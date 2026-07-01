НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНИЙ ТАГИЛ - город в России, в западной части Свердловской области.
Население 358,9 тыс. человек (2012 год; второй по числу жителей город области после Екатеринбурга). Расположен на восточном склоне Ср. Урала, на р. Тагил и по берегам Нижнетагильского пруда. Узел железных и автомобильных дорог.
Возникновение Нижнего Тагила связано с открытием в 1696 года и разработкой железорудных месторождений у горы Магнит (ныне Высокая). Промышленое освоение этой территории царь Пётр I поручил Н.Д. Демидову (Антюфееву). Датой основания Нижнего Тагила традиционно считается 1722 года - время возникновения первого поселения у горы Магнит и пуска доменного, молотового и медеплавильного Выйского завода. Собственно Нижнетагильский доменный, передельный и медеплавильный завод, располагавший крупнейшей в то время в Европе домной, пущен в 1725 году А.Н. Демидовым. До 1917 года принадлежал А.Н. Демидову и его потомкам, в 1917-1918 годы -АО Нижнетагильских и Луньевских горных заводов наследников П.П. Демидова, князя Сан-Донато.
Практически с момента основания пос. Нижнетагильский Завод стал крупным центром урало-сибирского старообрядчества. Сохраняя тесные связи с главными центрами староверия в Европейской России (Выго-Лексинским общежительством и Керженскими скитами старообрядческими), тагильские старообрядцы играли значительную роль в организации единой системы тайных монастырей и скитов на Урале. Нижнетагильские староверы внесли весомый вклад в формирование т. н. заводского направления оригинального старообрядческого историописания. С 1765 года здесь действовала первая на частных заводах Урала школа, в которой обучались дети приказчиков и заводских служителей. Старообрядцы занимали значительную часть должностей приказчиков.
К середине XVIII века пос. Нижнетагильский Завод превратился в поселение с развитыми промыслами и мелкооптовой торговлей. В начале 1760-х годов мастеровые работные люди посёлка присоединились к массовым волнениям приписных крестьян, протестуя против попыток владельцев ограничить их предпринимательскую деятельность. В конце 1770-х - 1790-х годов вместе с невьянцами часть нижнетагильских мастеровых из числа посессионных вели длительную борьбу против перевода их на положение крепостных. Вместе с тем во время Пугачёва восстания 1773-1775 годы жители посёлка сохранили лояльность властям и активно участвовали в боях с пугачёвцами при обороне Юговских заводов и Екатеринбурга (сражение за Уткинский завод в феврале 1774 года).
С середины XVIII века посёлок являлся крупным культурным центром Урала и Западной Сибири. Один из ведущих центров по изготовлению лакированных расписных металлических подносов (наиболее известные мастера лаковой росписи - Худояровы), медной посуды, художествнного чугунного литья (среди нижнетагильской продукции 4 чугунных моста в Санкт-Петербурге: Поцелуев; Семё- новский; Красный; на Обводном канале, у Московской заставы); развивалось иконописание в «невьянской» манере. В XVIII - начале XX веков на Нижнетагильском заводе работали: Е.Г. Кузнецов - изобретатель непрерывного прокатного стана и др.; Е.А. и М.Е. Черепановы; гидротехник С.Е. Козопасов; учёные-металлурги К.П. Поленов и В.Е. Грум-Гржимайло и др.
По своему облику и социальной структуре пос. Нижнетагильский Завод конца XVIII - начала XIX веков был близок к городскому поселению. С 1807 года центр частного Нижнетагильского горного окр. (включал 9 заводов, принадлежавших наследникам Н.А. Демидова). В 1814 году в округе началась добыча малахита на Меднорудянском месторождении (использовался для отделки внутр. колоннады Исаакиевского собора, Малахитового зала Зимнего дворца, изготовления декоративных чаш и т. п.); в 1820-х годах - добыча золота и платины. В 1878 году открыто постоянное движение по прошедшей через посёлок железнодорожной линии Гороблагодатская - Екатеринбург, в 1910 году - по линии Сан-Донато - Нижняя Салда. В 1916 году, во время Первой мировой войны, в посёлке был открыт Высокогорский механических завод, изготовлявший снаряды.
В декабре 1917 года общим собранием Совета рабочих и солдатских депутатов в пос. Нижнетагильский Завод была провозглашена сов. власть. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов жители посёлка приняли активное участие в боях на Южном Урале против казачьих отрядов атамана А.И. Дутова во время Дутова выступления 1917-1918 годы, в подавлении эсеровского восстания в Невьянске (июнь 1918 года); в июле - ноябре 1918 года держали оборону на тагильском направлении Восточного фронта РККА, противостоя Чехословацкого корпуса выступлению 1918 года, участвовали в июльском контрнаступлении войск РККА на Екатеринбург. С начала ноября 1918 года до середины июля 1919 года посёлок находился под контролем Уфимской директории, а затем «Омского правительства». В посёлке действовало большевистское подполье. 19 июля 1919 года занят частями РККА в ходе Екатеринбургской наступат. операции, составной части Восточного фронта наступления 1919-1920 годы.
С 1919 года город Н.Т. Уездный город Екатеринбургской губернии (1922-1923 годы). Центр Тагильского округа (1924-1930 годы) и Тагильского (с 1930 года Нижнетагильского) р-на (1924-1931 годы) Уральской обл. В ходе индустриализации в 1930-е годы в Нижнем Тагиле построен ряд крупных промышленных предприятий: Уральский вагоностроительный завод (пущен в 1936 году; ныне «Уралвагонзавод»), Новотагильский металлургический завод (1937 год), торфохимзавод (1938 год, с 1976 года «Уралхимпласт»), в 1940 году пущена первая коксовая батарея коксохимзавода.
В Великую Отечественную войну в Нижнем Тагиле эвакуировано множество промышленных предприятий из Европейской части СССР, в т. ч. Криворожские металлургический и коксохимический заводы, Харьковский паровозостроительный завод, трест «Ленруда», Бежицкий сталелитейный завод, киевский завод «Медикоинструмент» и ленинградский завод «Красногвардеец» (на их базе создан медико-инструментальный завод) и др. На Уральском вагоностроит. заводе развёрнуто произ-во танков Т-34 (до 1945 года выпущено св. 35 тыс. ед.), бронекорпусов для самолётов Ил-2, авиабомб и др. На Новотагильском металлургич. заводе налажено производство броневой стали для танков. На базе торфохимзавода и ряда эвакуированных предприятий организован выпуск изделий из пластмасс для нужд фронта - деталей для снарядов, авиабомб, танков; корпусов полевых телефонов и др.
В 1957 году в результате объединения Новотагильского металлургич. завода, металлургического завода им. В.В. Куйбышева, коксохимического и огнеупорного заводов и трёх рудников создан Нижнетагильский металлургический комбинат им. В.И. Ленина. В 2008 году в черту Нижнего Тагила вошли 22 окрестных посёлка и деревни.
Значительную долю в облике Нижнего Тагила составляют памятники промышленной архитектуры XVIII-XIX веков: заводская плотина (1722 год, мастер Л. Злобин, шлюзы реконструированы в 1930-е годы); Нижние (середина XVIII века) и Верхние (между 1809 и 1824 годами) провиантские склады; ансамбль Нижнетагильского завода (1840-е годы, арх. К.А. Луценко). В стиле классицизма построены: наблюдательная башня на Лисьей горе (1818 год; использовалась как астрономич. и метеорологич. обсерватория, пожарная каланча), 2-этажный заводской госпиталь с 6-колонным портиком ионич. ордера (1826-1829 годы, арх. А.П. Чеботарёв); ансамбль здания Главного управления Нижнетагильского горного округа с 8-колонным портиком дорического ордера (1830-1833 годы, арх. Чеботарёв) с примыкающим зданием лабораторий и технич. б-ки (1830-е годы; ныне Историко-краеведческий музей); дома первой половины XIX века.
Среди многочисленных архитектурных памятников второй половины XIX - начала XX веков: увенчанная 5 шатрами церкви Св. Александра Невского в русско-византийском стиле (1862-1877 годы, предположительно арх. Т.Ф. Гирст); бывшего единоверческая кирпичная Свято- Троицкая церковь (1877-1885 годы), единоверческая церковь Свт. Николая Чудотворца (освящена в 1900 году); здания горнозаводского (ныне Горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых), земского и городского училищ (все - последняя треть XIX века); каменные и полукаменные 1-2-этажные купеческого дома (конец XIX века; с фасадами в духе русского стиля или неоренессанса - Лебедевых, Мотылёвых и др.; в доме В.К. Хлопотова в 1911 году открыт кинотеатр «Иллюзия»; и др.), усадьба управителя Любимова, 2-этажный торговый дом Кокушкина с богатым декором уличного фасада (начало XX века); дом Орлова в стиле модерн (1910-е годы). Сохранились деревянные дома: 2-этажный дом художников И.Ф. и В.И. Худояровых (первая половинаи - середина XIX века). К югу от центра города расположен Скорбященский женский мон. (в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; женская община - 1883 года, с 1904 года монастырь, закрыт в 1923 году, возрождён в 1998 году) с Вознесенским (Крестовоздвиженским) собором (1914 год) и церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1883 год).
В 1930-е годы, в связи с реконструкцией центра, построены: здание Госбанка (1931-1936 годы), гостиница «Северный Урал», железнодорожный клуб; возник р-н «Красный Камень» (проект мастерской арх. М.Я. Гинзбурга; реализован не полностью; сохр. 2 жилых дома в стиле позднего конструктивизма). С конца 1940-х годов центр города развивался по плану 1948 года (архитекторы Э.Я. Розенбаум, Б.П. Штивель); в стиле современного неоклассицизма построены: жилые дома по просп. Ленина (1950 год, архитекторы Я. Свирский, Г. Тиме), драматический театр (1955 год, арх. А.В. Тарасенко), Дворец культуры металлургов в Тагилстроевском р-не (1952 год, арх. В.В. Емельянов). По плану 1947 года с прямоугольной сеткой улиц (арх. Т.Н. Дружинина и др.) застраивался жилой р-н «Уралвагонзавода» (ДК, 1958 год, арх. О. Залесская). В связи со строительством металлургического комбината им. В.И. Ленина (1957 год) в конце 1950-х -1960-е годы застраивались Ленинградский просп. (архитекторы В.И. Солтыс, В.В. Соломеин), Выйский р-н, микрорайоны «А» и «Б» в центре города (архитекторы А.Н. Обухов, Л.А. Балаева). В 1998 году открыт Казанский мужской монастырь (быв. Казанская единоверческая церковь, 1871-1872 годы, с 1958 года собор). В 2000-е годы построены: церковь Св. Дмитрия Донского (2000-2003 годы), 5-главая церковь Прп. Сергия Радонежского (2000-2004 годы).
Памятники: В.И. Ленину (1925 год, скульптор В.В. Козлов, арх. А.И. Фролов), Е.А. и М.Е. Черепановым (1956 год, скульптор А.С. Кондратьев, арх. В.А. Сотников), «Героям гражданской войны» (1957 год), воинам-горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1965 год); стела в честь выплавки металлургич. комбинатом 100-миллионной тонны стали (1967 год).
Вузы: Государственная социально-педагогическая академия (основана в 1939 гоуд как Учительский иниверситет, современное название с 2003 года), Технологический институт (филиал Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина), филиалы: Уральского государственного университета путей сообщения, Уральского государственного экономического университета, Уральского института экономики, управления и права (негосударственный вуз). Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» (образован в 1987) включает краеведч. б-ку (известна с 1854 года как заводская) и 10 музеев, в т. ч. Историко-краеведческий (1840 год, один из первых провинц. музеев России, закрыт в 1908 году, вновь открыт в 1924 году как краеведческий); Музей природы и охраны окружающей среды; Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии; Музей быта и ремёсел горнозаводского населения; Музей истории подносного промысла; Музей истории техники «Дом Черепановых» (начало XIX века, арх. А.П. Чеботарёв); Мемориально-литературный музей А.П. Бондина (дерев. одноэтажный дом начала XX века, где он жил в 1935-1939 годы). Муниципальный музей изобразительных искусств (основан в 1943 году, открыт в 1944 году). Музей бронетанковой техники при «Уралвагонзаводе». Театр кукол (1944 год), Драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (1946 год), Муниципальный молодёжный театр (1993 год). Среди спортивных команд наиболее известен женский волейбольный клуб «Уралочка»- НТМК - многократный чемпион СССР (11 раз) и России (14 раз); 8-кратный победитель Кубка европ. чемпионов (1981-1995 годы); принимает соперников во Дворце спорта «Металлург-Форум» (3200 мест). Хоккейный клуб «Спутник» выступает в Высшей хоккейной лиге; принимает соперников во Дворце ледового спорта им. В.К. Сотникова (4200 мест).
Нижний Тагил - один из крупнейших промышленных центров Урала. Ведущие предприятия: «Уралвагонзавод» (головное предприятие одноименные научно-производственные корпорации; грузовые железнодорожные вагоны - цистерны, платформы, полувагоны, дорожно- строит. техника, тракторы; продукция для нужд ОПК, в т. ч. танки Т-72, Т-90С, боевые машины поддержки танков, бронированные машины разминирования), металлургический комбинат (одно из ведущих предприятий по переработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд; выпускает ванадиевый чугун, ванадиевый шлак, а также металлопрокат для железнодорожного транспорта, в т. ч. термоупрочнённые рельсы, колёса), Высокогорский горно-обогатительный комбинат (добыча железных руд и производство железорудного агломерата; осн. потребитель продукции - металлургический комбинат) (оба предприятия в составе компании «Евраз Груп»), «Уралхимпласт» (в составе одноименного холдинга; крупный российский производитель синтетических смол и пластмасс), химический завод «Планта» (ВВ для нужд ОПК, а также мебель с фасадными деталями, облицованными поливинилхлоридными плёнками и др.). Действуют также заводы: медико-инструментальный (в т. ч. диагностич. оборудование), котельно-радиаторный, металлоконструкций, Высокогорский экспериментально-инструментальный (прессформы, штампы, режущий инструмент и др.), механический (различное промышленное оборудование), теплоизоляционных изделий. Уральское КБ транспортного машиностроения (разработка специальной продукции для нужд ОПК, а также экскаваторов, погрузчиков, навесного оборудования), Институт испытания металлов (испытания арт. вооружения, боеприпасов; в составе предприятия в т. ч. собственная лётно-испытательная база).
В окрестностях Нижнего Тагила, в пос. Висим, - Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, в с. Мурзинка - Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана (оба - филиалы Музея-заповедника «Горнозаводской Урал»).
Дополнительная литература:
Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв.: опыт исследования по истории уральской металлургии. М.; Л., 1949. Т. 1;
Стригалев А.А., Целиков А.И. Нижний Тагил. М., 1959;
Дистергефт М.М. Нижний Тагил. Исторические и архитектурные памятники. М., 1970;
Нижний Тагил. Свердловск, 1971;
Нижний Тагил / Сост. В.К. Ковалевич. 4-е изд. Свердловск, 1977;
Нижнетагильский музей-заповедник. Свердловск, 1988;
Горные и металлургические заводы Урала: XVII - начало ХХ в. / Сост. Е. Ю. Рукосуев. Екатеринбург, 1996;
Нижний Тагил / Сост. А.Н. Гессе. Екатеринбург, 1997.
Д.А. Редин