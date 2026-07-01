Но́вая и Нове́йшая исто́рия

Но́вая и Нове́йшая исто́рия — части всемирной истории. Термин «Новая история», или «Новое время» был введен в оборот итальянскими гуманистами в XV в. как элемент трехчленного деления истории на древнюю, среднюю и новую. Гуманисты противопоставляли расцвет светской науки и культуры эпохи Ренессанса царившему в Средние века клерикализму. Хронологически Новая история охватывает период с конца XV в. и до начала XX в. (до Первой мировой вой­ны). В содержательном плане Новая история характеризуется развитием и расцветом европейской цивилизации, экспансией европейских народов и установлением их гегемонии. Осью координат для изучения Новая история является теория модернизации, которая иллюстрирует переход от традиционного общества к индустриальному. Рубежными событиями при переходе от Средних веков к Новой истории являются Великие географические открытия , Гуманизм и Реформация , поскольку они сыграли определяющую роль в начале процесса разрушения традиционного общества. В марксистской историографии начало Новой истории датируется Английской революцией середины XVII в. Христианские историки полагают, исходный пункт Новой истории — падение Константинополя в 1453, и рассматривают ее как период противоборства Запада и Востока. Не все народы в своем историческом развитии одномоментно вступили в этот период. В Новой истории выделяют обычно два периода — Раннее Новое время (конец XV — до середины XVIII в.) и собственно Новое время, которое по терминологии Э. Хобсбаума принято называть «Долгим XIX веком», охватывающим время начиная с Французской революции XVIII в. и до начала Первой мировой вой­ны 1914–1918 . Новейшая история — это период всемирной истории от Первой мировой вой­ны и по настоящее время. Поскольку события Первой мировой вой­ны тесно связаны с эпохой империализма последней трети ХIX — начала ХХ в., то изучение Новейшей истории корректно начинать и с этого времени. В марксистской историографии началом Новейшей истории принято считать Российскую революцию 1917 . Во французской историографии используется термин «современная история» ( фр . histoire contemporaine), которая начинается с Французской революции ХVIII в. и продолжается до настоящего времени. В германской историографии этот термин также применяется ( нем . Zeitgeschichte), но хронологически современная история начинается после 1945. В содержательном плане в этот период происходит переход от индустриального общества к постиндустриальному и информационному обществу, также это время кризиса европейской цивилизации, который проявился в двух мировых вой­нах, биполярного мира и Холодной вой­ны, массированного развития глобализации и ее кризиса в период актуальной современности. В российском историческом знании принято выделять межвоенный период, Вторую мировую вой­ну, этап послевоенного развития до 1991 и современный мир.

Лит. : Хобсбаум Э. Век Революции. Европа в 1789–1848. Ростов-на-­Дону, 1999; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999; Koсka J. Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche Gesellschaft. Stuttgart, 2004; Гюнтер Х. , Козеллек Р. , Майер К. , Энгельс О. История (Geschichte, Historie) // Словарь основных исторических понятий. М., 2014. С. 45–240; Einführung in die Geschichtswissenschaft. Frühe Neuzeit. Göttingen, 2020. Н. В. Ростиславлева.