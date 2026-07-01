НОГАЙ

НОГАЙ - во­еначальник и по­ли­тический дея­тель Зо­ло­той Ор­ды второй половины XIII века.

Из ди­на­стии Джу­чи­дов , внук Бу­ва­ла, од­но­го из млад­ших брать­ев Ба­тыя.

Воз­вы­ше­ние Ногайя на­ча­лось в 1260-е годы, ко­гда он при­ни­мал уча­стие в ря­де по­хо­дов про­тив монголького пра­ви­те­ля Ира­на Ху­ла­гу, а так­же про­тив Ви­зан­тии. В прав­ле­ние Мен­гу-Ти­му­ра (1266-1280 или 1282 годы) воз­гла­вил западное (пра­вое) кры­ло Зо­ло­той Ор­ды, кон­тро­ли­руя тер­ри­то­рию ме­ж­ду Днеп­ром и Ду­на­ем. Его ре­зи­ден­ци­ей стал г. Исак­ча в устье Ду­ная. По­сле смер­ти Мен­гу-Ти­му­ра Ногай стал фак­ти­че­ски са­мо­сто­ят. пра­ви­те­лем этой тер­ри­то­рии (фор­маль­но при­зна­вал вер­хо­вен­ст­во са­рай­ских ха­нов). Имел ди­пло­ма­тич. свя­зи с Ви­зан­ти­ей (же­нил­ся на Ев­фро­си­нии, по­боч­ной до­че­ри ви­зантийского императора Ми­хаи­ла VIII Па­лео­ло­га ), Егип­том, Персией. За­ви­си­мость от Ногайя при­зна­ва­ли неко­то­рое вре­мя Бол­га­рия и Сер­бия.

Ис­поль­зуя меж­до­усоб­ную борь­бу русских кня­зей, Но­гай в 1280-е годы соз­дал на Ру­си свою сфе­ру влия­ния. На не­го к началу 1290-х годов ори­ен­ти­ро­ва­лись великий князь вла­ди­мир­ский Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич, его млад­ший брат московский князь Да­ни­ил Алек­сан­д­ро­вич, твер­ской князь Ми­ха­ил Яро­сла­вич, кня­зья суз­даль­ский, юрь­ев­ский, дмит­ров­ский, ря­зан­ский, му­ром­ский, брян­ский, на Юго-За­па­де Ру­си - га­лиц­кий кн. Лев Да­ни­ло­вич . Ногай не­од­но­крат­но при­сы­лал на по­мощь сво­им русским вас­са­лам вой­ска: в 1283-1284 годы при их под­держ­ке вер­нул­ся на великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич; ве­ро­ят­но, вой­ска Ногайя под­дер­жа­ли его так­же в 1289 и 1294 годы. В кня­же­ст­вах, за­ви­си­мых от Ногайя, дань в его поль­зу со­би­ра­ли са­ми русские кня­зья (впо­след­ст­вии этот по­ря­док рас­про­стра­нит­ся на всю Русь).

В 1285 году Ногай осу­ще­ст­вил (совместно с другим пред­ста­ви­те­лем Джу­чи­дов - Те­ле­бу­гой) ра­зо­ри­тель­ный по­ход на Венг­рию. В 1287 году хо­дил по­хо­дом на Поль­шу од­но­вре­мен­но с Те­ле­бу­гой, став­шим к то­му вре­ме­ни ха­ном Зо­ло­той Ор­ды. В 1291 году Ногай уст­ра­нил Те­ле­бу­гу и воз­вёл на са­рай­ский пре­стол сво­его став­лен­ни­ка Тох­ту, ко­то­рый на­чал с ним борь­бу. Вна­ча­ле он ли­к­ви­ди­ро­вал сфе­ру влия­ния Ногайя на Ру­си, к 1296 году за­ста­вил русских кня­зей - вас­са­лов Ногайя от­сту­пить­ся от не­го. В этой си­туа­ции Ногай при­сво­ил се­бе ти­тул ха­на, пой­дя на от­кры­тый раз­рыв с са­рай­ски­ми ха­на­ми. В 1297 году на­ча­лись во­енные столк­но­ве­ния Ногайя и Тох­ты на тер­ри­то­рии Зо­ло­той Ор­ды. Вна­ча­ле пе­ре­вес был на сто­ро­не Ногайя, но за­тем он по­тер­пел пол­ное по­ра­же­ние близ р. Юж. Буг и был убит.

По­сле ги­бе­ли Ногайя един­ст­во Зо­ло­той Ор­ды под вла­стью са­рай­ско­го ха­на бы­ло вос­ста­нов­ле­но.