НОАКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВИТОЛЬД ВЛАДИСЛАВОВИЧ
НОАКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВИТОЛЬД ВЛАДИСЛАВОВИЧ - польский и российский архитектор, график, художественный критик, историк искусства, академик петербургской Академии художеств (1914 год).
Учился на архитектурном отделении петербургской АХ (1886-1894 годы) у Л.Н. Бенуа. Заграничный пенсионер АХ (1896-1899 годы), путешествовал по Италии, Германии, Франции, изучая памятники архитектуры. В конце 1890-х годов сблизился с А.Н. Бенуа, С.П. Дягилевым и с начала выхода журнала «Мир искусства» сотрудничал в нём как критик. В 1899 году переехал в Москву по приглашению Строгановского училища; был хранителем музея и библиотеки училища (до 1918 года), преподавал историю иск-ва и композицию; с 1907 года преподавал архитектуру в МУЖВЗ.
Архитектурные пейзажи С.В.В. Ноаковского (тушь, акварель, сепия, карандаш) близки своим ретроспективным романтизмом мастерам объединения «Мир искусства»: это, как правило, не изображение конкретного памятника, а поэтическое претворение архитектурного стиля, эпохи (серии «Старая Россия», «Древняя Греция», «Польская архитектура», «Древнерусские церкви и монастыри», «Русский классицизм и ампир»).
В 1910-е годы манера С.В.В. Ноаковского приобретает особую виртуозность, свободу штриха, лаконичную выразительность композиции. Особое место в его творчестве занимали рисунки-импровизации мелом на доске, сделанные во время лекций и точно передающие пропорции архит. сооружений, их соотнесённость с городской средой (сохранились в фотографиях и негативах). Возвёл по своим проектам несколько мемориальных сооружений в Польше, Швейцарии, Санкт-Петербурге. С 1918 года жил в Польше.