НОЛЬДЕ ЭМИЛЬ

НОЛЬДЕ ЭМИЛЬ (настоящая фамилия - Хан­сен, Han­sen) - немецкий жи­во­пи­сец и гра­фик .

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Обу­чал­ся резь­бе по де­ре­ву на ме­бель­ной фаб­ри­ке Г. За­уэр­ма­на и в Шко­ле ху­дожественной резь­бы по де­ре­ву во Фленс­бур­ге (1884-1888 годы), за­тем ра­бо­тал в ка­че­ст­ве рез­чи­ка и ри­со­валь­щи­ка на ме­бель­ных фаб­ри­ках в Мюн­хе­не, Кар­лс­руэ (где од­но­вре­мен­но по­се­щал Шко­лу ху­дожественного ре­мес­ла) и Бер­ли­не.

В 1892-1897 годы пре­по­да­вал ри­су­нок в Про­мыш­лен­но-ре­мес­лен­ном му­зее в Санкт-Гал­ле­не (Швей­ца­рия), на­чал ин­те­ре­со­вать­ся современной литературой и искусством, так­же за­ни­мать­ся аль­пи­низ­мом. Уже в ран­нем твор­че­ст­ве об­ра­тил­ся к ак­ва­ре­ли, тех­ни­ку ко­то­рой всё вре­мя со­вер­шен­ст­во­вал (пей­за­жи; «Порт­рет мо­ло­дой де­вуш­ки», 1898 год, фонд Ноль­де, Зе­бюлль), пер­вая кар­ти­на мас­лом - «Гор­ные ве­ли­ка­ны» (1895-1896 годы). Ис­пол­нял так­же ри­сун­ки для «гор­ных поч­то­вых кар­то­чек».

Учил­ся в ху­дожесвтенной шко­ле Ф. Фе­ра в Мюн­хе­не (1898 год) и у А. Хёль­це­ля в Да­хау (1899 год), ос­во­ил тех­ни­ку офор­та. По­се­тил Ми­лан, Ве­ну; в му­зе­ях изу­чал твор­че­ст­во современных ху­дож­ни­ков. В 1899-1900 годы в Па­ри­же за­ни­мал­ся в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на (1900 год), по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом Э. Де­га, Э. Ма­не и В. Ван Го­га; на Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года его осо­бый ин­те­рес при­влек­ли не­ев­ро­пей­ские куль­туры (искусство при­ми­ти­ва).

С 1902 года из­брал псев­до­ним по названием род­ной де­рев­ни; в 1903-1916 годы жил пре­имуществено на о. Аль­сен. В 1904-1905 годы по­се­тил Ита­лию; по воз­вра­ще­нии до­мой из­учал ра­бо­ты П. Го­ге­на на его пер­со­наль­ной вы­став­ке в Вис­ма­ре. В Бер­ли­не соз­дал се­рию гра­вюр «Фан­та­зии», от­ме­чен­ных свое­об­ра­зи­ем тех­ни­ки и вы­ра­зи­тель­но­стью ху­дожественного язы­ка. Яр­кий ко­ло­ризм и спон­тан­ность пись­ма его ран­них кар­тин («Вес­на в ком­на­те», 1904 год, фонд Ноль­де, и др.) при­влек­ли вни­ма­ние ху­дож­ни­ков дрез­ден­ско­го объ­е­ди­не­ния «Мост»; в 1906-1907 годы Э.Нольде вхо­дил в это объ­е­ди­не­ние. В 1907 году в Бер­ли­не по­зна­ко­мил­ся с Э. Мун­ком; из­бран членом бер­лин­ско­го Се­цес­сио­на (1908 год), по­сле раз­ры­ва с этим объ­е­ди­не­ни­ем стал од­ним из ор­га­ни­за­то­ров «Но­во­го Се­цес­сио­на» в Бер­ли­не (1910-1912 годы).

С конца 1900-х - начала 1910-х годов пол­но­стью скла­ды­ва­ет­ся не­по­вто­ри­мый твор­че­ский об­лик Э. Нольде как од­но­го из главных пред­ста­ви­те­лей немецкого экс­прес­сио­низ­ма . Пей­за­жи Э. Нольде по­ра­жа­ют свои­ми «цве­то­вы­ми бу­ря­ми», дра­ма­тической на­пря­жён­но­стью ви­де­ния ми­ра («Сад у Бур­хар­да», 1907 год, Вест­фаль­ский му­зей ис­то­рии искусства и куль­ту­ры, Мюн­стер; «Крас­ные и жёл­тые ро­зы», 1907 год, Му­зей Валь­ра­фа-Ри­хар­ца, Кёльн; «Ку­риль­щи­ца си­га­рет», 1907 год, фонд Ноль­де; «Сад цве­тов», 1908 год, Ху­дожесвтенный му­зей, Дюс­сель­дорф).

В се­рии «Осен­ние мо­ря» (I-XIX; 1910-1911 годы) он опе­ри­ру­ет гус­то на­ло­жен­ны­ми пла­ста­ми крас­ных, зе­лё­ных, ос­ле­пи­тель­но бе­лых кра­сок, тре­вож­но вспы­хи­ваю­щих на поч­ти чёр­ном фо­не и соз­даю­щих ощу­ще­ние фан­тас­ма­го­рич­но­сти при­ро­ды (к мор­ским пей­за­жам Э. Нольде бу­дет воз­вра­щать­ся на про­тя­же­нии все­го творческого пу­ти).

Од­но­вре­мен­но в ра­бо­тах, на­ве­ян­ных ноч­ной жиз­нью Бер­ли­на и те­ат­раль­ны­ми по­ста­нов­ка­ми М. Рейн­хард­та («В ноч­ном ка­фе», «За сто­лом с ви­ном», обе 1911 год; «Та­нец сре­ди све­чей», 1912 год, все - фонд Ноль­де), по­яв­ля­ет­ся гро­те­ск­но-фан­та­стическое на­ча­ло, по­лу­чив­шее даль­ней­шее раз­ви­тие в се­рии двух­фи­гур­ных ком­по­зи­ций с пер­со­на­жа­ми-мас­ка­ми («Вои­тель и жен­щи­на», 1913 год; «Принц и на­лож­ни­ца», 1918 год, обе - фонд Ноль­де; «Меч­та­тель», 1919 год, Му­зей Шпрен­гель, Ган­но­вер). В этих кар­ти­нах ху­дож­ник соз­да­ёт гро­те­ск­ную ти­по­ло­гию че­ло­ве­че­ских стра­стей и их столк­но­ве­ний в дра­ма­тических си­туа­ци­ях.

В 1911 году по­се­тил Бель­гию и Ни­дер­лан­ды с це­лью изу­че­ния кар­тин Рем­бранд­та и Ф. Хал­са; по­се­тил Дж. Эн­со­ра. Важ­ней­шее ме­сто в твор­че­ст­ве Э. Нольде 1909-1913 годы за­ни­ма­ет ре­лигиозная те­ма­ти­ка: цикл кар­тин «Тай­ная ве­че­ря» («При­час­тие»; Государственный му­зей ис­кусств, Ко­пен­га­ген), «Трои­ца» (Ста­рая национальная га­ле­рея, Бер­лин) и «По­ру­га­ние Хри­ста» (Му­зей объ­е­ди­не­ния «Мост», Бер­лин; все 1909 год); «Хри­стос и де­ти» (1910 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк), трип­тих «Ле­ген­да о Ма­рии Еги­пет­ской» (Кун­ст­хал­ле, Гам­бург); 9-ча­ст­ный по­лип­тих «Жизнь Хри­ста» для церкви Ной­кир­хе в Ни­бюл­ле (1911-1912 годы, ны­не - в фон­де Ноль­де) - од­но из са­мых зна­чительных его про­из­ве­де­ний, в ко­то­ром еван­гель­ские об­ра­зы, па­ра­док­саль­но со­че­таю­щие гру­бую пер­во­здан­ность с ост­рой гро­те­ск­но­стью, на­де­ле­ны не­ис­то­вой си­лой эмо­ций - от ра­до­ст­но­го оза­ре­ния до бо­ли и стра­да­ния, а па­те­тическая си­ла кра­сок до­сти­га­ет сво­его апо­гея.

В 1913-1914 годы Э. Нольде со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Но­вую Гви­нею (че­рез Рос­сию, Ки­тай, Ко­рею, Япо­нию, Фи­лип­пи­ны) в со­ста­ве эт­но­гра­фических экс­пе­ди­ции. Бо­га­тые впе­чат­ле­ния от зна­ком­ст­ва с эк­зо­ти­кой Вос­то­ка, куль­ту­рой и бы­том на­ро­дов Океа­нии вы­ра­зи­лись в его мно­го­численных ра­бо­тах («Тро­пи­че­ское солн­це», «Се­мья», обе - фонд Ноль­де; «Тро­пи­че­ский лес», там же и Гор. Кун­ст­хал­ле, Би­ле­фельд, все 1914 год; «На­тюр­морт», 1915 год, фонд Ноль­де). По воз­вра­ще­нии Э. Нольде с 1916 года по­се­лил­ся в до­ме «Утен­варф», не­да­ле­ко от род­ной де­рев­ни, с 1927 года до кон­ца жиз­ни жил в до­ме, по­стро­ен­ном по собств. про­ек­ту в Зе­бюл­ле, вре­мя от вре­ме­ни со­вер­шая по­езд­ки в ев­ропейские стра­ны (Ве­ли­ко­бри­та­нию, Фран­цию, Ита­лию, Швей­ца­рию; в Ис­па­нии изу­чал кар­ти­ны Д. Ве­ла­ске­са и Ф. Гойи и соз­дал боль­шое ко­ли­че­ст­во ак­ва­ре­лей).

В 1920-1930-е годы Э. Нольде про­дол­жал ра­бо­тать над ра­нее сло­жив­шим­ся те­ма­тическим ре­пер­туа­ром: северные пей­за­жи и ви­ды южных мо­рей («Мо­ре», 1930 год, га­ле­рея Тейт, Лон­дон), ти­пы-мас­ки, ком­по­зи­ции на ре­лигиозные сю­же­ты. Его жи­во­пис­ная кон­цеп­ция не ме­ня­ет­ся, но фор­мы ста­но­вят­ся бо­лее обоб­щён­ны­ми, фи­гу­ры стя­ги­ва­ют­ся в плот­ную ком­по­зицию («Ис­ку­ше­ние Ио­си­фа», 1921 год; «Иу­да у пер­во­свя­щен­ни­ков», 1922 год, обе - фонд Ноль­де). Ра­бо­тал так­же в тех­ни­ках ли­то­гра­фии («Ка­фе­шан­тан III», 1907 год, «Тан­цов­щи­ца», 1913 год, и др.) и гра­вю­ры на де­ре­ве [в т. ч. «Про­рок» (1912 год; см. иллюстрацию к статье Кси­ло­гра­фия), «Мо­ло­дая па­ра» (1917 год)].

Дис­кре­ди­та­ция при­шед­ши­ми к вла­сти в Гер­ма­нии на­цио­нал-со­циа­ли­ста­ми со­вре­мен­но­го («вы­ро­див­ше­го­ся») искусства бы­ла на­прав­ле­на пре­ж­де все­го про­тив Э. Нольде и Э. Бар­ла­ха. В 1937 гдоу вла­стя­ми бы­ли кон­фи­ско­ва­ны из му­зе­ев 1052 его ра­боты (часть со­жже­на). На мюн­хен­ской вы­став­ке «Де­ге­не­ра­тив­но­го ис­кус­ст­ва» (1937 год) бы­ло пред­став­ле­но 29 кар­тин Э. Нольде; в 1940 году большая часть ра­бот в его мас­тер­ской так­же бы­ла изъ­я­та, ху­дож­ни­ку бы­ло за­пре­ще­но за­ни­мать­ся твор­че­ст­вом. Э. Нольде от­ка­зал­ся эмиг­ри­ро­вать; в 1941 году был ис­клю­чён из Им­пер­ской па­ла­ты ис­кусств. Ху­дож­ник про­дол­жал ра­бо­тать втай­не; около 1 тыс. не­боль­ших ак­ва­ре­лей, соз­дан­ных им до кон­ца вой­ны, по­лу­чи­ли назв. «не­на­пи­сан­ных кар­тин». Ра­бо­тая пре­имущественно на по­рис­той бу­ма­ге, пред­ва­ри­тель­но ув­лаж­нён­ной, он вир­ту­оз­но ис­поль­зо­вал бо­га­тые воз­мож­но­сти ак­ва­ре­ли. Под его ки­стью спон­тан­но воз­ни­ка­ли ту­ман­ные, вол­ную­щие пей­за­жи, рас­пус­каю­щие­ся цве­ты, за­дум­чи­вые или смею­щие­ся ли­ца, фи­гу­ры за­га­доч­ных, фан­та­стических пер­со­на­жей. Слу­чай­ные на­плы­вы и сгу­ще­ния крас­ки в со­еди­не­нии с це­ле­на­прав­лен­ны­ми маз­ка­ми при­да­ют фор­ме осо­бую суг­ге­стив­ную вы­ра­зи­тель­ность («Не­рав­ная па­ра», «Муж­чи­ны и жен­щи­ны», «Го­ря­щая кре­пость», «Мо­ре и крас­ное солн­це», все - фонд Ноль­де). По­сле окон­ча­ния вой­ны по мо­ти­вам «не­на­пи­сан­ных кар­тин» Э. Нольде на­пи­сал свыше 100 по­ло­тен. По его за­ве­ща­нию, в Зе­бюл­ле в 1957 году ос­но­ван му­зей - фонд Ады (же­ны ху­дож­ни­ка) и Эми­ля Ноль­де.

Сочинения:

Briefe aus den Jahren 1894–1926 / Hrsg. M. Sauerlandt. B., 1927. Hamb., 1967;

Das eigene Le­ben, 1867–1902. 8. Aufl. Köln, 2002;

Jahre der Kämpfe, 1902–1914. 7. Aufl. Köln, 2002;

Welt und Heimat, 1913–1918. 4. Aufl. Köln, 2002;

Reisen, Ächtung, Befreiung, 1919–1946. 6. Aufl. Köln, 2002;

Mein Leben. 2. Aufl. Köln, 2008.