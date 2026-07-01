НОБЕЛЬ ЛЮДВИГ ЭММАНУИЛОВИЧ
НОБЕЛЬ ЛЮДВИГ ЭММАНУИЛОВИЧ - российский предприниматель, изобретатель, общественнный деятель, благотворитель, петербургский купец 1-й гильдии (1862 год), почетный инженер-технолог (1888 год).
Из семьи Нобелей, брат А. Нобеля, отец Э.Л. Нобеля. Получил домашнее образование в Санкт-Петербурге. Практичекий инжинерный опыт приобрёл на предприятии отца - Э.Э. Нобеля (на литейном и машинном заводе «Нобель и сыновья»), после его отъезда в Швецию около двух лет по просьбе кредиторов управлял заводом. Затем арендовал, а в 1862 году приобрёл литейно-механический завод британский подданных И. и Т. Ишервудов в Санкт-Петербурге, расширил его и преобразовал в машинный, литейный и оружейный завод «Людвиг Нобель» (с 1888 года механический завод торгового дома «Людвиг Нобель»).
На этом заводе Л.Э. Нобель впервые в России применил принцип взаимозаменяемости деталей, внедрил высокопроизводительную машинную формовку. По заказам военного ведомства предприятие производило снаряды, лафеты, ружья, пулемёты, станки и др. промышленное оборудование, металлической оси для экипажей (к 1880-м годам вытеснили зарубежную продукцию с россиского-рынка), в 1870-1880-е годы начало выпускать насосы, паровые машины, паровые котлы и выполнять различные специальные заказы (напр., изготовило опреснители для Ахалтекинской экспедиции 1880-1881 годов). На Всероссиской мануфактурной выставке 1870 года получило право изображать государственный герб на своей продукции, рекламе, вывесках и пр., награждено двумя золотыми медалями на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго и др. наградами.
В 1871-1875 годы Л.Э. Нобель по соглашению с арендатором казённого Ижевского оружейного завода капитаном П.А. Бильдерлингом руководил коренной реконструкцией Ижевского завода для организации массового произ-ва совр. стрелк. оружия (награждён орденом Св. Анны 2-й степени за труды по «устройству технической части», 1875 год).
В 1875 году совместно с братом Р.Э. Нобелем начал добычу нефти близ Баку, в 1875-1876 годы руководил строительством там же первого нефтеперегонного завода Нобелей. Первым в России применил новые средства транспортировки и хранения нефти: металлические резервуары большой ёмкости вместо деревянных бочек, железнодорожные вагоны-цистерны, нефтепровод с паровым насосом (проложен в 1878 году по заказу Нобелей фирмой «Бари, Сытенко и Кo» под техническим руководством В.Г. Шухова на бакинских нефтепромыслах, длина ок. 10 км, пропускная способность 131 тыс. т в сутки).
При участии Л.Э. Нобеля на Линдхольменской верфи в Норрчёпинге (Швеция) в 1878 году построен первый в мире металлической нефтяной танкер «Зороастр» (водоизмещением 400 т), который осуществлял регулярные рейсы из Баку по Каспийскому м. и Волге; в том же году по заказу Л.Э. Нобеля построены первые металлические нефтеналивные баржи «Елена» и «Елизавета». Один из учредителей и первый пред. правления (1879-1888 годы) Нобель братьев Товарищества. Уделял большое внимание положению рабочих и служащих, поставил вознаграждение за труд в зависимость от общей прибыли предприятия. Активный участник Торгово-промышленного съезда, прошедшего в рамках Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года в Москве (в том же году награждён орденом Св. Владимира 4-й степени за труды по устройству выставки и «полезную деятельность на поприще отечественной промышленности»). Один из учредителей и первый пред. (1877-1888 годы) Скандинавского благотворительного общества в Санкт-Петербурге.
Автор и идейный вдохновитель многочисленных изобретений и усовершенствований, которые нашли широкое применение в нефтяной отрасли и металлургическом производстве. Один из инициаторов создания (1866 год) и активный деятель Русского технического общества (РТО). В 1869 году передал крупную сумму на устройство в Санкт-Петербурге Школы для железнодорожных мастеров при этом обществе, финансировал вечерние курсы для рабочих при Сампсониевском уездном училище. С 1884 года почетный член постоянной комиссии по техническому образованию РТО. В память о его заслугах РТО в 1889 году учредило премию имени Л.Э. Нобеля за исследования и изобретения в области металлургии или нефтепромышленности (присуждалась в 1896-1905 годы), в последующие годы во многих учебных заведениях были учреждены стипендии его имени.