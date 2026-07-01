Но́вые ле́вые

Но́вые ле́вые — общее наименование идейно-­политических течений, получивших распространение в 1960–1970‑х в странах Европы и Америки, Японии, Австралии, а также, в меньшей степени, в других регионах мира. Получили название по журналу «New Left Review», который начал выходить в Лондоне с 1960 и развернул дискуссию о творческом обновлении левых идей.

К Н. л. относят широкий круг левой мысли, движений, организаций, групп, изданий и коллективов, противостоявших так называемым «старым левым» (социал-демократическим и коммунистическим партиям). Спектр Н. л. широк — от различных вариантов неомарксизма, левого социализма, гуманистического социализма и т. д. до троцкизма, маоизма, люксембургианства, геваризма, автономизма и неоанархизма и других форм левого радикализма. Большое влияние на участников движения оказали теоретики Франкфуртской школы (особенно Г. Маркузе), ситуационисты (Г. Дебор, Р. Ванейгем), ряд идеологов антиимпериалистических движений (Ф. Фаннон, Р. Дебре) и др. Отвергая как капитализм и отчужденный, буржуазный образ жизни, так и иерархическую социально-­политическую модель, существовавшую в СССР (так называемый реальный социализм), Н. л. предлагали различные варианты социалистической альтернативы, в той или иной степени основанные на территориальном и производственном само­управлении в виде автономных Советов. Н. л. придерживались различных представлений о тактике борьбы за достижение своих целей — от «революционных реформ» и «реформ, преодолевающих Систему» до ориентации на бунты и насильственную революцию. Часть из них оформилась в леворадикальные политические партии, другие предпочли сохранять более аморфный ­характер общественных движений. Некоторые группы в 1970‑х прибегали к повстанческим методам и «городской партизанской борьбе» («Красные бригады» в Италии, «Фракция Красной армии» в ФРГ, «Японская Красная армия» и т. д.).

Н. л. сыграли активную роль в развитии новых социальных движений 1960–1980‑х — антивоенного, молодежного, экологического, женского и феминистского, нового рабочего, солидарности с «третьим миром», против расовой дискриминации, движения за создание коммун, за «альтернативный» образ жизни и других. Пик их влияния в обществе пришелся на выступления против вой­ны США во Вьетнаме и на «молодежный бунт» 1968 во Франции, ФРГ, Италии, Великобритании, Японии, Югославии и других стран; им удалось на время добиться преобладания во многих крупных студенческих и молодежных организациях, существенно потеснив «старых левых».

С конца 1980‑х влияние Н. л. сокращается. Часть активистов перешла на более умеренные позиции, присоединившись к организациям «старых левых» или к новым политическим партиям «зеленых». Те, кто остались на леворадикальных позициях, приняли участие в движениях против капиталистической глобализации и движениях социального протеста начала XXI в.

Лит .: Андерсон П. Размышления о западном марксизме / Пер. с англ. М., 1991; Хевеши М. А. Антикапиталистический бунт «новых левых» // От абсолюта свободы к романтике равенства (Из истории политической философии). М., 1994; Marcuse H. The New Left and the 1960s // Collected Papers of Herbert Marcuse. Vol. 3. Abingdon–New York, 2005; Alte Linke — Neue Linke? Die sozialen Kämpfe der 1968er Jahre in der Diskussion. Berlin, 2009; Деревянченко Ю. И. Герберт Маркузе и стратегия новых левых // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2010. Т. 8. Вып. 3. С. 145–151. В. В. Дамье.