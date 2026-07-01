НКРУМА КВАМЕ ФРЭНСИС НВИА КОФИ КВАМЕ

НКРУМА КВАМЕ ФРЭНСИС НВИА КОФИ КВАМЕ - государственный и по­ли­тический дея­тель Га­ны , фельдмаршал (1965 год).

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка-юве­ли­ра, по эт­нической при­над­леж­но­сти нзи­ма. Окон­чил мис­сио­нер­скую шко­лу в Хаф-Аса­ни и кол­ледж в Ачи­мо­те. Пре­по­да­вал в ка­то­лических шко­лах в Эл­ми­не и Ак­си­ме. В 1935-1945 гоыд жил в США . По­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра эко­но­ми­ки, со­цио­ло­гии (1939 год) и бо­го­сло­вия (1942 год) в университете Лин­коль­на (штат Пен­силь­ва­ния), сте­пень ма­ги­ст­ра пе­да­го­ги­ки (1942 год) и фи­ло­со­фии (1943 год) в Пен­силь­ван­ском университете в Фи­ла­дель­фии. В 1945 году пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и ра­бо­те 5-го Пан­аф­ри­кан­ско­го кон­грес­са (Ман­че­стер, октябрь 1945 года); ав­тор «Об­ра­ще­ния к ра­бо­чим, кре­сть­я­нам и ин­тел­ли­ген­ции ко­ло­ний V Пан­аф­ри­кан­ско­го кон­грес­са», ито­го­во­го и са­мо­го ра­ди­каль­но­го до­ку­мен­та, при­ня­то­го кон­грес­сом.

В конце 1947 года вер­нул­ся на ро­ди­ну, стал ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём пар­тии Объ­еди­нён­ный кон­вент Зо­ло­то­го Бе­ре­га, вы­сту­пав­шей с тре­бо­ва­ни­ем пре­дос­тав­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти Га­не «в воз­мож­но бо­лее ко­рот­кий срок». 12 июня 1949 года соз­дал собственную пар­тию - Народную пар­тию кон­вен­та (НПК), вы­дви­нув­шую ло­зунг «Не­за­ви­си­мость не­мед­лен­но!». В 1948 и 1950 годы под­вер­гал­ся аре­сту по об­ви­не­нию в ор­га­ни­за­ции за­бас­то­вок и де­мон­ст­ра­ций. С 1952 года пре­мьер-министр пер­во­го африканского пра­ви­тель­ст­ва Зо­ло­то­го Бе­ре­га, с мар­та 1957 года - не­за­ви­си­мой Га­ны. С 1960 года пре­зи­дент стра­ны. В 1961 году из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём НПК и её по­жиз­нен­ным пред­се­да­те­лем. В 1964 году по­сле вве­де­ния в Га­не од­но­пар­тий­ной сис­те­мы про­воз­гла­шён по­жиз­нен­ным пре­зи­ден­том.

Раз­ра­бо­тал по­ли­тическую тео­рию, по­лу­чив­шую название «нкру­ма­изм», ко­то­рая со­еди­ни­ла кон­цеп­цию африканской лич­но­сти с идея­ми пан­аф­ри­ка­низ­ма и со­циа­лиз­ма. В ию­ле 1962 года съезд НПК при­нял но­вую партийную про­грам­му, в ко­то­рой строи­тель­ст­во со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва в Га­не объ­яв­ля­лось ко­неч­ной це­лью, а идео­ло­гич. ос­но­вой пар­тии про­воз­гла­шал­ся нкру­ма­изм. По­пыт­ки Н. соз­дать раз­ви­тое ин­ду­ст­ри­аль­ное об­ще­ст­во в стра­не, не об­ла­дав­шей не­об­хо­ди­мы­ми воз­мож­но­стя­ми и ре­сур­са­ми, при­ве­ли к про­ва­лу на­са­ж­дае­мой свер­ху коо­пе­ра­ции кре­сть­ян­ст­ва, ог­ром­ным за­тра­там на со­ору­же­ние пре­стиж­ных до­ро­го­стоя­щих объ­ек­тов, раз­ва­лу тор­гов­ли, де­фи­ци­ту то­ва­ров, по­вы­ше­нию цен и на­ло­гов, рос­ту ин­фля­ции, обес­це­ни­ва­нию нац. ва­лю­ты.

Внеш­няя по­ли­ти­ка Нкруме строи­лась на прин­ци­пах пан­аф­ри­ка­низ­ма и т. н. по­зи­тив­но­го ней­тра­ли­те­та. На тер­ри­то­рии Га­ны про­хо­ди­ли бое­вую и по­ли­тическую под­го­тов­ку бор­цы за сво­бо­ду многих африканских ко­ло­ний. Пра­ви­тель­ст­во Нкруме про­ве­ло в Ак­кре в 1958 году Кон­фе­рен­цию не­за­ви­си­мых стран Аф­ри­ки и 1-ю Кон­фе­рен­цию на­ро­дов Аф­ри­ки, спо­соб­ст­во­вав­шие рос­ту по­ли­тичекого соз­на­ния аф­ри­кан­цев и при­бли­зив­шие на­сту­п­ле­ние «го­да Аф­ри­ки» в 1960 году. По­сле кру­ше­ния на Африканком кон­ти­нен­те ко­ло­ни­аль­ной сис­те­мы Нкруме вы­дви­нул идею соз­да­ния «Со­еди­нён­ных Шта­тов Аф­ри­ки», ко­то­рые долж­ны бы­ли спо­соб­ст­во­вать де­ко­ло­ни­за­ции, ис­клю­чить воз­мож­ность пре­дос­тав­ле­ния африканским го­су­дар­ст­вам «ус­лов­ной не­за­ви­си­мо­сти» и их «бал­ка­ни­за­цию». В ус­ло­ви­ях «хо­лод­ной вой­ны» ус­пеш­но ла­ви­ро­вал ме­ж­ду во­енно-по­ли­тическими бло­ка­ми: за­клю­чил с СССР вы­год­ные со­гла­ше­ния о тор­гов­ле и эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­ве, до­бил­ся от США фи­нан­си­ро­ва­ния строи­тель­ст­ва гид­ро­энер­ге­тического ком­плек­са на р. Воль­та, уме­ло сыг­рав на стра­хах ад­ми­ни­ст­ра­ции Дж.Ф. Кен­не­ди пе­ред «вто­рым Асуа­ном», т. е. воз­мож­но­сти пе­ре­да­чи про­ек­та СССР.

В ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го 24 февраля 1966 года во вре­мя его за­ру­беж­но­го тур­не, Нкруме был ли­шён вла­сти. В по­сле­дую­щие го­ды Нкруме по при­гла­ше­нию пре­зи­ден­та Гви­неи А.С. Ту­ре про­жи­вал в г. Ко­нак­ри. Скон­чал­ся на­хо­дясь на ле­че­нии в Ру­мы­нии. По прось­бе ган­ско­го пра­ви­тель­ст­ва ос­тан­ки Нкруме бы­ли дос­тав­ле­ны на ро­ди­ну и с выс­ши­ми государственными по­чес­тя­ми за­хо­ро­не­ны со­глас­но во­ле по­кой­но­го в Нкро­фу­ле.

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фия. М., 1961;

Я го­во­рю о сво­бо­де. М., 1962;

Аф­ри­ка долж­на объ­е­ди­нить­ся. М., 1964.