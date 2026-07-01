НОГАТА
НОГАТА - счётно-денежная единица Древней Руси стоимостью в 2,5 резаны, или 1/80 гривны серебра.
Название от арабского «накд» (мн. ч. «нукуд») - деньги, звонкая монета, «накада» - платить деньгами, монетами.
В X-XI веках ногата тождественна дирхему; в конце XII-XIII веков эквивалентом ногаты на Северо-Западной Руси становится западно-европейский пфенниг.
В XIV - начале XV веков ногата как счётно-денежная единица сохраняется только в Пскове, где имеет местное название грош.
Единица счёта ногата - гривна кун, или «гривна ногатами», «гривна из ногат» (новгородские берестяные грамоты № 227, 392), marca nogatarum (Хроника Генриха Латвийского), стоимостью 1/4 гривны серебра.