«НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ»
«НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ» - расправа А. Гитлера с командованием СА во главе с Э. Рёмом и группой неугодных правых политиков в конце июня - начале июля 1934 года.
Термин «ночь длинных ножей» впервые употреблён в «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского (около 1138 года) при описании расправы саксов с приглашённой ими на пир кельтской знатью [гости были зарезаны ночью длинными сакскими ножами (смотри Скрамасакс)]. Впоследствии термин получил широкое распространение и стал употребляться применительно к событиям, связанным с коварным устранением конкурентов, соперников и бывших союзников.
После прихода Гитлера к власти в январе 1933 года часть рядовых членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) оказалась обманутой в своих ожиданиях, поскольку предусматривавшиеся партийной программой мероприятия по социально-экономическому переустройству германского общества («национализация всех ранее обобществлённых предприятий», участие широких слоёв населения в доходах крупных предприятий, «коммунализация» крупных магазинов, «безвозмездная экспроприация земель для общественных нужд», пресечение земельных спекуляций, снижение арендной платы для мелких производителей, «создание и поддержка здорового среднего сословия», расширение системы социального обеспечения и др.) не проводились. Среди представителей «левого» крыла НСДАП, особенно среди штурмовиков, нарастало недовольство, велись разговоры о необходимости совершения «второй, истинно социалистической революции» («первой революцией» называли завоевание НСДАП политической власти). На фоне этих настроений нарастали соперничество и противоречия в нацистской верхушке. Э. Рём и штаб СА, сочувственно относившиеся к лозунгу «второй революции», выдвигали также требование создания на базе штурмовых отрядов, в которых состояло около 4 млн. человек, новых германских вооруженных сил «народной милиции» и включения в их состав регулярной армии - рейхсвера (насчитывал на тот момент 100 тысяч военнослужащих). Германское верховное главнокомандование, Г. Геринг, Г. Гиммлер, Р. Гейдрих, Й. Геббельс, М. Борман и ряд других представителей нацистского руководства категорически отвергали эти планы и настороженно относились к требованиям «левых», усматривая в них претензии Рёма на политическое лидерство. По их заданию с целью спровоцировать Гитлера на расправу с Рёмом с апреля 1934 года СС и СД стали распространять слухи и фабриковать документы о подготовке руководством штурмовиков путча с целью захвата власти. Под влиянием нараставшего потока информации о готовящемся перевороте Гитлер отдал распоряжение о проведении специальной операции по нейтрализации оппозиции (операция «Колибри»). Высшие руководители СА во главе с Рёмом 30 июня 1934 года под предлогом проведения совещания были собраны в баварском курортном местечке Бад-Висзе, где в ночь на 1 июля их арестовали, препроводили в мюнхенскую тюрьму и там без суда и следствия расстреляли (Рёму предоставили возможность покончить жизнь самоубийством). Вслед за этим были арестованы и уничтожены руководители штурмовиков в крупных городах и целый ряд «неблагонадёжных» политиков, в том числе считавшийся главным оппонентом Гитлера в НСДАП Г. Штрассер, последний рейхсканцлер Веймарской республики генерал К. фон Шлейхер, некоторые не проявлявшие должного уважения к Гитлеру «старые национал-социалистические борцы». Всего, по современным оценкам, во время «ночи длинных ножей» было убито от 150 до 200 человек, точное число лиц, арестованных и осуждённых к тюремному заключению, неизвестно. Аресты и расстрелы «оппозиционеров» производили СС («ночь длинных ножей» стала для них «боевым крещением») и баварское полицейское подразделение «Генерал Геринг» при поддержке рейхсвера. Расправа с руководством штурмовиков способствовала консолидации нацистского режима и усилению его репрессивного характера. Ссылаясь на готовившийся Рёмом путч, гитлеровское правительство 3 июля 1934 года издало «Закон о самозащите государства», фактически снимавший какие-либо ограничения в выборе средств и методов для борьбы с лицами, которые могли быть объявлены представляющими опасность для нацистского режима. После «ночи длинных ножей» роль СС, СД и гестапо в Германии (с учётом их «заслуг» в борьбе с «заговорщиками») значительно возросла; СС была предоставлена возможность формировать собственное воинские подразделения (войска СС). Рейхсвер, избавившийся от конкурента в лице СА и угрозы включения в состав «народной милиции», в 1934 году принёс присягу на верность лично Гитлеру.