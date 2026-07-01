НОЛЬДЕ БОРИС ЭММАНУИЛОВИЧ
НОЛЬДЕ БОРИС ЭММАНУИЛОВИЧ - российский юрист, государственный и политический деятель, историк.
Сын Эммануила Юльевича Нольде [25 июня (7 июля) 1854 год - 14(27) дкабря 1909 год], действенный тайнный советник (1908 год), статс- секретаря (1904 год), управляющего делами Комитета министров (1902-1906 годы), член Государственного совета (1906-1909 годы).
Б.Э. Нольде окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1897 год, ученик Ф.Ф. Мартенса). Доцент, затем профессор международного права в Санкт-Петербургском (Петроградском) политехническом институте (1903-1919 годы), профессор международного права на Бестужевских высших женских курсах (1908-1914 годы), в Петроградском университете (1917-1920 годы), преподавал энциклопедию права в Александровском лицее (1908-1917 годы).
Одновременно в 1907-1914 годы чиновник особых поручений при министрах иностранных дел А.П. Извольском и С.Д. Сазонове (один из его ближайших помощников). Редактор «Известий» МИДа (1912-1917 годы), управляющий юрисконсультской частью (1914-1916 годы) и директор 2-го департамента (1916-1917 годы) МИДа. Представлял Россию на 2-й конференции мира в Гааге (1907 год), Лондонской конференции великих держав по определению правил морской войны (1908-1909 годы), русско-шведско-норвежских конференциях в Христиании (Осло) по вопросу о принадлежности архипелага Шпицберген (1910, 1912 годы). Теоретик международного права, член Института международного права (в 1947-1948 годы его председатель) и Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Один из авторов обращения к полякам с обещанием предоставить Польше автономию после окончания войны, которое было опубликовано 1(14) августа 1914 года от имени Верховного главнокомандующего - великого князя Николая Николаевича Младшего.
Масон. С 1916 года член ЦК Конституционно-демократической партии. В ходе Февральской революции 1917 года участвовал в подготовке манифеста великого князя Михаила Александровича об отказе принять верховную власть. Товарищ министр иностранных дел П.Н. Милюкова (апрель - май), член Юридического совещания при Временном правительстве (с марта/апреля), Особого совещания для изготовления проекта Положения о выборах в Учредительное собрание (с апреля/мая), один из секретарей Всерос. по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии (с августа) и председатель подкомиссии для разработки инструкции по выборам в армии, на флоте и в Финляндии (с сентября). Член Предпарламента (октябрь/ноябрь). Отвергал принцип национального самоопределения и федеративного устройства России, сторонник создания «национальных союзов», ведающих вопросами культуры той или иной этнической группы. В сентябре выступил за начало мирных переговоров с Германией. После Октябрьской революции 1917 года подвергся кратковременному аресту.
Одним из первых среди кадетов призвал отказаться от верности союзникам России по Первой мировой войне и в борьбе с большевиками ориентироваться на Германию. Весной 1918 года вошёл в нелегальную антисоветскую организацию «Правый центр». В 1919 году эмигрировал в Финляндию, от имени «Омского правительства» А.В. Колчака вёл переговоры с финляндским правительством об условиях помощи Белому движению. В том же году обосновался в Париже.
В 1920 году вошёл в состав Парижской группы партии кадетов (затем от политической деятельности отошёл). Один из организаторов русского историко-филологического отделения в Сорбонне. Член Особой комиссии, созданной в 1921 году для налаживания деятельности в эмиграции Российского общества Красного Креста. Тогда же возглавил Центральную юридическую комиссию при Совещании российских послов, участвовал в разработке паспортов для беженцев из России. С 1927 года член Межправительственной совещательной комиссии при Верховном комиссариате по делам русских беженцев.
В газете «Возрождение» вёл рубрику «Исторические чтения». Член правления акционерного общества журнала «Иллюстрированная Россия» (с 1926 года). Член правления Общества друзей русской книги в Париже (1925-1938 годы). В 1930-е годы одним из первых обратился к теоретическому анализу проблем кодификации международного частного права («La codification de droit international privé», 1936 год).
Автор работы о российско-французских отношениях накануне Первой мировой войны («L’alliance franco-russe: Les origines du systeme diplomatique d’avant guerre», 1936 год), историко-мемуарных очерков о Первой мировой войне, революционных событиях 1917 года, С.Д. Сазонове, кн. Г.Н. Трубецком, В.Д. Набокове, австрийском императоре Франце Иосифе I и др. («Далёкое и близкое», 1930 год). Награждён орденом Почётного легиона.
Сочинения:
Постоянно нейтральное государство. СПб., 1905;
Очерк международного частного права. Юрьев, 1908;
Очерки русского государственного права. СПб., 1911;
Петербургская миссия Бисмарка: 1859–1862. Прага, 1925;
La formation de l’empire russe: études, notes et documents. P., 1952. Vol. 1–2;
Ю. Самарин и его время. М., 2003.