НОКС ДЖОН

НОКС ДЖОН - дея­тель про­тес­тант­ской Ре­фор­ма­ции в Шот­лан­дии, один из ос­но­ва­те­лей пре­сви­те­ри­ан­ской Церк­ви Шот­лан­дии.

Из се­мьи не­бо­га­тых дво­рян. В 1536 году стал ка­то­лическим свя­щен­ни­ком. Че­рез несколько лет при­сое­ди­нил­ся к сто­рон­ни­кам Ре­фор­ма­ции, ко­то­рая в Шот­лан­дии к то­му вре­ме­ни бы­ла под­го­тов­ле­на лю­те­ран­ской про­по­ве­дью П. Га­миль­то­на (со­жжён в 1528 году) и по­сле­до­ва­те­лем У. Цвинг­ли и Ж. Каль­ви­на - Дж. Уи­шар­том (каз­нён в 1546 году).

С 1547 года Д. Нокс на­чал пуб­лич­ную про­по­ведь о Свя­щен­ном Пи­са­нии как един­ст­вен­ном ав­то­ри­те­те и ис­точ­ни­ке ве­ры, об оп­рав­да­нии од­ной ве­рой, Д. Нокс от­вер­гал мес­су, мо­лит­вы за умер­ших и уче­ние о чис­ти­ли­ще. В том же го­ду Д. Нокс по­пал в плен к вторг­шим­ся на тер­ри­то­рию Шот­лан­дии фран­цу­зам и бо­лее по­лу­то­ра лет про­был греб­цом на га­ле­рах. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния в 1549 году про­дол­жил слу­же­ние про­по­вед­ни­ка в Анг­лии, дос­тиг­нув сте­пе­ни ко­ро­лев­ско­го ка­пел­ла­на при Эду­ар­де VI. С во­ца­ре­ни­ем Ма­рии Тю­дор, вос­ста­но­вив­шей ка­то­ли­цизм в стра­не, Д. Нокс бе­жал в Же­не­ву, где встре­тил­ся с Каль­ви­ном. В 1554 году Д. Нокс из­дал свой трак­тат «Вер­ное пре­дос­те­ре­же­ние про­фес­со­рам Бо­жи­ей ис­ти­ны в Анг­лии» («A faithful admonition to the professors of God’s truth in England»), ко­то­рый был вос­при­нят как под­стре­ка­тель­ст­во к ца­ре­убий­ст­ву.

По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1555 году Д. Нокс про­дол­жил де­ло Ре­фор­ма­ции, опи­ра­ясь на под­держ­ку час­ти ари­сто­кра­тии и бюр­гер­ст­ва. По его ини­циа­ти­ве в 1557 году был за­клю­чён пер­вый шотландский ко­ве­нант. Вновь уе­хал в Же­не­ву (1556 год), где на­пи­сал в 1558 году сочинение «Пер­вый труб­ный глас про­тив чу­до­вищ­но­го прав­ле­ния жен­щин» («The first blast of the trumpet against the mon­strous regiment of women»), в ко­то­ром, кри­ти­куя прав­ле­ние Ма­рии Тю­дор в Анг­лии и Ма­рии де Гиз (см. Ги­зы) в Шот­ландии, ут­вер­ждал, что вся­кое жен­ское прав­ле­ние «про­ти­во­ре­чит при­ро­де, яв­ля­ет­ся ос­корб­ле­ни­ем для Бо­га, аб­со­лют­но про­ти­во­по­лож­но Его От­кро­ве­нию и ус­та­нов­ле­нию».

В 1559 году при­был в Шот­лан­дию. Про­пове­ди Д. Нокса в Пер­те про­тив «идо­ло­по­клон­ст­ва» ста­ли на­ча­лом про­тес­тант­ской ре­во­лю­ции в стра­не. С за­клю­че­ни­ем Эдин­бург­ско­го ми­ра 1560 года и окон­ча­ни­ем французского влия­ния в Шот­лан­дии шотл. пар­ла­мент при ак­тив­ном уча­стии Д. Нокса при­сту­пил к соз­да­нию но­вой Церк­ви. Д. Нокс и его со­рат­ни­ки вы­ра­бо­та­ли «Шот­ланд­ское ис­по­ве­да­ние ве­ры» («Scots Confession», 1560 год; одоб­ре­но пар­ла­мен­том в том же го­ду). В 1560 году со­став­ле­на «Кни­га по­рядка» («Book of Discipline»; 2-я часть из­да­на в 1578 году), ре­гу­ли­рую­щая цер­ков­ный строй по каль­ви­ни­ст­ско­му об­раз­цу. В ней Д. Нокс вы­сту­пил как ра­ди­каль­ный ре­фор­ма­тор, стре­мя­щий­ся слить во­еди­но Цер­ковь и го­су­дар­ст­во; в ча­ст­но­сти, тре­бо­вал по­ста­вить под кон­троль Церк­ви за­ко­но­дательную дея­тель­ность го­су­дар­ст­ва. В «Кни­ге по­ряд­ка» со­дер­жал­ся так­же план ши­ро­ко­го раз­ви­тия об­ра­зо­ва­ния, вклю­чав­ший соз­да­ние се­ти государсвтенных школ и университетов. В 1561 году «Кни­га по­ряд­ка» рас­смат­ри­ва­лась пар­ла­мен­том, ко­то­рый не ут­вер­дил её в це­лом, при­няв толь­ко отдельные по­ло­же­ния. Т. о., вновь соз­дан­ная Цер­ковь Шот­лан­дии не впол­не со­от­вет­ст­во­ва­ла пред­став­ле­ни­ям Д. Нокса [пре­сви­те­ри­ан­ст­во (см. Пре­сви­те­риа­не) ста­ло государсвтеных ре­ли­ги­ей Шот­лан­дии лишь в 1592 году]. С 1560 года Д. Нокс нёс цер­ков­ное слу­же­ние в эдин­бург­ском со­бо­ре Св. Эги­дия (Сент-Джайлс), ко­то­рый час­то на­зы­ва­ют «цер­ко­вью-ма­те­рью пре­сви­те­ри­ан­ст­ва».

Д. Нокс мно­го­крат­но при­зы­вал вер­нув­шую­ся в 1561 году в Шот­лан­дию ко­ро­ле­ву Ма­рию Стю­арт , убе­ж­дён­ную ка­то­лич­ку, от­ка­зать­ся от «лож­ной ре­ли­гии». В 1564 году он вы­сту­пил в пар­ла­мен­те про­тив тре­бо­ва­ния ко­ро­ле­вы во­зоб­но­вить слу­же­ние мес­сы, но не по­лу­чил под­держ­ки. В ре­зуль­та­те об­ли­че­ния Ма­рии и её но­во­го му­жа, лор­да Дарн­ли, Д. Нокс в 1565 году по­лу­чил за­прет на про­по­ве­до­ва­ние. По­се­лил­ся в от­да­лён­ном рай­оне Шот­лан­дии, где за­вер­шил ра­бо­ту над 5-том­ной «Ис­то­ри­ей Ре­фор­ма­ции» (1559-1566 годы). Вер­нув­шись в Эдин­бург в 1567 году, Д. Нокс стал сви­де­те­лем свер­же­ния Ма­рии Стю­арт про­тес­тан­та­ми. В том же го­ду Д. Нокс про­по­ве­до­вал на ко­ро­на­ции её сы­на Яко­ва VI, рез­ко об­ли­чая бывшую ко­ро­ле­ву. Од­на­ко про­дол­же­ние по­ли­тической борь­бы в Шот­лан­дии при­ве­ло к то­му, что в 1571 году все вра­ги Ма­рии Стю­арт бы­ли вы­сла­ны из Эдин­бур­га. Д. Нокс уда­лил­ся в Сент-Ан­д­рус, где про­дол­жал про­по­ве­до­вать. В 1572 году вер­нул­ся в Эдин­бург и до кон­ца жиз­ни слу­жил в со­бо­ре Св. Эги­дия.

Сочинения:

The works / Ed. D. Laing. Edinburgh, 1895. Vol. 1–6;

History of the Reformation in Scotland / Ed. W. C. Dickinson. Edinburgh; L., 1949. Vol. 1