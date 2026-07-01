НОБЕЛЬ БРАТЬЕВ ТОВАРИЩЕСТВО
НОБЕЛЬ БРАТЬЕВ ТОВАРИЩЕСТВО - товарищество нефтяного производства братьев Нобель, Товарищество «Бранобель», крупнейшая в Российской империи фирма по добыче, переработке, транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов; первая в стране вертикально интегрированная нефтяная компания.
Образовано 18(30) мая 1879 года; среди учредителей - братья Р.Э. Нобель, Л.Э. Нобель и А. Нобель, а также П.А. Бильдерлинг (пред. совета в 1885-1901 годы) и И.Я. Забельский. Правление - в Санкт-Петербурге, контора - в Баку. Председатели правления: Л.Э. Нобель (1879-1888 годы), М.Я. Белямин (1888-1899 годы), Э.Л. Нобель (с 1899 года).
Основные нефтяные промыслы находились на Апшеронском п-ове, а также в с. Берикей Дербентского у. Дагестанской обл. и на о. Челекен в Каспийском м. Товарищество быстро наращивало объёмы нефтедобычи: 44 тыс. т в 1881 году, 253 тыс. т в 1883 году (рекордная для компании доля в общероссийской добыче нефти - 25,9%), 1,52 млн. т в 1899 году (максимальный объём добычи компании за её историю, 17,7% общероссийской и 8,6% мировой нефтедобычи); в начале XX века сокращало нефтедобычу для поддержания высоких цен на нефть (в 1913 году - 1,12 млн. т, или 12,12% нефтедобычи в России).
Нефтеперегонные заводы товарищества находились близ Баку. В начале 1880-х годов оно начало экспорт керосина (составило в этом серьёзную конкуренцию американской компании «Standard Oil» Дж. Д. Рокфеллера), однако приоритет отдавало внутреннему рынку (69,7% всего сбыта керосина в стране в 1905 году). Лидер по экспорту смазочных масел (62,5% их российского экспорта в 1896 году), по поставкам на внутренний рынок мазута (52% общероссийского потребления в 1899 году), по производству бензина в России.
Товарищество создало собственную сбытовую инфраструктуру, имело склады повсеместно в России, торговые фирмы в Германии, Франции, Великобритании, Швеции и Персии. Осуществляло перевозки продукции по железным дорогам (1460 вагонов-цистерн к 1914 году), а также водным транспортом. Имело крупнейший в России нефтеналивной флот, в его состав к 1914 году входили 209 барж, в т. ч. построенная в 1909 году нефтеналивная баржа «Инокиня Марфа» с рекордной вместимостью 10,3 тыс. т; 43 речных судна и 14 морских танкеров, среди них: первые в мире винтовые танкеры-теплоходы - речной «Вандал» (1903 год) и морской «Дело» (1908 год), оба были оснащены дизельными двигателями завода «Людвиг Нобель». Товариществу принадлежали также плавучие и стационарные доки в Баку, Астрахани и Рыбинске.
На предприятиях Товарищества «Бранобель» внедрялись изобретения Нобелей и сотрудников их предприятий: многокубовая батарея для непрерывной перегонки нефти (1882 год), обеспечившая интенсификацию процесса перегонки нефти и улучшение качества товарных нефтепродуктов, высокопроизводит. форсунка для сжигания мазута (1883 год) и др.
За высокое качество и широкий ассортимент нефтепродуктов товарищество на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве удостоено права изображать государственный герб на рекламе, вывесках, бланках и пр., получило высшие награды на всемирных выставках в Антверпене (1885, 1894 годы), Париже (1889, 1900 годы), Чикаго (1893 год), Турине (1911 год), а также на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и др.
Доля товарищества в суммарной первоначальной прибыли российских нефтяных компаний достигла своего максимума (57,66%) в 1903 году. Норма его прибыли в начале XX века в несколько раз превышала среднюю в российской нефтяной промышленности, достигла максимума (60,9%) в 1913 году.
Для служащих и рабочих Товарищество «Бранобель» строило благоустроенные посёлки: среди них - Нобелевские городки в Царицыне (ныне Волгоград; 1880 год) и близ Астрахани (1881 год); «Вилла Петролеа» в промышленном р-не Чёрный город на окраине Баку (1882-1884 годы) - один из первых в России образцов парковой архитектуры в промышленном городском районе. На территории Нобелевских городков находились школы, аптеки, службы санитарного надзора, больницы, бани, столовые, хлебопекарни и др.
К 1917 году товарищество стало ядром финансово-промышленой группы, в которую входили около 20 нефтепромышленных, транспортных и сбытовых компаний. В 1918 году нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия товарищества национализированы в соответствии с декретом СНК Бакинской коммуны от 2 июня и декретом СНК РСФСР от 20 июня, однако его предприятия в Бакинской губ. были денационализированы решением СМ Азербайджанской демократической республики от 5 октября. В 1920 году Нобели продали крупный пакет акций компании американской компании «Standard Oil of New Jersey». В том же году, после установления в Азербайджане сов. власти, активы Т-ва «Бранобель» на Апшеронском п-ове были национализированы во второй раз. В 1920-1930-е годы товариществу (правление перенесено в Стокгольм) принадлежали предприятия в Прибалтике, Швеции, Финляндии, а также в Персии (управлялись образованным в 1922 году торгово-промышленном т-вом «Иран»). В 1938 году акционеры Товарищества «Бранобель» приняли решение о его ликвидации, однако юридически это было окончательно оформлено в 1969 году.