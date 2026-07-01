НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ - одна из самых престижных международных премий в области науки, литературы и общественной деятельности.
Названа в честь А. Нобеля. Учреждена в соответствии с его завещанием от 27 ноября 1895 года.
29 июня 1900 года на заседании Королевского совета Швеции утверждены Статуты Нобелевского фонда и приняты правила, регламентирующие деятельность институтов, присваивающих премии (в последующем в них неоднократно вносились уточнения).
Присуждается с 1901 года за выдающиеся достижения в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также за деятельность по укреплению мира. В 1968 году Государственным банком Швеции по случаю своего 300-летия учреждена премия памяти А. Нобеля по экономическим наукам (присуждается с 1969 года на тех же основаниях и в том же размере, что и Нобелевская премия).
Обладателей Ноблевской премии по физике, химии и экономике определяет Шведская королевская АН, по физиологии или медицине - Каролинский ин-т (Стокгольм), по литературе - Шведская академия, за деятельность по укреплению мира - Норввежский нобелевский комитет в Осло, члены которого назначаются норвежским парламентом.
Лауреатам Нобелевской премии вручается золотая медаль с изображением Нобеля, диплом, в котором содержится мотивировка вручения премии (по премиям мира мотивировка не даётся), а также денежная премия (в 2001-2011 годы равнялась 10 млн., в 2012 году - 8 млн. швед. крон). Размер последней определяется доходом Нобелевского фонда [существует на основе капитала (31 млн. швед. крон), завещанного Нобелем и вложенного в разл. акции, облигации и займы], который делится на 5 равных частей.
Правом выдвижения кандидатур на соискание Нобелевской премии пользуются лица (ежегодно около 1-3 тыс. человек), состав которых определён положением о каждом виде Нобелевской премии. До 1 февраля они высылают свои предложения в соответствующие комитеты по Нобелевской премии. На их основе формируется список кандидатов (около 200-300 человек), из числа которых в обстановке строгой секретности выбираются лауреаты Нобелевской премии. Их имена оглашаются в течение октября на специальных пресс-конференциях в Стокгольме и Осло. По положению о Нобелевской премии её лауреаты определяются независимо от расы, национальности, пола и вероисповедания. Обладателями Нобелевской премии в отдельной области не могут быть более трёх человек, которые должны здравствовать на момент объявления о присуждении премии.
Нобелевские премии мира могут присуждаться организациям неоднократно, в то время как остальные премии - только индивидуально и только один раз. Исключениями из этого правила были М. Склодовская-Кюри, Л. Полинг, Дж. Бардин, Ф. Сенгер, получившие по две Нобелевские премии.
Церемония вручения Нобелевской премии проходит ежегодно 10 декабря, в день смерти Нобеля: премия мира вручается председатель Норвежкого нобелевского комитета в присутствии короля и королевы Норвегии в Осло, остальные - королём Швеции в Стокгольме.
Лауреат Нобелевской премии должен в течение 6 мес после получения премии выступить с Нобелевской лекцией (популярная лекция по тематике своей работы), как правило, в Стокгольме или в Осло.
С 1901 по 2012 годы было присуждено 553 Нобелевских премий 835 лауреатам и 21 организации. Два лауреата (Ж.П. Сартр, вьетнаский военный и политический деятель Ле Дык Тхо) не приняли Нобелевскую, 4 лауреата были вынуждены отказаться от неё на момент присуждения (Р. Кун в 1938 год, А. Бутенандт и Г. Домагк в 1939 году, Б.Л. Пастернак в 1958 году), но получили её (за исключением денежного вознаграждения) позднее (вместо Пастернака диплом и медаль в 1989 году получил его сын).
Нобелевская премия не раз подвергалась критике за политический подтекст присуждения наград, идеологическую предвзятость, европоцентризм в выборе лауреатов (особенно в области литературы), отсутствие в их числе ряда выдающихся личностей.