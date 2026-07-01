НОЛЬДЕ БОРИС ЭММАНУИЛОВИЧ

НОЛЬДЕ БОРИС ЭММАНУИЛОВИЧ - российский юрист, государственный и по­ли­тический дея­тель, ис­то­рик.

Сын Эм­ма­нуи­ла Юль­е­ви­ча Ноль­де [25 июня (7 июля) 1854 год - 14(27) дкабря 1909 год], действенный тайнный советник (1908 год), статс- сек­ре­та­ря (1904 год), управ­ляю­ще­го де­ла­ми Комитета ми­ни­ст­ров (1902-1906 годы), член Государственного со­ве­та (1906-1909 годы).

Б.Э. Нольде окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1897 год, уче­ник Ф.Ф. Мар­тен­са). До­цент, за­тем профессор ме­ж­ду­народного пра­ва в Санкт-Пе­тербургском (Пет­роградском) по­ли­тех­ническом институте (1903-1919 годы), профессор ме­ж­ду­народного пра­ва на Бес­ту­жев­ских выс­ших жен­ских кур­сах (1908-1914 годы), в Пет­роградском университете (1917-1920 годы), пре­по­да­вал эн­цик­ло­пе­дию пра­ва в Алек­сан­д­ров­ском ли­цее (1908-1917 годы).

Од­но­вре­мен­но в 1907-1914 годы чи­нов­ник осо­бых по­ру­чений при ми­ни­ст­рах иностранных дел А.П. Из­воль­ском и С.Д. Са­зо­но­ве (один из его бли­жай­ших по­мощ­ни­ков). Ре­дак­тор «Из­вес­тий» МИДа (1912-1917 годы), управ­ляю­щий юрис­кон­сульт­ской ча­стью (1914-1916 годы) и ди­рек­тор 2-го департамента (1916-1917 годы) МИДа. Пред­став­лял Рос­сию на 2-й кон­фе­рен­ции ми­ра в Гаа­ге (1907 год), Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции ве­ли­ких дер­жав по оп­ре­де­ле­нию пра­вил морской вой­ны (1908-1909 годы), русско-шведско-норвежских кон­фе­рен­ци­ях в Хри­стиа­нии (Ос­ло) по во­про­су о при­над­леж­но­сти ар­хи­пе­ла­га Шпиц­бер­ген (1910, 1912 годы). Тео­ре­тик ме­ж­ду­народного пра­ва, член Института ме­ж­ду­народного пра­ва (в 1947-1948 годы его председатель) и По­сто­ян­ной па­ла­ты тре­тей­ско­го су­да в Гаа­ге. Один из ав­то­ров об­ра­ще­ния к по­ля­кам с обе­ща­ни­ем пре­до­ста­вить Поль­ше ав­то­но­мию по­сле окон­ча­ния вой­ны, ко­то­рое бы­ло опуб­ли­ко­ва­но 1(14) августа 1914 года от име­ни Вер­хов­но­го глав­но­ко­мандующего - великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Млад­ше­го.

Ма­сон. С 1916 года член ЦК Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии. В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке ма­ни­фе­ста великого князя Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча об от­ка­зе при­нять вер­хов­ную власть. То­ва­рищ министр иностранных дел П.Н. Ми­лю­ко­ва (апрель - май), член Юри­дического со­ве­ща­ния при Временном пра­ви­тель­ст­ве (с мар­та/ап­ре­ля), Осо­бо­го со­ве­ща­ния для из­го­тов­ле­ния про­ек­та По­ло­же­ния о вы­бо­рах в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние (с ап­ре­ля/мая), один из сек­ре­та­рей Все­рос. по де­лам о вы­бо­рах в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние ко­мис­сии (с ав­густа) и председатель под­ко­мис­сии для раз­ра­бот­ки ин­ст­рук­ции по вы­бо­рам в ар­мии, на фло­те и в Фин­лян­дии (с сен­тяб­ря). Член Пред­пар­ла­мен­та (ок­тябрь/но­ябрь). От­вер­гал прин­цип национального са­мо­оп­ре­де­ле­ния и фе­де­ра­тив­но­го уст­рой­ст­ва Рос­сии, сто­рон­ник соз­да­ния «на­цио­наль­ных сою­зов», ве­даю­щих во­про­са­ми куль­ту­ры той или иной эт­нической груп­пы. В сен­тяб­ре вы­сту­пил за на­ча­ло мир­ных пе­ре­го­во­ров с Гер­ма­ни­ей. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года под­верг­ся крат­ко­временному аре­сту.

Од­ним из пер­вых сре­ди ка­де­тов при­звал от­ка­зать­ся от вер­но­сти со­юз­ни­кам Рос­сии по Первой ми­ро­вой вой­не и в борь­бе с боль­ше­ви­ка­ми ори­ен­ти­ро­вать­ся на Гер­ма­нию. Вес­ной 1918 года во­шёл в не­ле­галь­ную ан­ти­со­вет­скую организацию «Пра­вый центр». В 1919 году эмиг­ри­ро­вал в Фин­лян­дию, от име­ни «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» А.В. Кол­ча­ка вёл пе­ре­го­во­ры с финляндским пра­ви­тель­ст­вом об ус­ло­ви­ях по­мо­щи Бе­ло­му дви­же­нию. В том же го­ду обос­но­вал­ся в Па­ри­же.

В 1920 году во­шёл в со­став Па­риж­ской груп­пы пар­тии ка­де­тов (за­тем от по­ли­тической дея­тель­но­сти ото­шёл). Один из ор­га­ни­за­то­ров русского ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического от­де­ле­ния в Сор­бон­не. Член Осо­бой ко­мис­сии, соз­дан­ной в 1921 году для на­ла­жи­ва­ния дея­тель­но­сти в эмиг­ра­ции Российского общества Крас­но­го Кре­ста. То­гда же воз­гла­вил Центральную юри­дическую ко­мис­сию при Со­ве­ща­нии российских по­слов, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке пас­пор­тов для бе­жен­цев из Рос­сии. С 1927 года член Меж­пра­ви­тельственной со­ве­ща­тель­ной ко­мис­сии при Вер­хов­ном ко­мис­са­риа­те по де­лам русских бе­жен­цев.

В газете «Воз­ро­ж­де­ние» вёл руб­ри­ку «Ис­то­ри­че­ские чте­ния». Член прав­ле­ния ак­цио­нер­но­го общества журнала «Ил­лю­ст­ри­ро­ван­ная Рос­сия» (с 1926 года). Член прав­ле­ния Общества дру­зей русской кни­ги в Па­ри­же (1925-1938 годы). В 1930-е годы од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к тео­ре­тическому ана­ли­зу про­блем ко­ди­фи­ка­ции ме­ж­ду­народного ча­ст­но­го пра­ва («La co­dification de droit international privé», 1936 год).

Ав­тор ра­бо­ты о российско-французских от­но­ше­ни­ях на­ка­ну­не Первой ми­ро­вой вой­ны («L’alliance franco-russe: Les origines du systeme diploma­tique d’avant guerre», 1936 год), ис­то­ри­ко-ме­му­ар­ных очер­ков о Первой ми­ро­вой вой­не, ре­во­люционных со­бы­ти­ях 1917 года, С.Д. Са­зо­но­ве, кн. Г.Н. Тру­бец­ком, В.Д. На­бо­ко­ве, австрийском императоре Фран­це Ио­си­фе I и др. («Да­лё­кое и близ­кое», 1930 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

По­сто­ян­но ней­траль­ное го­су­дар­ст­во. СПб., 1905;

Очерк ме­ж­ду­на­род­но­го ча­ст­но­го пра­ва. Юрь­ев, 1908;

Очер­ки рус­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го пра­ва. СПб., 1911;

Пе­тер­бург­ская мис­сия Бис­мар­ка: 1859–1862. Пра­га, 1925;

La formation de l’empire russe: études, notes et documents. P., 1952. Vol. 1–2;

Ю. Са­ма­рин и его вре­мя. М., 2003.