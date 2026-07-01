НОГМОВ ШОРА БЕКМУРЗИН
НОГМОВ ШОРА БЕКМУРЗИН - кабардинский просветитель, филолог.
Дворянин. Окончил медресе в с. Эндирей (Эндери, Дагестан). С 1817 годужил в ауле Кармова (ныне с. Каменномостское, Кабардино-Балкария).
С 1818 года на военной службе в российской армии. В 1828-1829 годы преподавал русский и турецкий языки содержавшимся в Нальчике заложникам (аманатам). В 1830-1835 годы служил в лейб-гвардии Кавказско-горском полуэскадроне в Санкт-Петербурге; участвовал в подавлении Польского восстания 1830-1831 годов (награждён Георгиевским знаком отличия). В 1835-1838 годы в составе Отдельного Кавказского корпуса в Тифлисе. В 1838-1843 годы секретарь Кабард. временного суда; уволен с производством в штабс-капитаны.
Один из инициаторов создания начальной школы для кабардинцев; разработал один из первых кабардинских алфавитов. В 1840 году составил рукопись учебника «Начальные правила адыхейской грамматики» (с алфавитом на русской графической основе), а в 1843 году её исправленный вариант - «Начальные правила кабардинской грамматики» (алфавит на арабской основе; кабардинского слова и фразы снабжены русской транскрипцией; не окончен). Автор рукописных «Краткого букваря кабардинского языка» (не сохр.) и кабардино-русского словаря. Главный труд Ш.Б. Ногмова - «История адыхейского народа…» (Тифлис, 1861 год, на рус. яз.) - первый опыт истории адыгов, написан на основе фольклорных песен и преданий. Поэтические произведения Ш.Б. Ногмова почти полностью утрачены.
Сочинения:
Филологические труды. Нальчик, 1956–1959. Т. 1–2;
История адыхейского народа / Вступ. ст. и подгот. текста Т. X. Кумыкова. Нальчик, 1994.