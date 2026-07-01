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НОЕВ КОВЧЕГ
НОЕВ КОВЧЕГ (евр. תבת חנ) - согласно библейской книге Бытие, судно, построенное Ноем по велению Бога для спасения от Потопа.
Длина Ноева ковчега была 300 локтей (евр. «локоть» равнялся 44,5 см); ширина 50 локтей, высота 30 локтей (Быт. 6:14-16).
Был построен из дерева гофер (евр. רפג), просмолён изнутри и снаружи и имел вид прямоугольного ящика, состоявшего из 3 ярусов (крытых палуб) со световым окном в крыше верхнего и дверью сбоку одного из них.
Когда вода стала спадать, Ноев ковчег остановился «на горах Араратских» (Быт. 8:4).
Попытки найти остатки Ноева ковчега в районе Арарата, неоднократно предпринимаемые с IV века, не увенчались успехом.
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