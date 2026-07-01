НОБЕЛЬ АЛЬФРЕД БЕРНХАРД

Ранние годы

Альфред Нобель родился 21 октября 1833 г. в Стокгольме. С детских лет Н. увлекала техника, особенно взрывчатая. Однако в школе он не учился, только в 1841 – 1842 гг. посещал Апологическую школу им. Иакова в Стокгольме.

В 1837 г. отец Н. Эммануэль перебрался в столицу России, а в 1842 г. к нему присоединилась вся семья. Н. получал образование у частных преподавателей, изучал химию и языки.

По рекомендации русского химика Н.Н. Зинина отец отправил Н. учиться за границу. Н. побывал в Дании, Германии, Италии, Франции и Америке. В Америке Н. трудился под руководством Дж. Эрикссона.

В 1857 г. Н. подал свой первый патент на газовый счетчик в Англии, а в 1863 г. – первый патент на способы приготовления пороха в Швеции.

Изобретатель

По возвращении в Россию Н. присоединился к семейному делу – работе по выполнению военных заказов для русской армии. В 1859 г. Н. вместе с родителями вернулся в Швецию. Управление заводами в России было поручено брату Людвигу. В Швеции Н. занимался изучением взрывчатых веществ, особенно безопасному производству нитроглицерина.

В 1863 г. он изобрел детонатор. В 1867 г. получил патент на динамит. Его изобретение стало широко использоваться в горнодобывающей промышленности и строительстве транспортных сетей на международном уровне. В 1875 г. Н. изобрел гремучий студень, в 1887 г. запатентовал баллистит. Всего Н. – обладатель 355 патентов на международном уровне.

С 1884 г. – член Шведской королевской академии наук. С 1893 г. – обладатель докторской степени в Уппсальском университете.

Был совладельцем «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» («БраНобель»), благодаря которому сколотил огромное состояние.

Последние годы жизни

Н. был обвинен Францией в государственной измене продажу баллистита в Италию. В этой ситуации в 1891 г. Н. был вынужден оставить Париж, в котором он тогда проживал, и перебраться в Сан-Ремо. Здесь он и прожил последние годы своей жизни.

Умер Н. 10 декабря 1896 г.

Без ведома семьи Н. передал большую часть своих капиталов в доверительное управление, средства пошли на финансирование наград, которые вошли в историю как Нобелевские премии.

Семья

Женат не был.