НКРУМА КВАМЕ ФРЭНСИС НВИА КОФИ КВАМЕ
НКРУМА КВАМЕ ФРЭНСИС НВИА КОФИ КВАМЕ - государственный и политический деятель Ганы, фельдмаршал (1965 год).
Из семьи ремесленника-ювелира, по этнической принадлежности нзима. Окончил миссионерскую школу в Хаф-Асани и колледж в Ачимоте. Преподавал в католических школах в Элмине и Аксиме. В 1935-1945 гоыд жил в США. Получил степень бакалавра экономики, социологии (1939 год) и богословия (1942 год) в университете Линкольна (штат Пенсильвания), степень магистра педагогики (1942 год) и философии (1943 год) в Пенсильванском университете в Филадельфии. В 1945 году переехал в Великобританию, участвовал в подготовке и работе 5-го Панафриканского конгресса (Манчестер, октябрь 1945 года); автор «Обращения к рабочим, крестьянам и интеллигенции колоний V Панафриканского конгресса», итогового и самого радикального документа, принятого конгрессом.
В конце 1947 года вернулся на родину, стал генеральным секретарём партии Объединённый конвент Золотого Берега, выступавшей с требованием предоставления независимости Гане «в возможно более короткий срок». 12 июня 1949 года создал собственную партию - Народную партию конвента (НПК), выдвинувшую лозунг «Независимость немедленно!». В 1948 и 1950 годы подвергался аресту по обвинению в организации забастовок и демонстраций. С 1952 года премьер-министр первого африканского правительства Золотого Берега, с марта 1957 года - независимой Ганы. С 1960 года президент страны. В 1961 году избран генеральным секретарём НПК и её пожизненным председателем. В 1964 году после введения в Гане однопартийной системы провозглашён пожизненным президентом.
Разработал политическую теорию, получившую название «нкрумаизм», которая соединила концепцию африканской личности с идеями панафриканизма и социализма. В июле 1962 года съезд НПК принял новую партийную программу, в которой строительство социалистического общества в Гане объявлялось конечной целью, а идеологич. основой партии провозглашался нкрумаизм. Попытки Н. создать развитое индустриальное общество в стране, не обладавшей необходимыми возможностями и ресурсами, привели к провалу насаждаемой сверху кооперации крестьянства, огромным затратам на сооружение престижных дорогостоящих объектов, развалу торговли, дефициту товаров, повышению цен и налогов, росту инфляции, обесцениванию нац. валюты.
Внешняя политика Нкруме строилась на принципах панафриканизма и т. н. позитивного нейтралитета. На территории Ганы проходили боевую и политическую подготовку борцы за свободу многих африканских колоний. Правительство Нкруме провело в Аккре в 1958 году Конференцию независимых стран Африки и 1-ю Конференцию народов Африки, способствовавшие росту политичекого сознания африканцев и приблизившие наступление «года Африки» в 1960 году. После крушения на Африканком континенте колониальной системы Нкруме выдвинул идею создания «Соединённых Штатов Африки», которые должны были способствовать деколонизации, исключить возможность предоставления африканским государствам «условной независимости» и их «балканизацию». В условиях «холодной войны» успешно лавировал между военно-политическими блоками: заключил с СССР выгодные соглашения о торговле и экономич. сотрудничестве, добился от США финансирования строительства гидроэнергетического комплекса на р. Вольта, умело сыграв на страхах администрации Дж.Ф. Кеннеди перед «вторым Асуаном», т. е. возможности передачи проекта СССР.
В результате государственного переворота, осуществлённого 24 февраля 1966 года во время его зарубежного турне, Нкруме был лишён власти. В последующие годы Нкруме по приглашению президента Гвинеи А.С. Туре проживал в г. Конакри. Скончался находясь на лечении в Румынии. По просьбе ганского правительства останки Нкруме были доставлены на родину и с высшими государственными почестями захоронены согласно воле покойного в Нкрофуле.
Сочинения:
Автобиография. М., 1961;
Я говорю о свободе. М., 1962;
Африка должна объединиться. М., 1964.