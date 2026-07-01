НОБРЕГА МАНУЭЛ ДА
НОБРЕГА МАНУЭЛ ДА - португальский и бразильский миссионер-иезуит, священник, писатель.
Родился в семье высокопоставленного чиновника; дядя М. да Нобрега был верховным канцлером.
В 1541 году получил степень бакалавра права и философии университета Коимбры. Проповедовал в Португалии, Испании, с 1549 года - в Бразилии, где активно занимался крещением индейцев, строительством церквей, школ, иезуитских коллегий.
Литературное наследие М. да Нобрега заложило основы бразильской прозы. Широкую популярность снискала книга «Диалог об обращении язычников» («Diálogo sobre a conversão do gentio», 1557 год), в форме беседы двух португльских монахов описывающая быт и характеры индейцев.
В «Заметке о делах Бразилии» («Apontamento de Coisas do Brasil», 1558 год, рус. пер. 2010 год) выступил за насильственную христианизацию коренного населения Латинской Америки.
Автор многочисленных посланий, а также трактата, обличающего каннибализм.
Сочинения:
Diálogo sobre a conversão do gentio. Coimbra, 2006.