НОИН-УЛА
НОИН-УЛА - курганные могильники в горах Ноён-Ула (Ноин-Ула), приблизительно в 100 км севернее современного г. Улан- Батор (Центральный аймак, Монголия).
Расположены в 3 лесистых впадинах (падях Гуджиртэ, Цзурумтэ, Судзуктэ). Упоминаются с конца XIX века (российский исследователь А.М. Позднеев); первые обследования и раскопки росскийского подданного инжинера А.Я. Баллода (1911-1912 годы). Раскопки С.А. Кондратьева и С.А. Теплоухова (при участии Г.И. Боровко) в рамках экспедиции П.К. Козлова 1923-1926 годов (основные работы в 1924-1925 годы), продолженные А.Д. Симуковым и Г.И. Боровко в 1926 году; учтено 212 насыпей, изучено не менее 8 «больших» (давших основной материал, сделавший Ноин-Ула знаменитыми) и 4 «малых» кургана. Ц. Доржсурэном в 1956 году и в 1961-1964 годы [с венгерским археологом И. Эрдейи (Эрдели)] изучалось более 20 объектов (в основном «малые» курганы), в т. ч. 9 «жертвенников» (ям с конскими костями). Исследования, в т. ч. на «больших» курганах, возобновлены российско-монгоьской экспедицией под руководством Н.В. Полосьмак в 2006 году. Б. ч. объектов имеет условную нумерацию, некоторые названы по именам раскопщиков или др.
Изученные «большие» курганы имели квадратную в плане насыпь (от 35:35 до 14×14 м), ориентированную по сторонам света, квадратную могильную яму глубиной 6-13 (в одном случае 18) м, «дромосы» (пологие спуски в яму; у «малых» курганов отсутствуют). Стены ям драпировали тканями, дно устилали коврами, на которые ставили двойную камеру, внутри неё - гроб, украшенный драпировкой, золотыми лентами, нашивками (гробы и камеры сделаны из дерева хвойных пород). Инвентарь располагали в «коридорах» («внешних» - пространствах между стенами камер и «внутренних» - между внутренней камерой и гробом). Хотя курганы ограблены в древности, сохранились богатые находки. Китайские (эпохи Хань) шёлковые и др. ткани, включая полихромный шёлк (в т. ч. одежда, вотивные знамёна, части драпировок); вышивки нескольких типов (китайские; среднеазиатско-иранские, по шерсти, с изображением всадников, человеческих лиц, драпировки «охотник, стреляющий в птицу», в виде шкуры тигра, с фигурками черепах и рыб; «хуннские» изделия с образами, восходящими к скифо-сибирскому звериному стилю, и др.). Войлочный ковёр (рис.) со сложными аппликациями: в центре спиралевидный орнамент, по кайме - сцены борьбы животных (яка с рогатым хищником из сем. кошачьих, крылатого грифона с лосем), деревья; край обшит полихромным шёлком. Нефритовые пластины (в т. ч. с изображением крылатых драконов), янтарные и кварцевые бусы. Бронзовые зеркала, навершие зонта и др. части колесниц, фрагменты сосудов, упряжи, украшения сбруи и др., в основном китайской работы; средне-азиатские пряжки; навершие в виде головы волка, позолоченная поясная гарнитура на кожаной основе и др. Золотые фрагменты лент, нашивки (в т. ч. розетки, такие же, как деревянные и бронзовые), накладка с изображением лежащего крылатого коня, литое изображение головы быка (с зернью, следами инкрустации и обоюдоострой булавкой сзади) и др. Серебряные пряжки на роговой основе, бляхи с изображениями оленя, яков среди гор и деревьев. Фигура оленя и др. деревянные предметы. Изделия из кожи, железа, меди, керамики, камня, рога, стекла, смальты, нефрита, янтаря. Антропологич. останки (в т. ч. волосы), семена, сосновые шишки, птичьи перья.
Ноин-Ула - могильники представителей аристократии хунну (сюнну) и их приближённых. Ряд предметов связан с искусством, получившим расцвет в эпоху их господства, в т. ч. своеобразный звериный стиль, впитавший черты скифо-сибирского звериного стиля, китайского и западного влияния. Предлагались датировки в рамках I века до н. э. - I века н. э. На двух китайских лаковых чашечках из курганов № 6 и № 20 указана дата изготовления - 2 и 9 год до н. э. Возможно, разграбление могил Ноин-Ула начали между 74 и 77 годами н. э. ухуани, восставшие против хунну. С.С. Миняевым и Ю.И. Елихиной обоснована хронологическую близость курганов и предложена дата в рамках I века н. э. Б. ч. коллекции из Ноин-Ула хранится в Эрмитаже (Санкт-Петербург), некоторые предметы - в музеях Монголии, Иркутска, Кяхты..