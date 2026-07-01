НОГАЙЦЫ

НОГАЙЦЫ (са­мо­на­зва­ние - ногъ­ай­лар) - тюр­коя­зыч­ный на­род в Рос­сии.

Чис­лен­ность 103,7 тыс. человек (2010 год, пе­ре­пись). Жи­вут в степ­ной час­ти Северного Кав­ка­за (Но­гай­ская степь) - на се­ве­ре Да­ге­ста­на (ка­ра­но­гай­цы - 40,4 тыс. человек; в Но­гай­ском и на юго-за­па­де Та­ру­мов­ско­го р-на, а так­же на Тер­ско-Су­лак­ской низ­мен­но­сти в Киз­ляр­ском и Ба­ба­юр­тов­ском ра­й­о­нах и да­лее по по­бе­ре­жью на юг до Ма­хач­ка­лы), на вос­то­ке Став­ро­поль­ско­го края (кум­ские ногайцы - 22 тыс. человек; в основном в Неф­те­кум­ском и Степ­нов­ском рай­онах), се­ве­ре Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии (ку­бан­ские ногайцы - 15,7 тыс. человек, гл. обр. в Но­гай­ском р-не) и се­ве­ро-вос­то­ке Чеч­ни (3,4 тыс. человек, в основном в Шел­ков­ском р-не), а так­же в Ас­т­ра­хан­ской обл. (ка­ра­га­ши - 7,6 тыс. человек). Жи­вут так­же в Тур­ции, Ка­зах­ста­не, Ср. Азии и др. Боль­шин­ст­во го­во­рит на но­гай­ском язы­ке, рас­про­стра­не­ны так­же рус., ку­мык­ский (гл. обр. сре­ди ак­сай-су­лак­ских ногайцев) и ка­ра­чае­во-бал­кар­ский (гл. обр. сре­ди жи­те­лей Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии) язы­ки. К ногайцам близ­ки степ­ные груп­пы крым­ских та­тар, ала­бу­гат­ские и юр­тов­ские та­та­ры. Ногайцы - му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

Сфор­ми­ро­ва­лись на ос­но­ве ос­тат­ков древ­не­тюрк­ских (ха­за­ро-бул­гар­ских, аз­ских, пе­че­неж­ских), а так­же ку­ман­ских, кип­чак­ских и мон­голь­ских пле­мён, со­ста­вив­ших на­се­ле­ние Но­гай­ской Ор­ды . Пле­мя но­гай из­вест­но в Дешт-и-Кип­ча­ке с XII века. Пер­вые све­де­ния о по­яв­ле­нии Ногайцев в северо-кав­каз­ских сте­пях в русских ис­точ­ни­ках от­но­сят­ся к концу XV века, в середине XVI века на этой территории образовалась Малая Ногайская Орда, или Казыев улус. В XVI-XVIII веках ма­лые но­гаи ко­че­ва­ли в пре­де­лах Крым­ско­го хан­ст­ва (от­сю­да груп­пы, на­зы­вае­мые но­гая­ми или но­гай­ца­ми, в со­ста­ве степ­ных крым­ских та­тар) и Северное При­чер­но­мо­рье, вплоть до ни­зовь­ев Ду­ная на за­па­де.

В 1770-1780-е годы российское пра­ви­тель­ст­во пред­ло­жи­ло ногайцам пе­ре­се­лить­ся за Урал, их со­про­тив­ле­ние пе­ре­се­ле­нию вы­зва­ло на­сильственные дей­ст­вия со сто­ро­ны рос. войск (ру­ко­во­дил опе­ра­ци­ей А. В. Су­во­ров) и мас­со­вую эмиг­ра­цию ногайцев в Ос­ман­скую им­пе­рию, по­сле че­го сте­пи Северного При­чер­но­мо­рья и Северного Кав­ка­за на дол­гие го­ды обез­лю­де­ли. На тер­ри­то­рии Н. бы­ли об­ра­зо­ва­ны Ка­ла­ус-Саб­лин­ское (в вер­ховь­ях р. Ка­ла­ус, по верх­ней Ку­ме и Под­кум­ку), Ка­ла­ус-Джам­бой­лу­ков­ское (в ни­зовь­ях Ка­лау­са), Ачи­ку­лак-Джам­бой­лу­ков­ское (в Моз­док­ской сте­пи) и Ка­ра­но­гай­ское (в Киз­ляр­ской сте­пи) при­став­ст­ва. Ногайцы про­дол­жа­ли со­про­тив­ле­ние Рос­сии и в XIX веке, сре­ди них по­лу­чил рас­про­стра­не­ние мю­ри­дизм. В ре­зуль­та­те эмиг­ра­ции в Тур­цию по­сле Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов ос­та­лись Ачи­ку­лак­ское и Ка­ра­но­гай­ское при­став­ст­ва, вхо­див­шие в со­став Став­ро­поль­ской губернии и Тер­ской области. В 1922 году на 1-м съез­де но­гай­ско­го на­ро­да бы­ло ре­ше­но при­сое­ди­нить Ачи­ку­лак­ский и Ка­ра­но­гай­ский рай­оны к Дагестанской АССР, в 1925–28 они вхо­ди­ли в Киз­ляр­ский окр. В 1938 году Киз­ляр­ский окр. вклю­чён в со­став Орд­жо­ни­кид­зев­ского (с 1943 года Став­ро­поль­ский) края, в 1944 гоуд он был уп­разд­нён, а его рай­оны пе­ре­да­ны вновь об­ра­зо­ван­ной Гроз­нен­ской обл. В 1957 году её тер­ри­то­рия по­де­ле­на ме­ж­ду Став­ро­поль­ским кра­ем (Ачи­ку­лак­ский и Кая­су­лин­ский рай­оны, в 1965 году объ­е­ди­нён­ные в Неф­те­кум­ский р-н), Че­че­но-Ин­гуш. АССР (Шел­ков­ской р-н) и Да­ге­ста­ном (Ка­ра­но­гай­ский, Та­ру­мов­ский, Кар­га­лин­ский, Киз­ляр­ский и Край­нов­ский рай­оны). С 1989 году со­би­ра­ют­ся Съез­ды но­гай­ско­го на­ро­да, дей­ст­ву­ет об­щественная организация «Бир­лик».

Но­гай­ское об­ще­ст­во де­ли­лось (осо­бен­но сре­ди ку­бан­ских ногайцев) на мно­же­ст­во со­сло­вий: сул­та­ны, ха­ны, бе­ки, мур­зы, дво­ря­не (уз­де­ни раз­ных сте­пе­ней), лич­но сво­бод­ные (азат) и кре­по­ст­ные кре­сть­я­не (кул, джол­лу-кул). Но­гай­ские сул­та­ны из ро­да Ги­ре­ев поль­зо­ва­лись по­чё­том сре­ди на­ро­дов Северного Кав­ка­за. Ногайцы - один из наи­ме­нее ур­ба­ни­зи­ро­ван­ных на­ро­дов Рос­сии (28,6% городского населения). Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Северного Кав­ка­за с ря­дом черт, ха­рак­тер­ных для на­ро­дов при­ураль­ских и ка­захских сте­пей. Тра­диц. за­ня­тия - ко­че­вое, ны­не от­гон­ное ско­то­вод­ст­во (ов­цы, ко­зы, верб­лю­ды, круп­ный ро­га­тый скот, ло­ша­ди; но­гай­ская по­ро­да ло­ша­дей счи­та­лась од­ной из луч­ших степ­ных по­род) и зем­ле­де­лие (яч­мень, про­со, пше­ни­ца, мес­та­ми - бах­че­вые и са­до­вые куль­ту­ры).

Тра­диционные по­се­ле­ния - ве­сен­не-лет­ние и лет­не-осен­ние (ай­лак, яз­лав) и зим­ние (юрт, аул) ау­лы вбли­зи за­се­ян­ных по­лей, по­сте­пен­но пре­вра­щав­шие­ся в осед­лые по­сёл­ки с са­ман­ны­ми и тур­луч­ны­ми по­строй­ка­ми (уй) и по­лу­зем­лян­ка­ми (ер­ме-ка­зы); су­ще­ст­во­ва­ли осед­лые груп­пы, рас­се­ляв­шие­ся в го­род­ках и во­круг них. Но­гай­ская юр­та - боль­шая раз­бор­ная (тер­ме) и ма­лая не­раз­бор­ная (отав), в XIX веке ис­поль­зо­вав­шая­ся в основном в сва­деб­ном об­ря­де.

Муж­чи­ны и жен­щи­ны но­си­ли шта­ны (ис­тан; муж­ские шта­ны от­ли­ча­лись очень ши­ро­ким ша­гом за счёт ши­ро­кой встав­ной по­ло­сы) и ту­ни­ко­об­раз­ную ру­ба­ху (кьой­лек), по­верх неё - беш­мет, муж­чи­ны - так­же без­ру­кав­ку (къыс­па), чер­ке­ску (но­гай­ская чер­ке­ска шеп­кен по по­крою и спо­со­бу но­ше­ния при­бли­жа­лась к сред­не­ази­ат­ско­му ха­ла­ту) и бур­ку (ямы­шы, ябын­ши), жен­щи­ны - каф­тан (къап­тал, зы­бын), про­ши­тый узор­ной строч­кой, с во­рот­ни­ком-стой­кой и от­кид­ны­ми ру­ка­ва­ми, час­то со мно­же­ст­вом се­реб­ря­ных ук­ра­ше­ний на гру­ди; жен­щи­ны по­вя­зы­ва­ли ру­ба­ху длин­ным (до 2 м) тка­ным поя­сом (биль­бау) кон­ца­ми на­зад. Го­лов­ной убор у муж­чин - па­па­ха (в основном не­вы­со­кая, ци­лин­д­рической фор­мы), тю­бе­тей­ка (топ­тай, на­ряд­ный ва­ри­ант - арах­син); у жен­щин - че­пец (си­ля­уш) с се­реб­ря­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми на оче­лье (у тер­ско-су­лак­ских ногайцев с конца XIX века за­ме­ня­ет­ся ку­мык­ским чуткъу); по­верх не­го - шап­ка (борк) с вы­со­ким ме­хо­вым око­лы­шем и пло­ским стё­га­ным дном (у мо­ло­дых но­га­ек - крас­но­го цве­та с на­ши­тым крест-на­крест га­лу­ном; с кон. 19 в. борк но­си­ли толь­ко за­мужние жен­щи­ны сре­ди ка­ра­но­гай­цев) и пла­ток (тас­тар); до конца XIX века сре­ди де­ву­шек бы­ла рас­про­стра­не­на тю­бе­тей­ка (такъ­ия). Тра­диционная пи­ща в основном мя­со-мо­лоч­ная и муч­ная: мя­со с лап­шой (бес­бар­мак), жа­ре­ное мя­со с лу­ком (къу­выр­дакъ), шаш­лык, кол­ба­са (къа­зы, тол­тыр­ма), пель­ме­ни (къа­зан боьрек), га­луш­ки (инъ­кал) и др.; на­пит­ки - ки­сло­мо­лоч­ные (йоурт, ку­мыс, ай­ран), «но­гай­ский чай» (ногъ­ай шай - от­вар из трав с мо­ло­ком, со­лью и мас­лом), бу­за, тё­п­лый фрук­то­вый на­пи­ток (сер­бет сув) и др.

У ка­ра­но­гай­цев су­ще­ст­во­ва­ли пат­ри­ли­ней­ные эк­зо­гам­ные ро­до­вые объ­е­ди­не­ния, имев­шие об­щую там­гу (куп); у тер­ско-су­лак­ских ногайцев эк­зо­га­мия рас­про­стра­ня­лась толь­ко на пат­ри­ла­те­раль­ных род­ст­вен­ни­ков до 7-го ко­ле­на (ту­кым). Бра­ку пред­ше­ст­во­ва­ла обя­за­тель­ная уп­ла­та ка­лы­ма (ка­лын). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сит. воз­ра­сту и по по­лу.

Уст­ное твор­че­ст­во.

Со­хра­ни­лись древне-тюркские пред­став­ле­ния о вер­хов­ном бо­ге Тан­гри, бо­ге гро­ма Ан­дир-Шо­пае, ду­хах зем­ли (ер ие­си), во­ды (сув ие­си), не­ба (кёк ие­си), до­ма (уй ие­си), злых ду­хах (ал­ба­сты, аз­да­га, обы­рах) и др. До XX века бы­то­вал 12-лет­ний жи­вот­ный цикл. Фольк­лор вклю­ча­ет сказ­ки (эр­ти­ге­лер) - вол­шеб­ные, о жи­вот­ных, бы­то­вые; по­сло­ви­цы, по­го­вор­ки, за­гад­ки; пес­ни – ге­рои­ко-эпи­чес­кие (к древ­ней­ше­му слою от­но­сят­ся «Амет, сын Ай­сы­ла», пес­ни о бо­га­ты­рях «Шон­ла ба­тыр», «Ко­план­лы ба­тыр», «Эди­ге», «Ма­май», «Ма­на­ша» и др.), ли­ри­ко-эпи­чес­кие (дас­та­ны «Бозйи­гит», «Ко­зы-Кор­пеш и Ба­ян-Слу», «Тё­ле­ген и Кыз-Йи­бек», «Ариз и Хан­бер», «Шах-Ис­ма­ил», «Кун­ту­ган и Кол­би­ке», «Та­хир и Зух­ра» и др.), тру­до­вые, об­ря­до­вые (ка­лен­дар­ные и се­мей­ные, в т. ч. пес­ни сва­деб­ного об­ря­да, жен­ские по­хо­рон­ные пла­чи боз­ла­су), ли­ри­че­ские (лю­бов­ные), «ка­зац­кие» (къа­закъ йыр­ла­ры) и др. Но­си­те­ли тра­диционной уст­ной куль­ту­ры - профессиональные пев­цы-ска­зи­те­ли йы­рау, ис­пол­ни­те­ли дас­та­нов бах­ши, му­зы­кан­ты-ин­ст­ру­мен­та­ли­сты дом­бра­ши (ис­пол­ни­те­ли на 2-струн­ной щип­ко­вой дом­бре) и др. Сре­ди других музыкальных ин­ст­ру­мен­тов: струн­ный смыч­ко­вый кыл-ко­быз, про­доль­ная сви­ст­ко­вая флей­та сы­быз­гы, ба­ра­ба­ны, тре­щот­ки, позд­нее - гар­мо­ни­ка (ко­быз), ба­ян, ги­та­ра, ман­до­ли­на. Са­мые ран­ние из из­вест­ных нот­ных пуб­ли­ка­ций но­гай­ских пе­сен осу­ще­ст­в­ле­ны в 1816-1818 годы в Ас­т­ра­ха­ни («Ази­ат­ский му­зы­каль­ный жур­нал», из­да­вав­ший­ся И.В. Доб­ро­воль­ским). В середине XX века воз­ник ли­ри­ко-бы­то­вой музыкальный жанр - т. н. но­гай­ский вальс.

Иллюстрация:

Но­гай­ские жен­щи­ны. Фо­то Д.А. Ни­ки­ти­на. 1881. Му­зей ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)