Ноги́н, Виктор Павлович

Ноги́н, Виктор Павлович (02[14].02.1878, Москва — 22.05.1924, Москва) — российский политический и государственный деятель. Окончил 4‑классное училище в 1892. С 1893 был рабочим на Богородско-­Глуховской текстильной мануфактуре и фабрике Паля в Петербурге. В социал-­демократическом движении с 1898. Участвовал в организации забастовок, выслан в Полтаву. Агент газеты «Искра», большевик с 1903. Член ЦК Российской социал-­демократической рабочей партии (РСДРП) с 1907. С 1910 — член Русского бюро ЦК РСДРП. Неоднократно арестовывался, ссылался (по его подсчетам, прошел около 50 тюрем). После ссылки в Верхоянске (1912–1914) написал воспоминания «В стране полярного холода». После Февральской революции 1917 — один из организаторов Московского совета рабочих депутатов, с 17[30] сентября — его председатель. Член ЦК РСДРП(б). На II съезде советов рабочих и солдатских депутатов 26 октября [8 ноября] избран членом Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), наркомом по делам торговли и промышленности. Был одним их руководителей Московского восстания 1917, входил в Военно-­революционный комитет. Был одним из лидеров умеренного крыла большевизма. Пытаясь остановить кровопролитие, вел переговоры о передаче власти Моссовету мирным путем, выступал за «однородное социалистическое правительство». После провала переговоров о его создании, организованных Викжелем , 4[17] ноября сложил с себя полномочия народного комиссара, вышел из ЦК. Вскоре признал это как ошибку. Депутат Учредительного собрания 1918 . С ноября 1917 — комиссар труда Московской области, с апреля 1918 — заместитель наркома труда РСФСР. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1920–1921. С 1921 — председатель Центральной ревизионной комиссии Российской коммунистической партии (большевиков).

Соч. : На полюсе холода, М., 1922.

Лит. : Архангельский В. В. Ногин. М., 1966; Чернов Ю. М. Любимый цвет — красный. М., 1977; Политические деятели России. 1917. М., 1993. А. В. Шубин.