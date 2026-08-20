«Ночь дли́нных ноже́й»

«Ночь дли́нных ноже́й» ( нем. Röhm-­Putsch, редко «Nacht der langen Messer», Unternehmen Kolibri) — расправа нацистского руководства Германии, санкционированная А. Гитлером , с командованием штурмовых отрядов (СА), их главой Э. Рёмом , некоторыми неугодными бывшими членами руководства Национал-­социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) и группой правых деятелей Веймарской республики в конце июня — начале июля 1934. Причиной «Н. д. н.» был конфликт руководства СА с армией и силовыми структурами НСДАП, прежде всего c СС во главе с Г. Гиммлером . Штурмовики призывали ко «второй революции», т. е. к изменениям в социально-­экономической сфере в пользу рабочего класса и средних слоев, а также к роспуску рейхсвера (100 тыс. человек) и превращению СА (около 4 млн человек) в основу новой армии, что было воспринято военными как угроза армии и государству, т. е. подготовка «путча», в чем командованию СС удалось убедить Гитлера, и он отдал распоряжение о проведении операции «Колибри». Высшие руководители СА, в том числе Рём, собранные на совещание, в ночь на 1 июля были арестованы чинами СС и вскоре расстреляны. Был убит также ряд политиков, в том числе последний канцлер Веймарской республики генерал К. фон Шлейхер, а также ряд нацистских деятелей (например, Г. Штрассер), вступивших в конфликт с А. Гитлером или каким‑то образом препятствовавших формированию «режима фюрера» с его персональным культом. Все убийства (погибло от 87 до 200 человек) были задним числом санкционированы «Законом о защите государства» 3 июля 1934. СА никогда уже не оправились от этого удара и стали второстепенным подразделением, а сила СС резко возросла, они получили право формировать собственные воинские подразделения (вой­ска СС).

Лит. : Хёне Х. Чёрный орден СС. История охранных отрядов / Пер. с нем. М., 2003; Longerich P. Die braunen ­Bataillone. Geschichte der SA. München, 2003; Traichel S. Der Röhm-­Putsch. München, 2003; Röttgen S. Die SS und ihre Rolle beim “Röhm-­Putsch”. München, 2008; Türksoy B. Reichswehr und Röhm-­Putsch. München, 2012. А. Г. Матвеева.