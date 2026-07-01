НКЕТИЯ КВАБЕНА ДЖОЗЕФ ХАНСОН КВАБЕНА

НКЕТИЯ КВАБЕНА ДЖОЗЕФ ХАНСОН КВАБЕНА - ган­ский эт­но­му­зы­ко­вед, ком­по­зи­тор, пе­да­гог, член Ака­де­мии на­ук и ис­кусств Га­ны .

В 1941 году окон­чил Пре­сви­те­ри­ан­ский учи­тель­ский кол­ледж в Ак­ропон­ге, пре­по­да­вал там же (1942-1944, 1949-1952 годы). В 1944-1946 годы за­ни­мал­ся лин­гвис­ти­кой и ан­тро­по­ло­ги­ей в Шко­ле изу­че­ния Вос­то­ка и Аф­ри­ки (SOAS) при Лон­дон­ском университете, за­тем учил­ся в Бер­кбек­ском кол­лед­же и Три­ни­ти-кол­лед­же в Лон­до­не (ба­ка­лавр ис­кусств, 1949 год).

В 1958-1959 годы со­вер­шен­ст­во­вал­ся в эт­но­му­зы­ко­ве­де­нии и ком­по­зи­ции в Ко­лум­бий­ском ун-те, Джуль­ярд­ской шко­ле и Северо-Западном университете в США.

С 1963 года профессор, в 1965-1980 годы ди­ректор Института изу­че­ния Аф­ри­ки при Университете Га­ны в Ле­го­не. Профессор му­зы­ки Юж­но­ка­ли­фор­ний­ско­го университета в Лос-Анд­желе­се (1968-1983 годы), Университета Питтс­бур­га (1983-1991 годы), чи­тал лек­ции во мно­гих университетах США, Ев­ро­пы, Аф­ри­ки и Азии.

В 1993-2003 годы ди­рек­тор Ме­ж­ду­народного цен­тра му­зы­ки и тан­ца Аф­ри­ки (ICAMD) при Университете Га­ны.

Один из са­мых ав­то­ри­тет­ных ис­сле­до­ва­те­лей му­зы­ки Тро­пической Аф­ри­ки, ав­тор свыше 200 тру­дов по тра­диционной му­зы­ке акан и др. африкансих на­ро­дов, му­зы­ке аф­ро­аме­ри­кан­цев и др. Ему при­над­ле­жат об­ра­бот­ки народных пе­сен, а так­же ори­ги­наль­ные музыкальные про­из­ве­де­ния для западных (Аф­ри­кан­ская сюи­та для струн­но­го ор­ке­ст­ра, Кан­цо­на для флей­ты, го­боя и фортепиано) и тра­диционных африканских ин­ст­ру­мен­таль­ных со­ста­вов.

Сочинения:

Funeral dirges of the Akan people. Achi­mo­ta, 1955;

African music in Ghana. Evan­ston, 1963;

Folk songs of Ghana. L., 1963;

Drum­ming in Akan Communities of Ghana. L., 1963;

Раз­ви­тие аф­ри­кан­ской ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки в Га­не // Му­зы­ка на­ро­дов Азии и Аф­ри­ки. М., 1973. Т. 2;

The music of Africa. N. Y., 1974; Universal perspectives in ethno­musicology // World of Music. 1984. Vol. 24. № 2;

The creative potential of African art mu­sic in Ghana. Accra, 2004.