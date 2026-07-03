НОБИЛЕ УМБЕРТО

Ранние годы и начало карьеры

Умберто родился 21 января 1885 г. в Лауро. Его отец был служащим. Обучался в Неаполитанском университете. Специализировался на электротехнике и инженерном деле.

С 1906 г. – работник железных дорог, отвечал за электрификацию железнодорожного оборудования. В 1911 г. начал обучаться в Римском воздухоплавательном училище.

Конструктор

Во время Первой мировой войны, не сумев попасть на фронт, Н. занимался конструированием дирижаблей. В дальнейшем трудился на авиазаводе в Риме, производил авиационную технику и дирижабли.

В 1918 г. стал одним из основателей предприятия по изготовлению дирижаблей. Компания в 1919 г. выпустила свой дирижабль T-34. Одновременно с этим вел занятия в Неаполитанском университете, который сам заканчивал.

С 1922 г. – в США. Здесь Н. трудился консультантом Goodyear. Спустя год Н. возвратился в Италию и возобновил проектирование дирижабля N-1.

Полярник

В 1926 г. Н. стал одним из участников путешествия на Северный полюс, в которую также вошли Р. Амундсен и Л. Эллсворт. Именно здесь в 1926 г. он провел серию испытательных полетов N-1, после чего дирижабль стал обслуживать нужны экспедиции под именем Norge.

10 апреля 1926 г. Н. вылетел на дирижабле из Рима в Пулхэм, затем – в Осло; побывал в Ленинграде и Вадсе, после чего улетел на Шпицберген. 11 мая 1926 г. Н. на дирижабле отправился покорять Северный полюс, добравшись до него в 13:30 12 мая. Кружась над полюсом два с половиной часа, Н. изучил акваторию с воздуха, после чего отбыл на Аляску. Здесь дирижабль разобрали и морем вернули в Италию.

По возвращении домой между Н. и Р. Амундсеном возник конфликт. Исследователи спорили о том, кто же должен считаться первооткрывателем с воздуха Северного полюса. В итоге Б. Муссолини повысил Н. до генерала. Н. вошел в почетные члены фашистской партии.

Новая экспедиция

Н. решил совершить новый полет в Арктику. Для этой цели был специально сконструирован дирижабль «Италия». 15 апреля 1928 г. экипаж покинул Милан и отбыл на Шпицберген. В полночь с 23 на 24 мая 1928 г. дирижабль с экипажем в 16 человек, достиг полюса. На обратном пути, 25 мая дирижабль потерпел крушение. Большая часть экипажа погибла.

Спасательные миссии организовали Италия, Норвегия, СССР и др. 18 июня 1928 г. Р. Амундсен предпринял попытку на самолете найти пропавший отряд, но самолет разбился в Баренцевом море. 23 июня Н. эвакуировали на самолете с льдины. Остальных участников экспедиции подобрал ледокол «Красин» 12 июля.

Последующие годы

В 1932 г. Н. начал помогать СССР проектировать и строить дирижабли полужесткого типа. В 1936 г. возвратился на Родину, где занимался преподаванием. В 1939 г. перебрался в США. Только в 1945 г. с Н. сняли обвинения, которые были предъявлены при фашистах, и Н. смог вернуть чин генерал-майора. Преподавал в Неаполитанском университете.

Умер Н. 30 июля 1978 г. в Риме.