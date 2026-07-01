НОАКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВИТОЛЬД ВЛАДИСЛАВОВИЧ

НОАКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВИТОЛЬД ВЛАДИСЛАВОВИЧ - польский и российский ар­хи­тек­тор, гра­фик, ху­дожественный кри­тик, ис­то­рик искусства, академик пе­тербургской Академии художеств (1914 год).

Учил­ся на ар­хитектурном от­де­ле­нии пе­тербургской АХ (1886-1894 годы) у Л.Н. Бе­нуа. За­гра­нич­ный пен­сио­нер АХ (1896-1899 годы), пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии , Гер­ма­нии, Фран­ции, изу­чая па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры. В конце 1890-х годов сбли­зил­ся с А.Н. Бе­нуа, С.П. Дя­ги­ле­вым и с на­ча­ла вы­хо­да журнала «Мир ис­кус­ст­ва» со­труд­ни­чал в нём как кри­тик. В 1899 году пе­ре­ехал в Мо­ск­ву по при­гла­ше­нию Стро­га­нов­ско­го училища; был хра­ни­те­лем му­зея и библиотеки училища (до 1918 года), пре­по­да­вал ис­то­рию иск-ва и ком­по­зи­цию; с 1907 года пре­по­да­вал ар­хи­тек­ту­ру в МУЖВЗ.

Ар­хитектурные пей­за­жи С.В.В. Ноаковского (тушь, ак­ва­рель, се­пия, ка­ран­даш) близ­ки сво­им рет­ро­спек­тив­ным ро­ман­тиз­мом мас­те­рам объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва»: это, как пра­ви­ло, не изо­бра­же­ние кон­крет­но­го па­мят­ни­ка, а по­этическое пре­тво­ре­ние ар­хитектурного сти­ля, эпо­хи (се­рии «Ста­рая Рос­сия», «Древ­няя Гре­ция», «Поль­ская ар­хи­тек­ту­ра», «Древ­не­рус­ские церк­ви и мо­нас­ты­ри», «Рус­ский клас­си­цизм и ам­пир»).

В 1910-е годы ма­не­ра С.В.В. Ноаковского при­об­ре­та­ет осо­бую вир­ту­оз­ность, сво­бо­ду штри­ха, ла­ко­нич­ную вы­ра­зи­тель­ность ком­по­зи­ции. Осо­бое ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­ма­ли ри­сун­ки-им­про­ви­за­ции ме­лом на дос­ке, сде­лан­ные во вре­мя лек­ций и точ­но пе­ре­даю­щие про­пор­ции ар­хит. со­ору­же­ний, их со­от­не­сён­ность с городской сре­дой (со­храни­лись в фо­то­гра­фи­ях и не­га­ти­вах). Воз­вёл по сво­им про­ек­там несколько ме­мори­аль­ных со­ору­же­ний в Поль­ше , Швей­ца­рии, Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1918 года жил в Поль­ше.