НОГМОВ ШОРА БЕКМУРЗИН

НОГМОВ ШОРА БЕКМУРЗИН ­ - ка­бардинский про­све­ти­тель, фи­ло­лог.

Дво­ря­нин . Окон­чил мед­ре­се в с. Эн­ди­рей (Эн­де­ри, Да­ге­стан). С 1817 годужил в ау­ле Кар­мо­ва (ны­не с. Ка­мен­но­мо­ст­ское, Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рия ).

С 1818 года на во­енной служ­бе в российской ар­мии. В 1828-1829 годы пре­по­да­вал русский и турецкий язы­ки со­дер­жав­шим­ся в Наль­чи­ке за­лож­ни­кам (ама­на­там). В 1830-1835 годы слу­жил в лейб-гвардии Кав­каз­ско-гор­ском по­лу­эс­кад­ро­не в Санкт-Пе­тер­бур­ге; уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов (на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским зна­ком от­ли­чия). В 1835-1838 годы в со­ста­ве Отдельного Кав­каз­ско­го кор­пу­са в Тиф­ли­се. В 1838-1843 годы сек­ре­тарь Ка­бард. вре­мен­но­го су­да; уво­лен с про­из­вод­ст­вом в штабс-ка­пи­та­ны.

Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния на­чаль­ной шко­лы для ка­бар­дин­цев ; раз­ра­бо­тал один из пер­вых ка­бардинских ал­фа­ви­тов. В 1840 году со­ста­вил ру­ко­пись учеб­ни­ка «На­чаль­ные пра­ви­ла ады­хей­ской грам­ма­тики» (с ал­фа­ви­том на русской гра­фической ос­но­ве), а в 1843 году её ис­прав­лен­ный ва­ри­ант - «На­чаль­ные пра­ви­ла ка­бар­дин­ской грам­ма­ти­ки» (ал­фа­вит на арабской ос­но­ве; ка­бардинского сло­ва и фра­зы снаб­же­ны русской транс­крип­ци­ей; не окон­чен). Ав­тор ру­ко­пис­ных «Крат­ко­го бу­к­ва­ря ка­бар­дин­ско­го язы­ка» (не сохр.) и ка­бардино-русского сло­ва­ря. Главный труд Ш.Б. Ногмова - «Ис­то­рия ады­хей­ско­го на­ро­да…» (Тиф­лис, 1861 год, на рус. яз.) - пер­вый опыт ис­то­рии ады­гов, на­пи­сан на ос­но­ве фольк­лор­ных пе­сен и пре­да­ний. По­этические про­из­ве­де­ния Ш.Б. Ногмова поч­ти пол­но­стью ут­ра­че­ны.

Сочинения:

Фи­ло­ло­ги­че­ские тру­ды. Наль­чик, 1956–1959. Т. 1–2;

Ис­то­рия ады­хей­ско­го на­ро­да / Вступ. ст. и под­го­т. тек­ста Т. X. Ку­мы­ко­ва. Наль­чик, 1994.