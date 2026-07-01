НИЖНЯЯ ТУРА
НИЖНЯЯ ТУРА - город в России, в западной части Свердловской области.
Население 21,6 тыс. человек (2012 год). Расположен на восточном склоне Ср.еднего Урала, на р. Тура. В городской черте три железнодорожных станции, в т. ч. Нижняя Тура.
Возник в 1754 году как поселение при строящемся казённом Нижнетуринском железоделательном заводе (первый металл получен в 1766 году), который специализировался на производстве высококачественного кричного железа, в т. ч. на экспорт, а также пушек, кровельного железа, якорей. В 1852 году оружейное производство перенесено на Нижнетуринский Николаевский оружейный завод (действовал до 1862 года). В 1889-1893 годы в помещениях бывшего завода оборудована тюрьма для политзаключённых - Николаевское исправительное арестантское отделение («Уральский Шлиссельбург»), в котором в разное время отбывали заключение Я.М. Свердлов, Ф.А. Сергеев (Артём) и др. На рубеже XIX-XX веков Нижняя Тура - крупнейший на Урале центр металлургии (выплавка свыше 11 тыс. т чугуна, железа и стали в год), добычи золота и платины (до 60% мировой добычи платины; около 2/3 всей платины в СССР, 1937 год). В 1906 году открыто движение по железнодорожной линии Выя - Нижнетуринский завод.
Советская власть установлена в конце 1917 года мирным путём. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов в ночь на 30 октября 1918 года посёлок взят частями войск А.В. Колчака. Находился под контролем «Омского правительства» (ноябрь 1918 - июль 1919 годов). В июле 1919 года Нижняя Тура занята частями РККА во время Екатеринбургской операции в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. Районный центр Тагильского округа Уральской области (1924-1930 годы), Уральской области (1930-1933 годы). С 1927 года рабочий посёлок, с 1949 года город. В 1956 году закрыт Нижнетуринский металлургический завод (в годы Великой Отечественой войны производил лёгкую броневую сталь). В 1957 году пущены заводы: машиностроительный (в 1958 году преобразован в электроаппаратный) и «Сантехдеталь» (ныне машиностроит. завод «Вента»).
Сохранились: комплекс Нижнетуринского железоделательного завода (цеха конца XIX-XX веков, плотина), 2-этажное с 4-колонным дорич. портиком здание заводоуправления (1829 год, арх. А.З. Комаров; ныне городской суд); классицистический ансамбль из 7 жилых и администртивных зданий Николаевского оружейного завода (1852-1862 годы); кирпичное здание земского училища (начало XX века), купеческие дома начала XX века. Кирпичная церковь Свт. Иоанна, митр. Тобольского (2000-2012 годы, на месте Трёхсвятительской церкви 1814-1824 годы, снесённой около 1940 года). Памятники: погибшим борцам за революцию (1920-е годы), монумент «Звезда» (1930-е годы, на месте снесённой часовни Святых Петра и Павла 1859 года), металлургам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Филиал Удмуртского госкдарственного университета. Музеи: исторический (1965 год; филиал Свердловского областного краеведческого музея), геологический. В городской черте - природно-археологический памятник гора Шайтан.
Ведущие предприятия: электроаппаратный завод «НТЭАЗ-Электрик» (в составе концерна «Высоковольтный союз»; высоковольтная продукция, в т. ч. вакуумные выключатели, распределительные устройства, трансформаторные подстанции), машиностроительный завод «Вента» (в составе компании «Атомэнергомаш»; оборудование для атомных электростанций, нефтегазовой промышленности и др. отраслей; крупное производство промышленной вентиляции и отопительного оборудования; при заводе - музей истории предприятия), завод минераловатных изделий «ТИЗОЛ» (негорючие тепло- и звукоизоляционные материалы; при заводе - музей). Нижнетуринская ГРЭС (построена в 1945-1950 годы филиал компании «ТГК-9»; мощность около 300 МВт).
В окрестностях Нижней Туры проходят несколько магистральных газопроводов, в т. ч. Уренгой - Медвежье - Нижняя Тура - Екатеринбург - Челябинск (действует крупная газокомпрессорная станция Нижнетуринская), нефтепровод Сургут - Полоцк (Белоруссия) (нефтеперекачивающие станции Платина, Арбатская).