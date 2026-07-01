НОЛЛЬ ИНГРИД

НОЛЛЬ ИНГРИД - немецкая пи­са­тель­ни­ца.

Дочь вра­ча. До 1949 года жи­ла с семь­ёй в Ки­тае, в 1949 году вер­ну­лась в Гер­ма­нию; изу­ча­ла гер­ма­ни­сти­ку и ис­то­рию ис­кусств в Бонн­ском университете.

Ав­тор кри­ми­наль­но-пси­хо­ло­гических ро­ма­нов, на­пол­нен­ных глу­бо­кой со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­кой: «Мёрт­вый пе­тух» («Der Hahn ist tot», 1991 год, рус. пер. 2003 год), «Ап­те­кар­ша» («Die Apothe­ke­rin», 1994 год, рус. пер. 2002 год), «Про­хла­дой ды­шит ве­чер» («Kalt ist der Abend­hauch», 1996 год, рус. пер. 2003 год).

Главные пер­со­на­жи ро­ма­нов - современные жен­щи­ны раз­ных воз­рас­тов, ча­ще все­го оди­но­кие, боль­шин­ст­во из ко­то­рых - убий­цы. Вы­рос­шие в хан­же­ских семь­ях, они ис­пы­ты­вают внутренний раз­лад, ра­но или позд­но откры­ва­ют в се­бе тя­гу к об­ма­ну и на­си­лию.

И. Нолль склон­на к обыг­ры­ва­нию жан­ров трил­ле­ра и жен­ско­го ро­ма­на, охот­но ис­поль­зу­ет приё­мы пси­хо­ана­ли­за; её ро­ма­нам свой­ст­вен­ны юмор и иро­ния, ин­те­рес к литературным сти­ли­за­ци­ям, скры­тые па­ро­дии, а так­же ал­лю­зии на про­из­ве­де­ния литературы, му­зы­ки, жи­во­пи­си: ро­ман «Ро­зоч­ка крас­ная» («Röslein rot», 1998 год, в рус. пер. - «На­тюр­морт на ноч­ном сто­ли­ке», 2003 год) и др.

В бо­лее позд­них ро­ма­нах И. Нолль от­чёт­ли­вее про­сту­па­ет стрем­ле­ние к ост­ро­сю­жет­но­сти, к ис­кус­но спле­тён­ной ин­три­ге при со­хра­не­нии ин­те­ре­са к по­та­ён­ным им­пуль­сам пси­хи­ки: ро­ма­ны «Бла­го­чес­ти­вые вдо­вы» («Selige Witwen», 2001 год, рус. пер. 2003 год), «Во­ро­ньё» («Rabenbr ̈uder», 2003 год, рус. пер. 2005 год).

Сочинения:

Го­ло­вы мо­их воз­люб­лен­ных. М., 2005.