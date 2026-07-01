НКОМО ДЖОШУА МКАБУКО НЬОНГОЛО

НКОМО ДЖОШУА МКАБУКО НЬОНГОЛО - государственный и по­ли­тический дея­тель, национальный ге­рой Зим­баб­ве .

Из се­мьи сель­ско­го учи­те­ля. В 1942-1947 годы жил в Южно-Африканском Сою­зе (ны­не ЮАР). В 1945 году окон­чил Адамс-кол­ледж (сред­няя ме­то­ди­ст­ская шко­ла, пров. На­тал), в 1945-1947 годы учил­ся в Шко­ле со­ци­аль­ных на­ук Яна Хоф­мей­ра в Йо­хан­нес­бур­ге; в этот пе­ри­од примк­нул к пар­тии Аф­ри­кан­ский на­цио­наль­ный кон­гресс (АНК). В 1951 году за­оч­но по­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра в Южно-Африканском университете (г. Пре­то­рия ).

В 1951-1952 годы сек­ре­тарь Сою­за африканских ра­бо­чих-же­лез­но­до­рож­ни­ков Южной Ро­де­зии. Вы­сту­пал про­тив соз­да­ния в 1953 году Фе­де­ра­ции Ро­де­зии и Нья­са­лен­да. С 1957 года один из ли­де­ров юж­но-ро­де­зий­ской пар­тии Африканский национальный кон­гресс (в 1959 году за­пре­ще­на вла­стя­ми), с 1960 года гла­ва Национально-де­мо­кра­тической пар­тии, с 1962 года председатель Сою­за африканского на­ро­да Зим­баб­ве (ЗАПУ), вы­ра­жав­ше­го ин­те­ре­сы нде­бе­ле.

В 1964-1974 годы на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии.

В 1976 году вме­сте с ли­де­ром Африканского национального сою­за Зим­баб­ве (ЗАНУ) Р.Г. Му­га­бе соз­дал еди­ный Пат­рио­тический фронт для ор­га­ни­за­ции воо­руженной борь­бы с ре­жи­мом бе­ло­го мень­шин­ст­ва Я.Д. Сми­та (Пат­рио­тический фронт был при­знан Ор­га­ни­за­ци­ей аф­ри­кан­ско­го един­ст­ва за­кон­ным пред­ста­ви­те­лем на­ро­да Зим­баб­ве).

В 1980-1981 годы министр внутренних дел не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­ки Зим­баб­ве, в 1981-1982 годы министр без порт­фе­ля.

В 1982 году об­ви­нён Му­га­бе в ор­га­низа­ции за­го­во­ра; в по­сле­дую­щие го­ды сто­рон­ни­ки Нкомо, в боль­шин­ст­ве сво­ём нде­бе­ле, под­вер­га­лись жес­то­ким пре­сле­до­ва­ни­ям. В мар­те 1983 года Нкомо бе­жал из стра­ны, ук­ры­вал­ся в Лон­до­не. В 1986 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, под­дер­жал идею Му­га­бе о вве­де­нии в стра­не од­но­пар­тий­ной сис­те­мы.

В 1987году под­пи­сал Со­гла­шение об объ­е­ди­не­нии ЗАПУ и ЗАНУ в пар­тию ЗАНУ – ПФ (дей­ст­ву­ет с 1989 года). С 1990 года ви­це-пре­зи­дент.

Сочинения:

The story of my life. L., 1984.