НОЛИ ФАН
НОЛИ ФАН (до 1906 годаТеофан Стилиан Мавроматис) - албанский государственный, политический и религиозный деятель, писатель, историк, музыковед, композитор.
Из семьи церковного певчего. Учился в греческой школе в г. Эдирне.
В 1900 году переехал в Афины, в 1903-1906 годы преподавал греческий язык в Александрии, затем в Эль-Файюме. Познакомился в Египте с деятелями албанского национального движения С. Дине (1846-1922 годы), А. Ташко (1863-1915 годы) и др. В 1906 году уехал в США, сотрудничал в албанских газетах, опубликовал ряд статей под псевдонимом Али-Баба из Кютезы.
В 1908 году рукоположен в пресвитеры архиепископа Алеутским и Северо-Американским Платоном (Рождественским). Впервые отслужил литургию на албанском языке (1908 год). В 1909-1911, 1915-1916 годы редактор албанской газеты «Dieli». В 1912 году один из основателей паналбанской федерации «Vatra» («Очаг»), в том же году со степенью бакалавра окончил исторический факультет Гарвардского университета. В 1913-1914 годы посетил Албанию, в 1915 году вернулся в США. Возглавляя «Vatra», в 1917-1918 годы боролся за предоставление Албании по окончании Первой мировой войны независимости. В 1918 году назначен администратором Албанской православной миссии в США, в 1919 году избран епископом созданной в США Албанской православной епархии.
Во главе албанской делегации добился принятия Албании в Лигу Наций (1920 год). В 1921-1922 годы представитель «Vatra» в албанском парламенте, в 1922 году министр иностранных дел Албании. В 1923 году назначен еп. Корчинским и митрополитом Дурреса. Во время Июньской революции 1924 года руководил административным советом во Влёре.
16 июня 1924 года возглавил революционное правительство, выдвинувшее программу аграрной, административной, военной, налоговой и др. реформ. Опираясь на Лигу Наций и проводя политику сближения с СССР, Ф. Ноли стремился вывести Албанию из дипломатической изоляции. В декабре 1924 года свергнут А. Зогу, бежал в Италию, затем в Австрию. В марте 1925 году основал в Вене Национально-революционный комитет (КОНАРЕ), провозгласивший своей целью свержение Зогу и установление в Албании республики. В ноябре 1927 года посетил Москву, принял участие в Конгрессе друзей СССР. Высказывался в поддержку преобразований, проведённых в Советском Союзе, за формирование балканкой федерации социалистических стран.
В 1930 году уехал в США, где издавал журнал «Republika», затем некоторое время проживал в Германии. В 1932 году вернулся в США и отошёл от активной политической деятельности.
В середине 1930-х годов изучал композицию в Новоанглийской консерватории в Бостоне, в 1945 году защитил докторскую диссертацию в Бостонском университете, посвящённую личности Скандербега [начал работать над этой темой ещё в 1920-е годы, издав в Бостоне работу на албанском языке «Historia e Skënderbeut: Gjerq Kastriotit, mbretit të Shqipërisë, 1412-1468» (1921 год)].
Во время Второй мировой войны поддерживал нардно-освободительное движение в Албании, в 1946 году приветствовал провозглашение Народной Республики Албания. До 1965 года возглавлял Албанскую православную архиепископию в Америке. На протяжении своей жизни пользовался репутацией «красного епископа».
Автор классицистической драмы «Израильтяне и филистимляне» (1902 год; опубликовал на английском языке в 1907 году), эссе «Бетховен и Французская революция» (1947 год; на английском языке), симфонические поэмы «Скандербег» (1938 год) и др. светских и духовных музыкальных сочинений, патриотических стихов (сборник гражданской лирики «Albumi», 1948 год). Перевёл на албанский язык. Литургию свт. Иоанна Златоуста, произведения У. Шекспира («Отелло» в 1916 году; «Макбет», «Гамлет», «Юлий Цезарь» в 1926 году), М. де Сервантеса, Омара Хайяма, Г.У. Лонгфелло, Ф.И. Тютчева и др.
Сочинения:
Vepra të plota. Prishtinë, 1968. Vol. 1–7;
Vepra. Tiranë, 2003–2008 – . Vol. 1–7– .