НОЛЬ ГЕРМАН

НОЛЬ ГЕРМАН - немецкий фи­ло­соф и тео­ре­тик пе­да­го­ги­ки.

В 1898-1904 годы учил­ся в Бер­лин­ском университете, в ча­ст­но­сти у В. Диль­тея. С 1908 году пре­по­да­вал в Йен­ском университете. В 1920-1937 и 1945-1949 годы профессор Гёт­тин­ген­ско­го университета.

На­ря­ду с Э. Шпран­ге­ром и Т. Лит­том , ве­ду­щий пред­ста­ви­тель т. н. уни­вер­си­тет­ской пе­да­го­ги­ки. Один из ини­циа­то­ров и тео­ре­тик дви­же­ния ре­фор­ма­тор­ской пе­да­го­ги­ки в Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ке. Эс­те­тические и этические про­бле­мы ис­тол­ко­вы­вал в ду­хе фи­ло­со­фии жиз­ни Диль­тея (пе­ре­жи­ва­ние как ос­но­ва ми­ро­со­зер­ца­ния, ти­пы ко­то­ро­го оп­ре­де­ля­ют и ти­пы ху­дожественноговы­ра­же­ния).

Раз­ра­ба­ты­вая про­бле­мы со­ци­аль­ной пе­да­го­ги­ки, под­чёр­ки­вал ми­ро­воз­зренческую и ис­то­рическую обу­слов­лен­ность об­ра­зо­ва­ния, ана­ли­зи­ро­вал его фор­мы (са­мо­об­ра­зо­ва­ние, иг­ра и т. д.); вы­сту­пал за рас­шире­ние жен­ско­го об­ра­зо­ва­ния. Ока­зал зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие пе­да­го­ги­ки в ФРГ.

Из­да­тель пе­да­го­гической эн­цик­ло­педии (совместно с Л. Пал­ла­том, «Hand­buch der Päda­go­gik», Bd 1-5, 1928-1933 годы) и ру­ко­пис­ных ра­бот мо­ло­до­го Г.В.Ф. Ге­ге­ля («Hegels theologische Jugend­schrif­ten», 1907 год).

Сочинения:

Stil und Weltanschauung. Jena, 1920;

Die sittlichen Grunderfahrungen. Eine Ein­führung in die Ethik. 3. Aufl. Fr./M., 1949;

Die pädagogische Aufgabe der Gegen­wart. 4. Aufl. Fr./M., 1957;

Aufgaben und Wege der So­zialpäda­gogik. Fr./M., 1965;

Charakter und Schicksal. 7. Aufl. Fr./M., 1970;

Ästhetische Wirklichkeit. 4. Aufl. Fr./M., 1973; Einführung in die Philosophie. 9. Aufl. Fr./M., 1998;

Die pädago­gische Bewegung in Deutschland und ihre Theo­rie. 11. Aufl. Fr./M., 2002.