Но́били нобилитéт

Но́били , нобилитéт ( лат. nobiles, nobilitas) — в Древнем Риме знатные люди, знать (как и в русском, nobilis образовано от глагола «знать»). В античных источниках точного определения Н. нет; признаком знатности служили восковые маски предков, право на демонстрацию которых (ius imaginum) признавалось только за теми, чьи предки занимали высшие (курульные) должности. В историографии понятие Н. используется для обозначения правящей верхушки Римской республики III–I вв. до н. э., сложившейся в результате борьбы патрициев и плебеев , после того как плебеи получили доступ к консулату (367 до н. э.), жреческим должностям и добились отмены запрета на браки между сословиями. Вопрос о нижней границе Н. долго оставался спорным: Моммзен определял Н. как потомков курульных магистратов, М. Гельцер — как потомков консулов. Иные, промежуточные, мнения предполагали либо подвижность этой границы (в III–II вв. до н. э. рубеж знатности начинался с должности курульного эдила , а в I в. до н. э., когда число преторов достигло восьми, установился на уровне консулата), либо несовпадение нормы и реальности (среди курульной знати преобладали именно консуляры, при том что особые права знати на консулат никак не были узаконены). Устоявшийся круг знати включал в себя приблизительно 20 патрицианских и 30 плебейских консулярных родов, и доступ в него со стороны был чрезвычайно труден. Ни на одном временном отрезке доля Н. среди консулов не опускалась ниже 70 %, а в конце Республики приближалась к 90 %. Те, кому удавалось первым в своем роду стать консулом (например, Катон Старший, Марий , Цицерон ), считались homines novi («новыми людьми») и сами к Н. не относились.

Ист. : Полибий. Всеобщая история. VI. 53.

Лит. : Gelzer M. Die Nobilität der römischen Republik. Leipzig‒Berlin, 1912; Brunt P. A. Nobilitas and novitas // Journal of Roman Studies. 1972. Vol. 72. P. 1‒17; Трухина Н. Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики (II в. до н. э.). М., 1986; Badian E. The consuls, 179‒49 BC // Chiron. 1990. Bd. 20. S. 371–414. Е. В. Ляпустина.