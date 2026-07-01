НИЖНЯЯ САЛДА
НИЖНЯЯ САЛДА - город в России, в западной части Свердловской области.
Население 17,5 тыс. человек (2012 год). Расположен на восточном склоне Среднего Урала, на р. Салда. Железнодорожная станция.
Возник в 1760 году как посёлок при Нижнесалдинском молотовом (ныне металлургический) заводе, построенном Никитой А. Демидовым (из рода Демидовых; принадлежал его потомкам до 1917 года). Постепенно превратился в одно из крупнейших передельных предприятий Нижнетагильского горнозаводского окр.; с 1858 года налажено производство железнодорожных рельсов (ими оснащались первые российские железные дороги, в т. ч. Царскосельская и Николаевская). С 1871 года завод производил рельсы по новой технологии и стал российским лидером по уровню качества этой продукции; в том же году в Нижней Салде было создано передовое доменное производство, в технологическом цикле которого применялись первые в России сепараторы горячего дутья и пневмоподъёмники для подачи руды. В 1876 году К.П. Поленов (управляющий заводом в 1864-1902 годы) одним из первых в России разработал т. н. русское бессемерование. Позднее при участии В.Е. Грум-Гржимайло (помощник управляющего в 1887-1897 годы, и. о. управляющего в 1901, 1902 годы) реорганизовано рельсопрокатное произ-во, спроектированы новые доменная и рудообжигательная печи. В 1913 году достигнут максимум произ-ва железа и стали (около 56 тыс. т в год) и высококачественных рельсов (около 41 тыс. т в год). В 1910 году открыто постоянное движение по железнодорожной линии Сан-Донато - Нижняя Салда (соединила Нижнюю Салду с Нижним Тагилом), в 1912 году - Нижняя Салда - Алапаевск.
После Февральской революции 1917 года до янвяря 1918 года предприятия Нижней Салды управлялись АО Нижнетагильских и Луньевских горных и механических заводов наследников П.П. Демидова, кн. Сан-Донато. Советская власть установлена мирным путём в конце 1917 - начале 1918 годов.
В ходе Гражданской войны 1917-1922 годы в посёлке были созданы красногвардейские отряды. 10 октября 1918 года Нижняя Салда занята частями войск А.В. Колчака. Посёлок находился под контролем Временного сибирского правительства (октябрь - ноябрь 1918 года), Уфимской директории (ноябрь 1918 год), «Омского правительства» (ноябрь 1918 - июль 1919 годы). В Нижней Салде действовала подпольная группа, в окрестных лесах - красные партизанские отряды. 20 июля 1919 года Нижняя Салда занята частями РККА во время Екатеринбургской операции в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. Центр Салдинского р-на Тагильского округа Уральской области (1924-1930 годы), Нижнесалдинского р-на Уральской области (1930-1934 годы), Свердловской области (1934-1956 годы). С 1926 года рабочий посёлок. С 1938 года город.
Сохранились церкви - Свт. Николая Чудотворца в стиле классицизма, с полусферическим куполом и тремя 4-колонными дорическими портиками (1826-1832 годы, арх. Е.И. Димерт), и Св. Александра Невского в неовизантийском стиле (1905 год, предположительно арх. С.С. Козлов); дерев. и кирпичные дома XIX - начала XX веков. Дворец культуры (1931 год). Обелиск погибшим за советскую власть в 1918 году (установлен в 1921 году). Краеведческий музей (1960 год; филиал Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»).
НИИ машиностроения (1958 год; ныне в ведении «Роскосмоса»; разработка и производство жидкостных ракетных двигателей малой тяги и двигательных установок на их основе для космических аппаратов различного назначения; при институте - музей истории предприятия). Металлургический завод (филиал Нижнетагильского металлургического комбината; с 1983 года специализируется на выпуске разл. рельсовых скреплений для нужд РЖД и на экспорт). Леспромхоз.