НОАЙ АННА ЭЛИЗАБЕТ
НОАЙ АННА ЭЛИЗАБЕТ - принцесса Бранкован (Brancovan), графиня Матьё де (Mathieu de), французская писательница.
Дочь румынского князя и греческой княгини, воспитывалась во Франции.
Хозяйка литовского салона, который посещали А. Доде, А. Жид, П. Клодель, М. Пруст, Ж. Кокто и др.
Дебютировала поэтический сборник «Безграничное сердце» («Le cœur innombrable», 1901 год). Творчество А.Э. Ноай отразило влияние романтизма (прежде всего В. Гюго) и символизма: поэтические сборники «Тень дней» («L’ombre des jours», 1902 год), «Честь страдать» («L’honneur de souffrir», 1927 год) и др.
Автор романов в русле декаданса: «Новая надежда» («La nouvelle espérance», 1903 год; в рус. пер. М.И. Цветаевой - «Новое упование», 1916 год), «Восхищённое лицо» («Le visage émerveillé», 1904 год).
Среди других произведений: путевые заметки, обширная переписка.
Сочинения:
Сады. К., 1913; Choix de poésies. P., 1976;
Французская поэзия XX в. М., 2005. С. 86–91.