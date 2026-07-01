НОИН-УЛА

НОИН-УЛА - кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки в го­рах Но­ён-Ула (Но­ин-Ула), при­бли­зи­тель­но в 100 км се­вер­нее современного г. Улан- Ба­тор (Цен­траль­ный ай­мак, Мон­го­лия ).

Рас­по­ло­же­ны в 3 ле­си­стых впа­ди­нах (па­дях Гуд­жир­тэ, Цзу­рум­тэ, Суд­зук­тэ). Упо­ми­на­ют­ся с конца XIX века (российский ис­сле­до­ва­тель А.М. Позд­не­ев ); пер­вые об­сле­до­ва­ния и рас­коп­ки росскийского под­дан­но­го инжинера А.Я. Бал­ло­да (1911-1912 годы). Рас­коп­ки С.А. Кон­д­рать­е­ва и С.А. Те­п­ло­ухо­ва (при уча­стии Г.И. Бо­ров­ко) в рам­ках экс­пе­ди­ции П.К. Коз­ло­ва 1923-1926 годов (основные ра­бо­ты в 1924-1925 годы), про­дол­жен­ные А.Д. Си­му­ко­вым и Г.И. Бо­ров­ко в 1926 году; уч­те­но 212 на­сы­пей, изу­че­но не ме­нее 8 «боль­ших» (дав­ших основной ма­те­ри­ал, сде­лав­ший Ноин-Ула зна­ме­ни­ты­ми) и 4 «ма­лых» кур­га­на. Ц. Дор­жсу­рэ­ном в 1956 году и в 1961-1964 годы [с венгерским ар­хео­ло­гом И. Эр­дейи (Эр­де­ли)] изу­ча­лось бо­лее 20 объ­ек­тов (в основном «ма­лые» кур­га­ны), в т. ч. 9 «жерт­вен­ни­ков» (ям с кон­ски­ми ко­стя­ми). Ис­сле­до­ва­ния, в т. ч. на «боль­ших» кур­га­нах, во­зоб­нов­ле­ны российско-монгоьской экс­пе­ди­ци­ей под руководством Н.В. По­лось­мак в 2006 году. Б. ч. объ­ек­тов име­ет ус­лов­ную ну­ме­ра­цию, не­ко­то­рые наз­ва­ны по име­нам рас­коп­щи­ков или др.

Изу­чен­ные «боль­шие» кур­га­ны име­ли квад­рат­ную в пла­не на­сыпь (от 35:35 до 14×14 м), ори­ен­ти­ро­ван­ную по сто­ро­нам све­та, квад­рат­ную мо­гиль­ную яму глу­би­ной 6-13 (в од­ном слу­чае 18) м, «дро­мо­сы» (по­ло­гие спус­ки в яму; у «ма­лых» кур­га­нов от­сут­ст­ву­ют). Сте­ны ям дра­пи­ро­ва­ли тка­ня­ми, дно ус­ти­ла­ли ков­ра­ми, на ко­то­рые ста­ви­ли двой­ную ка­ме­ру, внут­ри неё - гроб, ук­ра­шен­ный дра­пи­ров­кой, зо­ло­ты­ми лен­та­ми, на­шив­ка­ми (гро­бы и ка­ме­ры сде­ла­ны из де­рева хвой­ных по­род). Ин­вен­тарь рас­пола­га­ли в «ко­ри­до­рах» («внеш­них» - про­стран­ст­вах меж­ду сте­на­ми ка­мер и «внут­рен­них» - меж­ду внут­рен­ней ка­ме­рой и гро­бом). Хо­тя кур­га­ны ог­раб­ле­ны в древ­но­сти, со­хра­ни­лись бо­га­тые на­ход­ки. Ки­тай­ские (эпо­хи Хань) шёл­ко­вые и др. тка­ни, вклю­чая по­ли­хром­ный шёлк (в т. ч. оде­ж­да, во­тив­ные зна­мё­на, час­ти дра­пи­ро­вок); вы­шив­ки не­сколь­ких ти­пов (ки­тай­ские; сред­не­ази­ат­ско-иран­ские, по шер­сти, с изо­бра­же­ни­ем всад­ни­ков, че­ло­ве­че­ских лиц, дра­пи­ров­ки «охот­ник, стре­ляю­щий в пти­цу», в ви­де шку­ры ти­гра, с фи­гур­ка­ми че­ре­пах и рыб; «хунн­ские» из­де­лия с об­раз­ами, вос­хо­дя­щи­ми к ски­фо-си­бир­ско­му зве­ри­но­му сти­лю, и др.). Вой­лоч­ный ко­вёр (рис.) со слож­ны­ми ап­пли­ка­ция­ми: в цент­ре спи­ра­ле­вид­ный ор­на­мент, по кай­ме - сце­ны борь­бы жи­вот­ных (яка с ро­га­тым хищ­ни­ком из сем. ко­шачь­их, кры­ла­то­го гри­фо­на с ло­сем), де­ре­вья; край об­шит по­ли­хром­ным шёл­ком. Неф­ри­то­вые пла­сти­ны (в т. ч. с изо­бра­же­ни­ем кры­ла­тых дра­ко­нов), ян­тар­ные и квар­це­вые бу­сы. Брон­зо­вые зер­ка­ла, на­вер­шие зон­та и др. час­ти ко­лес­ниц, фраг­мен­ты со­су­дов, уп­ря­жи, ук­ра­ше­ния сбруи и др., в основном китайской ра­бо­ты; средне-ази­атские пряж­ки; на­вер­шие в ви­де го­ло­вы вол­ка, по­зо­ло­чен­ная по­яс­ная гар­ни­ту­ра на ко­жа­ной ос­но­ве и др. Зо­ло­тые фраг­мен­ты лент, на­шив­ки (в т. ч. ро­зет­ки, та­кие же, как де­ре­вян­ные и брон­зо­вые), на­клад­ка с изо­бра­же­ни­ем ле­жа­ще­го кры­ла­то­го ко­ня, ли­тое изо­бра­же­ние го­ло­вы бы­ка (с зер­нью, сле­да­ми ин­кру­ста­ции и обою­до­ост­рой бу­лав­кой сза­ди) и др. Се­реб­ря­ные пряж­ки на ро­го­вой ос­но­ве, бля­хи с изо­бра­же­ния­ми оле­ня, яков сре­ди гор и де­ревь­ев. Фи­гу­ра оле­ня и др. де­ревянные пред­ме­ты. Из­де­лия из ко­жи, же­ле­за, ме­ди, ке­ра­ми­ки, кам­ня, ро­га, стек­ла, смаль­ты, неф­ри­та, ян­та­ря. Ан­тро­по­ло­гич. ос­тан­ки (в т. ч. во­ло­сы), се­ме­на, со­сно­вые шиш­ки, пти­чьи пе­рья.

Ноин-Ула - мо­гиль­ни­ки пред­ста­ви­те­лей ари­сто­кра­тии хун­ну (сюн­ну) и их при­бли­жён­ных. Ряд пред­ме­тов свя­зан с ис­кус­ст­вом, по­лу­чив­шим рас­цвет в эпо­ху их гос­под­ства, в т. ч. свое­об­раз­ный зве­ри­ный стиль, впи­тав­ший чер­ты ски­фо-си­бир­ско­го зве­ри­но­го сти­ля, китайского и западного влия­ния. Пред­ла­га­лись да­ти­ров­ки в рам­ках I века до н. э. - I века н. э. На двух китайских ла­ко­вых ча­шеч­ках из кур­га­нов № 6 и № 20 ука­за­на да­та из­го­тов­ле­ния - 2 и 9 год до н. э. Воз­мож­но, раз­граб­ле­ние мо­гил Ноин-Ула на­ча­ли ме­ж­ду 74 и 77 годами н. э. ухуа­ни, вос­став­шие про­тив хун­ну. С.С. Ми­няе­вым и Ю.И. Ели­хи­ной обо­сно­ва­на хро­но­ло­гическую бли­зость кур­га­нов и пред­ло­же­на да­та в рам­ках I века н. э. Б. ч. кол­лек­ции из Ноин-Ула хра­нит­ся в Эр­ми­та­же (Санкт-Пе­тер­бург), не­ко­то­рые пред­ме­ты - в му­зе­ях Мон­го­лии, Ир­кут­ска, Кях­ты..

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