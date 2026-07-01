НОГАЙ
НОГАЙ - военачальник и политический деятель Золотой Орды второй половины XIII века.
Из династии Джучидов, внук Бувала, одного из младших братьев Батыя.
Возвышение Ногайя началось в 1260-е годы, когда он принимал участие в ряде походов против монголького правителя Ирана Хулагу, а также против Византии. В правление Менгу-Тимура (1266-1280 или 1282 годы) возглавил западное (правое) крыло Золотой Орды, контролируя территорию между Днепром и Дунаем. Его резиденцией стал г. Исакча в устье Дуная. После смерти Менгу-Тимура Ногай стал фактически самостоят. правителем этой территории (формально признавал верховенство сарайских ханов). Имел дипломатич. связи с Византией (женился на Евфросинии, побочной дочери византийского императора Михаила VIII Палеолога), Египтом, Персией. Зависимость от Ногайя признавали некоторое время Болгария и Сербия.
Используя междоусобную борьбу русских князей, Ногай в 1280-е годы создал на Руси свою сферу влияния. На него к началу 1290-х годов ориентировались великий князь владимирский Дмитрий Александрович, его младший брат московский князь Даниил Александрович, тверской князь Михаил Ярославич, князья суздальский, юрьевский, дмитровский, рязанский, муромский, брянский, на Юго-Западе Руси - галицкий кн. Лев Данилович. Ногай неоднократно присылал на помощь своим русским вассалам войска: в 1283-1284 годы при их поддержке вернулся на великое княжение владимирское Дмитрий Александрович; вероятно, войска Ногайя поддержали его также в 1289 и 1294 годы. В княжествах, зависимых от Ногайя, дань в его пользу собирали сами русские князья (впоследствии этот порядок распространится на всю Русь).
В 1285 году Ногай осуществил (совместно с другим представителем Джучидов - Телебугой) разорительный поход на Венгрию. В 1287 году ходил походом на Польшу одновременно с Телебугой, ставшим к тому времени ханом Золотой Орды. В 1291 году Ногай устранил Телебугу и возвёл на сарайский престол своего ставленника Тохту, который начал с ним борьбу. Вначале он ликвидировал сферу влияния Ногайя на Руси, к 1296 году заставил русских князей - вассалов Ногайя отступиться от него. В этой ситуации Ногай присвоил себе титул хана, пойдя на открытый разрыв с сарайскими ханами. В 1297 году начались военные столкновения Ногайя и Тохты на территории Золотой Орды. Вначале перевес был на стороне Ногайя, но затем он потерпел полное поражение близ р. Юж. Буг и был убит.
После гибели Ногайя единство Золотой Орды под властью сарайского хана было восстановлено.