­ти­ке мо­не­та­риз­ма .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)