Но́бели

Но́бели ( швед. Nobel) — шведско-­рус­ская династия промышленников, изобретателей, меценатов.

Основателем ее считается Иммануил (Эммануэль) Н. (1801–1872), переехавший в 1837 из Стокгольма в Санкт-­Петербург и открывший в городе завод «Н. и сыновья» по производству паровых машин, а также мин своего изобретения, заказы на которые он получил с началом Крымской вой­ны . Наиболее известными представителями династии стали его сыновья Роберт (1829–1896), Людвиг (1831–1888) и Альфред (1833–1869), а также дети Людвига — Эммануил (1859–1932), Марта Нобель-­Олейникова (1881–1973) и Йост (Густав) (1886–1965).

После отъезда объявившего себя банкротом Иммануила Н. в Швецию его сыновья Роберт и Людвиг, оставшись в России, возглавили российскую ветвь династии, Альфред — шведскую. Их младший брат Эмиль погиб от взрыва на заводе отца во время экспериментов с нитроглицерином. Альфред, также работавший в фирме отца, смог провести удачные эксперименты с этим веществом и в 1867 запатентовал изобретение динамита. Роберт и Людвиг продолжили дело отца по производству вооружений. Людвиг из небольшой механической мастерской в Санкт-­Петербурге постепенно создал одно из крупнейших в России предприятий «Машиностроительный завод «Людвиг Нобель», основал Русское техническое общество (1866), Роберт в 1874 приобрел нефтяной участок в Баку. Братья заложили в Баку основы российской нефтедобывающей промышленности, учредив в 1879 АО «Товарищество нефтяного производства «Братья Нобель» («Бранобель»). Совместно с инженером С. Альмквистом на фирме в Норчёпинге Людвиг спроектировал первый в мире нефтеналивной танкер для транспортировки нефти на большие расстояния. После смерти Людвига дело унаследовал его сын Эммануэль. На предприятиях Н. был сокращен рабочий день, часть чистой прибыли отводилась на выплату премий служащим и рабочим; для них строились школы и жилые дома, учреждались больницы и библиотеки. Марта Н. (в замужестве — Олейникова), врач по профессии, на собственные средства построила хирургическую клинику, которую подарила Женскому медицинскую институту. Наибольший же вклад династии в благотворительность — создание, согласно завещанию А. Нобеля от 27 ноября 1895, из оставшегося после его смерти капитала специального фонда для выплаты премий за наибольшие достижения в области физики, химии, медицины, литературы и борьбы за мир.

Соч. : Нобель-­Олейникова М. Х. Нобели. История моей семьи: династия ученых, инженеров, предпринимателей. М., 2020.

Ист. : Документы жизни и деятельности семьи Нобель. 1801–1932. В 17 т. СПб., 2009–2015.

Лит. : Toll R. W. The Russian Rockfel­lers. The Saga of the Nobel Family and the Russian Oil Industry. Stanford (Ca.), 1976; Барышников М. Н. Нобели в Российской Империи (семья, бизнес, общественные инициативы). СПб., 2014; Осбринк Б. Империя Нобелей: история о знаменитых шведах, бакинской нефти и революции в России / Пер. со швед. М., 2014; Янг­фельдт Б. Нобели в России. Как семья шведских изобретателей создала целую промышленную империю / Пер. со швед. М., 2022. И. А. Кукушкина.