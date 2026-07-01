НОЛАН СИДНИ РОБЕРТ

НОЛАН СИДНИ РОБЕРТ - ав­ст­ралийский жи­во­пи­сец, гра­фик, сце­но­граф, член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии ис­кус­ств в Лон­до­не (1991 год).

Ро­дил­ся в се­мье вы­ход­цев из Ир­лан­дии.

Не­дол­го учил­ся в ху­дожественной шко­ле при Национальной га­ле­рее Вик­то­рии в Мель­бур­не (1934 и 1936 годы), за­тем обу­чал­ся са­мо­стоя­тель­но, зна­ко­мясь с ев­ропейским аван­гар­диз­мом; боль­шое воз­дей­ствие на не­го ока­за­ло литературное твор­че­ст­во А. Рем­бо, У. Блей­ка, Дж. Джой­са , Д.Г. Ло­урен­са, Г. Ри­да.

В ран­них ра­бо­тах ощу­ти­мы влия­ния да­да­из­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма [«Го­ло­ва Рем­бо» (1938-1939 годы, Му­зей современного искусства Хай­де, Мель­бурн), «Без на­зва­ния (Аб­ст­ракт­ное)» (1939 год, Национальная га­ле­рея Вик­то­рии, Мель­бурн), «Маль­чик и лу­на» (1940 год, Национальная га­ле­рея, Кан­бер­ра)], позд­нее - сюр­реа­лиз­ма (М. Эрнст) и жи­во­пис­ных приё­мов экс­прес­сио­низ­ма .

В 1945-1947 годы соз­дал пер­вую се­рию кар­тин, по­свя­щён­ную Не­ду Кел­ли, пре­ступ­ни­ку XIX века, став­ше­му народным ге­ро­ем (26 кар­тин се­рии - Национальная га­ле­рея, Кан­бер­ра; 2-я се­рия ис­пол­не­на в 1954-1957 годы). Экс­по­ни­ро­ван­ные в Мель­бур­не, Па­ри­же и Ри­ме, эти ра­бо­ты сде­ла­ли его наи­бо­лее из­вестным в ми­ре современным ав­ст­ралийским ху­дож­ни­ком.

С 1953 года жил пре­имущественно в Лон­до­не, так­же в Гре­ции (1955-1956 годы), США (1958-1959 и 1966 годы), по­се­тил многие ев­ропейские стра­ны, Латинскую Аме­ри­ку, Северную Аф­ри­ку, Ан­тарк­ти­ду, стра­ны Океа­нии, Не­пал, Ки­тай и др.

С.Р. Нолан пи­сал кар­ти­ны на те­мы ис­то­рии Ав­ст­ра­лии [«Смерть сер­жан­та Кен­не­ди» (1946 год, Национальная га­ле­рея Ав­ст­ра­лии, Кан­бер­ра); се­рии «Мис­сис Фрэ­зер» (1957-1958 годы) и «Гал­ли­по­ли» (середина 1950-х годов), по­свя­щён­ную уча­стию ав­ст­ралийских войск в Первой ми­ро­вой вой­не (Ав­ст­ралийский во­енный ме­мо­ри­ал, Кан­бер­ра, и др. соб­ра­ния)], на ми­фо­ло­гические сю­же­ты, трак­то­ван­ные не­ред­ко в иро­ническом клю­че (цикл «Ле­да и ле­бедь», 1958-1960 годы), так­же пей­за­жи (се­рия ви­дов Центральной Ав­ст­ра­лии, около 1950 года, и др.).

Соз­дал сце­но­гра­фию для ба­ле­та «Вес­на свя­щен­ная» И.Ф. Стра­вин­ско­го (1962 год, Ко­ро­лев­ский ба­лет, Лон­дон), опер «Сам­сон и Да­ли­ла» К. Сен-Сан­са (1981 год) и «По­хи­ще­ние из се­ра­ля» В.А. Мо­царта (1987 год; обе - «Ко­вент-Гар­ден», Лон­дон), «Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди (1983 год, «Сид­ней Опе­ра ха­ус»). Ра­бо­тал в об­лас­ти ил­лю­ст­ра­ции (к про­из­ве­де­ни­ям Дан­те, У. Шек­спи­ра и др.), мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си (рос­пи­си на те­му «Рай­ский сад» в Цен­тре ис­кусств в Мель­бур­не, 1968-1970 годы).

Воз­ве­дён в ры­цар­ское до­сто­ин­ст­во (1981 год).