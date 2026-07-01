НОЛЛЬ ИНГРИД
НОЛЛЬ ИНГРИД - немецкая писательница.
Дочь врача. До 1949 года жила с семьёй в Китае, в 1949 году вернулась в Германию; изучала германистику и историю искусств в Боннском университете.
Автор криминально-психологических романов, наполненных глубокой социальной проблематикой: «Мёртвый петух» («Der Hahn ist tot», 1991 год, рус. пер. 2003 год), «Аптекарша» («Die Apothekerin», 1994 год, рус. пер. 2002 год), «Прохладой дышит вечер» («Kalt ist der Abendhauch», 1996 год, рус. пер. 2003 год).
Главные персонажи романов - современные женщины разных возрастов, чаще всего одинокие, большинство из которых - убийцы. Выросшие в ханжеских семьях, они испытывают внутренний разлад, рано или поздно открывают в себе тягу к обману и насилию.
И. Нолль склонна к обыгрыванию жанров триллера и женского романа, охотно использует приёмы психоанализа; её романам свойственны юмор и ирония, интерес к литературным стилизациям, скрытые пародии, а также аллюзии на произведения литературы, музыки, живописи: роман «Розочка красная» («Röslein rot», 1998 год, в рус. пер. - «Натюрморт на ночном столике», 2003 год) и др.
В более поздних романах И. Нолль отчётливее проступает стремление к остросюжетности, к искусно сплетённой интриге при сохранении интереса к потаённым импульсам психики: романы «Благочестивые вдовы» («Selige Witwen», 2001 год, рус. пер. 2003 год), «Вороньё» («Rabenbr ̈uder», 2003 год, рус. пер. 2005 год).
Сочинения:
Головы моих возлюбленных. М., 2005.