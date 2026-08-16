НОБИЛИТЕТ

НОБИЛИТЕ́Т (лат. Nobilitas) - правящий класс Римской республики, образовавшийся после окончания сословной борьбы (в течение III века до н.э.) из наиболее богатых и влиятельных патрицианских и плебейских семей, представители которых из поколение в поколение занимали высшие магистратуры.

Термин «nobilis» первоначально обозначал любого «известного» человека, но впоследствии приобрел техническое значение: «происходящий от консуляра (т. е. человека, занимавшего должность консула )». Опираясь на свидетельство Цицерона (Cic. Verr., V, 36), некоторые ученые считали важнейшим статусным отличием римского нобилитета право выставлять дома и демонстрировать во время погребения изображения предков (ius imaginum), которое предоставлялось вместе с титулом нобиля любому римлянину, впервые избранному на должность эдила. Статус нобиля никогда не был обязательным для выставления кандидатуры на какую-либо должность в Риме, однако нобили имели значительные преимущества на выборах, связанные с семейными связями и отношениями клиентелы , которые завязывались и укреплялись из поколение в поколение. Нередким явлением в римской политике III-II вв. до н. э. было складывание альянсов между некоторыми патрицианскими и плебейскими родами для объединения ресурсов в предвыборных кампаниях.

Победа «нового человека» (homo novus) над нобилем на выборах в консулы рассматривалось как нечто экстраординарное и даже «оскверняющее» эту магистратуру (Sall. Iug., 63, 7). Среди самих нобилей политическая конкуренция в борьбе за консулат имела тенденцию усиливаться в течение III-I вв. до н. э. Очень немногие лица, не происходившие из рядов нобилитета, достигали консулата, и обычно это происходило при поддержке знатных семейств. Тем не менее, эти новички быстро вливались в ряды правящего класса и принимали нормы поведения олигархии, становясь ее защитниками (например, Катон Старший , Цицерон). Даже во времена острых политических кризисов в период Гражданских войн пропорция консулов, избранных из числа нобилей, практически не менялась.

Во времена Империи слово нобилитет приобрело новое значение: им стали обозначать аристократию, унаследовавшую свое положение и статус от времен Республики, в отличие от новой имперской знати. В I в. н. э. нобилитет был практически уничтожен террором Тиберия, Калигулы , Нерона и Домициана , так что ко II в. н. э. остались лишь отдельные семьи, возводившие свою знатность ко временам Республики.

Автор статьи: А.В. Васильев