НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ - од­на из са­мых пре­стиж­ных ме­ж­ду­народных пре­мий в об­лас­ти нау­ки, ли­те­ра­ту­ры и об­щест­вен­ной дея­тель­но­сти.

На­зва­на в честь А. Но­бе­ля. Уч­ре­ж­де­на в со­от­вет­ст­вии с его за­ве­ща­ни­ем от 27 ноября 1895 года.

29 июня 1900 года на за­се­да­нии Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та Шве­ции ут­верж­де­ны Ста­ту­ты Но­бе­лев­ско­го фон­да и при­ня­ты пра­ви­ла, ре­гла­мен­ти­рую­щие дея­тель­ность ин­сти­ту­тов, при­сваи­ваю­щих пре­мии (в по­сле­дую­щем в них не­од­но­крат­но вно­си­лись уто­чне­ния).

При­су­ж­да­ет­ся с 1901 года за вы­даю­щие­ся дос­ти­же­ния в об­лас­ти фи­зи­ки, хи­мии, фи­зио­ло­гии или ме­ди­ци­ны, литературы, а так­же за дея­тель­ность по ук­ре­п­ле­нию ми­ра. В 1968 году Государственным бан­ком Шве­ции по слу­чаю сво­его 300-ле­тия уч­ре­ж­де­на пре­мия па­мя­ти А. Но­бе­ля по эко­но­мическим нау­кам (при­су­ж­да­ет­ся с 1969 года на тех же ос­но­ва­ни­ях и в том же раз­ме­ре, что и Нобелевская премия).

Об­ла­да­те­лей Ноблевской премии по фи­зи­ке, хи­мии и эко­но­ми­ке оп­ре­де­ля­ет Шведская ко­ро­лев­ская АН, по фи­зио­ло­гии или ме­ди­ци­не - Ка­ро­лин­ский ин-т (Сток­гольм), по литературе - Шведская ака­де­мия, за дея­тель­ность по ук­ре­п­ле­нию ми­ра - Норввежский но­бе­лев­ский комитет в Ос­ло, чле­ны ко­то­ро­го на­зна­ча­ют­ся норвежским пар­ла­мен­том.

Лау­реа­там Нобелевской премии вру­ча­ет­ся зо­ло­тая ме­даль с изо­бра­же­ни­ем Но­бе­ля, ди­плом, в ко­то­ром со­дер­жит­ся мо­ти­ви­ров­ка вру­че­ния пре­мии (по пре­ми­ям ми­ра мо­ти­ви­ров­ка не да­ёт­ся), а так­же де­неж­ная пре­мия (в 2001-2011 годы рав­ня­лась 10 млн., в 2012 году - 8 млн. швед. крон). Раз­мер по­след­ней оп­ре­де­ля­ет­ся до­хо­дом Но­бе­лев­ско­го фон­да [су­щест­ву­ет на ос­но­ве ка­пи­та­ла (31 млн. швед. крон), за­ве­щан­но­го Но­бе­лем и вло­жен­но­го в разл. ак­ции, об­ли­га­ции и зай­мы], ко­то­рый де­лит­ся на 5 рав­ных час­тей.

Пра­вом вы­дви­же­ния кан­ди­да­тур на со­ис­ка­ние Нобелевской премии поль­зу­ют­ся ли­ца (еже­год­но около 1-3 тыс. человек), со­став ко­то­рых оп­ре­де­лён по­ло­же­ни­ем о ка­ж­дом ви­де Нобелевской премии. До 1 февраля они вы­сы­ла­ют свои пред­ло­же­ния в со­от­вет­ствую­щие ко­ми­те­ты по Нобелевской премии. На их ос­но­ве фор­ми­ру­ет­ся спи­сок кан­ди­да­тов (около 200-300 человек), из чис­ла ко­то­рых в об­ста­нов­ке стро­гой сек­рет­но­сти вы­би­ра­ют­ся лау­реа­ты Нобелевской премии. Их име­на ог­ла­ша­ют­ся в те­че­ние ок­тяб­ря на специальных пресс-кон­фе­рен­ци­ях в Сток­голь­ме и Ос­ло. По по­ло­же­нию о Нобелевской премии её лау­реа­ты оп­ре­де­ля­ют­ся не­за­ви­си­мо от ра­сы, на­цио­наль­но­сти, по­ла и ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Об­ла­дате­ля­ми Нобелевской премии в отдельной об­лас­ти не мо­гут быть бо­лее трёх че­ло­век, ко­то­рые долж­ны здрав­ст­во­вать на мо­мент объ­явле­ния о при­су­ж­де­нии пре­мии.

Нобелевские премии ми­ра мо­гут при­су­ж­дать­ся ор­га­ни­за­ци­ям не­од­но­крат­но, в то вре­мя как ос­таль­ные пре­мии - толь­ко ин­ди­ви­ду­аль­но и толь­ко один раз. Ис­клю­че­ния­ми из это­го пра­ви­ла бы­ли М. Скло­дов­ская-Кю­ри, Л. По­линг, Дж. Бар­дин, Ф. Сен­гер, по­лу­чив­шие по две Нобелевские премии.

Це­ре­мо­ния вру­че­ния Нобелевской премии про­хо­дит еже­год­но 10 декабря, в день смер­ти Но­бе­ля: пре­мия ми­ра вру­ча­ет­ся председатель Норвежкого но­бе­лев­ско­го комитета в при­сут­ст­вии ко­ро­ля и ко­ро­ле­вы Нор­ве­гии в Ос­ло, ос­таль­ные - ко­ро­лём Шве­ции в Сток­голь­ме.

Лау­ре­ат Нобелевской премии дол­жен в те­че­ние 6 мес по­сле по­лу­че­ния пре­мии вы­сту­пить с Но­бе­лев­ской лек­ци­ей (по­пу­ляр­ная лек­ция по те­ма­ти­ке сво­ей ра­бо­ты), как пра­ви­ло, в Сток­голь­ме или в Ос­ло.

С 1901 по 2012 годы бы­ло при­су­ж­де­но 553 Нобелевских премий 835 лау­реа­там и 21 организаци­и. Два лау­реа­та (Ж.П. Сартр, вьетнаский во­енный и по­ли­тический дея­тель Ле Дык Тхо) не при­ня­ли Нобелевскую, 4 лау­реа­та бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­ка­зать­ся от неё на мо­мент при­су­ж­де­ния (Р. Кун в 1938 год, А. Бу­те­нандт и Г. До­магк в 1939 году, Б.Л. Пас­тер­нак в 1958 году), но по­лу­чи­ли её (за ис­клю­че­ни­ем де­неж­но­го воз­на­гра­ж­де­ния) позд­нее (вме­сто Пас­тер­на­ка диплом и медаль в 1989 году по­лу­чил его сын).

Нобелевская премия не раз под­вер­га­лась кри­ти­ке за по­ли­тический под­текст при­су­ж­де­ния на­град, идео­ло­гическую пред­взя­тость, ев­ро­по­цен­тризм в вы­бо­ре лау­реа­тов (осо­бен­но в об­лас­ти литературы), от­сут­ст­вие в их чис­ле ря­да вы­даю­щих­ся лич­но­стей.

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