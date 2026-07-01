НОГАЙЦЫ
НОГАЙЦЫ (самоназвание - ногъайлар) - тюркоязычный народ в России.
Численность 103,7 тыс. человек (2010 год, перепись). Живут в степной части Северного Кавказа (Ногайская степь) - на севере Дагестана (караногайцы - 40,4 тыс. человек; в Ногайском и на юго-западе Тарумовского р-на, а также на Терско-Сулакской низменности в Кизлярском и Бабаюртовском районах и далее по побережью на юг до Махачкалы), на востоке Ставропольского края (кумские ногайцы - 22 тыс. человек; в основном в Нефтекумском и Степновском районах), севере Карачаево-Черкесии (кубанские ногайцы - 15,7 тыс. человек, гл. обр. в Ногайском р-не) и северо-востоке Чечни (3,4 тыс. человек, в основном в Шелковском р-не), а также в Астраханской обл. (карагаши - 7,6 тыс. человек). Живут также в Турции, Казахстане, Ср. Азии и др. Большинство говорит на ногайском языке, распространены также рус., кумыкский (гл. обр. среди аксай-сулакских ногайцев) и карачаево-балкарский (гл. обр. среди жителей Карачаево-Черкесии) языки. К ногайцам близки степные группы крымских татар, алабугатские и юртовские татары. Ногайцы - мусульмане-сунниты.
Сформировались на основе остатков древнетюркских (хазаро-булгарских, азских, печенежских), а также куманских, кипчакских и монгольских племён, составивших население Ногайской Орды. Племя ногай известно в Дешт-и-Кипчаке с XII века. Первые сведения о появлении Ногайцев в северо-кавказских степях в русских источниках относятся к концу XV века, в середине XVI века на этой территории образовалась Малая Ногайская Орда, или Казыев улус. В XVI-XVIII веках малые ногаи кочевали в пределах Крымского ханства (отсюда группы, называемые ногаями или ногайцами, в составе степных крымских татар) и Северное Причерноморье, вплоть до низовьев Дуная на западе.
В 1770-1780-е годы российское правительство предложило ногайцам переселиться за Урал, их сопротивление переселению вызвало насильственные действия со стороны рос. войск (руководил операцией А. В. Суворов) и массовую эмиграцию ногайцев в Османскую империю, после чего степи Северного Причерноморья и Северного Кавказа на долгие годы обезлюдели. На территории Н. были образованы Калаус-Саблинское (в верховьях р. Калаус, по верхней Куме и Подкумку), Калаус-Джамбойлуковское (в низовьях Калауса), Ачикулак-Джамбойлуковское (в Моздокской степи) и Караногайское (в Кизлярской степи) приставства. Ногайцы продолжали сопротивление России и в XIX веке, среди них получил распространение мюридизм. В результате эмиграции в Турцию после Кавказской войны 1817-1864 годов остались Ачикулакское и Караногайское приставства, входившие в состав Ставропольской губернии и Терской области. В 1922 году на 1-м съезде ногайского народа было решено присоединить Ачикулакский и Караногайский районы к Дагестанской АССР, в 1925–28 они входили в Кизлярский окр. В 1938 году Кизлярский окр. включён в состав Орджоникидзевского (с 1943 года Ставропольский) края, в 1944 гоуд он был упразднён, а его районы переданы вновь образованной Грозненской обл. В 1957 году её территория поделена между Ставропольским краем (Ачикулакский и Каясулинский районы, в 1965 году объединённые в Нефтекумский р-н), Чечено-Ингуш. АССР (Шелковской р-н) и Дагестаном (Караногайский, Тарумовский, Каргалинский, Кизлярский и Крайновский районы). С 1989 году собираются Съезды ногайского народа, действует общественная организация «Бирлик».
Ногайское общество делилось (особенно среди кубанских ногайцев) на множество сословий: султаны, ханы, беки, мурзы, дворяне (уздени разных степеней), лично свободные (азат) и крепостные крестьяне (кул, джоллу-кул). Ногайские султаны из рода Гиреев пользовались почётом среди народов Северного Кавказа. Ногайцы - один из наименее урбанизированных народов России (28,6% городского населения). Традиционная культура типична для народов Северного Кавказа с рядом черт, характерных для народов приуральских и казахских степей. Традиц. занятия - кочевое, ныне отгонное скотоводство (овцы, козы, верблюды, крупный рогатый скот, лошади; ногайская порода лошадей считалась одной из лучших степных пород) и земледелие (ячмень, просо, пшеница, местами - бахчевые и садовые культуры).
Традиционные поселения - весенне-летние и летне-осенние (айлак, язлав) и зимние (юрт, аул) аулы вблизи засеянных полей, постепенно превращавшиеся в оседлые посёлки с саманными и турлучными постройками (уй) и полуземлянками (ерме-казы); существовали оседлые группы, расселявшиеся в городках и вокруг них. Ногайская юрта - большая разборная (терме) и малая неразборная (отав), в XIX веке использовавшаяся в основном в свадебном обряде.
Мужчины и женщины носили штаны (истан; мужские штаны отличались очень широким шагом за счёт широкой вставной полосы) и туникообразную рубаху (кьойлек), поверх неё - бешмет, мужчины - также безрукавку (къыспа), черкеску (ногайская черкеска шепкен по покрою и способу ношения приближалась к среднеазиатскому халату) и бурку (ямышы, ябынши), женщины - кафтан (къаптал, зыбын), прошитый узорной строчкой, с воротником-стойкой и откидными рукавами, часто со множеством серебряных украшений на груди; женщины повязывали рубаху длинным (до 2 м) тканым поясом (бильбау) концами назад. Головной убор у мужчин - папаха (в основном невысокая, цилиндрической формы), тюбетейка (топтай, нарядный вариант - арахсин); у женщин - чепец (силяуш) с серебряными украшениями на очелье (у терско-сулакских ногайцев с конца XIX века заменяется кумыкским чуткъу); поверх него - шапка (борк) с высоким меховым околышем и плоским стёганым дном (у молодых ногаек - красного цвета с нашитым крест-накрест галуном; с кон. 19 в. борк носили только замужние женщины среди караногайцев) и платок (тастар); до конца XIX века среди девушек была распространена тюбетейка (такъия). Традиционная пища в основном мясо-молочная и мучная: мясо с лапшой (бесбармак), жареное мясо с луком (къувырдакъ), шашлык, колбаса (къазы, толтырма), пельмени (къазан боьрек), галушки (инъкал) и др.; напитки - кисломолочные (йоурт, кумыс, айран), «ногайский чай» (ногъай шай - отвар из трав с молоком, солью и маслом), буза, тёплый фруктовый напиток (сербет сув) и др.
У караногайцев существовали патрилинейные экзогамные родовые объединения, имевшие общую тамгу (куп); у терско-сулакских ногайцев экзогамия распространялась только на патрилатеральных родственников до 7-го колена (тукым). Браку предшествовала обязательная уплата калыма (калын). Система терминов родства бифуркативно-линейного типа. Сиблинги делятся по относит. возрасту и по полу.
Устное творчество.
Сохранились древне-тюркские представления о верховном боге Тангри, боге грома Андир-Шопае, духах земли (ер иеси), воды (сув иеси), неба (кёк иеси), дома (уй иеси), злых духах (албасты, аздага, обырах) и др. До XX века бытовал 12-летний животный цикл. Фольклор включает сказки (эртигелер) - волшебные, о животных, бытовые; пословицы, поговорки, загадки; песни – героико-эпические (к древнейшему слою относятся «Амет, сын Айсыла», песни о богатырях «Шонла батыр», «Копланлы батыр», «Эдиге», «Мамай», «Манаша» и др.), лирико-эпические (дастаны «Бозйигит», «Козы-Корпеш и Баян-Слу», «Тёлеген и Кыз-Йибек», «Ариз и Ханбер», «Шах-Исмаил», «Кунтуган и Колбике», «Тахир и Зухра» и др.), трудовые, обрядовые (календарные и семейные, в т. ч. песни свадебного обряда, женские похоронные плачи бозласу), лирические (любовные), «казацкие» (къазакъ йырлары) и др. Носители традиционной устной культуры - профессиональные певцы-сказители йырау, исполнители дастанов бахши, музыканты-инструменталисты домбраши (исполнители на 2-струнной щипковой домбре) и др. Среди других музыкальных инструментов: струнный смычковый кыл-кобыз, продольная свистковая флейта сыбызгы, барабаны, трещотки, позднее - гармоника (кобыз), баян, гитара, мандолина. Самые ранние из известных нотных публикаций ногайских песен осуществлены в 1816-1818 годы в Астрахани («Азиатский музыкальный журнал», издававшийся И.В. Добровольским). В середине XX века возник лирико-бытовой музыкальный жанр - т. н. ногайский вальс.
Иллюстрация:
Ногайские женщины. Фото Д.А. Никитина. 1881. Музей антропологии и этнографии (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.