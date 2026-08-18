Ногáйская Ордá

Ногáйская Ордá — государственное образование, сформировавшееся в ходе распада Золотой Орды . В конце XIV в. беклербек Едигей из тюркского племени мангытов собрал в междуречье Яика (Урала) и Эмбы основную массу своих соплеменников и образовал там особое удельное владение — юрт. К 1480‑м оно обрело полную независимость. К тому времени вокруг мангытского ядра собралось несколько десятков тюркских племен, которые стали обозначаться общим понятием «ногай» (неясного происхождения). В русских средневековых источниках и в современной научной литературе Мангытский юрт получает название Н. О. Ее территория охватывала правобережье Нижней Волги, Западный и отчасти Центральный Казахстан, часть Башкирии. На этом пространстве располагались кочевья ногайских племен, которые управлялись потомками Едигея — мирзами (мурзами). Возглавлял их бий племени мангытов. Население Н. О. в 1‑й половине XVI в. составляло около 900 тыс. человек (впоследствии оно неуклонно уменьшалось). Управление Н. О. осуществлялось при помощи малоразвитой администрации: придворных служителей в ставках биев и мирз, писцов, мусульманского духовенства. Для обсуждения важных политических вопросов и перераспределения кочевий бий собирал съезды мирз. Единственным достоверно известным городом в Н. О. был Сарайчик на р. Яик, оставшийся от золотоордынских времен. Для приобретения хлеба и ремесленных изделий ногайцы вели оживленную торговлю с соседними странами. На русский рынок ногаи поставляли главным образом лошадей, которые приобретались московскими властями для нужд дворянского ополчения. В 1‑й половине XVI в. Н. О. играла значительную роль в международных отношениях, активно вмешивалась в политику ханств Поволжья и Сибири, нередко конфликтовала с Крымом. В середине 1550‑х обострилась борьба различных группировок ногайской знати. Во главе противников пророссийской ориентации стоял бий Юсуф, сторонников сближения с Россией возглавил его брат, нурадин Исмаил. В 1554 Исмаил сверг и убил Юсуфа. В ходе последовавших многолетних междоусобиц большое количество ногайцев умерло от голода и эпидемии чумы. Часть соперников Исмаила обосновалась на Сев.-Зап. Кавказе, образовав Малую Н. О. (основная, заволжская территория ногайцев с тех пор стала именоваться Большой Н. О., или Большими Ногаями). Некоторые мирзы переселились в Русское государство, положив начало княжеским родам Юсуповых, Урусовых и др. Во 2‑й половине XVI в. ногайцы уже не представляли собой значительной силы. В 1600 бий Иштерек признал вассальную зависимость от Москвы. Усиление российского влияния происходило на фоне нараставшего разложения Орды, выхода мирз из повиновения бию, откочевок ногайцев в соседние страны. Одной из причин окончательного распада Большой Н. О. была миграция калмыков. В 1630‑х бо́льшая часть ногаев была вытеснена ими на правый берег Волги и рассеялась по степям от Дуная до Терека.

Лит. : Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. 3‑е изд. М., 2020. В. В. Трепавлов.