НИЖНЯЯ ТУРА

НИЖНЯЯ ТУРА - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Сверд­лов­ской области.

Население 21,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Ср.еднего Ура­ла, на р. Ту­ра. В городской чер­те три железнодорожных стан­ции, в т. ч. Ниж­няя Ту­ра.

Воз­ник в 1754 году как по­се­ле­ние при строя­щем­ся ка­зён­ном Ниж­не­ту­рин­ском же­ле­зо­де­ла­тель­ном за­во­де (пер­вый ме­талл по­лу­чен в 1766 году), ко­то­рый спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся на про­изводстве вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го крич­но­го же­ле­за, в т. ч. на экс­порт, а так­же пу­шек, кро­вель­но­го же­ле­за, яко­рей. В 1852 году ору­жей­ное про­изводство пе­ре­не­се­но на Ниж­не­ту­рин­ский Ни­ко­ла­ев­ский ору­жей­ный за­вод (дей­ст­во­вал до 1862 года). В 1889-1893 годы в по­ме­ще­ни­ях бывшего за­во­да обо­ру­до­ва­на тюрь­ма для по­лит­за­клю­чён­ных - Ни­ко­ла­ев­ское ис­пра­вительное аре­стант­ское от­де­ле­ние («Ураль­ский Шлис­сель­бург»), в ко­то­ром в раз­ное вре­мя от­бы­ва­ли за­клю­че­ние Я.М. Сверд­лов, Ф.А. Сер­ге­ев (Ар­тём) и др. На ру­бе­же XIX-XX веков Нижняя Тура - круп­ней­ший на Ура­ле центр ме­тал­лур­гии (вы­плав­ка свыше 11 тыс. т чу­гу­на, же­ле­за и ста­ли в год), до­бы­чи зо­ло­та и пла­ти­ны (до 60% ми­ро­вой до­бы­чи пла­ти­ны; около 2/3 всей пла­ти­ны в СССР , 1937 год). В 1906 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Выя - Ниж­не­ту­рин­ский за­вод.

Советская власть ус­та­нов­ле­на в конце 1917 года мир­ным пу­тём. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в ночь на 30 октября 1918 года по­сё­лок взят час­тя­ми войск А.В. Кол­ча­ка. На­хо­дил­ся под кон­тро­лем «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 - июль 1919 годов). В ию­ле 1919 года Нижняя Тура за­ня­та час­тя­ми РККА во вре­мя Ека­те­рин­бург­ской опе­ра­ции в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. Рай­он­ный центр Та­гиль­ско­го округа Ураль­ской области (1924-1930 годы), Ураль­ской области (1930-1933 годы). С 1927 года ра­бо­чий по­сё­лок, с 1949 года го­род. В 1956 году за­крыт Ниж­не­ту­рин­ский ме­тал­лур­гический за­вод (в го­ды Великой Отечественой вой­ны про­из­во­дил лёг­кую бро­не­вую сталь). В 1957 году пу­ще­ны за­во­ды: ма­ши­но­строи­тель­ный (в 1958 году пре­об­ра­зо­ван в элек­тро­ап­па­рат­ный) и «Сан­тех­де­таль» (ны­не ма­ши­но­стро­ит. за­вод «Вен­та»).

Со­хра­ни­лись: ком­плекс Ниж­не­ту­рин­ско­го же­ле­зо­де­ла­тель­но­го за­во­да (це­ха конца XIX-XX веков, пло­ти­на), 2-этаж­ное с 4-ко­лон­ным до­рич. пор­ти­ком зда­ние за­во­до­управ­ле­ния (1829 год, арх. А.З. Ко­ма­ров; ны­не городской суд); клас­си­ци­стический ан­самбль из 7 жи­лых и администртивных зда­ний Ни­ко­ла­ев­ско­го ору­жей­но­го за­во­да (1852-1862 годы); кир­пич­ное зда­ние зем­ско­го училища (начало XX века), ку­пе­че­ские до­ма начала XX века. Кир­пич­ная церковь Свт. Ио­ан­на, митр. То­боль­ско­го (2000-2012 годы, на ме­сте Трёх­свя­ти­тель­ской церкви 1814-1824 годы, сне­сён­ной около 1940 года). Па­мят­ни­ки: по­гиб­шим бор­цам за ре­во­лю­цию (1920-е годы), мо­ну­мент «Звез­да» (1930-е годы, на мес­те сне­сён­ной ча­сов­ни Свя­тых Пет­ра и Пав­ла 1859 года), ме­тал­лур­гам, по­гиб­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны. Фи­ли­ал Уд­мурт­ско­го госкдарственного университета. Му­зеи: ис­то­ри­че­ский (1965 год; фи­ли­ал Сверд­лов­ско­го об­ла­ст­но­го крае­ведческого му­зея), гео­ло­ги­че­ский. В городской чер­те - при­род­но-ар­хео­ло­гический па­мят­ник го­ра Шай­тан.

Ве­ду­щие пред­при­ятия: элек­тро­ап­па­рат­ный за­вод «НТЭАЗ-Элек­трик» (в со­ста­ве кон­цер­на «Вы­со­ко­вольт­ный со­юз»; вы­со­ко­вольт­ная про­дук­ция, в т. ч. ва­ку­ум­ные вы­клю­ча­те­ли, рас­пре­де­лительные уст­рой­ст­ва, транс­фор­ма­тор­ные под­стан­ции), ма­ши­но­стро­ительный за­вод «Вен­та» (в со­ста­ве ком­па­нии «Атом­энер­го­маш»; обо­ру­до­ва­ние для атом­ных элек­тро­стан­ций, неф­те­га­зо­вой промышленности и др. от­рас­лей; круп­ное про­изводство промышленной вен­ти­ляции и ото­пи­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния; при за­во­де - му­зей ис­то­рии пред­при­ятия), за­вод ми­не­ра­ло­ват­ных из­де­лий «ТИЗОЛ» (не­го­рю­чие те­п­ло- и зву­ко­изо­ляционные ма­те­риа­лы; при за­во­де - му­зей). Ниж­не­ту­рин­ская ГРЭС (по­строе­на в 1945-1950 годы фи­ли­ал ком­па­нии «ТГК-9»; мощ­ность около 300 МВт).

В ок­ре­ст­но­стях Нижней Туры про­хо­дят несколько ма­ги­ст­раль­ных га­зо­про­во­дов, в т. ч. Урен­гой - Мед­ве­жье - Ниж­няя Ту­ра - Ека­те­рин­бург - Че­ля­бинск (действует круп­ная га­зо­ком­прес­сор­ная стан­ция Ниж­не­ту­рин­ская), неф­те­про­вод Сур­гут - По­лоцк ( Бе­ло­рус­сия ) (неф­те­пе­ре­ка­чи­ваю­щие стан­ции Пла­ти­на, Ар­бат­ская).

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