НОКТЮРН
НОКТЮРН (франц. nocturne, от лат. nocturnus - ночной; итал. notturno; нем. Nachtmusik - ночная музыка).
1) В музыке XVIII - начала XIX веков род инструментального дивертисмента: близкое кассации и серенаде цикличное сочинение, исполняемое на открытом воздухе в ночное время ансамблем духовых или струнных и духовых инструментов. Образцы - у Й. Гайдна, В.А. Моцарта (ноктюрн для 4 ансамблей KV 286, Маленькая ночная музыка KV 525). Термин «notturno» применялся также к одночастной вокальной композиции для одного или нескольких голосов, обычно без сопровождения, близкой вокальной серенаде (образцы - у Моцарта, Дж. Россини, Дж. Верди). В первой половине XIX века это обозначение применялось и к оперным «ночным» сценам.
2) Инструментальная музыкальная пьеса лирического характера, как правило передающая ночное медитативное состояние.
Как разновидность фортепианной миниатюры (характерны певучая выразительная мелодия, 3-частная форма) утвердилась у Дж. Филда.
Вершина романтического ноктюрна - в фортепианном творчестве Ф. Шопена; его ноктюрны обогащены сменами настроений, иногда драматич. содержанием. Р. Шуман в понимании жанра исходил из одноименных литературный новелл Э.Т.А. Гофмана, акцентируя в своих «ночных пьесах» (Nachtstücke op. 23, 1839 год) причудливо-фантастические черты.
«Ноктюрн» как жанровое обозначение встречается также у Л. Шпора, Ф. Шуберта, Э. Грига, Г. Форе, А. Дворжака, К. Шимановского, М. де Фальи, А. Онеггера, П. Хиндемита, Б. Бриттена и др. К. Дебюсси создал триаду оркестровых пьес «Ноктюрны» («Облака», «Празднества», «Сирены», 1897-1899 годы) под впечатлением серии одноименных картин Дж. Уистлера.
В русской музыке образцы ноктярнов имеются у М.И. Глинки (для фортепианно), А.П. Бородина (во 2-м струнном квартете, в «Маленькой сюите» для фортепиано), П.И. Чайковского (для фп. ор. 10 № 1, ор. 19 № 4), Н.А. Римского-Корсакова (ноктюрн из «Шести вариаций на тему BACH» для фп. op. 10), А.Н. Скрябина (фортепианный ноктюрн для левой руки op. 9 № 2, «Поэма-ноктюрн» op. 61), А.В. Станчинского (для фортепиано), Р.С. Леденёва (ноктюрн для камерного ансамбля, 1968 год).
Специфическая вокально-инструментальная разновидность ноктюрна - кантата-ноктюрн «Кремль ночью» Н.Я. Мясковского (1947 год).
3) В римско-католическом богослужении ноктюрн (правильнее - ноктурны, лат. nocturni, nocturnae orationes) - ночные песнопения службы часов (оффиция).