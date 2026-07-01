НОКТЮРН

НОКТЮРН (франц. nocturne, от лат. noc­turnus - ноч­ной; итал. notturno; нем. Nachtmusik - ноч­ная му­зы­ка).

1) В му­зы­ке XVIII - начала XIX веков род ин­ст­ру­мен­таль­но­го ди­вер­тис­мен­та : близ­кое кас­са­ции и се­ре­на­де цик­личное со­чи­не­ние, ис­пол­няе­мое на от­кры­том воз­ду­хе в ноч­ное вре­мя ан­самб­лем ду­хо­вых или струн­ных и ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов. Об­раз­цы - у Й. Гайд­на , В.А. Мо­цар­та (ноктюрн для 4 ан­самб­лей KV 286, Ма­лень­кая ноч­ная му­зы­ка KV 525). Тер­мин «notturno» при­ме­нял­ся так­же к од­но­ча­ст­ной во­каль­ной ком­по­зи­ции для од­но­го или нес­коль­ких го­ло­сов, обыч­но без со­про­во­ж­де­ния, близ­кой во­каль­ной се­ре­на­де (об­раз­цы - у Мо­цар­та, Дж. Рос­си­ни, Дж. Вер­ди). В первой половине XIX века это обо­зна­че­ние при­ме­ня­лось и к опер­ным «ноч­ным» сце­нам.

2) Ин­ст­ру­мен­таль­ная музыкальная пье­са ли­рического ха­рак­те­ра, как пра­ви­ло пе­ре­даю­щая ноч­ное ме­ди­та­тив­ное со­стоя­ние.

Как раз­но­вид­ность фортепианной ми­ниа­тю­ры (ха­рак­тер­ны пе­ву­чая вы­ра­зи­тель­ная ме­ло­дия, 3-ча­ст­ная фор­ма) ут­вер­ди­лась у Дж. Фил­да.

Вер­ши­на ро­ман­тического ноктюрна - в фортепианном твор­че­ст­ве Ф. Шо­пе­на; его ноктюрны обо­га­ще­ны сме­на­ми на­строе­ний, иног­да дра­ма­тич. со­дер­жа­ни­ем. Р. Шу­ман в по­ни­ма­нии жан­ра ис­хо­дил из одно­именных литературный но­велл Э.Т.А. Гоф­ма­на, ак­цен­ти­руя в сво­их «ноч­ных пье­сах» (Nachtstücke op. 23, 1839 год) при­чуд­ли­во-фан­та­стические чер­ты.

«Ноктюрн» как жан­ро­вое обо­зна­че­ние встре­ча­ет­ся так­же у Л. Шпо­ра, Ф. Шу­бер­та, Э. Гри­га, Г. Фо­ре, А. Двор­жа­ка, К. Ши­ма­нов­ско­го, М. де Фа­льи, А. Онег­ге­ра, П. Хин­де­ми­та, Б. Брит­те­на и др. К. Де­бюс­си соз­дал триа­ду ор­ке­ст­ро­вых пьес «Нок­тюр­ны» («Об­ла­ка», «Празд­не­ст­ва», «Си­ре­ны», 1897-1899 годы) под впе­чат­ле­ни­ем се­рии од­но­именных кар­тин Дж. Уи­ст­ле­ра.

В русской му­зы­ке об­раз­цы ноктярнов име­ют­ся у М.И. Глин­ки (для фортепианно), А.П. Бо­ро­ди­на (во 2-м струн­ном квар­те­те, в «Ма­лень­кой сюи­те» для фортепиано), П.И. Чай­ков­ско­го (для фп. ор. 10 № 1, ор. 19 № 4), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (ноктюрн из «Шес­ти ва­риа­ций на те­му BACH» для фп. op. 10), А.Н. Скря­би­на (фортепианный ноктюрн для ле­вой ру­ки op. 9 № 2, «По­эма-нок­тюрн» op. 61), А.В. Стан­чин­ско­го (для фортепиано), Р.С. Ле­де­нё­ва (ноктюрн для ка­мер­но­го ан­самб­ля, 1968 год).

Спе­ци­фическая во­каль­но-ин­стру­мен­таль­ная раз­но­вид­ность ноктюрна - кан­та­та-нок­тюрн «Кремль но­чью» Н.Я. Мяс­ков­ско­го (1947 год).

3) В рим­ско-ка­то­лическом бо­го­слу­же­нии ноктюрн (пра­виль­нее - нок­тур­ны, лат. nocturni, nocturnae orationes) - ноч­ные пе­сно­пе­ния служ­бы ча­сов (оф­фи­ция).

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