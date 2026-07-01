НОЕВ КОВЧЕГ

НОЕВ КОВЧЕГ (евр. תבת חנ) - со­глас­но биб­лей­ской книге Бы­тие, суд­но, по­стро­ен­ное Но­ем по ве­ле­нию Бо­га для спа­се­ния от По­то­па .

Дли­на Ноева ковчега бы­ла 300 лок­тей (евр. «ло­коть» рав­нял­ся 44,5 см); ши­ри­на 50 лок­тей, вы­со­та 30 лок­тей (Быт. 6:14-16).

Был по­стро­ен из де­ре­ва го­фер (евр. רפג), про­смо­лён из­нут­ри и сна­ру­жи и имел вид пря­мо­уголь­но­го ящи­ка, со­сто­яв­ше­го из 3 яру­сов (кры­тых па­луб) со све­то­вым ок­ном в кры­ше верх­не­го и две­рью сбо­ку од­но­го из них.

Ко­гда во­да ста­ла спа­дать, Ноев ковчег ос­та­но­вил­ся «на го­рах Ара­рат­ских» (Быт. 8:4).

По­пыт­ки най­ти ос­тат­ки Ноева ковчега в рай­оне Ара­ра­та , не­од­но­крат­но пред­при­ни­мае­мые с IV века, не увен­ча­лись ус­пе­хом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)