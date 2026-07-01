НОБЕЛЬ БРАТЬЕВ ТОВАРИЩЕСТВО

НОБЕЛЬ БРАТЬЕВ ТОВАРИЩЕСТВО - то­ва­ри­ще­ст­во неф­тя­но­го про­из­вод­ст­ва бра­ть­ев Но­бель, То­ва­ри­ще­ст­во «Бра­нобель», круп­ней­шая в Российской им­пе­рии фир­ма по до­бы­че, пе­ре­ра­бот­ке, транс­пор­ти­ров­ке и сбы­ту неф­ти и неф­те­про­дук­тов; пер­вая в стра­не вер­ти­каль­но ин­тег­ри­ро­ван­ная неф­тя­ная ком­па­ния.

Об­ра­зо­ва­но 18(30) мая 1879 года; сре­ди уч­ре­ди­те­лей - братья Р.Э. Но­бель, Л.Э. Но­бель и А. Но­бель, а так­же П.А. Биль­дер­линг (пред. со­ве­та в 1885-1901 годы) и И.Я. За­бель­ский. Прав­ле­ние - в Санкт-Пе­тер­бур­ге , кон­то­ра - в Ба­ку. Пред­се­да­те­ли прав­ле­ния: Л.Э. Но­бель (1879-1888 годы), М.Я. Бе­ля­мин (1888-1899 годы), Э.Л. Но­бель (с 1899 года).

Основные неф­тя­ные про­мыс­лы на­хо­ди­лись на Ап­ше­рон­ском п-ове, а так­же в с. Бе­ри­кей Дер­бент­ского у. Да­ге­стан­ской обл. и на о. Че­ле­кен в Кас­пий­ском м. То­ва­ри­ще­ст­во бы­ст­ро на­ра­щи­ва­ло объ­ё­мы неф­те­до­бы­чи: 44 тыс. т в 1881 году, 253 тыс. т в 1883 году (ре­корд­ная для ком­па­нии до­ля в об­ще­россий­ской до­бы­че неф­ти - 25,9%), 1,52 млн. т в 1899 году (максимальный объ­ём до­бы­чи ком­па­нии за её ис­то­рию, 17,7% об­ще­рос­сий­ской и 8,6% ми­ро­вой неф­те­до­бы­чи); в начале XX века со­кра­ща­ло неф­те­до­бычу для под­дер­жа­ния вы­со­ких цен на нефть (в 1913 году - 1,12 млн. т, или 12,12% неф­те­до­бы­чи в Рос­сии).

Неф­те­пе­ре­гон­ные за­во­ды то­ва­ри­ще­ст­ва на­хо­ди­лись близ Ба­ку. В начале 1880-х годов оно на­ча­ло экс­порт ке­ро­си­на (со­ста­ви­ло в этом серь­ёз­ную кон­ку­рен­цию американской ком­па­нии «Standard Oil» Дж. Д. Рок­фел­ле­ра), од­на­ко при­ори­тет от­да­ва­ло внутреннему рын­ку (69,7% все­го сбы­та ке­ро­си­на в стра­не в 1905 году). Ли­дер по экс­пор­ту сма­зоч­ных ма­сел (62,5% их российского экс­пор­та в 1896 году), по по­став­кам на внутренний ры­нок ма­зу­та (52% об­ще­рос­сий­ско­го по­треб­ле­ния в 1899 году), по про­изводству бен­зи­на в Рос­сии.

То­ва­ри­ще­ст­во соз­да­ло собственную сбы­то­вую ин­фра­струк­ту­ру, име­ло скла­ды по­все­ме­ст­но в Рос­сии, тор­го­вые фир­мы в Гер­ма­нии , Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Шве­ции и Пер­сии. Осу­ще­ст­в­ля­ло пе­ре­воз­ки про­дук­ции по же­лез­ным до­ро­гам (1460 ва­го­нов-цис­терн к 1914 году), а так­же вод­ным транс­пор­том. Име­ло круп­ней­ший в Рос­сии неф­те­на­лив­ной флот, в его со­став к 1914 году вхо­ди­ли 209 барж, в т. ч. по­стро­ен­ная в 1909 году неф­те­на­лив­ная бар­жа «Ино­ки­ня Мар­фа» с ре­корд­ной вме­сти­мо­стью 10,3 тыс. т; 43 реч­ных суд­на и 14 морских тан­ке­ров, сре­ди них: пер­вые в ми­ре вин­то­вые тан­ке­ры-те­п­ло­хо­ды - реч­ной «Ван­дал» (1903 год) и мор­ской «Де­ло» (1908 год), оба бы­ли ос­на­ще­ны ди­зель­ны­ми дви­га­те­ля­ми за­во­да «Люд­виг Но­бель». То­ва­ри­ще­ст­ву при­над­ле­жа­ли так­же пла­ву­чие и ста­цио­нар­ные до­ки в Ба­ку, Ас­т­ра­ха­ни и Ры­бин­ске.

На пред­при­яти­ях Товарищества «Бра­но­бель» вне­дря­лись изо­бре­те­ния Но­бе­лей и со­труд­ни­ков их пред­при­ятий: мно­го­ку­бо­вая ба­та­рея для не­пре­рыв­ной пе­ре­гон­ки неф­ти (1882 год), обес­пе­чив­шая ин­тен­си­фи­ка­цию про­цес­са пе­ре­гон­ки неф­ти и улуч­ше­ние ка­че­ст­ва то­вар­ных неф­те­про­дук­тов, вы­со­ко­про­из­во­дит. фор­сун­ка для сжи­га­ния ма­зу­та (1883 год) и др.

За вы­со­кое ка­че­ст­во и ши­ро­кий ас­сор­ти­мент неф­те­про­дук­тов то­ва­ри­ще­ст­во на Все­российской ху­дожественно-промышленной вы­став­ке 1882 года в Мо­ск­ве удо­стое­но пра­ва изо­бра­жать государственный герб на рек­ла­ме, вы­вес­ках, блан­ках и пр., по­лу­чи­ло выс­шие на­гра­ды на все­мир­ных вы­став­ках в Ан­твер­пе­не (1885, 1894 годы), Па­ри­же (1889, 1900 годы), Чи­ка­го (1893 год), Ту­ри­не (1911 год), а так­же на Все­российской ху­дожественно-промышленной вы­став­ке 1896 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де и др.

До­ля то­ва­ри­ще­ст­ва в сум­мар­ной пер­во­на­чаль­ной при­бы­ли российских неф­тя­ных ком­па­ний дос­тиг­ла сво­его мак­си­му­ма (57,66%) в 1903 году. Нор­ма его при­бы­ли в начале XX века в несколько раз пре­вы­ша­ла сред­нюю в российской неф­тя­ной промышленности, дос­тиг­ла мак­си­му­ма (60,9%) в 1913 году.

Для слу­жа­щих и ра­бо­чих Товарищество «Бра­но­бель» строи­ло бла­го­ус­т­ро­ен­ные по­сёл­ки: сре­ди них - Но­бе­лев­ские го­род­ки в Ца­ри­цы­не (ны­не Вол­го­град; 1880 год) и близ Ас­т­ра­ха­ни (1881 год); «Вил­ла Пет­ро­леа» в промышленном р-не Чёр­ный го­род на ок­раи­не Ба­ку (1882-1884 годы) - один из пер­вых в Рос­сии об­раз­цов пар­ко­вой ар­хи­тек­ту­ры в промышленном го­род­ском рай­оне. На тер­ри­то­рии Но­бе­лев­ских го­род­ков на­хо­ди­лись шко­лы, ап­те­ки, служ­бы са­ни­тар­но­го над­зо­ра, больницы, ба­ни, сто­ло­вые, хле­бо­пе­кар­ни и др.

К 1917 году то­ва­ри­ще­ст­во ста­ло ядром фи­нан­со­во-промышленой груп­пы, в ко­то­рую вхо­ди­ли около 20 неф­те­про­мыш­лен­ных, транс­порт­ных и сбы­то­вых ком­па­ний. В 1918 году неф­те­до­бы­ваю­щие и неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия то­ва­ри­ще­ст­ва на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны в со­от­вет­ст­вии с дек­ре­том СНК Ба­кин­ской ком­му­ны от 2 ию­ня и дек­ре­том СНК РСФСР от 20 ию­ня, од­на­ко его пред­при­ятия в Ба­кин­ской губ. бы­ли де­на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны ре­ше­ни­ем СМ Азербайджанской де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки от 5 октября. В 1920 году Но­бе­ли про­да­ли круп­ный па­кет ак­ций ком­па­нии американской ком­па­нии «Standard Oil of New Jersey». В том же го­ду, по­сле ус­та­нов­ле­ния в Азер­бай­джа­не сов. вла­сти, ак­ти­вы Т-ва «Бра­но­бель» на Ап­ше­рон­ском п-ове бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны во вто­рой раз. В 1920-1930-е годы то­ва­ри­ще­ст­ву (прав­ле­ние пе­ре­не­се­но в Сток­гольм) при­надле­жа­ли пред­при­ятия в При­бал­ти­ке, Шве­ции, Фин­лян­дии, а так­же в Пер­сии (управ­ля­лись об­ра­зо­ван­ным в 1922 году тор­го­во-промышленном т-вом «Иран»). В 1938 году ак­цио­не­ры Товарищества «Бра­но­бель» при­ня­ли ре­ше­ние о его ли­к­ви­да­ции, од­на­ко юри­ди­че­ски это бы­ло окон­ча­тель­но оформ­ле­но в 1969 году.

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