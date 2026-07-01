НОКС ДЖОН
НОКС ДЖОН - деятель протестантской Реформации в Шотландии, один из основателей пресвитерианской Церкви Шотландии.
Из семьи небогатых дворян. В 1536 году стал католическим священником. Через несколько лет присоединился к сторонникам Реформации, которая в Шотландии к тому времени была подготовлена лютеранской проповедью П. Гамильтона (сожжён в 1528 году) и последователем У. Цвингли и Ж. Кальвина - Дж. Уишартом (казнён в 1546 году).
С 1547 года Д. Нокс начал публичную проповедь о Священном Писании как единственном авторитете и источнике веры, об оправдании одной верой, Д. Нокс отвергал мессу, молитвы за умерших и учение о чистилище. В том же году Д. Нокс попал в плен к вторгшимся на территорию Шотландии французам и более полутора лет пробыл гребцом на галерах. После освобождения в 1549 году продолжил служение проповедника в Англии, достигнув степени королевского капеллана при Эдуарде VI. С воцарением Марии Тюдор, восстановившей католицизм в стране, Д. Нокс бежал в Женеву, где встретился с Кальвином. В 1554 году Д. Нокс издал свой трактат «Верное предостережение профессорам Божией истины в Англии» («A faithful admonition to the professors of God’s truth in England»), который был воспринят как подстрекательство к цареубийству.
По возвращении на родину в 1555 году Д. Нокс продолжил дело Реформации, опираясь на поддержку части аристократии и бюргерства. По его инициативе в 1557 году был заключён первый шотландский ковенант. Вновь уехал в Женеву (1556 год), где написал в 1558 году сочинение «Первый трубный глас против чудовищного правления женщин» («The first blast of the trumpet against the monstrous regiment of women»), в котором, критикуя правление Марии Тюдор в Англии и Марии де Гиз (см. Гизы) в Шотландии, утверждал, что всякое женское правление «противоречит природе, является оскорблением для Бога, абсолютно противоположно Его Откровению и установлению».
В 1559 году прибыл в Шотландию. Проповеди Д. Нокса в Перте против «идолопоклонства» стали началом протестантской революции в стране. С заключением Эдинбургского мира 1560 года и окончанием французского влияния в Шотландии шотл. парламент при активном участии Д. Нокса приступил к созданию новой Церкви. Д. Нокс и его соратники выработали «Шотландское исповедание веры» («Scots Confession», 1560 год; одобрено парламентом в том же году). В 1560 году составлена «Книга порядка» («Book of Discipline»; 2-я часть издана в 1578 году), регулирующая церковный строй по кальвинистскому образцу. В ней Д. Нокс выступил как радикальный реформатор, стремящийся слить воедино Церковь и государство; в частности, требовал поставить под контроль Церкви законодательную деятельность государства. В «Книге порядка» содержался также план широкого развития образования, включавший создание сети государсвтенных школ и университетов. В 1561 году «Книга порядка» рассматривалась парламентом, который не утвердил её в целом, приняв только отдельные положения. Т. о., вновь созданная Церковь Шотландии не вполне соответствовала представлениям Д. Нокса [пресвитерианство (см. Пресвитериане) стало государсвтеных религией Шотландии лишь в 1592 году]. С 1560 года Д. Нокс нёс церковное служение в эдинбургском соборе Св. Эгидия (Сент-Джайлс), который часто называют «церковью-матерью пресвитерианства».
Д. Нокс многократно призывал вернувшуюся в 1561 году в Шотландию королеву Марию Стюарт, убеждённую католичку, отказаться от «ложной религии». В 1564 году он выступил в парламенте против требования королевы возобновить служение мессы, но не получил поддержки. В результате обличения Марии и её нового мужа, лорда Дарнли, Д. Нокс в 1565 году получил запрет на проповедование. Поселился в отдалённом районе Шотландии, где завершил работу над 5-томной «Историей Реформации» (1559-1566 годы). Вернувшись в Эдинбург в 1567 году, Д. Нокс стал свидетелем свержения Марии Стюарт протестантами. В том же году Д. Нокс проповедовал на коронации её сына Якова VI, резко обличая бывшую королеву. Однако продолжение политической борьбы в Шотландии привело к тому, что в 1571 году все враги Марии Стюарт были высланы из Эдинбурга. Д. Нокс удалился в Сент-Андрус, где продолжал проповедовать. В 1572 году вернулся в Эдинбург и до конца жизни служил в соборе Св. Эгидия.
Сочинения:
The works / Ed. D. Laing. Edinburgh, 1895. Vol. 1–6;
History of the Reformation in Scotland / Ed. W. C. Dickinson. Edinburgh; L., 1949. Vol. 1