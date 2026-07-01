НОЛАН СИДНИ РОБЕРТ
НОЛАН СИДНИ РОБЕРТ - австралийский живописец, график, сценограф, член Королевской академии искусств в Лондоне (1991 год).
Родился в семье выходцев из Ирландии.
Недолго учился в художественной школе при Национальной галерее Виктории в Мельбурне (1934 и 1936 годы), затем обучался самостоятельно, знакомясь с европейским авангардизмом; большое воздействие на него оказало литературное творчество А. Рембо, У. Блейка, Дж. Джойса, Д.Г. Лоуренса, Г. Рида.
В ранних работах ощутимы влияния дадаизма и абстракционизма [«Голова Рембо» (1938-1939 годы, Музей современного искусства Хайде, Мельбурн), «Без названия (Абстрактное)» (1939 год, Национальная галерея Виктории, Мельбурн), «Мальчик и луна» (1940 год, Национальная галерея, Канберра)], позднее - сюрреализма (М. Эрнст) и живописных приёмов экспрессионизма.
В 1945-1947 годы создал первую серию картин, посвящённую Неду Келли, преступнику XIX века, ставшему народным героем (26 картин серии - Национальная галерея, Канберра; 2-я серия исполнена в 1954-1957 годы). Экспонированные в Мельбурне, Париже и Риме, эти работы сделали его наиболее известным в мире современным австралийским художником.
С 1953 года жил преимущественно в Лондоне, также в Греции (1955-1956 годы), США (1958-1959 и 1966 годы), посетил многие европейские страны, Латинскую Америку, Северную Африку, Антарктиду, страны Океании, Непал, Китай и др.
С.Р. Нолан писал картины на темы истории Австралии [«Смерть сержанта Кеннеди» (1946 год, Национальная галерея Австралии, Канберра); серии «Миссис Фрэзер» (1957-1958 годы) и «Галлиполи» (середина 1950-х годов), посвящённую участию австралийских войск в Первой мировой войне (Австралийский военный мемориал, Канберра, и др. собрания)], на мифологические сюжеты, трактованные нередко в ироническом ключе (цикл «Леда и лебедь», 1958-1960 годы), также пейзажи (серия видов Центральной Австралии, около 1950 года, и др.).
Создал сценографию для балета «Весна священная» И.Ф. Стравинского (1962 год, Королевский балет, Лондон), опер «Самсон и Далила» К. Сен-Санса (1981 год) и «Похищение из сераля» В.А. Моцарта (1987 год; обе - «Ковент-Гарден», Лондон), «Трубадур» Дж. Верди (1983 год, «Сидней Опера хаус»). Работал в области иллюстрации (к произведениям Данте, У. Шекспира и др.), монументальной живописи (росписи на тему «Райский сад» в Центре искусств в Мельбурне, 1968-1970 годы).
Возведён в рыцарское достоинство (1981 год).