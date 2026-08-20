НОЛЬДЕ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы

Борис Александрович родился 27 июня 1885 г. в усадьбе Миндово, принадлежавшей фабриканту П.Г. Миндовскому. Происходил из дворянской семьи; лютеранин (в эмиграции принял православие). Отец – Александр Нольде был детским писателем, переводчиком.

Обучался в московской гимназии. С 1902 г. – в Морском кадетском корпусе. С 1905 г. – гардемарин, затем – мичман.

Северные земли

В 1909 – 1912 гг. Н. принял участие в Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. В ходе плавания необходимо было исследовать Северный морской путь. В этот период Н. был уже лейтенантом на ледоколе «Вайгач».

В июле 1910 г. экспедиция на «Таймыре» и «Вайгаче» через южные воды прибыла во Владивосток. 17 августа была предпринята первая попытка выйти из Владивостока на север, которая провалилась. Вторую попытку предприняли 22 июля 1911 г. На этот раз удалось добраться до устья р. Колымы, где было описано побережье. Н. занимался изучением открытой им бухты в Восточно-Сибирском море (губа Нольде). 15 октября корабли возвратились во Владивосток. В марте 1912 г. было решено отозвать Н. в столицу.

Военная служба

В 1912 – 1914 гг. Н. числился в составе Гвардейского экипажа; проходил службу на Императорской яхте «Полярная Звезда». В 1912 г. Н. совершил плавание от Кронштадта до Копенгагена с заходом в ряд портов. За эти годы Н. сблизился с членами царской семьи.

В связи с началом Первой мировой войны Гвардейский экипаж, в котором служил Н., вошел в состав Гвардейского корпуса. Были организованы 1-й и 2-й Отдельные батальоны.

В августе 1914 г. Н. возглавил пулеметную роту 2-го батальона Гвардейского корпуса. В этой должности он сражался в составе Вышегродского отряда; был занят о-в Януш-Кемпа.

С декабря 1915 г. – старший лейтенант. С января 1916 г. – старший штурманский офицер «Варяга», на которой прошел по маршруту от Владивостока через Суэцкий канал до Александровска-на-Мурмане.

В годы суровых испытаний

С 1917 г. – капитан 2-го ранга; флаг-капитан штаба флота Северного Ледовитого океана.

В 1918 – 1919 гг. – участник Гражданской войны. С января 1919 г. – начальник Штаба в Архангельске. В следующем месяце Н. отправился на ледоколе в Мурманск. В мае – июле 1919 г. командовал «Аскольдом».

В августе 1919 г. Н. перебрался в Стокгольм. В 1922 г. побывал в США на «Orduna». В 1925 – 1928 гг. трудился в Бельгийском Конго, осуществлял морские перевозки. По возвращении устроился на работу в брюссельскую газету «Русский еженедельник в Бельгии».

Умер Н. 24 мая 1936 г. в Брюсселе.