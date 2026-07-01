НОЛИ ФАН

НОЛИ ФАН (до 1906 годаТео­фан Сти­ли­ан Мав­ро­ма­тис) - албанский государственный, по­ли­тический и ре­лигиозный дея­тель, пи­са­тель, ис­то­рик, му­зы­ко­вед, ком­по­зи­тор.

Из се­мьи цер­ков­но­го пев­че­го. Учил­ся в греческой шко­ле в г. Эдир­не.

В 1900 году пе­реехал в Афи­ны, в 1903-1906 годы пре­по­да­вал греческий язык в Алек­сан­д­рии, за­тем в Эль-Фай­ю­ме. По­зна­ко­мил­ся в Егип­те с дея­те­ля­ми албанского национального дви­же­ния С. Ди­не (1846-1922 годы), А. Таш­ко (1863-1915 годы) и др. В 1906 году уе­хал в США, со­труд­ни­чал в албанских га­зе­тах, опуб­ли­ко­вал ряд ста­тей под псевдонимом Али-Ба­ба из Кю­те­зы.

В 1908 году ру­ко­по­ло­жен в пре­сви­те­ры ар­хи­епископа Але­ут­ским и Се­ве­ро-Амери­кан­ским Пла­то­ном (Ро­ж­де­ст­вен­ским). Впер­вые от­слу­жил ли­тур­гию на албан­ском язы­ке (1908 год). В 1909-1911, 1915-1916 годы ре­дак­тор албанской газеты «Dieli». В 1912 году один из ос­но­ва­те­лей па­нал­бан­ской фе­де­ра­ции «Vatra» («Очаг»), в том же го­ду со сте­пе­нью ба­ка­лав­ра окон­чил ис­то­рический факультет Гар­вард­ско­го университета. В 1913-1914 годы по­се­тил Ал­ба­нию, в 1915 году вер­нул­ся в США. Воз­глав­ляя «Vatra», в 1917-1918 годы бо­рол­ся за пре­дос­тав­ле­ние Ал­ба­нии по окон­ча­нии Первой ми­ро­вой вой­ны не­за­ви­си­мо­сти. В 1918 году на­зна­чен ад­ми­ни­ст­ра­то­ром Албанской пра­во­слав­ной мис­сии в США, в 1919 году из­бран епи­ско­пом соз­дан­ной в США Албанской пра­во­слав­ной епар­хии.

Во гла­ве албанской де­ле­га­ции до­бил­ся при­ня­тия Ал­ба­нии в Ли­гу На­ций (1920 год). В 1921-1922 годы пред­ста­ви­тель «Vatra» в албанском пар­ла­мен­те, в 1922 году министр иностранных дел Ал­ба­нии. В 1923 году на­зна­чен еп. Кор­чин­ским и ми­тро­по­ли­том Дур­ре­са. Во вре­мя Июнь­ской ре­во­лю­ции 1924 года ру­ко­во­дил административным со­ве­том во Влё­ре.

16 июня 1924 года воз­гла­вил ре­во­люционное пра­ви­тель­ст­во, вы­дви­нув­шее про­грам­му аг­рар­ной, административной, во­енной, на­ло­го­вой и др. ре­форм. Опи­ра­ясь на Ли­гу На­ций и про­во­дя по­ли­ти­ку сбли­же­ния с СССР, Ф. Ноли стре­мил­ся вы­вес­ти Ал­ба­нию из ди­пло­ма­тической изо­ля­ции. В декабре 1924 года сверг­нут А. Зо­гу, бе­жал в Ита­лию, за­тем в Ав­ст­рию. В мар­те 1925 году ос­но­вал в Ве­не Национально-ре­во­люционный комитет (КОНАРЕ), про­воз­гла­сив­ший сво­ей це­лью свер­же­ние Зо­гу и ус­та­нов­ле­ние в Ал­ба­нии рес­пуб­ли­ки. В но­ябре 1927 года по­се­тил Мо­ск­ву, при­нял уча­стие в Кон­грес­се дру­зей СССР. Вы­ска­зы­вал­ся в под­держ­ку пре­об­ра­зо­ва­ний, про­ве­дён­ных в Советском Со­ю­зе, за фор­ми­ро­ва­ние балканкой фе­де­рации со­циа­ли­стических стран.

В 1930 году уе­хал в США, где из­да­вал журнал «Republika», за­тем не­ко­то­рое вре­мя про­жи­вал в Гер­ма­нии. В 1932 году вер­нул­ся в США и ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

В середине 1930-х годов изу­чал ком­по­зи­цию в Но­во­анг­лий­ской консерватории в Бос­то­не, в 1945 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию в Бос­тон­ском университете, по­свя­щён­ную лич­но­сти Скан­дер­бе­га [на­чал ра­бо­тать над этой те­мой ещё в 1920-е годы, из­дав в Бос­то­не ра­бо­ту на албанском языке «Historia e Skënder­beut: Gjerq Kastriotit, mbretit të Shqi­përi­së, 1412-1468» (1921 год)].

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны под­дер­жи­вал нардно-ос­во­бо­дительное дви­же­ние в Ал­ба­нии, в 1946 году при­вет­ст­во­вал про­воз­гла­ше­ние Народной Рес­пуб­ли­ки Ал­ба­ния. До 1965 года воз­глав­лял Албанскую пра­во­слав­ную ар­хи­епи­ско­пию в Аме­ри­ке. На про­тя­же­нии сво­ей жиз­ни поль­зо­вал­ся ре­пу­та­ци­ей «крас­но­го епи­ско­па».

Ав­тор клас­си­ци­стической дра­мы «Из­ра­иль­тя­не и фи­ли­стим­ля­не» (1902 год; опубликовал на английском языке в 1907 году), эс­се «Бет­хо­вен и Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция» (1947 год; на английском языке), сим­фо­нические по­эмы «Скан­дер­бег» (1938 год) и др. свет­ских и ду­хов­ных музыкальных со­чи­не­ний, пат­рио­тических сти­хов (сборник гражданской ли­ри­ки «Albumi», 1948 год). Пе­ре­вёл на албанский язык. Ли­тур­гию свт. Ио­ан­на Зла­то­ус­та, про­из­ве­де­ния У. Шек­спи­ра («Отел­ло» в 1916 году; «Мак­бет», «Гам­лет», «Юлий Це­зарь» в 1926 году), М. де Сер­ван­те­са, Ома­ра Хай­я­ма, Г.У. Лонг­фел­ло, Ф.И. Тют­че­ва и др.

Сочинения:

Vepra të plota. Prishtinë, 1968. Vol. 1–7;

Vepra. Tiranë, 2003–2008 – . Vol. 1–7– .