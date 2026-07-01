НОКСВИЛЛ

НОКСВИЛЛ (Knoxville) - го­род на юге США, круп­ней­ший в восточной час­ти шта­та Тен­нес­си.

Население 178,9 тыс. человек (2013 год; в т. ч. свыше 16% - аф­роа­ме­ри­кан­цы). С го­ро­да­ми Ал­коа, Мэ­ри­вилл, Игл­тон-Вил­лидж, Лу­ис­вилл, Ок-Ридж и др. об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с на­селе­ни­ем около 800 тыс. человек. Рас­по­ло­жен к за­па­ду от Ап­па­ла­чей, на р. Тен­нес­си (ле­вый при­ток р. Огайо, бас­сейн р. Мис­си­си­пи ). Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лезных до­рог. Аэ­ро­пор­ты: ме­ж­ду­народный им. Мак­ги Тай­со­на (в 19 км к югу от де­ло­во­го цен­тра Ноксвилла; в г. Ал­коа), ре­гио­наль­ный Да­ун­та­ун-Ай­ленд (в юго-восточной час­ти го­ро­да).

Тер­ри­то­рия бу­ду­ще­го го­ро­да, на­се­лён­ная пре­им. ин­дей­ца­ми че­ро­ки, на­ча­ла ос­ваи­вать­ся ев­ропейским и американским тор­гов­ца­ми со второй половины XVII века. Пер­вая мас­штаб­ная экс­пе­ди­ция ко­ло­ни­стов во гла­ве с Г. Тим­бер­лей­ком да­ти­ру­ет­ся 1761 годом. Го­род ос­но­ван в 1786 году офи­це­ром Дж. Уай­том. В 1791 году по­лу­чил название в честь пер­во­го во­енного министра США Г. Нок­са, с это­го же вре­ме­ни главный го­род Юго-Западной тер­ри­то­рии. В 1796-1817 годы (с пе­ре­ры­вом) сто­ли­ца шта­та Тен­нес­си. В пе­ри­од фрон­ти­ра важ­ный пе­ре­ва­лоч­ный пункт и центр сельско-хозяйтсвенного рай­она. С соз­да­ни­ем к 1855 году се­ти же­лез­ных до­рог на Юге США на­се­ле­ние Ноксвилла уд­вои­лось.

Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годы вхо­дил в со­став Кон­фе­де­ра­тив­ных шта­тов Аме­ри­ки; осе­нью 1863 года вы­дер­жал оса­ду и штурм се­ве­рян. Со второй половины XIX века раз­ви­вал­ся как круп­ный тор­го­вый и промышленный центр Юга (за 1880-1887 годы от­кры­то 97 хлоп­ча­то­бу­маж­ных фаб­рик; ве­лась до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля и мра­мо­ра, осу­щест­вля­лись ле­со­за­го­тов­ки). В го­ды Ве­ли­кой де­прес­сии хо­зяй­ст­во го­ро­да и ок­ру­жаю­ще­го ре­гио­на при­шло в упа­док. В 1933 году дек­ре­том Кон­грес­са США бы­ло соз­да­но Управ­ле­ние по раз­ви­тию до­ли­ны р. Тен­нес­си (Tennessee Valley Aut­hority, TVA) со штаб-квар­ти­рой в Ноксвилле - государсвтеная кор­по­ра­ция, осуще­ст­в­ляв­шая пер­вый и круп­ней­ший про­ект ре­гио­наль­но­го раз­ви­тия в ис­то­рии стра­ны (ох­ва­ты­вал тер­ри­то­рию шта­та Тен­нес­си и час­тей со­сед­них шта­тов Кен­тук­ки, Мис­си­си­пи, Ала­ба­ма, Вир­ги­ния, Северная Ка­ро­ли­на и Джорд­жия). В 1930-1940-е годы и по­сле­дую­щие го­ды в ре­гио­не бы­ли со­ору­же­ны де­сят­ки элек­тро­стан­ций [пер­во­на­чаль­но ГЭС (к 1960-м годам гид­ро­энер­ге­тический по­тен­ци­ал р. Тен­нес­си был ис­поль­зо­ван на 95%), за­тем - ТЭС и АЭС], су­до­ход­ные ка­на­лы и др. ин­фра­струк­тур­ные объ­ек­ты.

В аг­ло­ме­ра­ции Ноксвилла по­лу­чи­ла раз­ви­тие алю­ми­ние­вая промышленность. В 1942 году в г. Ок-Ридж (к за­па­ду от Ноксвилла) в рам­ках «Ман­хэт­тен­ско­го про­ек­та» соз­дан круп­ный центр атом­ных ис­сле­до­ва­ний (Ок-Ридж­ская национальная ла­бо­ра­то­рия Министерства энер­ге­ти­ки США, за­вод по обо­га­ще­нию ура­на и др.). С 1950-х годов эко­но­ми­ка го­ро­да пе­ре­жи­ва­ла спад, вы­зван­ный уси­ле­ни­ем кон­ку­рен­ции иностранного то­ва­ров и па­де­ни­ем транс­порт­но­го зна­че­ния железнодорожного уз­ла Ноксвилла. Но­вый им­пульс её раз­ви­тию да­ло про­ве­де­ние в Ноксвилле Все­мир­ной энер­ге­тической вы­став­ки (1982 год; 11 млн. по­се­ти­те­лей).

Центральная часть го­ро­да ок­ру­же­на из­лу­чи­ной р. Тен­нес­си и коль­цом ав­то­ма­гист­ра­лей. На пра­вом бе­ре­гу ре­ки рас­по­ло­же­ны дом У. Блан­та (1792 год; ста­рейшее со­хра­нив­шее­ся со­ору­же­ние Ноксвилла), ан­самбль ком­мерческих по­стро­ек на пл. Мар­кет-сквер (по­след­няя треть XIX - начало XX веков), анг­ли­кан­ский со­бор Св. Ио­ан­на в нео­ро­ман­ском сти­ле (1892 год, арх. Дж.У. Йост, пе­ре­стро­ен), вы­сот­ные зда­ния («Дже­не­рал бил­динг», 1925 год, ар­хитектурное бю­ро «Bar­ber & McMurry»; «Пла­за тау­эр», 1979 год, выс. 100 м, - са­мое вы­со­кое зда­ние Ноксвилла). С за­па­да к цен­тру Ноксвилла при­мы­ка­ет зо­на Все­мир­ной энер­ге­тические вы­став­ки 1982 года («Ам­фи­те­атр Тен­нес­си» с тен­то­вым пе­ре­кры­ти­ем; смот­ро­вая баш­ня «Сан­сфер», оба со­ору­же­ния - 1982 год; Му­зей ис­кусств Ноксвилла, 1990 год, арх. Э.Л. Барнс; Кон­гресс-центр, 2001 год). Так­же в Ноксвилле - вил­ла Блик-ха­ус (1858 год; ны­не Ме­мо­ри­аль­ный зал Кон­фе­де­ра­ции) и лю­те­ран­ская церковь Св. Ио­ан­на в сти­ле нео­го­ти­ки (1913 год, арх. Р.Ф. Граф). Во­круг гордского цен­тра - рай­оны ма­ло­этаж­ной жи­лой за­строй­ки, сре­ди ко­то­рых раз­ме­ще­ны про­мыш­лен­но-склад­ские тер­ри­то­рии и тор­го­вые ком­плек­сы.

Ноксвилл - круп­ный на­уч­ный, об­ра­зо­ва­тель­ный и куль­тур­ный центр шта­та. В Ноксвилле - го­лов­ной кам­пус Тен­нес­сий­ско­го университета (1794 год), Университет Джон­со­на (1893 год; др. название Джон­сон­ский биб­лей­ский кол­ледж); сре­ди других ву­зов - Нокс­вилл­ский кол­ледж (1875 год), Южный кол­ледж (ос­но­ван в 1882 году как Биз­нес-кол­ледж Ноксвилла; современное название с 2001 года), Фа­ун­тейн­хед­ский тех­нический кол­ледж (1947 год; Тен­нес­сий­ский иниверситет элек­тро­ни­ки), Общественный кол­ледж Пел­лиссип­пи (1974 год). От­де­ле­ния ря­да ву­зов, в т. ч. Ме­мо­ри­аль­но­го университета Лин­коль­на, Тех­нического института кор­по­ра­ции ITT, Национального кол­лед­жа биз­не­са и тех­нологии. Му­зеи: ис­то­рии Восточной Тен­нес­си (1834 год), Американский му­зей нау­ки и энер­ге­ти­ки (1949 год, современное название с 1978 года, г. Ок-Ридж), Центр от­кры­тий Восточной Тен­нес­си (1960 год), Му­зей ис­кусств Ноксвилла (1961 год), Фрэн­ка Х. Макк­лан­га (1963 год), по­ли­ции Н. Те­ат­ры: Би­жу (1909 год), Тен­нес­си (1928 год) и др. Куль­тур­ный центр Бек (1975 год). Сим­фо­нический ор­кестр Нрксвилла (1935 год). Бо­та­нические са­ды и денд­ра­рий. Зоо­парк. Мно­го­численные музыкальные фес­ти­ва­ли и городской празд­ни­ки. Круп­ней­шие спор­тив­ные со­ору­же­ния - стадион «Ней­ланд» (1921 год; ре­кон­струи­ро­ван в 2006, 2008 и 2010 годы; 102,5 тыс. мест) для про­ве­де­ния мат­чей по американскому фут­бо­лу и «Томп­сон-Бо­линг Аре­на» (1987 год; св. 21,5 тыс. мест) для про­ве­де­ния мат­чей по бас­кет­бо­лу, во­лей­бо­лу и др. Зал жен­ской бас­кет­боль­ной Сла­вы (1999 год).

В эко­но­ми­ке Ноксвилла до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг: транс­порт и ло­ги­сти­ка (здесь на­ходит­ся Национальный ис­сле­до­ва­тель­ский центр транс­пор­та), тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и др. Управ­ле­ние по раз­ви­тию до­ли­ны р. Тен­нес­си (TVA) - один из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей элек­тро­энер­гии в США. Под его кон­тро­лем на­хо­дят­ся 29 ГЭС (около 10% сум­мар­ных мощ­но­стей ком­па­нии; 2005 год), 23 ТЭС (около 62%), 3 АЭС (около 28%), ряд сол­неч­ных и вет­ро­вых энер­го­ус­та­но­вок и др. ин­фра­струк­тур­ные объ­ек­ты. В пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции - ста­ле­пла­виль­ный за­вод ком­па­нии «Gerdau Ameristeel US» (в со­ста­ве браз. «Gerdau Group»), алю­ми­ние­вый за­вод ком­па­нии «Alcoa» (в г. Ал­коа); про­изводство ка­те­ров и яхт (штаб-квар­ти­ра и го­лов­ное пред­при­ятие ком­па­нии «Sea Ray Bo­ats» - до­чер­ней струк­ту­ры «Brunswick Corporation»), авиационных де­та­лей (за­вод ком­па­нии «Boeing»), ав­то­ком­плек­тую­щих (в т. ч. за­вод японской ком­па­нии DENSO в со­ста­ве «Toyota Group»; в г. Мэ­ри­вилл). Пред­при­ятия элек­трон­ной промышленности (в т. ч. японской ком­па­нии «Panasonic Corporation») и при­бо­ро­строе­ния (ком­пь­ю­тер­ные то­мо­гра­фы, виб­ро­гра­фы), хи­ми­че­ской (штаб-квар­ти­ра и го­лов­ное пред­прия­тие ком­па­нии «Image Point» - круп­ней­ше­го в США про­из­во­ди­те­ля на­руж­ных стро­ительной кон­ст­рук­ций из пласт­масс; за­вод ком­па­нии «Dow Chemical Company» и др.), швей­ной, пи­ще­вой и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности. До­бы­ча ро­зо­во­го мра­мо­ра, из­вест­ня­ка.

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