НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНИЙ ТАГИЛ - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Сверд­лов­ской области.

Население 358,9 тыс. человек (2012 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род об­лас­ти по­сле Ека­те­рин­бур­га). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Ср. Ура­ла, на р. Та­гил и по бе­ре­гам Ниж­не­та­гиль­ско­го пру­да. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Воз­ник­но­ве­ние Нижнего Тагила свя­за­но с от­кры­ти­ем в 1696 года и раз­ра­бот­кой же­ле­зо­руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний у го­ры Маг­нит (ны­не Вы­со­кая). Промышленое ос­вое­ние этой тер­ри­то­рии царь Пётр I по­ру­чил Н.Д. Де­мидо­ву (Ан­тю­фее­ву). Да­той ос­но­ва­ния Нижнего Тагила тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся 1722 года - вре­мя воз­ник­но­ве­ния пер­во­го по­се­ле­ния у го­ры Маг­нит и пус­ка до­мен­но­го, мо­ло­то­во­го и ме­де­пла­виль­но­го Вый­ско­го за­во­да. Соб­ст­вен­но Ниж­не­та­гиль­ский до­мен­ный, пе­ре­дель­ный и ме­де­пла­виль­ный за­вод, рас­по­ла­гав­ший круп­ней­шей в то вре­мя в Ев­ро­пе дом­ной, пу­щен в 1725 году А.Н. Де­ми­до­вым. До 1917 года при­над­ле­жал А.Н. Де­ми­до­ву и его по­том­кам, в 1917-1918 годы -АО Ниж­не­та­гиль­ских и Лунь­ев­ских гор­ных за­во­дов на­след­ни­ков П.П. Де­ми­до­ва, кня­зя Сан-До­на­то.

Прак­ти­че­ски с мо­мен­та ос­но­ва­ния пос. Ниж­не­та­гиль­ский За­вод стал круп­ным цен­тром ура­ло-си­бир­ско­го ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. Со­хра­няя тес­ные свя­зи с главными цен­тра­ми ста­ро­ве­рия в Ев­ропейской Рос­сии (Вы­го-Лек­син­ским об­ще­жи­тель­ст­вом и Кер­жен­ски­ми ски­та­ми ста­ро­об­ряд­че­ски­ми), та­гиль­ские ста­ро­об­ряд­цы иг­ра­ли зна­чительную роль в ор­га­ни­за­ции еди­ной сис­те­мы тай­ных мо­на­сты­рей и ски­тов на Ура­ле. Ниж­не­та­гиль­ские ста­ро­ве­ры вне­сли ве­со­мый вклад в фор­ми­ро­ва­ние т. н. за­во­дско­го на­прав­ле­ния ори­ги­наль­но­го ста­ро­об­рядческого ис­то­рио­пи­са­ния. С 1765 года здесь дей­ст­во­ва­ла пер­вая на ча­ст­ных за­во­дах Ура­ла шко­ла, в ко­то­рой обу­ча­лись де­ти при­каз­чи­ков и за­во­дских слу­жи­телей. Ста­ро­об­ряд­цы за­ни­ма­ли зна­чительную часть долж­но­стей при­каз­чи­ков.

К середине XVIII века пос. Ниж­не­та­гиль­ский За­вод пре­вра­тил­ся в по­се­ле­ние с раз­ви­ты­ми про­мыс­ла­ми и мел­ко­оп­то­вой тор­гов­лей. В начале 1760-х годов мас­те­ро­вые ра­бот­ные лю­ди по­сёл­ка при­сое­ди­ни­лись к мас­со­вым вол­не­ни­ям при­пис­ных кре­сть­ян, про­тес­туя про­тив по­пы­ток вла­дель­цев ог­ра­ни­чить их пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность. В конце 1770-х - 1790-х годов вме­сте с не­вьян­ца­ми часть ниж­не­та­гиль­ских мас­те­ро­вых из чис­ла по­сес­сион­ных ве­ли дли­тель­ную борь­бу про­тив пе­ре­во­да их на по­ло­же­ние кре­по­ст­ных. Вме­сте с тем во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годы жи­те­ли по­сёл­ка со­хра­ни­ли ло­яль­ность вла­стям и ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в бо­ях с пу­га­чёв­ца­ми при обо­ро­не Югов­ских за­во­дов и Ека­те­рин­бур­га (сра­же­ние за Ут­кин­ский за­вод в феврале 1774 года).

С середины XVIII века по­сё­лок яв­лял­ся круп­ным куль­тур­ным цен­тром Ура­ла и Западной Си­би­ри. Один из ве­ду­щих цен­тров по из­го­тов­ле­нию ла­ки­рованных рас­пис­ных ме­тал­лических под­но­сов (наи­бо­лее из­вест­ные мас­те­ра ла­ко­вой рос­пи­си - Ху­доя­ро­вы), мед­ной по­су­ды, ху­дожествнного чу­гун­но­го ли­тья (сре­ди ниж­не­та­гиль­ской про­дук­ции 4 чу­гун­ных мос­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге: По­це­лу­ев; Се­мё- ­нов­ский; Крас­ный; на Об­вод­ном ка­на­ле, у Московской за­ста­вы); раз­ви­ва­лось ико­но­пи­са­ние в «не­вьян­ской» ма­не­ре. В XVIII - начале XX веков на Ниж­не­та­гиль­ском за­во­де ра­бо­та­ли: Е.Г. Куз­не­цов - изо­бре­та­тель не­пре­рыв­но­го про­кат­но­го ста­на и др.; Е.А. и М.Е. Че­ре­па­но­вы; гид­ро­тех­ник С.Е. Ко­зо­па­сов; учё­ные-ме­тал­лур­ги К.П. По­ле­нов и В.Е. Грум-Гржи­май­ло и др.

По сво­ему об­ли­ку и со­ци­аль­ной струк­ту­ре пос. Ниж­не­та­гиль­ский За­вод конца XVIII - начала XIX веков был бли­зок к городскому по­се­ле­нию. С 1807 года центр ча­ст­но­го Ниж­не­та­гиль­ско­го гор­но­го окр. (вклю­чал 9 за­во­дов, при­над­ле­жав­ших на­след­ни­кам Н.А. Де­ми­до­ва). В 1814 году в ок­ру­ге на­ча­лась до­бы­ча ма­ла­хи­та на Мед­но­ру­дян­ском ме­сто­ро­ж­де­нии (ис­поль­зо­вал­ся для от­дел­ки внутр. ко­лон­на­ды Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра, Ма­ла­хи­то­во­го за­ла Зим­не­го двор­ца, из­го­тов­ле­ния де­ко­ра­тив­ных чаш и т. п.); в 1820-х годах - до­бы­ча зо­ло­та и пла­ти­ны. В 1878 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез по­сё­лок железнодорожной ли­нии Го­роб­ла­го­дат­ская - Ека­те­рин­бург, в 1910 году - по ли­нии Сан-До­на­то - Ниж­няя Сал­да. В 1916 году, во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны, в по­сёл­ке был от­крыт Вы­со­ко­гор­ский ме­ха­нических за­вод, из­го­тов­ляв­ший сна­ря­ды.

В декабре 1917 года об­щим со­б­ра­ни­ем Со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов в пос. Ниж­не­та­гиль­ский За­вод бы­ла про­воз­гла­ше­на сов. власть. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов жи­те­ли по­сёл­ка при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в бо­ях на Южном Ура­ле про­тив ка­зачь­их от­ря­дов ата­ма­на А.И. Ду­то­ва во вре­мя Ду­то­ва вы­сту­п­ле­ния 1917-1918 годы, в по­дав­ле­нии эсе­ров­ско­го вос­ста­ния в Не­вьян­ске (июнь 1918 года); в июле - но­ябре 1918 года дер­жа­ли обо­ро­ну на тагиль­ском на­прав­ле­нии Восточного фрон­та РККА, про­ти­во­стоя Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­нию 1918 года, уча­ст­во­ва­ли в июль­ском контр­на­сту­п­ле­нии войск РККА на Ека­те­рин­бург. С на­ча­ла но­ября 1918 года до се­ре­ди­ны ию­ля 1919 года по­сё­лок на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Уфим­ской ди­рек­то­рии, а за­тем «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». В по­сёл­ке дей­ст­во­ва­ло боль­ше­ви­ст­ское под­по­лье. 19 июля 1919 года за­нят час­тя­ми РККА в хо­де Ека­те­рин­бург­ской на­сту­пат. опе­ра­ции, со­став­ной час­ти Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годы.

С 1919 года го­род Н.Т. Уезд­ный го­род Ека­те­рин­бург­ской гу­бер­нии (1922-1923 годы). Центр Та­гиль­ско­го округа (1924-1930 годы) и Та­гиль­ско­го (с 1930 года Ниж­не­та­гиль­ско­го) р-на (1924-1931 годы) Ураль­ской обл. В хо­де ин­ду­ст­риа­ли­за­ции в 1930-е годы в Нижнем Тагиле по­стро­ен ряд круп­ных промышленных пред­при­ятий: Ураль­ский ва­го­но­строительный за­вод (пу­щен в 1936 году; ны­не «Урал­ва­гон­за­вод»), Но­во­та­гиль­ский ме­тал­лур­гический за­вод (1937 год), тор­фо­хим­за­вод (1938 год, с 1976 года «Урал­хим­пласт»), в 1940 году пу­ще­на пер­вая кок­со­вая ба­та­рея кок­со­хим­за­во­да.

В Великую Отечественную вой­ну в Нижнем Тагиле эва­куи­ро­ва­но мно­же­ст­во промышленных пред­при­ятий из Ев­ропейской час­ти СССР, в т. ч. Кри­во­рож­ские ме­тал­лур­гический и кок­со­хи­мический за­во­ды, Харь­ков­ский па­ро­во­зо­стро­ительный за­вод, трест «Лен­ру­да», Бе­жиц­кий ста­ле­ли­тей­ный за­вод, ки­ев­ский за­вод «Ме­ди­ко­ин­ст­ру­мент» и ле­нин­град­ский за­вод «Крас­но­гвар­де­ец» (на их ба­зе соз­дан ме­ди­ко-ин­ст­ру­мен­таль­ный за­вод) и др. На Ураль­ском ва­го­но­строит. за­во­де раз­вёр­ну­то про­из-во тан­ков Т-34 (до 1945 года вы­пу­ще­но св. 35 тыс. ед.), бро­не­кор­пу­сов для са­мо­лётов Ил-2, авиа­бомб и др. На Но­во­та­гиль­ском ме­тал­лур­гич. за­во­де на­ла­же­но про­изводство бро­не­вой ста­ли для тан­ков. На ба­зе тор­фо­хим­за­во­да и ря­да эва­куи­ро­ван­ных пред­при­ятий ор­га­ни­зо­ван вы­пуск из­де­лий из пла­ст­масс для нужд фрон­та - де­та­лей для сна­ря­дов, авиа­бомб, тан­ков; кор­пу­сов по­ле­вых те­ле­фо­нов и др.

В 1957 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Но­во­та­гиль­ско­го ме­тал­лур­гич. за­во­да, ме­тал­лур­гического за­во­да им. В.В. Куй­бы­ше­ва, кок­со­хи­мического и ог­не­упор­но­го за­во­дов и трёх руд­ни­ков соз­дан Ниж­не­та­гиль­ский ме­тал­лур­гический ком­би­нат им. В.И. Ле­ни­на. В 2008 году в чер­ту Нижнего Тагила во­шли 22 ок­ре­ст­ных по­сёл­ка и де­рев­ни.

Зна­чительную до­лю в об­ли­ке Нижнего Тагила со­став­ля­ют па­мят­ни­ки промышленной ар­хи­тек­ту­ры XVIII-XIX веков: за­во­дская пло­ти­на (1722 год, мас­тер Л. Зло­бин, шлю­зы ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в 1930-е годы); Ниж­ние (середина XVIII века) и Верх­ние (ме­ж­ду 1809 и 1824 годами) про­ви­ант­ские скла­ды; ан­самбль Ниж­не­та­гиль­ско­го за­во­да (1840-е годы, арх. К.А. Лу­цен­ко). В сти­ле клас­си­циз­ма по­строе­ны: на­блю­да­тель­ная баш­ня на Лись­ей го­ре (1818 год; ис­поль­зо­ва­лась как ас­тро­но­мич. и ме­тео­ро­ло­гич. об­сер­ва­то­рия, по­жар­ная ка­лан­ча), 2-этаж­ный за­во­дской гос­пи­таль с 6-ко­лон­ным пор­ти­ком ио­нич. ор­де­ра (1826-1829 годы, арх. А.П. Че­бо­та­рёв); ан­самбль зда­ния Главного уп­рав­ления Ниж­не­та­гиль­ско­го гор­но­го округа с 8-ко­лон­ным пор­ти­ком до­рического ор­де­ра (1830-1833 годы, арх. Че­бо­та­рёв) с при­мы­каю­щим зда­ни­ем ла­бо­ра­то­рий и тех­нич. б-ки (1830-е годы; ны­не Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей); до­ма первой половины XIX века.

Сре­ди мно­го­численных ар­хитектурных па­мят­ни­ков второй половины XIX - начала XX веков: увен­чан­ная 5 шат­ра­ми церкви Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1862-1877 годы, пред­по­ло­жи­тель­но арх. Т.Ф. Гирст); бывшего еди­но­вер­че­ская кир­пич­ная Свя­то- Тро­иц­кая церковь (1877-1885 годы), еди­но­вер­че­ская церковь Свт. Ни­ко­лая Чудотворца (ос­вя­ще­на в 1900 году); зда­ния гор­но­за­вод­ско­го (ны­не Гор­но-ме­тал­лур­гический кол­ледж им. Е.А. и М.Е. Че­репа­но­вых), зем­ско­го и городского учи­лищ (все - послед­няя треть XIX века); ка­мен­ные и по­лу­ка­мен­ные 1-2-этаж­ные ку­печеского до­ма (конец XIX века; с фа­са­да­ми в ду­хе рус­ско­го сти­ля или не­оре­нес­сан­са - Ле­бе­де­вых, Мо­ты­лё­вых и др.; в до­ме В.К. Хло­пото­ва в 1911 году от­крыт ки­но­те­атр «Ил­лю­зия»; и др.), усадь­ба упра­ви­те­ля Лю­би­мо­ва, 2-этаж­ный тор­го­вый дом Ко­куш­ки­на с бо­га­тым де­ко­ром улич­но­го фа­са­да (начало XX века); дом Ор­ло­ва в сти­ле мо­дерн (1910-е годы). Со­хра­ни­лись де­ревянные до­ма: 2-этаж­ный дом ху­дож­ни­ков И.Ф. и В.И. Ху­доя­ро­вых (первая половинаи - середина XIX века). К югу от цен­тра го­ро­да рас­по­ло­жен Скор­бя­щен­ский жен­ский мон. (в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость»; жен­ская об­щи­на - 1883 года, с 1904 года мо­на­стырь, за­крыт в 1923 году, воз­ро­ж­дён в 1998 году) с Воз­не­сен­ским (Кре­сто­возд­ви­жен­ским) со­бо­ром (1914 год) и церкви в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» (1883 год).

В 1930-е годы, в свя­зи с ре­кон­ст­рук­ци­ей цен­тра, по­строе­ны: зда­ние Гос­бан­ка (1931-1936 годы), гос­ти­ни­ца «Северный Урал», железнодорожный клуб; воз­ник р-н «Крас­ный Ка­мень» (про­ект мас­тер­ской арх. М.Я. Гинз­бур­га; реа­ли­зо­ван не пол­но­стью; сохр. 2 жи­лых до­ма в сти­ле позд­не­го кон­ст­рук­ти­виз­ма). С конца 1940-х годов центр го­ро­да раз­ви­вал­ся по пла­ну 1948 года (ар­хи­тек­то­ры Э.Я. Ро­зен­ба­ум, Б.П. Шти­вель); в сти­ле современного не­оклас­си­циз­ма по­строе­ны: жи­лые до­ма по просп. Ле­ни­на (1950 год, ар­хи­тек­то­ры Я. Свир­ский, Г. Ти­ме), дра­ма­тический те­атр (1955 год, арх. А.В. Та­ра­сен­ко), Дво­рец куль­ту­ры ме­тал­лур­гов в Та­гил­стро­ев­ском р-не (1952 год, арх. В.В. Емель­я­нов). По пла­ну 1947 года с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц (арх. Т.Н. Дру­жи­ни­на и др.) за­страи­вал­ся жи­лой р-н «Урал­ва­гон­за­во­да» (ДК, 1958 год, арх. О. За­лес­ская). В свя­зи со строи­тель­ст­вом ме­таллур­гического ком­би­на­та им. В.И. Ле­ни­на (1957 год) в конце 1950-х -1960-е годы за­страи­ва­лись Ле­нин­град­ский просп. (ар­хи­тек­то­ры В.И. Со­лтыс, В.В. Со­ло­ме­ин), Вый­ский р-н, мик­ро­рай­оны «А» и «Б» в цен­тре го­ро­да (ар­хи­тек­то­ры А.Н. Обу­хов, Л.А. Ба­лае­ва). В 1998 году от­крыт Ка­зан­ский муж­ской монастырь (быв. Ка­зан­ская еди­но­вер­че­ская церковь, 1871-1872 годы, с 1958 года со­бор). В 2000-е годы по­строе­ны: церковь Св. Дмит­рия Дон­ско­го (2000-2003 годы), 5-гла­вая церковь Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (2000-2004 годы).

Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1925 год, скульп­тор В.В. Коз­лов, арх. А.И. Фро­лов), Е.А. и М.Е. Че­ре­па­но­вым (1956 год, скульп­тор А.С. Кон­д­рать­ев, арх. В.А. Сот­ни­ков), «Ге­ро­ям гра­ж­дан­ской вой­ны» (1957 год), вои­нам-гор­ня­кам, по­гиб­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны (1965 год); сте­ла в честь вы­плав­ки ме­тал­лур­гич. ком­би­на­том 100-мил­ли­он­ной тон­ны ста­ли (1967 год).

Ву­зы: Государственная со­ци­аль­но-пе­да­го­гическая ака­де­мия (ос­но­ва­на в 1939 гоуд как Учи­тель­ский иниверситет, современное название с 2003 года), Тех­но­ло­гический институт (фи­ли­ал Ураль­ско­го фе­де­раль­но­го университета имени пер­во­го пре­зи­ден­та Рос­сии Б.Н. Ель­ци­на), фи­лиа­лы: Ураль­ско­го государственного университета пу­тей со­об­ще­ния, Ураль­ско­го государственного эко­но­мического университета, Ураль­ско­го института эко­но­ми­ки, управ­ле­ния и пра­ва (не­го­су­дарственный вуз). Ниж­не­та­гиль­ский му­зей-за­по­вед­ник «Гор­но­за­вод­ской Урал» (об­ра­зо­ван в 1987) вклю­ча­ет крае­ведч. б-ку (из­вест­на с 1854 года как за­во­дская) и 10 му­зе­ев, в т. ч. Ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (1840 год, один из пер­вых про­винц. му­зе­ев Рос­сии, за­крыт в 1908 году, вновь от­крыт в 1924 году как крае­вед­че­ский); Му­зей при­ро­ды и ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды; Му­зей-за­вод ис­то­рии раз­ви­тия тех­ни­ки чёр­ной ме­тал­лур­гии; Му­зей бы­та и ре­мё­сел гор­но­за­вод­ско­го на­се­ле­ния; Му­зей ис­то­рии под­нос­но­го про­мыс­ла; Му­зей ис­то­рии тех­ни­ки «Дом Че­ре­па­но­вых» (начало XIX века, арх. А.П. Че­бо­та­рёв); Ме­мо­ри­аль­но-литературный му­зей А.П. Бон­ди­на (де­рев. од­но­этаж­ный дом начала XX века, где он жил в 1935-1939 годы). Му­ни­ци­паль­ный му­зей изо­бра­зительных ис­кусств (ос­но­ван в 1943 году, от­крыт в 1944 году). Му­зей бро­не­тан­ко­вой тех­ни­ки при «Урал­ва­гон­за­во­де». Те­атр ку­кол (1944 год), Дра­ма­тический те­атр им. Д.Н. Ма­ми­на-Си­би­ря­ка (1946 год), Му­ни­ци­паль­ный мо­ло­дёж­ный те­атр (1993 год). Сре­ди спор­тив­ных ко­манд наи­бо­лее из­вес­тен жен­ский во­лей­боль­ный клуб «Ура­лоч­ка»- НТМК - мно­го­крат­ный чем­пи­он СССР (11 раз) и Рос­сии (14 раз); 8-крат­ный по­бе­ди­тель Куб­ка ев­роп. чем­пио­нов (1981-1995 годы); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков во Двор­це спор­та «Ме­тал­лург-Фо­рум» (3200 мест). Хок­кей­ный клуб «Спут­ник» вы­сту­па­ет в Выс­шей хок­кей­ной ли­ге; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков во Двор­це ле­до­во­го спор­та им. В.К. Сот­ни­ко­ва (4200 мест).

Нижний Тагил - один из круп­ней­ших промышленных цен­тров Ура­ла. Ве­ду­щие пред­при­ятия: «Урал­ва­гон­за­вод» (го­лов­ное пред­при­ятие од­но­именные на­учно-про­из­водственные кор­по­ра­ции; гру­зо­вые железнодорожные ва­го­ны - цис­тер­ны, плат­фор­мы, по­лу­ва­го­ны, до­рож­но- стро­ит. тех­ни­ка, трак­то­ры; про­дук­ция для нужд ОПК, в т. ч. тан­ки Т-72, Т-90С, бое­вые ма­ши­ны под­держ­ки тан­ков, бро­ни­рованные ма­ши­ны раз­ми­ни­ро­ва­ния), ме­тал­лур­гический ком­би­нат (од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий по пе­ре­ра­бот­ке ва­на­дий­со­дер­жа­щих ти­та­но­маг­не­ти­то­вых руд; вы­пус­ка­ет ва­на­дие­вый чу­гун, ва­на­ди­е­вый шлак, а так­же ме­тал­ло­про­кат для железнодорожного транс­пор­та, в т. ч. тер­мо­уп­роч­нён­ные рель­сы, ко­лё­са), Вы­со­ко­гор­ский гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат (до­бы­ча же­лез­ных руд и про­изводство же­ле­зо­руд­но­го аг­ло­ме­ра­та; осн. по­тре­би­тель про­дук­ции - ме­тал­лур­гический ком­би­нат) (оба пред­при­ятия в со­ста­ве ком­па­нии «Ев­раз Груп»), «Урал­хим­пласт» (в со­ста­ве од­но­именного хол­дин­га; круп­ный российский про­из­во­ди­тель син­те­тических смол и пла­ст­масс), хи­мический за­вод «План­та» (ВВ для нужд ОПК, а так­же ме­бель с фа­сад­ны­ми де­та­ля­ми, об­ли­цо­ван­ны­ми по­ли­ви­нил­хло­рид­ны­ми плён­ка­ми и др.). Дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды: ме­ди­ко-ин­ст­ру­мен­таль­ный (в т. ч. ди­аг­но­стич. обо­ру­до­ва­ние), ко­тель­но-ра­диа­тор­ный, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, Вы­со­ко­гор­ский экс­пе­ри­мен­таль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ный (пресс­фор­мы, штам­пы, ре­жу­щий ин­ст­ру­мент и др.), ме­ха­ни­че­ский (различное промышленное обо­ру­до­ва­ние), те­п­ло­изо­ляционных из­де­лий. Ураль­ское КБ транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния (раз­ра­бот­ка специальной про­дук­ции для нужд ОПК, а так­же экс­ка­ва­то­ров, по­груз­чи­ков, на­вес­но­го обо­ру­до­ва­ния), Институт ис­пы­та­ния ме­тал­лов (ис­пы­та­ния арт. во­ору­же­ния, бо­е­при­па­сов; в со­ста­ве пред­при­ятия в т. ч. собственная лёт­но-ис­пы­та­тель­ная ба­за).

В ок­ре­ст­но­стях Нижнего Тагила, в пос. Ви­сим, - Литературно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Д.Н. Ма­ми­на-Си­би­ря­ка, в с. Мур­зин­ка - Ми­не­ра­ло­гический му­зей им. А.Е. Ферс­ма­на (оба - фи­лиа­лы Му­зея-за­по­вед­ни­ка «Гор­но­за­вод­ской Урал»).

Дополнительная литература:

Ка­фен­га­уз Б.Б. Ис­то­рия хо­зяй­ст­ва Де­ми­до­вых в XVIII–XIX вв.: опыт ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии ураль­ской ме­тал­лур­гии. М.; Л., 1949. Т. 1;

Стри­га­лев А.А., Це­ли­ков А.И. Ниж­ний Та­гил. М., 1959;

Дис­тер­гефт М.М. Ниж­ний Та­гил. Ис­то­ри­че­ские и ар­хи­тек­тур­ные па­мят­ни­ки. М., 1970;

Ниж­ний Та­гил. Сверд­ловск, 1971;

Ниж­ний Та­гил / Сост. В.К. Ко­ва­ле­вич. 4-е изд. Сверд­ловск, 1977;

Ниж­не­та­гиль­ский му­зей-за­по­вед­ник. Сверд­ловск, 1988;

Гор­ные и ме­тал­лур­ги­че­ские за­во­ды Ура­ла: XVII - на­ча­ло ХХ в. / Сост. Е. Ю. Ру­ко­су­ев. Ека­те­рин­бург, 1996;

Ниж­ний Та­гил / Сост. А.Н. Гес­се. Ека­те­рин­бург, 1997.

Д.А. Ре­дин

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