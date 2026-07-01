НКЕТИЯ КВАБЕНА ДЖОЗЕФ ХАНСОН КВАБЕНА
НКЕТИЯ КВАБЕНА ДЖОЗЕФ ХАНСОН КВАБЕНА - ганский этномузыковед, композитор, педагог, член Академии наук и искусств Ганы.
В 1941 году окончил Пресвитерианский учительский колледж в Акропонге, преподавал там же (1942-1944, 1949-1952 годы). В 1944-1946 годы занимался лингвистикой и антропологией в Школе изучения Востока и Африки (SOAS) при Лондонском университете, затем учился в Беркбекском колледже и Тринити-колледже в Лондоне (бакалавр искусств, 1949 год).
В 1958-1959 годы совершенствовался в этномузыковедении и композиции в Колумбийском ун-те, Джульярдской школе и Северо-Западном университете в США.
С 1963 года профессор, в 1965-1980 годы директор Института изучения Африки при Университете Ганы в Легоне. Профессор музыки Южнокалифорнийского университета в Лос-Анджелесе (1968-1983 годы), Университета Питтсбурга (1983-1991 годы), читал лекции во многих университетах США, Европы, Африки и Азии.
В 1993-2003 годы директор Международного центра музыки и танца Африки (ICAMD) при Университете Ганы.
Один из самых авторитетных исследователей музыки Тропической Африки, автор свыше 200 трудов по традиционной музыке акан и др. африкансих народов, музыке афроамериканцев и др. Ему принадлежат обработки народных песен, а также оригинальные музыкальные произведения для западных (Африканская сюита для струнного оркестра, Канцона для флейты, гобоя и фортепиано) и традиционных африканских инструментальных составов.
Сочинения:
Funeral dirges of the Akan people. Achimota, 1955;
African music in Ghana. Evanston, 1963;
Folk songs of Ghana. L., 1963;
Drumming in Akan Communities of Ghana. L., 1963;
Развитие африканской инструментальной музыки в Гане // Музыка народов Азии и Африки. М., 1973. Т. 2;
The music of Africa. N. Y., 1974; Universal perspectives in ethnomusicology // World of Music. 1984. Vol. 24. № 2;
The creative potential of African art music in Ghana. Accra, 2004.