НКОМО ДЖОШУА МКАБУКО НЬОНГОЛО
НКОМО ДЖОШУА МКАБУКО НЬОНГОЛО - государственный и политический деятель, национальный герой Зимбабве.
Из семьи сельского учителя. В 1942-1947 годы жил в Южно-Африканском Союзе (ныне ЮАР). В 1945 году окончил Адамс-колледж (средняя методистская школа, пров. Натал), в 1945-1947 годы учился в Школе социальных наук Яна Хофмейра в Йоханнесбурге; в этот период примкнул к партии Африканский национальный конгресс (АНК). В 1951 году заочно получил степень бакалавра в Южно-Африканском университете (г. Претория).
В 1951-1952 годы секретарь Союза африканских рабочих-железнодорожников Южной Родезии. Выступал против создания в 1953 году Федерации Родезии и Ньясаленда. С 1957 года один из лидеров южно-родезийской партии Африканский национальный конгресс (в 1959 году запрещена властями), с 1960 года глава Национально-демократической партии, с 1962 года председатель Союза африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), выражавшего интересы ндебеле.
В 1964-1974 годы находился в заключении.
В 1976 году вместе с лидером Африканского национального союза Зимбабве (ЗАНУ) Р.Г. Мугабе создал единый Патриотический фронт для организации вооруженной борьбы с режимом белого меньшинства Я.Д. Смита (Патриотический фронт был признан Организацией африканского единства законным представителем народа Зимбабве).
В 1980-1981 годы министр внутренних дел независимой республики Зимбабве, в 1981-1982 годы министр без портфеля.
В 1982 году обвинён Мугабе в организации заговора; в последующие годы сторонники Нкомо, в большинстве своём ндебеле, подвергались жестоким преследованиям. В марте 1983 года Нкомо бежал из страны, укрывался в Лондоне. В 1986 году вернулся на родину, поддержал идею Мугабе о введении в стране однопартийной системы.
В 1987году подписал Соглашение об объединении ЗАПУ и ЗАНУ в партию ЗАНУ – ПФ (действует с 1989 года). С 1990 года вице-президент.
Сочинения:
The story of my life. L., 1984.