НОЛЬДЕ ЭМИЛЬ
НОЛЬДЕ ЭМИЛЬ (настоящая фамилия - Хансен, Hansen) - немецкий живописец и график.
Родился в крестьянской семье. Обучался резьбе по дереву на мебельной фабрике Г. Зауэрмана и в Школе художественной резьбы по дереву во Фленсбурге (1884-1888 годы), затем работал в качестве резчика и рисовальщика на мебельных фабриках в Мюнхене, Карлсруэ (где одновременно посещал Школу художественного ремесла) и Берлине.
В 1892-1897 годы преподавал рисунок в Промышленно-ремесленном музее в Санкт-Галлене (Швейцария), начал интересоваться современной литературой и искусством, также заниматься альпинизмом. Уже в раннем творчестве обратился к акварели, технику которой всё время совершенствовал (пейзажи; «Портрет молодой девушки», 1898 год, фонд Нольде, Зебюлль), первая картина маслом - «Горные великаны» (1895-1896 годы). Исполнял также рисунки для «горных почтовых карточек».
Учился в художесвтенной школе Ф. Фера в Мюнхене (1898 год) и у А. Хёльцеля в Дахау (1899 год), освоил технику офорта. Посетил Милан, Вену; в музеях изучал творчество современных художников. В 1899-1900 годы в Париже занимался в академии Р. Жюлиана (1900 год), познакомился с творчеством Э. Дега, Э. Мане и В. Ван Гога; на Всемирной выставке 1900 года его особый интерес привлекли неевропейские культуры (искусство примитива).
С 1902 года избрал псевдоним по названием родной деревни; в 1903-1916 годы жил преимуществено на о. Альсен. В 1904-1905 годы посетил Италию; по возвращении домой изучал работы П. Гогена на его персональной выставке в Висмаре. В Берлине создал серию гравюр «Фантазии», отмеченных своеобразием техники и выразительностью художественного языка. Яркий колоризм и спонтанность письма его ранних картин («Весна в комнате», 1904 год, фонд Нольде, и др.) привлекли внимание художников дрезденского объединения «Мост»; в 1906-1907 годы Э.Нольде входил в это объединение. В 1907 году в Берлине познакомился с Э. Мунком; избран членом берлинского Сецессиона (1908 год), после разрыва с этим объединением стал одним из организаторов «Нового Сецессиона» в Берлине (1910-1912 годы).
С конца 1900-х - начала 1910-х годов полностью складывается неповторимый творческий облик Э. Нольде как одного из главных представителей немецкого экспрессионизма. Пейзажи Э. Нольде поражают своими «цветовыми бурями», драматической напряжённостью видения мира («Сад у Бурхарда», 1907 год, Вестфальский музей истории искусства и культуры, Мюнстер; «Красные и жёлтые розы», 1907 год, Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн; «Курильщица сигарет», 1907 год, фонд Нольде; «Сад цветов», 1908 год, Художесвтенный музей, Дюссельдорф).
В серии «Осенние моря» (I-XIX; 1910-1911 годы) он оперирует густо наложенными пластами красных, зелёных, ослепительно белых красок, тревожно вспыхивающих на почти чёрном фоне и создающих ощущение фантасмагоричности природы (к морским пейзажам Э. Нольде будет возвращаться на протяжении всего творческого пути).
Одновременно в работах, навеянных ночной жизнью Берлина и театральными постановками М. Рейнхардта («В ночном кафе», «За столом с вином», обе 1911 год; «Танец среди свечей», 1912 год, все - фонд Нольде), появляется гротескно-фантастическое начало, получившее дальнейшее развитие в серии двухфигурных композиций с персонажами-масками («Воитель и женщина», 1913 год; «Принц и наложница», 1918 год, обе - фонд Нольде; «Мечтатель», 1919 год, Музей Шпренгель, Ганновер). В этих картинах художник создаёт гротескную типологию человеческих страстей и их столкновений в драматических ситуациях.
В 1911 году посетил Бельгию и Нидерланды с целью изучения картин Рембрандта и Ф. Халса; посетил Дж. Энсора. Важнейшее место в творчестве Э. Нольде 1909-1913 годы занимает религиозная тематика: цикл картин «Тайная вечеря» («Причастие»; Государственный музей искусств, Копенгаген), «Троица» (Старая национальная галерея, Берлин) и «Поругание Христа» (Музей объединения «Мост», Берлин; все 1909 год); «Христос и дети» (1910 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк), триптих «Легенда о Марии Египетской» (Кунстхалле, Гамбург); 9-частный полиптих «Жизнь Христа» для церкви Нойкирхе в Нибюлле (1911-1912 годы, ныне - в фонде Нольде) - одно из самых значительных его произведений, в котором евангельские образы, парадоксально сочетающие грубую первозданность с острой гротескностью, наделены неистовой силой эмоций - от радостного озарения до боли и страдания, а патетическая сила красок достигает своего апогея.
В 1913-1914 годы Э. Нольде совершил путешествие в Новую Гвинею (через Россию, Китай, Корею, Японию, Филиппины) в составе этнографических экспедиции. Богатые впечатления от знакомства с экзотикой Востока, культурой и бытом народов Океании выразились в его многочисленных работах («Тропическое солнце», «Семья», обе - фонд Нольде; «Тропический лес», там же и Гор. Кунстхалле, Билефельд, все 1914 год; «Натюрморт», 1915 год, фонд Нольде). По возвращении Э. Нольде с 1916 года поселился в доме «Утенварф», недалеко от родной деревни, с 1927 года до конца жизни жил в доме, построенном по собств. проекту в Зебюлле, время от времени совершая поездки в европейские страны (Великобританию, Францию, Италию, Швейцарию; в Испании изучал картины Д. Веласкеса и Ф. Гойи и создал большое количество акварелей).
В 1920-1930-е годы Э. Нольде продолжал работать над ранее сложившимся тематическим репертуаром: северные пейзажи и виды южных морей («Море», 1930 год, галерея Тейт, Лондон), типы-маски, композиции на религиозные сюжеты. Его живописная концепция не меняется, но формы становятся более обобщёнными, фигуры стягиваются в плотную композицию («Искушение Иосифа», 1921 год; «Иуда у первосвященников», 1922 год, обе - фонд Нольде). Работал также в техниках литографии («Кафешантан III», 1907 год, «Танцовщица», 1913 год, и др.) и гравюры на дереве [в т. ч. «Пророк» (1912 год; см. иллюстрацию к статье Ксилография), «Молодая пара» (1917 год)].
Дискредитация пришедшими к власти в Германии национал-социалистами современного («выродившегося») искусства была направлена прежде всего против Э. Нольде и Э. Барлаха. В 1937 гдоу властями были конфискованы из музеев 1052 его работы (часть сожжена). На мюнхенской выставке «Дегенеративного искусства» (1937 год) было представлено 29 картин Э. Нольде; в 1940 году большая часть работ в его мастерской также была изъята, художнику было запрещено заниматься творчеством. Э. Нольде отказался эмигрировать; в 1941 году был исключён из Имперской палаты искусств. Художник продолжал работать втайне; около 1 тыс. небольших акварелей, созданных им до конца войны, получили назв. «ненаписанных картин». Работая преимущественно на пористой бумаге, предварительно увлажнённой, он виртуозно использовал богатые возможности акварели. Под его кистью спонтанно возникали туманные, волнующие пейзажи, распускающиеся цветы, задумчивые или смеющиеся лица, фигуры загадочных, фантастических персонажей. Случайные наплывы и сгущения краски в соединении с целенаправленными мазками придают форме особую суггестивную выразительность («Неравная пара», «Мужчины и женщины», «Горящая крепость», «Море и красное солнце», все - фонд Нольде). После окончания войны по мотивам «ненаписанных картин» Э. Нольде написал свыше 100 полотен. По его завещанию, в Зебюлле в 1957 году основан музей - фонд Ады (жены художника) и Эмиля Нольде.
Сочинения:
Briefe aus den Jahren 1894–1926 / Hrsg. M. Sauerlandt. B., 1927. Hamb., 1967;
Das eigene Leben, 1867–1902. 8. Aufl. Köln, 2002;
Jahre der Kämpfe, 1902–1914. 7. Aufl. Köln, 2002;
Welt und Heimat, 1913–1918. 4. Aufl. Köln, 2002;
Reisen, Ächtung, Befreiung, 1919–1946. 6. Aufl. Köln, 2002;
Mein Leben. 2. Aufl. Köln, 2008.