НИЖНЯЯ САЛДА

НИЖНЯЯ САЛДА - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Сверд­лов­ской области.

Население 17,5 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Среднего Ура­ла, на р. Сал­да. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник в 1760 году как по­сё­лок при Ниж­не­сал­дин­ском мо­ло­то­вом (ны­не ме­тал­лур­ги­че­ский) за­во­де, по­стро­ен­ном Ни­ки­той А. Де­ми­до­вым (из ро­да Де­ми­до­вых; при­над­ле­жал его по­том­кам до 1917 года). По­сте­пен­но пре­вра­тил­ся в од­но из круп­ней­ших пе­ре­дель­ных пред­при­ятий Ниж­не­та­гиль­ско­го гор­но­за­вод­ско­го окр.; с 1858 года на­ла­же­но про­изводство железнодорожных рель­сов (ими ос­на­ща­лись пер­вые российские же­лез­ные до­ро­ги, в т. ч. Цар­ско­сель­ская и Ни­ко­ла­ев­ская). С 1871 года за­вод про­из­во­дил рель­сы по но­вой тех­но­ло­гии и стал российским ли­де­ром по уров­ню ка­че­ст­ва этой про­дук­ции; в том же го­ду в Нижней Салде бы­ло соз­да­но пе­ре­до­вое до­мен­ное про­изводство, в тех­но­ло­гическом цик­ле ко­то­ро­го при­ме­ня­лись пер­вые в Рос­сии се­па­ра­то­ры го­ря­че­го ду­тья и пнев­мо­подъ­ём­ни­ки для по­да­чи ру­ды. В 1876 году К.П. По­ле­нов (управ­ляю­щий за­во­дом в 1864-1902 годы) од­ним из пер­вых в Рос­сии раз­ра­бо­тал т. н. русское бес­се­ме­ро­ва­ние. Позд­нее при уча­стии В.Е. Грум-Гржи­май­ло (по­мощ­ник управ­ляю­ще­го в 1887-1897 годы, и. о. управ­ляю­ще­го в 1901, 1902 годы) ре­ор­га­ни­зо­ва­но рель­со­про­кат­ное про­из-во, спро­ек­ти­ро­ва­ны но­вые до­мен­ная и ру­до­об­жи­га­тель­ная пе­чи. В 1913 году дос­тиг­нут мак­си­мум про­из-ва же­ле­за и ста­ли (около 56 тыс. т в год) и вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных рель­сов (около 41 тыс. т в год). В 1910 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Сан-До­на­то - Ниж­няя Сал­да (со­еди­ни­ла Нижнюю Салду с Ниж­ним Та­ги­лом), в 1912 году - Ниж­няя Сал­да - Ала­па­евск.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года до янвяря 1918 года пред­при­ятия Нижней Салды управ­ля­лись АО Ниж­не­та­гиль­ских и Лунь­ев­ских гор­ных и ме­ха­нических за­во­дов на­след­ни­ков П.П. Де­ми­до­ва, кн. Сан-До­на­то. Советская власть ус­та­нов­ле­на мир­ным пу­тём в конце 1917 - начале 1918 годов.

В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годы в по­сёл­ке бы­ли соз­да­ны крас­но­гвар­дей­ские от­ря­ды. 10 октября 1918 года Нижняя Салда за­ня­та час­тя­ми войск А.В. Кол­ча­ка. По­сё­лок на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (октябрь - но­ябрь 1918 года), Уфим­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 год), «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 - июль 1919 годы). В Нижней Салде дей­ст­во­ва­ла под­поль­ная груп­па, в ок­ре­ст­ных ле­сах - крас­ные пар­ти­зан­ские от­ря­ды. 20 июля 1919 года Нижняя Салда за­ня­та час­тя­ми РККА во вре­мя Ека­те­рин­бург­ской опе­ра­ции в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. Центр Сал­дин­ско­го р-на Та­гиль­ско­го округа Ураль­ской области (1924-1930 годы), Ниж­не­сал­дин­ско­го р-на Ураль­ской области (1930-1934 годы), Сверд­лов­ской области (1934-1956 годы). С 1926 года ра­бо­чий по­сё­лок. С 1938 года го­род.

Со­хра­ни­лись церк­ви - Свт. Ни­ко­лая Чудотворца в сти­ле клас­си­циз­ма , с по­лу­сфе­рическим ку­по­лом и тре­мя 4-ко­лон­ны­ми до­рическими пор­ти­ка­ми (1826-1832 годы, арх. Е.И. Ди­мерт), и Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1905 год, пред­по­ло­жи­тель­но арх. С.С. Коз­лов); де­рев. и кир­пич­ные до­ма XIX - начала XX веков. Дво­рец куль­ту­ры (1931 год). Обе­лиск по­гиб­шим за советскую власть в 1918 году (ус­та­нов­лен в 1921 году). Крае­ведческий му­зей (1960 год; фи­ли­ал Ниж­не­та­гиль­ско­го му­зея-за­по­вед­ни­ка «Гор­но­за­вод­ской Урал»).

НИИ ма­ши­но­строе­ния (1958 год; ны­не в ве­де­нии «Рос­кос­мо­са»; раз­ра­бот­ка и про­изводство жид­ко­ст­ных ра­кет­ных дви­га­те­лей ма­лой тя­ги и дви­га­тель­ных ус­та­но­вок на их ос­но­ве для кос­мических ап­па­ра­тов различного на­зна­че­ния; при институте - му­зей ис­то­рии пред­при­ятия). Ме­тал­лур­гический за­вод (фи­ли­ал Ниж­не­та­гиль­ско­го ме­тал­лур­гического ком­би­на­та; с 1983 года спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке разл. рель­со­вых скре­п­ле­ний для нужд РЖД и на экс­порт). Лес­пром­хоз.

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