НОГАТА

НОГАТА - счёт­но-де­неж­ная еди­ни­ца Древ­ней Ру­си стои­мо­стью в 2,5 ре­за­ны, или 1/80 грив­ны се­реб­ра.

Название от арабского «накд» (мн. ч. «ну­куд») - день­ги, звон­кая мо­не­та, «на­ка­да» - пла­тить день­га­ми, мо­не­та­ми.

В X-XI веках ногата то­ж­де­ст­вен­на дир­хе­му; в конце XII-XIII веков эк­ви­ва­лен­том ногаты на Северо-Западной Ру­си ста­но­вит­ся западно-ев­ропейский пфен­ниг.

В XIV - начале XV веков ногата как счёт­но-де­неж­ная еди­ни­ца со­хра­ня­ет­ся толь­ко в Пско­ве , где име­ет ме­ст­ное название грош.

Еди­ни­ца счё­та ногата - грив­на кун, или «грив­на но­га­та­ми», «грив­на из но­гат» (нов­го­род­ские бе­ре­стя­ные гра­мо­ты № 227, 392), marca nogatarum (Хро­ни­ка Ген­ри­ха Лат­вий­ско­го), стои­мо­стью 1/4 грив­ны се­реб­ра.

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