НОЛЬ ГЕРМАН
НОЛЬ ГЕРМАН - немецкий философ и теоретик педагогики.
В 1898-1904 годы учился в Берлинском университете, в частности у В. Дильтея. С 1908 году преподавал в Йенском университете. В 1920-1937 и 1945-1949 годы профессор Гёттингенского университета.
Наряду с Э. Шпрангером и Т. Литтом, ведущий представитель т. н. университетской педагогики. Один из инициаторов и теоретик движения реформаторской педагогики в Веймарской республике. Эстетические и этические проблемы истолковывал в духе философии жизни Дильтея (переживание как основа миросозерцания, типы которого определяют и типы художественноговыражения).
Разрабатывая проблемы социальной педагогики, подчёркивал мировоззренческую и историческую обусловленность образования, анализировал его формы (самообразование, игра и т. д.); выступал за расширение женского образования. Оказал значительное влияние на развитие педагогики в ФРГ.
Издатель педагогической энциклопедии (совместно с Л. Паллатом, «Handbuch der Pädagogik», Bd 1-5, 1928-1933 годы) и рукописных работ молодого Г.В.Ф. Гегеля («Hegels theologische Jugendschriften», 1907 год).
Сочинения:
Stil und Weltanschauung. Jena, 1920;
Die sittlichen Grunderfahrungen. Eine Einführung in die Ethik. 3. Aufl. Fr./M., 1949;
Die pädagogische Aufgabe der Gegenwart. 4. Aufl. Fr./M., 1957;
Aufgaben und Wege der Sozialpädagogik. Fr./M., 1965;
Charakter und Schicksal. 7. Aufl. Fr./M., 1970;
Ästhetische Wirklichkeit. 4. Aufl. Fr./M., 1973; Einführung in die Philosophie. 9. Aufl. Fr./M., 1998;
Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. 11. Aufl. Fr./M., 2002.