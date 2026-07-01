НОБЕЛЬ ЭММАНУИЛ ЛЮДВИГОВИЧ

НОБЕЛЬ ЭММАНУИЛ ЛЮДВИГОВИЧ (Им­ма­ну­эль) - российский пред­при­ни­ма­тель, об­щественный дея­тель, бла­го­тво­ри­тель, ком­мер­ции со­вет­ник (1896 год), действительный статский советник (1909 год), почетный ин­же­нер-тех­но­лог (1907 год).

Из се­мьи Но­бе­лей, сын Л.Э. Но­бе­ля. Окон­чил училище Св. Ан­ны (Ан­нен­шу­ле) в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1876 год), в 1876-1878 годы учил­ся в тех­ническом училище в г. Бар­мен (ны­не в со­ста­ве г. Вуп­пер­таль, Гер­ма­ния), окон­чил Сток­гольм­ский тех­но­ло­гический институт (1882 год).

В 1889 году един­ст­вен­ный из всех Но­бе­лей при­нял российское под­дан­ст­во.

Пос­ле смер­ти от­ца (1888 год) во­шёл в со­став прав­ле­ния Но­бель брать­ев То­ва­ри­ще­ст­ва (Товарищество «Бра­но­бель»), в 1899–1918 воз­глав­лял его, под руководством Э.Л. Нобеля оно пре­вра­ти­лось в од­ну из круп­ней­ших в ми­ре неф­тя­ных ком­па­ний. Про­дол­жил де­ло от­ца по соз­да­нию мощ­но­го российского неф­те­на­лив­но­го фло­та и при­сту­пил к реа­ли­за­ции ши­ро­кой про­грам­мы строительст­ва неф­те­на­лив­ных барж в су­до­строительных мас­тер­ских Товарищества «Бра­но­бель» в Ца­ри­цы­не, Са­ра­то­ве и Ры­бин­ске. С 1894 года, по­сле смер­ти сво­его пле­мян­ни­ка К.Л. Но­бе­ля, до 1918 года воз­глав­лял тор­го­вый дом (с 1912 года ак­цио­нер­ное общество) «Люд­виг Но­бель» - фир­му, вла­дев­шую од­но­им. ма­ши­но­стро­ительным за­во­дом в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1919 года «Рус­ский ди­зель»). Ини­циа­тор се­рий­но­го про­изводства в Рос­сии дви­га­те­лей внутреннего сго­ра­ния кон­ст­рук­ции Р. Ди­зе­ля и их ши­ро­ко­го при­ме­не­ния в отечественной промышленности.

На за­во­де «Люд­виг Но­бель» в 1899 году впер­вые в ми­ре на­чал про­изводство неф­тя­ных ди­зель­ных дви­га­те­лей об­ще­го на­зна­че­ния, по­лу­чив­ших ши­ро­кое при­зна­ние в Рос­сии и за ру­бе­жом, вско­ре на­ла­дил про­из-во су­до­вых дви­га­те­лей; по­сте­пен­но дви­га­те­ле­строе­ние ста­ло гл. спе­циа­ли­за­ци­ей за­во­да (к 1913 году из­го­то­вил 617 ди­зе­лей, в т. ч. 120 су­до­вых, 242 для элек­тро­стан­ций). Председатель прав­ле­ния неф­те­про­мыш­лен­но­го и тор­го­во­го общества «Кол­хи­да» (1910-1918 годы), член прав­ле­ний стра­хо­вых об­ществ «Рос­сия» и «Рус­ский Ллойд» (1890-1918 годы), Товарищества «Аль­фа- Ла­валь» (1908-1918 годы), Русского общества для вы­дел­ки и про­да­жи по­ро­ха (1913-1918 годы), акцио­нер­но­го су­до­строительного общества «Ноб­лесс­нер» (1913-1918 годы), Волж­ско-Ба­кин­ско­го неф­те­тор­го­во­го общества (1915-1918 годы). Член (1890-1914 годы), председатель (1914-1917 годы) Со­ве­та Волж­ско-Кам­ско­го ком­мерческого бан­ка.

По­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель в Санкт-Пе­тер­бур­ге со­ве­та Съез­дов ба­кин­ских неф­те­про­мыш­лен­ни­ков. Член Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (1896-1917 годы), Учёт­но-ссуд­но­го комитета Санкт-Пе­тербургской кон­то­ры Государственного бан­ка (1900-1917 годы). Один из ор­га­низа­то­ров Про­грес­сив­но-эко­но­мической пар­тии (1905 года), вско­ре во­шёл в со­став пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря» (её ка­зна­чей с декабря 1905 года). Член со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей промышленности и тор­гов­ли (с 1906 года). То­ва­рищ председатель Русско-английской тор­го­вой па­ла­ты (1909-1917 годы), председатель Санкт-Пе­тербургского общества за­во­дчи­ков и фаб­ри­кан­тов (1912-1916 годы; член прав­ле­ния с 1906 года), чл. Пет­роградского от­де­ле­ния Русско-американской тор­го­вой па­ла­ты (1915-1918 годы). В Первую ми­ро­вую вой­ну спо­соб­ст­во­вал бес­пе­ре­бой­но­му снаб­же­нию российской ар­мии и фло­та то­п­ли­вом и сма­зоч­ны­ми ма­те­риа­ла­ми (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ста­ни­сла­ва 1-й сте­пе­ни, 1914 год), чл. Центрального во­енно-промышленного комитета (1915-1917 годы).

С 1892 года на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве Э.Л. Нобель вно­сил круп­ные де­неж­ные по­жерт­во­ва­ния в де­ло борь­бы и пре­ду­пре­ж­де­ния эпи­де­мические за­бо­ле­ва­ний в стра­не, за что был удо­сто­ен зва­ния по­чёт­но­го члена Института экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны. Член-бла­го­тво­ри­тель По­пе­чи­тель­ст­ва в па­мять императора Алек­сан­д­ра II над вос­пи­тан­ни­ка­ми, окон­чив­ши­ми курс ре­мес­лен­но­го училища це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1893 года). Почетный член До­ма при­зре­ния и ре­мес­лен­но­го об­ра­зо­ва­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1895 года). Член По­пе­чи­тель­ст­ва Алек­сан­д­рий­ско­го при­юта для жен­щин, уч­ре­ж­дён­но­го еван­ге­личекими при­хо­да­ми Санкт-Пе­тер­бур­га (с 1897 года). В 1900 году по ини­циа­ти­ве Э.Л. Нобеля в Санкт-Пе­тер­бур­ге соз­дан Комитет для ока­за­ния со­дей­ст­вия мо­ло­дым лю­дям в дос­ти­же­нии нрав­ст­вен­но­го, ум­ст­вен­но­го и фи­зического раз­ви­тия («Ма­як»). На сред­ст­ва Э.Л. Нобеля в Санкт-Пе­тер­бур­ге от­крыт На­род­ный дом, на­зван­ный его име­нем (1901 год), в ко­то­ром ре­гу­ляр­но про­во­ди­лись на­уч­но-по­пу­ляр­ные чте­ния для ра­бо­чих, уст­раи­ва­лись кон­цер­ты народной му­зы­ки, дей­ст­во­ва­ли лит. кру­жок и ве­чер­ние кур­сы по иностранным язы­кам и ес­тественным нау­кам. С 1907 года председатель Скандинавского бла­го­тво­рительного общества и од­но­вре­мен­но Шведского общества в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

В 1907 году Ба­кин­ским от­де­ле­ни­ем Русского тех­нического общества в знак при­зна­ния за­слуг Э.Л. Нобеля в об­лас­ти раз­ви­тия неф­тя­но­го де­ла уч­ре­ж­де­на пре­мия его име­ни.

В конце 1918 года Э.Л. Нобель уе­хал из Советской Рос­сии, жил в Сток­голь­ме. С 1920 года уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Российского тор­го­во-промышленного и фи­нан­со­во­го сою­за (Торг­пром). В 1923 году вновь при­нял шведское под­дан­ст­во.