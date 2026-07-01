НОАЙ АННА ЭЛИЗАБЕТ

НОАЙ АННА ЭЛИЗАБЕТ - прин­цесса Бран­ко­ван (Brancovan), гра­фи­ня Ма­тьё де (Mathieu de), французская пи­сатель­ни­ца.

Дочь румынского кня­зя и греческой кня­ги­ни, вос­пи­ты­ва­лась во Фран­ции .

Хо­зяй­ка литовского са­ло­на, ко­то­рый по­се­ща­ли А. До­де, А. Жид, П. Кло­дель, М. Пруст, Ж. Кок­то и др.

Де­бю­ти­ро­ва­ла по­этический сборник «Без­гра­нич­ное серд­це» («Le cœur innombrable», 1901 год). Твор­че­ст­во А.Э. Ноай от­ра­зи­ло влия­ние ро­ман­тиз­ма (пре­ж­де все­го В. Гю­го ) и сим­во­лиз­ма: по­этические сборники «Тень дней» («L’ombre des jours», 1902 год), «Честь стра­дать» («L’honneur de souffrir», 1927 год) и др.

Ав­тор ро­ма­нов в рус­ле де­ка­дан­са: «Но­вая на­де­ж­да» («La nouvelle espérance», 1903 год; в рус. пер. М.И. Цве­тае­вой - «Но­вое упо­ва­ние», 1916 год), «Вос­хи­щён­ное ли­цо» («Le visage émerveillé», 1904 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пу­те­вые за­мет­ки, об­шир­ная пе­ре­пис­ка.

Сочинения:

Са­ды. К., 1913; Choix de poésies. P., 1976;

Фран­цуз­ская по­эзия XX в. М., 2005. С. 86–91.