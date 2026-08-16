Но́вая культу́рная исто́рия

Но́вая культу́рная исто́рия — направление современной историографии , окончательно сложившееся на рубеже 1980–1990‑х. Первоначально наименование Н. к. и. использовалось наряду с «новой интеллектуальной историей». Влиятельным изданием, определившим особенности Н. к. и., принято считать коллективную публикацию под редакцией Л. Хант (1989). Однако направление не было однородным, а сама книга являлась попыткой зафиксировать открытое и активно развивающееся исследовательское поле.

Н. к. и. тесно связана с методологическими дискуссиями среди историков 1980‑х, касавшимися статуса исторической реальности. В этих дискуссиях подход представителей Н. к. и. зачастую относили к постмодернизму в историографии, но сами эти исследователи не настаивали на таком самоопределении. Действительно важным для них было обращение к текстуальной, а не социальной теории как основополагающей для ­историка. Это требовало существенного переосмысления исторической профессии, в частности статуса текста историка — нарратива исторического . Исследованию тестов историков XIX–XX вв. были посвящены ранние работы 1970‑х и 1980‑х, выполненные в русле Н. к. и. такими авторами, как Х. Уайт , М. де Серто, Д. Лакапра и др.

Исторический нарратив (И. н.) — это текст историка в целом, обеспечивающий не только доступ к определенному фрагменту прошлого, но и сами параметры представления о прошлом, характерные для исторического сознания XIX–XX вв. В смысловой конструкции времени, сложившейся к концу XVIII в., «прошлое» и «настоящее» не только связаны, но и разделены: «прошлое» не может вторгаться в «настоящее». Это позволяет сочетать представление о многообразии исторического опыта, несводимого к универсальной норме, с представлением о единстве и общем развитии национальной истории .

Исследования И. н. не были направлены на то, чтобы «разоблачить» его или поставить под сомнение его действенность. Напротив, именно действенность текста историка требовала объяснения, но давалось оно не через отсылку к исторической реальности, а через установление более сложного порядка исторического, связанного с особенностями И. н. как культурной формы. Важно отметить, что опираясь на аналитическую (критическую) философию истории, представители Н. к. и. предполагали различение ремесла историка, текста историка и его теоретических высказываний. Они не ставили под сомнение исследовательские практики историка, однако требовали профессиональной рефлексии по отношению к форме И. н. и переосмысления статуса теории в исторической профессии.

Начав с исследования И. н. XIX–XX вв., представители Н. к. и. обратились к иным формам представления знания о прошлом. Их интересовали не только текстуальные формы (исторические сочинения предшествующих эпох, религиозная, популярная, альтернативная история, случаи использования апелляции к истории в современной судебной практике и т. д.), но предметные (коллекции), архитектурные (руины), визуальные и аудиовизуальные формы. Наряду с историзмом , они также обратились к исследованию иных темпоральных режимов, например анахронизма.

При всей значимости исследование И. н. (и других форм репрезентации прошлого) — лишь одно из направлений Н. к. и. В рамках этого направления исследователи обращаются к самым разным темам — упомянем работы Р. Дарнтона и Р. Шартье, объединяет их представление о статусе источника исторического . Источник не указывает на внешнюю по отношению к нему историческую реальность. Он не просто является следом или отпечатком действия истории, он заключает историю в себе. Историчность указывает, прежде всего, на форму исторического источника, а не его «содержание». Вслед за П. Берком здесь важно отметить четыре характеристики, свой­ственные подходу Н. к. и.: исследование практик, репрезентаций , материальности и телесности.

Так, при работе с источником значимым становится внимание к множественным практикам, в которые он был вовлечен в разные периоды времени. При этом время развертывается не из прошлого к настоящему (линейное представление о времени), а от настоящего к прошлому (представление о множественности исторического времени). В этих условиях возрастает потребность осмысления роли архива (в том числе цифрового). Как практика наделения смыслом рассматривается акт репрезентации. Здесь также подчеркивается открытость и подвижность культурных значений. Не менее важна для исследователя материальная данность источника. С одной стороны, материальность имеет значение как один из аспектов медийности — она отвечает за передачу значений, с другой — материальность связана с телесностью и выводит исследователя на проблематику истории чувственности и истории восприятия.

Сохраняя приверженность исторической профессии, сегодня исследователи, принадлежащие к Н. к. и., работают в одном поле с историками понятий, историками языка, литературоведами, искусствоведами, исследователями визуальности и медиа, археологами, архитекторами и другими специалистами.

Лит. : The New Cultural History / Ed. by L. Hunt. Berkeley (Cal.), 1989; Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 11–24; Берк П. Историческая антропология и новая культурная история / Пер. с англ. М. Неклюдовой // Новое литературное обозрение. № 75. 2005. С. 64–91; Бенн С. Одежды Клио. М., 2011; Шенле А. Архитектура забвения: Руины и историческое сознание в России Нового времени / Пер. с англ. А. Степанова. М., 2018. О. В. Гавришина.