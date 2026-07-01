НОБЕЛЬ ЛЮДВИГ ЭММАНУИЛОВИЧ

НОБЕЛЬ ЛЮДВИГ ЭММАНУИЛОВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, изо­бре­та­тель, об­щественнный дея­тель, бла­го­тво­ри­тель, пе­тербургский ку­пец 1-й гиль­дии (1862 год), почетный ин­же­нер-тех­но­лог (1888 год).

Из се­мьи Но­бе­лей, брат А. Но­бе­ля, отец Э.Л. Но­бе­ля. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние в Санкт-Пе­тер­бур­ге . Прак­тичекий инжинерный опыт при­об­рёл на пред­при­ятии от­ца - Э.Э. Но­бе­ля (на ли­тей­ном и ма­шин­ном за­во­де «Но­бель и сы­но­вья»), по­сле его отъ­ез­да в Шве­цию око­ло двух лет по прось­бе кре­ди­то­ров управ­лял за­во­дом. За­тем арен­до­вал, а в 1862 году при­об­рёл ли­тей­но-ме­ха­нический за­вод британский под­дан­ных И. и Т. Ишер­ву­дов в Санкт-Пе­тер­бур­ге, рас­ши­рил его и пре­об­ра­зо­вал в ма­шин­ный, ли­тей­ный и ору­жей­ный за­вод «Люд­виг Но­бель» (с 1888 года ме­ха­нический за­вод тор­го­во­го до­ма «Люд­виг Но­бель»).

На этом за­во­де Л.Э. Нобель впер­вые в Рос­сии при­ме­нил прин­цип взаи­мо­за­ме­няе­мо­сти де­та­лей, вне­дрил вы­со­ко­про­из­во­дительную ма­шин­ную фор­мов­ку. По за­ка­зам во­енного ве­дом­ст­ва пред­при­ятие про­из­во­ди­ло сна­ря­ды, ла­фе­ты, ру­жья, пу­ле­мё­ты, стан­ки и др. промышленное обо­ру­дова­ние, ме­таллической оси для эки­па­жей (к 1880-м годам вы­тес­ни­ли за­рубеж­ную про­дук­цию с россиского-рын­ка), в 1870-1880-е годы на­ча­ло вы­пус­кать на­со­сы, па­ро­вые ма­ши­ны, па­ро­вые кот­лы и вы­пол­нять различные специальные за­ка­зы (напр., из­го­то­ви­ло оп­рес­ни­те­ли для Ахал­те­кин­ской экс­пе­ди­ции 1880-1881 годов). На Все­россиской ма­нуфак­тур­ной вы­став­ке 1870 года по­лу­чи­ло пра­во изо­бра­жать государственный герб на сво­ей про­дук­ции, рек­ла­ме, вы­вес­ках и пр., на­гра­ж­де­но дву­мя зо­ло­ты­ми ме­да­ля­ми на Все­мир­ной вы­став­ке 1893 года в Чи­ка­го и др. на­гра­да­ми.

В 1871-1875 годы Л.Э. Нобель по со­гла­ше­нию с арен­да­то­ром ка­зён­но­го Ижев­ско­го ору­жей­но­го за­во­да ка­пи­та­ном П.А. Биль­дер­лин­гом ру­ко­во­дил ко­рен­ной ре­кон­ст­рук­ци­ей Ижев­ско­го за­во­да для ор­га­ни­за­ции мас­со­во­го про­из-ва совр. стрелк. ору­жия (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ан­ны 2-й сте­пе­ни за тру­ды по «уст­рой­ст­ву тех­нической час­ти», 1875 год).

В 1875 году со­вме­ст­но с бра­том Р.Э. Но­бе­лем на­чал до­бы­чу неф­ти близ Ба­ку, в 1875-1876 годы ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом там же пер­во­го неф­те­пе­ре­гон­но­го за­во­да Но­бе­лей. Пер­вым в Рос­сии при­ме­нил но­вые сред­ст­ва транс­пор­ти­ров­ки и хра­не­ния неф­ти: ме­тал­лические ре­зер­вуа­ры боль­шой ём­ко­сти вме­сто де­ревянных бо­чек, железнодорожные ва­го­ны-цис­тер­ны, неф­те­про­вод с па­ро­вым на­со­сом (про­ло­жен в 1878 году по за­ка­зу Но­бе­лей фир­мой «Ба­ри, Сы­тен­ко и Кo» под тех­ническим ру­ко­во­дством В.Г. Шу­хо­ва на ба­кин­ских неф­те­про­мыс­лах, дли­на ок. 10 км, про­пу­ск­ная спо­соб­ность 131 тыс. т в су­тки).

При уча­стии Л.Э. Нобеля на Линд­холь­мен­ской вер­фи в Норр­чё­пин­ге ( Шве­ция ) в 1878 году по­стро­ен пер­вый в ми­ре ме­тал­лической неф­тя­ной тан­кер «Зо­ро­астр» (во­до­из­ме­ще­ни­ем 400 т), ко­то­рый осу­ще­ст­в­лял ре­гу­ляр­ные рей­сы из Ба­ку по Кас­пий­ско­му м. и Вол­ге; в том же го­ду по за­ка­зу Л.Э. Нобеля по­строе­ны пер­вые ме­тал­лические неф­те­на­лив­ные бар­жи «Еле­на» и «Ели­за­ве­та». Один из уч­ре­ди­те­лей и пер­вый пред. прав­ле­ния (1879-1888 годы) Но­бель брать­ев То­ва­ри­ще­ст­ва. Уде­лял боль­шое вни­ма­ние по­ло­же­нию ра­бо­чих и слу­жа­щих, по­ста­вил воз­на­гра­ж­де­ние за труд в за­ви­си­мость от об­щей при­бы­ли пред­при­ятия. Ак­тив­ный уча­ст­ник Тор­го­во-промышленного съез­да, про­шед­ше­го в рам­ках Все­российской ху­дожественно-промышленной вы­став­ки 1882 года в Мо­ск­ве (в том же го­ду на­граж­дён ор­де­ном Св. Вла­ди­ми­ра 4-й сте­пе­ни за тру­ды по уст­рой­ст­ву вы­став­ки и «по­лез­ную дея­тель­ность на по­при­ще оте­че­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти»). Один из уч­ре­ди­те­лей и пер­вый пред. (1877-1888 годы) Скандинавского бла­го­тво­рительного общества в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Ав­тор и идей­ный вдох­но­ви­тель мно­го­численных изо­бре­те­ний и усо­вер­шен­ст­во­ва­ний, ко­то­рые на­шли ши­ро­кое при­ме­не­ние в неф­тя­ной от­рас­ли и ме­тал­лур­гическом про­изводстве. Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния (1866 год) и ак­тив­ный дея­тель Русского тех­нического общества (РТО). В 1869 году пе­ре­дал круп­ную сум­му на уст­рой­ст­во в Санкт-Пе­тер­бур­ге Шко­лы для железнодорожных мас­те­ров при этом обществе, фи­нан­си­ро­вал ве­чер­ние кур­сы для ра­бо­чих при Самп­со­ни­ев­ском уезд­ном училище. С 1884 года почетный член по­сто­ян­ной ко­мис­сии по тех­ническому об­ра­зо­ва­нию РТО. В па­мять о его за­слу­гах РТО в 1889 году уч­ре­ди­ло пре­мию име­ни Л.Э. Нобеля за ис­сле­до­ва­ния и изо­бре­те­ния в об­лас­ти ме­тал­лур­гии или неф­те­про­мыш­лен­но­сти (при­су­ж­да­лась в 1896-1905 годы), в по­сле­дую­щие го­ды во мно­гих учеб­ных за­ве­де­ни­ях бы­ли уч­ре­ж­де­ны сти­пен­дии его име­ни.