НОБЕЛЬ ЭММАНУИЛ ЛЮДВИГОВИЧ
НОБЕЛЬ ЭММАНУИЛ ЛЮДВИГОВИЧ (Иммануэль) - российский предприниматель, общественный деятель, благотворитель, коммерции советник (1896 год), действительный статский советник (1909 год), почетный инженер-технолог (1907 год).
Из семьи Нобелей, сын Л.Э. Нобеля. Окончил училище Св. Анны (Анненшуле) в Санкт-Петербурге (1876 год), в 1876-1878 годы учился в техническом училище в г. Бармен (ныне в составе г. Вупперталь, Германия), окончил Стокгольмский технологический институт (1882 год).
В 1889 году единственный из всех Нобелей принял российское подданство.
После смерти отца (1888 год) вошёл в состав правления Нобель братьев Товарищества (Товарищество «Бранобель»), в 1899–1918 возглавлял его, под руководством Э.Л. Нобеля оно превратилось в одну из крупнейших в мире нефтяных компаний. Продолжил дело отца по созданию мощного российского нефтеналивного флота и приступил к реализации широкой программы строительства нефтеналивных барж в судостроительных мастерских Товарищества «Бранобель» в Царицыне, Саратове и Рыбинске. С 1894 года, после смерти своего племянника К.Л. Нобеля, до 1918 года возглавлял торговый дом (с 1912 года акционерное общество) «Людвиг Нобель» - фирму, владевшую одноим. машиностроительным заводом в Санкт-Петербурге (с 1919 года «Русский дизель»). Инициатор серийного производства в России двигателей внутреннего сгорания конструкции Р. Дизеля и их широкого применения в отечественной промышленности.
На заводе «Людвиг Нобель» в 1899 году впервые в мире начал производство нефтяных дизельных двигателей общего назначения, получивших широкое признание в России и за рубежом, вскоре наладил произ-во судовых двигателей; постепенно двигателестроение стало гл. специализацией завода (к 1913 году изготовил 617 дизелей, в т. ч. 120 судовых, 242 для электростанций). Председатель правления нефтепромышленного и торгового общества «Колхида» (1910-1918 годы), член правлений страховых обществ «Россия» и «Русский Ллойд» (1890-1918 годы), Товарищества «Альфа- Лаваль» (1908-1918 годы), Русского общества для выделки и продажи пороха (1913-1918 годы), акционерного судостроительного общества «Ноблесснер» (1913-1918 годы), Волжско-Бакинского нефтеторгового общества (1915-1918 годы). Член (1890-1914 годы), председатель (1914-1917 годы) Совета Волжско-Камского коммерческого банка.
Постоянный представитель в Санкт-Петербурге совета Съездов бакинских нефтепромышленников. Член Совета торговли и мануфактур (1896-1917 годы), Учётно-ссудного комитета Санкт-Петербургской конторы Государственного банка (1900-1917 годы). Один из организаторов Прогрессивно-экономической партии (1905 года), вскоре вошёл в состав партии «Союз 17 октября» (её казначей с декабря 1905 года). Член совета Съездов представителей промышленности и торговли (с 1906 года). Товарищ председатель Русско-английской торговой палаты (1909-1917 годы), председатель Санкт-Петербургского общества заводчиков и фабрикантов (1912-1916 годы; член правления с 1906 года), чл. Петроградского отделения Русско-американской торговой палаты (1915-1918 годы). В Первую мировую войну способствовал бесперебойному снабжению российской армии и флота топливом и смазочными материалами (награждён орденом Св. Станислава 1-й степени, 1914 год), чл. Центрального военно-промышленного комитета (1915-1917 годы).
С 1892 года на регулярной основе Э.Л. Нобель вносил крупные денежные пожертвования в дело борьбы и предупреждения эпидемические заболеваний в стране, за что был удостоен звания почётного члена Института экспериментальной медицины. Член-благотворитель Попечительства в память императора Александра II над воспитанниками, окончившими курс ремесленного училища цесаревича Николая в Санкт-Петербурге (с 1893 года). Почетный член Дома призрения и ремесленного образования в Санкт-Петербурге (с 1895 года). Член Попечительства Александрийского приюта для женщин, учреждённого евангеличекими приходами Санкт-Петербурга (с 1897 года). В 1900 году по инициативе Э.Л. Нобеля в Санкт-Петербурге создан Комитет для оказания содействия молодым людям в достижении нравственного, умственного и физического развития («Маяк»). На средства Э.Л. Нобеля в Санкт-Петербурге открыт Народный дом, названный его именем (1901 год), в котором регулярно проводились научно-популярные чтения для рабочих, устраивались концерты народной музыки, действовали лит. кружок и вечерние курсы по иностранным языкам и естественным наукам. С 1907 года председатель Скандинавского благотворительного общества и одновременно Шведского общества в Санкт-Петербурге.
В 1907 году Бакинским отделением Русского технического общества в знак признания заслуг Э.Л. Нобеля в области развития нефтяного дела учреждена премия его имени.
В конце 1918 года Э.Л. Нобель уехал из Советской России, жил в Стокгольме. С 1920 года участвовал в деятельности Российского торгово-промышленного и финансового союза (Торгпром). В 1923 году вновь принял шведское подданство.