НОБРЕГА МАНУЭЛ ДА

НОБРЕГА МАНУЭЛ ДА - пор­тугальский и бразильский мис­сио­нер-ие­зу­ит, свя­щен­ник, пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье вы­со­ко­по­став­лен­но­го чи­нов­ни­ка; дя­дя М. да Нобрега был вер­хов­ным канц­ле­ром.

В 1541 году по­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра пра­ва и фи­ло­со­фии университета Ко­им­бры . Про­по­ве­до­вал в Пор­ту­га­лии, Ис­па­нии, с 1549 года - в Бра­зи­лии, где ак­тив­но за­ни­мал­ся кре­ще­ни­ем ин­дей­цев, строи­тель­ст­вом церк­вей, школ, ие­зу­ит­ских кол­ле­гий.

Литературное на­сле­дие М. да Нобрега за­ло­жи­ло ос­но­вы бразильской про­зы. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ла книга «Диа­лог об об­ра­ще­нии языч­ни­ков» («Diálogo sobre a conversão do gentio», 1557 год), в фор­ме бе­се­ды двух пор­тугльских мо­на­хов опи­сы­ваю­щая быт и ха­рак­те­ры ин­дей­цев.

В «За­мет­ке о де­лах Бра­зи­лии» («Apontamento de Coi­sas do Brasil», 1558 год, рус. пер. 2010 год) вы­сту­пил за на­сильственную хри­стиа­ни­за­цию ко­рен­но­го на­се­ле­ния Латинской Аме­ри­ки.

Ав­тор мно­го­численных по­сла­ний, а так­же трак­та­та, об­ли­чаю­ще­го кан­ни­ба­лизм.

Сочинения:

Diálogo sobre a conversão do gentio. Coimbra, 2006.