НИЖНИЙ НОВГОРОД

НИЖНИЙ НОВГОРОД - го­род в Рос­сии, административный центр Ни­же­го­род­ской области, центр При­волж­ско­го фе­де­раль­но­го округа.

Население 1254,6 тыс. человек (2012 год; 5-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Мо­ск­вы , Санкт-Пе­тер­бур­га, Но­во­си­бир­ска и Ека­те­рин­бур­га). Вме­сте с при­го­ро­да­ми, а так­же го­ро­да­ми Дзер­жинск, Бор, Балахна и Кстово и др. населенными пунктами об­ра­зу­ет т. н. Ни­же­го­род­скую гор. аг­ло­ме­ра­цию с населением около 2,0 млн. человек. Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Вол­га, в мес­те впа­де­ния в неё р. Ока. Важ­ный эко­но­мический и куль­тур­ный центр РФ. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Реч­ной (пас­са­жир­ский и гру­зо­вой) порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Стри­ги­но. Мет­ро­по­ли­тен (с 1985 года). Ка­нат­ная до­ро­га че­рез Вол­гу Ниж­ний Нов­го­род - Бор (пу­ще­на в 2012 году).

Го­род ос­но­ван вла­ди­мир­ским кн. Юри­ем Все­во­ло­до­ви­чем в 1221 году не­мно­го ни­же устья Оки, на од­ной из вер­шин Дят­ло­вых гор - вы­со­ком мы­су, на пра­вом бе­ре­гу р. По­чай­на (во второй половине 1830-х - 1840-х годов за­клю­че­на в под­зем­ный кол­лек­тор) при её впа­де­нии в Вол­гу. Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся Нов­го­род (в XVI веке так­же Нов­го­род Ни­зов­ской зем­ли), как Нижний Новгород упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках с XIV века. Ве­ро­ят­но, вна­ча­ле го­род за­ни­мал толь­ко западная часть мы­са (от­де­ле­на от вос­точ­ной ча­сти ов­ра­гом), о чём сви­де­тель­ст­ву­ют по­строй­ка там де­ревянная церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (в 1227 году воз­ве­де­на в кам­не как Ар­хан­гель­ский со­бор, в 1359 году и в 1628-1631 годы пол­но­стью пе­ре­стро­ен на ста­рых фун­да­мен­тах) и ос­тат­ки ва­ла XIII века, про­хо­див­ше­го вдоль западного скло­на ов­ра­га. К 1225 году, ко­гда в восточной час­ти мы­са на­чал воз­во­дить­ся ка­мен­ный Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (пе­ре­стро­ен в 1350-1352 годы), ли­ния гор. де­ре­во-зем­ля­ных ук­ре­п­ле­ний ох­ва­ти­ла мыс це­ли­ком. К пер­во­на­чаль­ным со­ору­же­ни­ям, вы­яв­лен­ным во­круг церкви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, от­но­сят­ся по­лу­зем­лян­ки с гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми, ос­тат­ки же­ле­зо­де­ла­тель­но­го про­изводства. Бы­ст­ро­му раз­ви­тию Нижнего Новгорода во второй половине XIII-XIV веков спо­соб­ст­во­ва­ло воз­рос­шее зна­че­ние Волж­ско­го пу­ти в тор­гов­ле ме­ж­ду русскими зем­ля­ми и стра­на­ми Вос­то­ка, в ко­то­рой го­род яв­лял­ся важ­ным пе­ре­ва­лоч­ным пунк­том, а так­же при­ток на­селе­ния - по-ви­ди­мо­му, из под­вер­гав­ших­ся ра­зо­ре­нию внутренних об­лас­тей Ру­си. В XIII-XIV веков сфор­ми­ро­ва­лись по­са­ды: к югу от де­тин­ца, в рай­оне тор­га и при­ста­ней (из­вест­ны в до­ку­мен­тах XVII века как Верх­ний и Ниж­ний по­са­ды).

В первой половине XIV века яв­лял­ся объ­ек­том при­тя­за­ний мо­с­ков­ских, твер­ских и суз­даль­ских кня­зей. В 1341 году хан Уз­бек дал ярлык на Нижний Новгород суз­даль­ско­му кн. Кон­стан­ти­ну Ва­силь­е­ви­чу, за­ло­жив­ше­му ос­но­вы мо­гу­щест­ва Ни­же­го­род­ско­го кня­же­ст­ва. В го­ро­де на­ча­лась ве­ли­ко­кня­же­ская че­кан­ка мо­не­ты. По мне­нию А.Н. На­со­но­ва , не позд­нее 1350-х годов в Нижнем Новгороде ста­ли вес­тись ле­то­пис­ные за­пи­си при Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре и, воз­мож­но, в Пе­чер­ском Воз­не­сен­ском мо­на­сты­ре (был, по-ви­ди­мо­му, круп­ным книж­ным цен­тром); в 1377 году, ве­ро­ят­но имен­но там, соз­да­на Лав­рен­ть­ев­ская ле­то­пись. В 1363 году раз­рос­ший­ся Верх­ний по­сад был об­не­сён де­ре­во-зем­ля­ны­ми ук­ре­п­ле­ния­ми; в 1372 году на­ча­лось строи­тель­ст­во ка­мен­но­го крем­ля (не за­вер­ше­но). Городская тер­ри­то­рия, кро­ме де­тин­ца и по­са­дов, вклю­ча­ла по­се­ле­ния на Иль­ин­ской го­ре (к за­па­ду от де­тин­ца, на ле­вом бе­ре­гу По­чай­ны) и к югу от околь­но­го го­ро­да, на пра­вом бе­ре­гу По­чай­ны, об­шир­ные сельско-хозяйственные уго­дья, при­мы­кав­шие к за­строй­ке. Ха­рак­тер­ны на­зем­ные до­ма с гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми и под­поль­ны­ми яма­ми, от хо­зяйственных по­стро­ек со­хра­ни­лись ямы, в т. ч. с де­рев. об­шив­кой стен и по­лом. Ар­хео­ло­ги­че­ски за­фик­си­ро­ва­ны же­ле­зо­де­ла­тель­ное, брон­зо­ли­тей­ное, гон­чар­ное, кос­то­рез­ное, юве­лир­ное ре­мёс­ла; в ле­то­пи­си со­об­щает­ся о мас­те­рах по ли­тью ко­ло­ко­лов. Ак­тив­но раз­ви­ва­лась тор­гов­ля, в т. ч. ме­ж­ду­на­род­ная - со стра­на­ми Вос­то­ка. В хо­де борь­бы великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча с Ма­ма­ем го­род и ок­ре­ст­но­сти в 1377-1378 годы под­верг­лись опус­то­шит. на­бе­гам ор­дын­цев (в ис­точ­ни­ках упо­мя­ну­ты 32 церк­ви, сго­рев­шие во вре­мя на­бе­га 1377 года). В 1392 году Нижний Новгород во­шёл в со­став Мо­с­ков­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва. Го­род под­верг­ся раз­гро­му во вре­мя Еди­гея на­бе­га 1408 года. В ре­зуль­та­те рез­ко со­кра­ти­лась чис­лен­ность на­се­ле­ния Нижнего Новгорода, жи­лая за­строй­ка в де­тин­це, по­строй­ки на Верх­нем по­са­де и Иль­ин­ской го­ре дол­го не вос­ста­нав­ли­ва­лись, по­се­ле­ние на пра­вом бе­ре­гу По­чай­ны пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние, сельско-хозяйственные уго­дья бы­ли за­бро­ше­ны. В 1409 году го­род ра­зо­ри­ли нов­го­род­ские уш­куй­ни­ки.

В 1444 году, в свя­зи с уг­ро­зой го­ро­ду со сто­ро­ны ха­на Улуг-Му­хам­ме­да, великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий II Ва­силь­е­вич по­ве­лел стро­ить «оса­ды». С од­ной из них, ос­но­ван­ной на под­сту­пах к Нижнему Новгороду на вы­со­ком мы­су пра­во­го бе­ре­га Оки, из­вест­ной в ле­то­пи­сях как «мень­шой» или «но­вый» Нижний Новгород, ото­жде­ст­в­ля­ет­ся го­ро­ди­ще Го­ро­док. В начале 1445 году Нижний Новгород был за­хва­чен Улуг-Му­хам­ме­дом, ко­то­рый ос­та­вал­ся в го­ро­де поч­ти 8 месяцев. С декабря 1444 по июнь 1445 годов «мень­шой» Нижний Нивгород на­хо­дил­ся в оса­де, по­сле че­го был ос­тав­лен гар­ни­зо­ном (раз­ру­шен, ве­ро­ят­но, в 1505 году ка­зан­ским ха­ном Му­хам­мед-Эми­ном; боль­ше не вос­ста­нав­ли­вал­ся).

Со второй половины XVI века Нижний Новгород стал ме­стом сбо­ра русских войск во вре­мя ка­зан­ско-рус­ских войн и Ка­зан­ских по­хо­дов. В 1500-1515 годы воз­ве­дён ка­мен­ный кремль [за­ло­жен в 1500 году, к 1505 году по­строе­на Твер­ская (ве­ро­ят­но, ны­не Ива­нов­ская) баш­ня, основные ра­бо­ты в 1508-1515 годы, арх. Пётр Фря­зин], в 1510-1512 годы со­ору­же­ны де­ре­во-зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния Боль­шо­го ост­ро­га (дли­на свыше 7 км, ох­ва­ти­ли тер­ри­то­рию Верх­не­го и Ниж­не­го по­са­дов, сло­бод на ле­вом бере­гу По­чай­ны и у Бла­го­ве­щен­ско­го мо­на­сты­ря; ук­ре­п­лён­ная пло­щадь ок. 315 га). Близ Кла­до­вой баш­ни крем­ля ис­сле­до­ва­на печь для об­жи­га кир­пи­ча конца XVI - начала XVII веков (сви­де­тель­ст­во ак­тив­но­го строи­тель­ст­ва в это вре­мя). По­сле взя­тия Ка­за­ни в 1552 году Нижний Новгород из русского аван­пос­та на Вол­ге пре­вра­тил­ся в один из круп­ней­ших внутр. цен­тров го­су­дар­ст­ва. В Смут­ное вре­мя Нижнего Новгорода вы­дер­жал несколько осад - участ­ни­ков Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 (1606) годы, сто­рон­ни­ков Лже­дмит­рия II (но­ябрь 1608, декабрь 1608 года). Стал цен­тром борь­бы с «во­ров­ски­ми людь­ми» в По­вол­жье, од­ним из не­мно­гих го­ро­дов, не при­знав­ших Лже­дмит­рия II ца­рём. Ни­же­го­род­цы от­ка­за­лись це­ло­вать крест ко­ро­ле­ви­чу Вла­ди­сла­ву, уча­ст­во­ва­ли в Пер­вом опол­че­нии 1611 года. В 1611 году ни­же­го­род­ский по­сад­ский че­ло­век Кузь­ма Ми­нин стал од­ним из главных ини­циа­то­ров соз­да­ния Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов.

В XVII веке Нижний Новгород иг­рал важ­ную роль в хлеб­ной, со­ля­ной, рыб­ной тор­гов­ле. Ак­тив­но раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла (св. 100), а так­же су­до­строе­ние. В 1618 году в Нижний Новгород под руководством боя­ри­на Б.М. Лы­ко­ва бы­ли воз­ве­де­ны но­вые де­ре­во-зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния - Ма­лый ост­рог (вклю­чил ос­тат­ки околь­но­го го­ро­да XIV века), по­стро­ен мост че­рез По­чай­ну. В 1621-1622 годы тер­ри­то­рия Нижнего Новгорода ох­ва­ты­ва­ла кремль, Верх­ний и Ниж­ний по­са­ды, близ­ле­жа­щие сло­бо­ды, Ку­на­вин­скую сло­бо­ду на ле­вом бе­ре­гу Оки.

В 1708-1714, 1717-1719 годы уезд­ный го­род Ка­зан­ской губернии Центр Ни­же­го­род­ской гу­бер­нии (1714-1717, 1719-1929; в 1779-1796 годы Ни­же­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Пе­ре­нос к Нижнему Новгороду в 1817 году Ма­карь­ев­ской яр­мар­ки, пре­об­ра­зо­ван­ной в Ни­же­го­род­скую яр­мар­ку, дал тол­чок раз­ви­тию Ма­карь­ев­ской (за­реч­ной) час­ти го­ро­да (на ле­вом бе­ре­гу Оки). В 1847 году вве­дён в дей­ст­вие городской во­до­про­вод. В XIX - начало XX веков от­кры­то дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям Мо­ск­ва - Ниж­ний Нов­го­род (1862 год; од­на из пер­вых в Рос­сии), Ро­мо­да­но­во - Ниж­ний Нов­го­род (1901 год). Во второй половины XIX - начала XX веков Нижний Новгород - круп­ный реч­ной порт, центр тор­гов­ли, су­до­строе­ния, му­ко­моль­ной промышленности и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки. Дей­ст­во­ва­ли круп­ные за­во­ды: су­до­строи­тель­ный И.С. Кол­чи­на (позд­нее «Кур­ба­то­ва И.С. На­след­ни­ца»; ос­но­ван в 1857 году; ны­не кон­церн «Тер­маль»), мель­нич­но­го обо­ру­до­ва­ния Товарищества «Доб­ро­вых и На­б­гольц» (1873 год; ны­не «Мель­ин­вест»), цин­ко­валь­ный «Сла­вя­нин» (ос­но­ван в 1881 году как гвоз­диль­ный) и чу­гу­но­литей­ный брать­ев Г. и А.С. Рек­шин­ских (1883 год); Сло­бод­ская (1871 год) и Ма­карь­ев­ская (1883 год) па­ро­вые мель­ни­цы Баш­ки­ро­вых. В 1896 году в Нижнем Новгороде про­ве­де­на 16-я Все­российская промышленная и ху­дожественная вы­став­ка, пу­ще­ны трам­вай, 2 фу­ни­ку­лё­ра, от­крыт городской ху­дожественный и ис­то­рический му­зей [в 1934 году раз­де­лён на ху­дожественный и ис­то­рический (с 1958 года Ис­то­ри­ко-ар­хитектурный му­зей-за­по­вед­ник)] и др. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны в Нижнем Новгороде был пе­ре­ме­щён ряд промышленных пред­при­ятий: за­во­ды АО «Фель­зер и Ко» (ны­не ком­па­ния «Ру­мо»), АО Риж­ско­го ме­тал­лическего завода «Эт­на» (ны­не «Крас­ная Эт­на»), АО От­то Эр­бе (ны­не ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щий) и др.

2(15) ноября 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1918 года рас­пу­ще­на Ни­же­го­род­ская городкая ду­ма, об­ра­зо­ван Ни­же­го­род­ский гор. со­вет ра­бо­чих и крас­но­ар­мей­ских де­пу­та­тов. В ию­не 1918 года в го­ро­де соз­да­на Волж­ская во­ен­ная фло­ти­лия. В том же го­ду ос­но­ван Ни­же­го­род­ский государственый универсиетт; то­гда же в Нижем Новгороде на­ча­ла ра­бо­тать Ни­же­го­род­ская ра­дио­ла­бо­ра­то­рия, сыг­рав­шая важ­ную роль в раз­ви­тии отечественной ра­дио­тех­ни­ки.

6 марта 1922 года Ма­карь­ев­ская часть Нижний Нивгород и при­ле­гаю­щие пунк­ты Ба­лах­нин­ско­го уезда (пос. Рат­ма­ни­ха, дер. Бор­зов­ка, с. Мо­ли­тов­ка, с. Кар­пов­ка, пос. Кав­каз при за­во­де «Со­сна», по­сёл­ки за­во­дов «Фель­зер» и «Но­вая Эт­на», Шу­ва­лов­ский пос.; с 1925 года так­же с. Гор­де­ев­ка) объ­еди­не­ны в Ка­на­вин­ский ра­бо­чий р-н на пра­вах го­ро­да. В 1927 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ниж­ний Нов­го­род - Ко­тель­нич. 9 января 1928 года по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК Нижнего Новгорода, Сор­мов­ский (об­ра­зо­ван в 1922 году как Сор­мов­ский у., с 1924 года ра­бо­чий р-н) и Ка­навин­ский ра­бо­чие рай­оны объ­е­ди­не­ны в т. н. Боль­шой Нижний Новгород; 19 апреля 1929 года Ни­жего­род­ский гу­берн­ский ис­пол­нительный комитет по­ста­но­вил пре­об­ра­зо­вать городские со­веты Нижнего Новгорода, Сор­мов­ско­го и Ка­на­вин­ско­го ра­бо­чих рай­онов в рай­он­ные со­ве­ты еди­но­го го­ро­да.

В 1929 году центр Ни­же­го­род­ской обл., в 1929-1936 годы - Ни­же­го­род­ско­го края (с 1932 года - Горь­ков­ско­го края). В свя­зи с 40-ле­ти­ем лит. дея­тель­но­сти пи­са­те­ля М. Горь­ко­го по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 7 октбяря 1932 года Нижний Новгород пе­ре­име­но­ван в Горь­кий. Во вре­мя 1-й пя­ти­лет­ки (1928-1932 годы) на при­ле­гав­ших к за­реч­ной час­ти го­ро­да тер­ри­то­ри­ях по­стро­ен ряд круп­ных за­во­дов: фре­зер­ных стан­ков (1931 год), Горь­ков­ский ав­то­мо­биль­ный (ГАЗ, 1932 год), авиа­ци­он­ный (1932 год; ны­не «Со­кол»), ма­ши­но­строи­тель­ный «Но­вое Сор­мо­во» (1932 год; ны­не ма­ши­но­строи­тель­ный). В свя­зи с этим рас­ши­ри­лась тер­ри­то­рия го­ро­да, в его чер­ту во­шли: ра­бо­чие по­сёл­ки Аме­ри­кан­ский, Вос­точ­ный, За­пад­ный, Се­вер­ный, с. Кар­пов­ка (все в 1931 году); ав­то­за­вод с по­сёл­ком, сё­ла Вы­со­ко­во и Ма­лы­ше­во, сло­бо­ды Ко­ше­лёв­ка и Пе­чёры, Мо­на­стыр­ка (1932 год, ут­верж­де­но ВЦИК в 1933 году); де­рев­ни Куз­не­чи­ха, Лап­ши­ха, пос. Ор­лов­ка (1933 год); сё­ла Гни­ли­цы, На­гу­ли­но и Стри­ги­но, ст. Дос­ки­но (1934 год); по­сёл­ки Алек­сан­д­ров­ка, Ба­рач­ный, Дач­ный, Ду­бен­ки, Крас­ная За­ря, Но­вый, Слу­да, Ста­рый, Тол­ма­чёв­ка, Щё­ло­ков­ский ху­тор, То­боль­ские ка­зар­мы (все в 1935 году).

C 1936 года центр Горь­ков­ской (с 1990 года Ни­же­го­род­ской) обл. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны один из главных цен­тров обо­рон­ной промышленности. Пред­при­ятия го­ро­да за го­ды вой­ны про­из­ве­ли 30% отечественных тан­ков и САУ (свыше 31 тыс. шт.), 33% арт. сис­тем среднего ка­либ­ра и вы­ше (св. 101 тыс. шт.), 26% ис­тре­би­те­лей (св. 16,4 тыс. шт.), око­ло по­ло­ви­ны под­вод­ных ло­док (27 шт.). В по­сле­во­ен­ные го­ды пром. по­тен­ци­ал воз­рос за счёт раз­ви­тия пред­при­ятий авиа­кос­мической и ра­дио­элек­трон­ной промышленности, атом­но­го ма­ши­но­строе­ния; Нижний Новгород стал од­ним из ве­ду­щих цен­тров ра­дио­фи­зи­ки в стра­не. От­кры­то дви­жение по железнодорожным ли­ни­ям Горь­кий - За­вол­жье (1948 год), Горь­кий - Ок­ская (конц 1940-х - начало 1950-х годов). В 1947 году в со­став го­ро­да во­шли пос. Ма­ли­но­вая Гря­да и дер. Щер­бин­ки, в 1969 году - ку­рорт­ный пос. Зе­лёный го­род, в 1970 году - де­рев­ни Бе­шен­це­во, Ближ­нее Кон­стан­ти­но­во, Куз­не­чи­ха, Ля­хо­во, Морд­вин­це­во, Оль­ги­но, пос. Луч. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР от 22 октября 1990 года го­ро­ду воз­вра­ще­но ис­то­рическое на­зва­ние.

На тер­ри­то­рии современного Нижнего Новгорода из­вест­ны около 60 ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков, в т. ч. па­лео­ли­ти­че­ское (пред­по­ло­жи­тель­но) и ме­зо­ли­ти­че­ские ме­сто­на­хо­ж­де­ния, сто­ян­ки ба­лах­нин­ской куль­ту­ры, по­се­ле­ния куль­ту­ры сет­ча­той ке­ра­ми­ки брон­зо­во­го ве­ка, го­ро­дец­кой куль­ту­ры, средне-вековые, в т. ч. древне-рус­ские, се­ли­ща и грун­то­вые мо­гиль­ни­ки за ис­то­рической чер­той го­ро­да.

Го­род раз­де­лён Окой на 2 час­ти - т. н. на­гор­ную (пра­вый бе­рег) и за­реч­ную. На бе­ре­гу на­гор­ной час­ти воз­вы­ша­ет­ся кремль (рес­тав­ри­ро­ван в 1949-1977 годы, арх. С.Л. Ага­фо­нов) с баш­ня­ми [Дмит­ри­ев­ская пе­ре­строе­на в 1895 году Нижний Новгород. Сул­та­но­вым, Зачатская (Зачатьевская) восстановлена в 2012 году]. Внут­ри крем­ля рас­по­ло­же­ны: ку­би­че­ский с 8-гран­ным шатром со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1628-1631 годы, зод­чие Л.С. Во­зо­улин, А. Кон­стан­ти­нов; ос­но­ва­ние - 1359 год; южный при­дел с ко­ло­коль­ней - 1672 год); быв. При­сут­ст­вен­ные мес­та (1782-1785, 1830-е годы; ны­не зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции об­лас­ти и кон­церт­ный зал фи­лар­мо­нии), дом ви­це-гу­бер­на­то­ра (1786-1788 годы, арх. Я.А. Анань­ин), обе­лиск в честь К. Ми­ни­на и Д.М. По­жар­ско­го (1826-1828 годы, скульп­тор И.П. Мар­тос, арх. А.И. Мель­ни­ков), Дом Со­ве­тов в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма (1929-1931 годы, арх. А.З. Грин­берг). У ниж­ней, Ива­нов­ской, баш­ни крем­ля, че­рез ко­то­рую про­хо­дит Ива­нов­ский съезд, рас­по­ло­же­на церковь Рож­де­ст­ва св. Ио­ан­на Пред­те­чи на Тор­гу (1676-1683 годы, ко­ло­коль­ня и верх вос­ста­нов­ле­ны в 2005 году).

К за­па­ду от крем­ля, в За­по­ча­и­нье, со­хра­ни­лись церк­ви - Жён-ми­ро­но­сиц (ос­вя­ще­на в 1649 году, при­строй­ки второй половины XIX века), Илии Про­ро­ка (1655 год, пе­ре­строе­на в 1875-1877 годы, архитектор И.К. Ко­ст­рю­ков) и Ус­пен­ская (1672 год, пе­ре­строе­на в 1715 и 1858 годы; пер­во­на­чаль­ный вид вос­ста­нов­лен в 1965-1967 и 2004 годы) на Иль­ин­ской го­ре, церкви Со­бо­ра Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в т. н. стро­га­нов­ском сти­ле с бо­га­тым де­ко­ра­тив­ным уб­ран­ст­вом фа­са­дов (ок. 1697 – 1719; ико­но­стас с резь­бой и ико­на­ми 18 в.), По­хва­лы Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1737–49, пе­ре­строе­на в 1858 году); так­же 2-этаж­ные па­ла­ты Е. Ча­ты­ги­на (т. н. дом Пет­ра I, ко­то­рый ос­та­нав­ли­вал­ся здесь в 1695 году), Пуш­ни­ко­вых, т. н. палаты А.Ф. Оли­со­ва (все конца XVII - начала XVIII веков). На пра­вом бе­ре­гу Оки - Бла­го­ве­щен­ский мо­на­стырь. К вос­то­ку от цен­тра го­ро­да - Пе­чер­ский Воз­не­сен­ский мон. и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в сло­бо­де Пе­че­ры (1785-1798 годы). На бывшем городском клад­би­ще (ны­не парк им. Ку­ли­би­на) - позд­не­ба­роч­ная Пе­тро­пав­лов­ская церковь (1780-1782 годы).

В 1770 году со­став­лен пер­вый ре­гу­ляр­ный ра­ди­аль­но-по­лу­коль­це­вой план го­ро­да (пе­ре­ра­бо­тан в 1823 году, арх. В.И. Гес­те), со­глас­но ко­то­ро­му бы­ли про­ло­же­ны ори­ен­ти­ро­ван­ные на Дмит­ри­ев­скую баш­ню крем­ля пря­мые Боль­шая По­кров­ская, Алек­се­ев­ская и Вар­вар­ская ули­цы быв. Верх­не­го по­са­да. В сти­ле клас­си­циз­ма воз­ве­де­ны: дом ап­те­ка­ря Г. Эве­ниу­са (1789-1791 годы, арх. И.И. Не­мей­ер); усадь­ба Т. И. Ря­би­ни­ной (конец XVIII - первая половина XIX веков); зда­ния - быв. Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (1823-1826 годы, арх. И.Е. Ефи­мов), ду­хов­ной се­ми­на­рии (1829-1831 годы, арх. А.Л. Ле­ер; ны­не пе­да­го­гический университет), Дво­рян­ско­го института (1844-1848 годы, арх. А.А. Па­хо­мов; ны­не об­ла­ст­ная библиотека им. В.И. Ле­ни­на) с до­мом для про­жи­ва­ния (1836 год, арх. Ефи­мов, ны­не те­ат­раль­ное училище); до­ма И.С. Ве­ре­ни­но­ва (1840-е годы), С.Я. Ник­лау­са (1841 год, оба - арх. Г.И. Ки­зе­вет­тер).

К югу от цен­тра го­ро­да - ан­самбль Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го жен­ско­го монастыря с од­но­именым со­бо­ром (1814-1823 годы, арх. И.И. Ме­жец­кий; пе­ре­стро­ен в 1833-1835 годы, арх. А.Л. Ле­ер), ке­лей­ны­ми кор­пу­са­ми и боль­нич­ным кор­пу­сом с до­мо­вой цер­ковью (1832-1835 годы, Ле­ер). Пер­спек­ти­ву Вар­вар­ской ул. за­вер­ша­ет тю­рем­ный ост­рог с 4 баш­ня­ми (1820-1823 годы, ар­хи­тек­то­ры И.И. Шарлемань, И.Е. Ефи­мов; пе­ре­стро­ен в 1849-1853 годы, арх. А.Е. Тур­мы­шев; ны­не фи­ли­ал Ис­то­ри­ко-ар­хитектурного му­зея-за­по­вед­ни­ка). Вни­зу, на Ниж­не­волж­ской на­бе­реж­ной, въезд в Ста­рый го­род ук­ра­ша­ют клас­си­ци­стической усадь­бы Стро­га­но­вых (главый дом 1825-1829 годы, арх. П.С. Са­дов­ни­ков) и Го­ли­цы­ных (1837-1839 годы, ар­хи­тек­то­ры Д.И. Жи­ляр­ди, Г.И. Ки­зе­вет­тер, Ле­ер), дом И.С. Пя­то­ва (1820-е годы, арх. Бе­тан­кур).

Император Ни­ко­лай I во вре­мя двух сво­их при­ез­дов в Нижний Новгород (1834, 1836 годы) дал ука­за­ния по бла­го­ус­т­рой­ст­ву го­ро­да, ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву пла­на го­ро­да 1839 года. Сде­ла­ны съез­ды для транс­пор­та из на­гор­ной час­ти го­ро­да в об­ход крем­ля: Зе­лен­ский, По­хва­лин­ский, Ге­ор­ги­ев­ский, Ка­зан­ский (инжинер П.Д. Гот­ман); бла­го­ус­т­ро­ен волж­ский от­кос с Алек­сан­д­ров­ским са­дом (ме­ж­ду 1837 и 1851 годами, ин­же­нер В.П. Стре­мо­ухов, са­дов­ник В. Пель­цель), уст­рое­ны Верх­не­волж­ская и Ниж­не­волж­ская на­бе­реж­ные. Во второй половине XIX века в ду­хе эк­лек­тиз­ма воз­ве­де­ны: дом С.М. Ру­ка­виш­ни­ко­ва в сти­ле не­оба­рок­ко на От­ко­се (Верх­не­волж­ская на­бе­реж­ная; 1875-1877 годы, ар­хи­тек­то­ры П.С. Бой­цов, Р.Я. Ки­ле­вейн; ат­лан­ты и ка­риа­ти­ды - по эс­ки­зам М.О. Ми­ке­ши­на; с 2011 года - фи­ли­ал Ис­то­ри­ко-ар­хит. му­зея-за­по­вед­ни­ка), пас­саж Бли­но­вых (1878 год, арх. А.К. Бру­ни), до­ход­ный дом Н.А. Буг­ро­ва, в ко­то­ром рас­по­ла­га­лось от­де­ле­ние Волж­ско-Кам­ско­го ком­мерч. бан­ка (1894-1896 годы, арх. В.П. Цейд­лер), бир­жа (1895-1896 годы, арх. К. Трей­ман), зда­ния Городской ду­мы (1901-1904 годы, арх. Цейд­лер), Ро­мо­да­нов­ский (Ка­зан­ский) во­к­зал (1900-1903 годы). Церк­ви: Свя­тите­лей Мос­ков­ских (1859-1860 годы, арх. Н.И. Ужу­мед­ский-Гри­це­вич и др.), Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (1865-1869 годы, арх. Ки­ле­вейн) и Воз­не­се­ния (1866-1875 годы, ко­ло­коль­ня - 1877 год) в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» при бывшей гу­берн­ской зем­ской боль­ни­це (1894-1896 годы, арх. В.Н. Брю­ха­тов), Спас­ская (1899-1903 годы, арх. А.М. Ко­че­тов) в рус­ском сти­ле, Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1897 год, арх. Бой­цов); си­на­го­га (1883 год, арх. И.Ф. Ней­ман), ме­четь (1913-1915 годы, арх. П.А. Дом­бров­ский).

На ле­вом бе­ре­гу Оки, в бывшей Ма­карь­ев­ской (за­реч­ной) ча­сти го­ро­да, рас­по­ло­же­ны Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский Ста­ро­яр­ма­роч­ный со­бор (1818-1822 годы, ар­хи­тек­то­ры О. Мон­фер­ран, А.А. Бе­тан­кур), со­бор Св. Алек­санд­ра Нев­ско­го на Стрел­ке (1867-1881 годы, ар­хи­тек­то­ры Р.Я. Ки­ле­вейн, Л.В. Даль), главный яр­ма­роч­ный дом (1889-1890 годы, ар­хи­тек­то­ры А.И. фон Го­ген, Г.А. Трам­биц­кий, К.Г. Трей­ман).

В го­ро­де зна­чительное чис­ло по­стро­ек в сти­ле мо­дерн: Дом тру­до­лю­бия им. М. и Л. Ру­ка­виш­ни­ко­вых (1903-1905 годы, арх. П.А. Дом­бров­ский), быв. до­ход­ный дом М.И. Си­зо­вой (1907-1909 годы, арх. С.А. Лев­ков; в 1910 году здесь от­крыл­ся пер­вый в Нижнем Новгороде кино­те­атр «Та­ли­сия»), комп­лекс братьев Ру­ка­виш­ни­ко­вых (кор­пус от­де­ле­ния Русского тор­го­во-промышленного бан­ка, 1908 год, скульп­тор С.Т. Ко­нён­ков; Тор­го­вый дом с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки, 1912-1914 годы; оба - арх. Ф.О. Шех­тель), ком­плекс зда­ний Ни­же­го­род­ской кон­то­ры Гос­бан­ка (1911-1913 годы, арх. В.А. По­кров­ский, рос­пи­си па­лех­ских мас­те­ров Н.П. и П.П. Паш­ко­вых по эс­ки­зам И.Я. Би­ли­би­на), Кре­сть­ян­ский по­зе­мель­ный банк (1914-1916 годы, арх. Ф.О. Лив­чак; ны­не Дво­рец твор­че­ст­ва юных); до­ма О.И. Ка­мен­ской (1913-1914 годы, арх. Б.А. Кор­шу­нов) и Д.В. Си­рот­ки­на (1913-1916 годы, ар­хи­тек­то­ры бра­тья Л.А., В.А. и А.А. Вес­ни­ны; пла­фон по эс­ки­зу А.А. Вес­ни­на; в 1924-1990 годы главное зда­ние Ху­дож. му­зея) и зда­ние па­ро­ходного общества «Вол­га» (1913-1915 годы) в сти­ле нео­клас­си­циз­ма; Ус­пен­ская (ста­ро­об­ряд­че­ская) церковь в не­орус­ском сти­ле (1914-1916 годы, арх. В.А. По­кров­ский). Так­же со­хра­ни­лись де­рев. 1-2-этаж­ные до­ма XIX - начала XX веков, час­то с резь­бой.

На тер­ри­то­ри­ях, во­шед­ших в со­став го­ро­да в XX веке, со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры XVII-XIX веков. В р-не Ближ­нее Кон­стан­ти­но­во - церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1801 год); в р-не Вы­со­ко­во - Тро­иц­кая церковь (1815 год). На ле­вом бе­ре­гу Оки: в Гор­де­ев­ском р-не - церковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в «стро­га­нов­ском сти­ле» (1694-1697 годы) и церковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1908 год, арх. Ф.П. Фёдо­ров); в р-не Кар­пов­ка - Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь (1817 год, арх. И.И. Ме­жец­кий); в р-не Гни­ли­цы - церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1822 год); в р-не Ста­рое Ка­на­ви­но - Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь (1829-1835 годы); в р-не Сор­мо­во - ком­плекс зда­ний Сор­мов­ско­го за­во­да (1892-1916 годы) и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1900-1904 годы, арх. П.П. Ма­ли­нов­ский); Во­до­на­пор­ная баш­ня (1896 год, инж. В.Г. Шу­хов).

В советское вре­мя го­род за­страи­вал­ся по ген­пла­нам (1937 год, арх. Н.А. Со­лоф­нен­ко; 1966 год, ар­хи­тек­то­ры Л.М. Бу­ка­ло­ва, А.И. Куз­не­цов; 1983 год). В свя­зи со строи­тель­ст­вом и ре­кон­ст­рук­ци­ей пром. объ­ек­тов (ав­то­мо­биль­ный за­вод, с 1934 года, ар­хи­тек­то­ры А.С. Фи­сен­ко, Л.Б. Ве­ли­ков­ский, А. Кан и др.) на мес­те ок­ра­ин вы­рос­ли жи­лые мас­си­вы: Сор­мов­ский ра­бо­чий р-н (1926 год), Ав­то­за­вод­ский р-н (1930-1940 годы, ар­хи­тек­то­ры В.А. Вес­нин, И.А. Го­ло­сов и др.) и др. В сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма по­строе­ны: т. н. чер­но­пруд­нин­ский не­бо­скрёб (1925-1927 годы, арх. А.А. Яков­лев), Дво­рец куль­ту­ры в Сор­мов­ском ра­бо­чем р-не (1926 год), дом-ком­му­на «Куль­тур­ная ре­во­лю­ция» (1929-1932 годы, арх. В.В. Мед­ве­дев), «Дом че­киста» (1929-1932 годы, арх. А.Н. Тю­пи­ков), Дом свя­зи (1929-1935 годы), гос­ти­ни­ца «Рос­сия» (ны­не «Волж­ский от­кос»; 1931-1935 годы, оба - арх. А.З. Грин­берг), ин­ду­ст­ри­аль­ный институт (1929-1931 годы, арх. Д.Н. Че­чу­лин; 1936 год, арх. И.Ф. Ней­ман; ны­не Тех­нический унститут им. Р.Е. Алек­сее­ва). В сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма - т. н. Ра­ди­ус­ный дом (1935-1937 годы, ар­хи­тек­то­ры Н. Кра­силь­ни­ков, П. По­лю­дов), квар­та­лы Соц­город­ка ав­то­за­во­да (1930-е годы), Дом же­лез­но­до­рож­ни­ков (1938 год, арх. Д.П. Силь­ва­нов) и др. В 1933 году со­ору­жён ав­то­мо­биль­ный Ка­на­вин­ский мост че­рез Оку (ар­хи­тек­то­ры П.В. Щу­сев, П.В. По­ма­за­нов, И.А. Фран­цуз, инжинер А.В. Кры­лов), в 1935 году - железнодорожный мост че­рез Вол­гу. В 1943-1949 годы от Ге­ор­ги­ев­ской баш­ни к на­бе­реж­ной уст­рое­на Чка­лов­ская ле­ст­ни­ца (ар­хи­тек­то­ры Л.В. Руд­нев, В.О. Мунц, А.А. Яков­лев) с па­мят­ни­ком В.П. Чка­ло­ву (1940 год, скульп­тор В.П. Мен­де­ле­вич). На ле­вом бе­ре­гу Оки ре­кон­ст­руи­ро­ва­на на­бе­реж­ная и раз­би­та пло­щадь с па­мят­ни­ком В.И. Ле­ни­ну (1970 год, скульп­тор Ю.Г. Не­ро­да) и 12-этаж­ной гос­ти­ни­цей «Цен­траль­ная» (1989 год, арх. Б.С. Не­лю­бин). Рас­ши­ре­ние го­ро­да по­тре­бо­ва­ло по­строй­ки но­вых ав­то­мо­биль­ных мос­тов че­рез Оку: Мо­ли­тов­ско­го (1965 год), Мы­зин­ско­го (1981 год), на объ­езд­ной до­ро­ге (1993 год). В 1966 году по­стро­ен 2-ярус­ный Волж­ский мост.

Сре­ди круп­ных об­щественных зда­ний 1960-1980-х годов: цирк (1964 год, ар­хи­тек­то­ры С.X. Са­тунц, Г.В. На­при­ен­ко), реч­ной (1964 год, арх. М.И. Чу­ри­лин) и железнодорожный (1965 год, арх. М.А. Гот­либ) во­кза­лы, аэ­ро­во­кзал (1965 год, ар­хи­тек­то­ры В.И. По­пов, С.А. Во­робь­ёв), административное зда­ние на ул. Горь­ко­го (1982 год, Ю.Н. Буб­нов и др.), гос­ти­ни­ца «Ок­тябрь­ская» (1981-1987 годы, арх. А.Е. Ха­ри­то­нов и др.). В 1990-2000-е годы про­дол­жа­ет­ся жи­лое строи­тель­ст­во (Се­вер­ный по­сё­лок, Лап­ши­ха, Со­вет­ский р-н), воз­ве­де­ны: банк «Га­ран­тия» (1993-1995 годы, ар­хи­тек­то­ры Ха­ри­то­нов и Е.Н. Пес­тов); церк­ви Всех Свя­тых на Но­во­сор­мов­ском клад­би­ще (1998-2000 годы), в честь Оран­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1996-2004 годы, арх. А.А. Ху­дин), в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ско­ро­по­слуш­ни­ца» (2000-е годы), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (2007-2010 годы); де­ревянные церк­ви Св. Та­тиа­ны (1998 год), Св. Иго­ря Чер­ни­гов­ско­го (2006-2007 годы), в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уми­ле­ние» (2010 год). В 2010 году при­нят но­вый ген­план (арх. А.Н. Кол­лон­тай).

Со­хра­ни­лось 3 фон­та­на 1845-1847 годы (инж. А.И. Дель­виг). Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1927 год, скульп­тор В.В. Коз­лов), «Ге­ро­ям и му­че­ни­кам ре­во­лю­ции 1905 года» (1930 год, арх. А.А. Яков­лев, худ. В.А. Фро­лов), М. Горь­ко­му (1952 год, скульп­тор В.И. Му­хи­на), Я.М. Сверд­ло­ву (1957 год, скульп­то­ры П.И. Гу­сев, Н.М. Чу­гу­рин), горь­ков­ча­нам, по­гиб­шим в Великую Отечесвтенную вой­ну (1966 год, ар­хи­тек­то­ры Б.С. Не­лю­бин и др., худ. В.В. Лю­би­мов и др.); И.П. Ку­ли­би­ну (1985 год), Н.А. Доб­ро­лю­бо­ву (1986 год; оба - скульп­тор П.И. Гу­сев); П.Н. Не­сте­ро­ву (1987 год, скульп­то­ры И.М. Ру­ка­виш­ни­ков и А.И. Ру­ка­виш­ни­ков), К. Ми­ни­ну (1989 год, скульп­тор О.К. Ко­мов) и др.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ни­же­го­род­ский на­учный центр РАН (2008 год), в его со­ста­ве 4 института, в т. ч. при­клад­ной фи­зи­ки (соз­дан в 1976 году на ба­зе научно-исследовательского ра­дио­фи­зического института), химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых, металлоорга­ни­ческой химии им. Г.А. Разуваева (оба с 1988 года), физики микроструктур (1993 год); 20 НИИ и КБ, в т. ч. НИИ эпи­де­мио­ло­гии и мик­ро­био­ло­гии им. академика И.Н. Бло­хи­ной (ве­дёт ис­то­рию с 1919 года), НИИ ра­дио­тех­ни­ки (1947 год, современное название с 1991 года), научно-исследовательский приборостроительный институт им. А.П. Горш­кова «Кварц» (1949 год), институт технологии и организации производства (1954 год), научно-исследовательский радиофизический институт (1956 год; один из первых радиофизических институтов в стране), НИИ ма­шиностроительных материалов «Прометей» (1969 год), НИИ автоматизированных сис­тем, научно-ислледовательский центр специальных вычислительных техно­логий (2008 год), государственный НИИ озёрного и реч­ного рыбного хозяйства, Научно-исследовательский ве­те­ри­нар­ный институт Не­чер­но­зём­ной зо­ны РФ.

Круп­ные ву­зы: госужарственные университеты - Ни­же­го­род­ский го­су­дарст­вен­ный уни­вер­си­тет им. Н.И. Ло­ба­чев­ско­го, тех­нический им. Р.Е. Алек­сее­ва (ве­дёт ис­то­рию от соз­дан­но­го в 1898 году Вар­шав­ско­го по­ли­тех­нического института Императора Ни­ко­лая II, с 1916 года в Нижнем Новгороде, в 1917-1918 годы Ни­же­го­род­ский по­ли­тех­нический институт, в 1918 году во­шёл в со­став государственного университета; вновь соз­дан в 1934 году при объ­е­ди­не­нии ме­ха­ни­ко-ма­ши­но­строи­тель­но­го и хи­ми­ко-тех­но­ло­гических институтов; название ме­ня­лось; совр. название и ста­тус с 1992 года), Ми­нин­ский (пе­да­го­гический им. Козь­мы Ми­ни­на; ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­но­го в 1911 году учи­тель­ско­го института; с 1926 года пе­да­го­гический фа­куль­тет государственного унститута; с 1930 года са­мо­сто­ятельный институт; с 1993 года унститут; совр. назв. и ста­тус с 2011 года; зда­ние в сти­ле советского нео­клас­си­циз­ма, 1936-1938 годы, арх. А.А. Яков­лев), лин­гвис­тический им. Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва [ве­дёт ис­то­рию от Выс­ших кур­сов иностранных язы­ков и ли­те­ра­тур (1917 год), с 1937 года Горь­ков­ский государственный пе­да­го­гический институт иностранных язы­ков, с 1994 года совр. назв. и ста­тус], ар­хитектурно-строи­тель­ный (ос­но­ван в 1930 году как инжинерно-стро­ительный институт на ба­зе государственного университета; название ме­ня­лось; современное название и ста­тус с 1997 года), Волж­ский ин­же­нер­но- пе­да­го­ги­че­ский (1962 год; название и ста­тус ме­ня­лись, современное название и ста­тус с 2005 года); государственной ака­де­мии - медицинской, сельско-хозяйственной (обе ос­но­ва­ны в 1930 году как институты на ба­зе государственного университета), Волж­ская государственная ака­де­мия вод­но­го транс­пор­та (1930 год; зда­ние в сти­ле сов. не­о­клас­си­циз­ма, 1935 год), МВД Рос­сии (1972 год; современные название и ста­тус с 2000 года), пра­во­вая (1997 год). Ни­же­го­род­ская консерватория (1946 год, с 1957 года им. М.И. Глин­ки). Ни­же­го­род­ский инистут управ­ле­ния (фи­ли­ал Российской ака­де­мии народного хо­зяй­ст­ва и государственной служ­бы при Пре­зи­ден­те РФ; в 1992-2010 годы Вол­го-Вят­ская ака­де­мия государственной служ­бы); фи­лиа­лы унсиерситетов Мо­ск­вы. 3 об­ла­ст­ные и свыще90 му­ни­ци­паль­ных биб­лио­тек, в т. ч. Ни­же­го­род­ская гос. об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­учная библиотека им. В.И. Ле­ни­на (ос­но­ва­на в 1861 году как об­щественная бибилиотека; в 1932-1990 годы Горь­ков­ская).

Сре­ди му­зе­ев - Ис­то­ри­ко-ар­хитектурный му­зей-за­по­вед­ник [1958 год; фи­лиа­лы - Му­зей ис­то­рии ху­дожественых про­мы­слов Ни­же­го­род­ской обл. (1975 год), Му­зей ни­же­го­род­ской ин­тел­ли­ген­ции (1967 год, в до­ме куп­ца В.Ф. Пя­то­ва 1842 год), Му­зей ар­хи­тек­ту­ры и бы­та на­ро­дов ни­же­го­род­ско­го По­вол­жья в ле­со­пар­ке Щё­ло­ков­ский ху­тор (с 1968 года сю­да пе­ре­ве­зе­ны де­ревянной церк­ви, до­ма, мель­ни­цы, ам­ба­ры, ко­лод­цы и др. XVII-XIX веков)], Ху­до­же­ст­вен­ный (с 1990 года в бывшем до­ме гу­бер­на­то­ра в крем­ле, 1837-1841 годы, ар­хи­тек­то­ры П.Д. Гот­ман, А.Л. Ле­ер и др.; со­б­ра­ние западно-ев­ропейского и русского искусства с XIV века), Государственный му­зей А.М. Горь­ко­го [1928 год; объ­е­ди­ня­ет Му­зей дет­ст­ва А.М. Горь­ко­го «До­мик Ка­ши­ри­на» (1933 год; от­крыт в 1938 году), Му­зей-квар­ти­ру А.М. Горь­ко­го (1971 год), Литературный му­зей], Лит.-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва (1971 год; в бывшем до­ме З.В. Доб­ро­лю­бо­вой, 1838 год), Му­зей ис­то­рии и куль­ту­ры Московского р-на (1976 год), Му­зей-квар­ти­ра А.Д. Са­ха­ро­ва (1991 год), Русский государственный му­зей фо­то­гра­фии (1992 год; в до­ме, где ра­бо­тал фо­то­граф М.П. Дмит­ри­ев), му­зей под от­кры­тым не­бом «Па­ро­во­зы Рос­сии». Вы­ста­воч­ный ком­плекс (1974 год; в тор­го­вых ря­дах, 1840-1844 годы).

Те­ат­ры: Ни­же­го­род­ский те­атр дра­мы, Ни­же­го­род­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та, ТЮЗ (1928 год), ку­кол (1929 год), «Ко­медiя» (1947 год), Ка­мер­ный те­атр опе­ры и музыкальной ко­ме­дии им. В.Т. Сте­па­но­ва (1991 год) и др. Фи­лар­мо­ния (1937 год; ны­не им. М.Л. Рос­тро­по­ви­ча), в её со­ста­ве - Сим­фо­нический ор­кестр (1937 год). Профессиональные кон­церт­ные кол­лек­ти­вы: Гу­берн­ский ор­кестр (ду­ховой, 1998 год); му­ни­ци­паль­ные - ка­мер­ный ор­кестр «Со­лис­ты Ниж­не­го Нов­го­ро­да» (1990 год), ка­мер­ный хор «Ниж­ний Нов­го­род» (1996 год), ан­самбль народной пес­ни «Лю­ба­ва» (1997 год). Народный кол­лек­тив Рос­сии Ака­де­мич. хор Ни­же­го­род­ско­го государственного университета (1950 год). Кон­цер­ты про­во­дят­ся в за­ле кон­сер­ва­то­рии (в 1960 году ус­та­нов­лен ор­ган), с 1967 года так­же в но­вом Крем­лёв­ском кон­церт­ном за­ле.

Фес­ти­ва­ли: все­рос­сий­ские - Пуш­кин­ский опер­но­го и ба­лет­но­го иск-ва «Бол­дин­ская осень» (с 1986 года; с 1988 года еже­год­но), Ро­ж­де­ст­вен­ские дни пра­во­слав­ной куль­ту­ры (с 1987 года), фес­ти­валь-ла­бо­ра­то­рия те­ат­раль­ных ка­пу­ст­ни­ков «Ве­сё­лая ко­за» (с 1993 года еже­год­но); ме­ж­ду­на­род­ные - ис­кусств им. А.Д. Са­ха­ро­ва «Русское искусство и мир» (с 1992 года; с 1998 года каждые 2 года), «Ба­рок­ко и клас­си­ка Ниж­ний Нов­го­род» (с 2009 года), Росский спек­так­лей для де­тей «Впе­рёд за Си­ней Пти­цей!» (с 2007 года, 1 раз в 2 го­да) и др.

Круп­ный спор­тив­ный центр. 31 мая - 3 июня 2012 года со­сто­ял­ся чем­пио­нат Ев­ро­пы по ху­дожественный гим­на­сти­ке. Наи­бо­лее дав­ние спор­тив­ные тра­ди­ции име­ет хок­кей­ный клуб «Тор­пе­до» (ос­но­ван в 1946 году) - се­реб­ря­ный при­зёр чем­пио­на­та СССР (1961 год), вы­сту­па­ет в Кон­ти­нен­таль­ной хок­кей­ной ли­ге (с 2008 года); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков во Двор­це спор­та проф­сою­зов (5600 мест). С 2011 года в Пре­мьер-ли­ге росского фут­бо­ла иг­ра­ет клуб «Вол­га»; вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ло­ко­мо­тив» (около 18 тыс. мест). Из­вест­на так­же ко­ман­да «Старт» - мно­го­крат­ный при­зёр чем­пио­на­тов СССР и Рос­сии по хок­кею с мя­чом. С се­зо­на 2010/2011 года в Профессиональной бас­кет­боль­ной ли­ге (ПБЛ) Рос­сии вы­сту­па­ет бас­кет­боль­ный клуб «Ниж­ний Нов­го­род».

Нижний Новогород - важ­ный де­ло­вой центр; здесь рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы круп­ных росских ком­па­ний, в т. ч. в об­лас­ти транс­пор­ти­ров­ки неф­ти и при­род­но­го га­за («Газ­пром транс­газ Ниж­ний Нов­го­род» - до­чер­няя ком­па­ния «Газ­про­ма», «Верх­не­волж­ские ма­ги­ст­раль­ные неф­те­про­во­ды»), ма­ши­но­строе­ния («Груп­па ГАЗ» - круп­ней­ший российский ав­то­мо­би­ле­строительный хол­динг), пи­ще­вой промышленности (груп­па ком­па­ний НМЖК), транс­пор­та («Горь­ков­ская же­лез­ная до­ро­га» - фи­ли­ал ком­па­нии РЖД; «Волж­ское па­ро­ход­ст­во»), те­ле­ком­му­ни­ка­ций (НСС), фи­нан­со­вой дея­тель­но­сти (НБД-Банк, Фо­рус Банк и др.). Важ­ный центр яр­ма­роч­но-вы­ста­воч­ной дея­тель­но­сти (вы­ста­воч­ный ком­плекс «Ни­же­го­род­ская яр­мар­ка» - один из круп­ней­ших в Рос­сии; на его тер­ри­то­рии еже­год­но про­во­дит­ся свыше 60 ме­ро­прия­тий), ту­ри­стического биз­не­са (на­чаль­ный и про­ме­жу­точ­ный пункт ря­да реч­ных круи­зов по Вол­ге), раз­ра­бот­ки про­грамм­но­го обес­пе­че­ния (н.-и. цен­тры ком­па­ний «Intel», «МФИ Софт»; в т. ч. для иностр. за­каз­чи­ков - ком­па­нии MERA, «Те­ле­ка»).

Круп­ней­ший промышленный центр об­лас­ти (дей­ст­ву­ют свыше 1000 пред­при­ятий об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, начало 2010-х годов). Ве­ду­щая от­расль - ма­ши­но­строе­ние (гл. обр. транс­порт­ное); важ­ное зна­че­ние име­ют ме­тал­лур­гия и про­изводство го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий, хи­мич., де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, пи­ще­вая промышленность. В ма­ши­но­строе­нии ли­ди­рую­щие по­зи­ции при­над­ле­жат ав­то­мо­биль­ной промышленности. Горь­ков­ский ав­то­мо­биль­ный за­вод - ве­ду­щее пред­при­ятие «Груп­пы ГАЗ», вхо­дит в со­став ди­ви­зио­нов «Лёг­кие ком­мер­че­ские и лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли» (ав­то­мо­би­ли: лёг­кие ком­мер­че­ские «ГАЗель», «Со­боль», сред­не­тон­наж­ные «Вал­дай», по­вы­шен­ной про­хо­ди­мо­сти «Сад­ко» и «Вепрь», до 2010 года - лег­ко­вые «Вол­га»; планируется наладить сборку несколь­ких мо­делей автомобилей « ̌Sko­da» и «Volks­wagen; а так­же гру­зо­вые для сельского хозяйства, обо­рон­ных нужд, специальная тех­ни­ка) и «Ав­то­ком­по­нен­ты» (свыше 5 тыс. на­име­но­ва­ний уз­лов, де­та­лей и аг­ре­га­тов для ши­ро­ко­го мо­дель­но­го ря­да ав­то­мо­би­лей). Др. пред­при­ятия «Груп­пы ГАЗ» - «Ни­же­го­род­ские мо­то­ры» (ди­зель­ные дви­га­те­ли для ав­то­мо­би­лей «ГАЗель» и др.), за­вод штам­пов и пресс-форм.

Сре­ди других про­из­во­ди­те­лей ав­то­мо­би­лей и тех­ни­ки специального на­зна­че­ния - за­вод спец­ав­то­мо­би­лей «Про­мыш­лен­ные тех­но­ло­гии» промышленной груп­пы «Са­мо­тлор-НН» (ав­то­мо­би­ли ско­рой медицинской по­мо­щи, транс­порт­ные сред­ст­ва для пе­ре­воз­ки ин­ва­ли­дов, пе­ре­движ­ные медицинские ла­бо­ра­то­рии), ав­то­мо­биль­ный за­вод «Чай­ка-Сер­вис» (тех­ни­ка для ком­му­наль­но­го и до­рож­но­го хо­зяй­ст­ва, пред­при­ятий энер­ге­тич. и стро­ит. ком­плек­са, неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щей пром-сти и др.), груп­па ком­па­ний РИДА (бро­ниров. ав­то­мо­би­ли на ба­зе не­ко­то­рых мо­де­лей «Mercedes», BMW, «Toyota», «Lexus»; так­же бро­ни­ров. стек­ло), «Ав­то­ЛИК» (спец. ав­то­мо­би­ли на ба­зе «ГАЗели» и «Со­бо­ля», в т. ч. для нужд МВД, МЧС), за­вод ком­па­нии «Про­м­ав­то», за­вод тех­но­ло­гического обо­ру­до­ва­ния «Ка­мея» (оба пред­при­ятия вы­пус­ка­ют ав­то­фур­го­ны). Ав­то­ком­плек­тую­щие про­из­во­дят: ра­диа­тор­ный за­вод, груп­па ком­па­ний «Ав­то­ком­по­нент» (па­не­ли при­бо­ров для ав­то­мо­би­лей «Вол­га», «ГАЗель», «Со­боль», на­руж­ные зер­ка­ла, кли­ма­тические ус­та­нов­ки и др.), на­учно-про­из­водственное пред­при­ятие «Со­текс» (ав­то­мо­биль­ные и ав­то­бус­ные си­де­нья и их ком­по­нен­ты), ком­па­ния «Маг­на Тех­но­пласт» (пла­ст­мас­со­вые де­та­ли для ав­то­мо­би­лей ГАЗ и ВАЗ, в т. ч. бам­пе­ры) и др.

Ве­ду­щие су­до­строительные за­во­ды: «Крас­ное Сор­мо­во» (ос­но­ван в 1849 году, был од­ним из круп­ней­ших в Российской им­пе­рии; ны­не в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «Мор­ские и неф­те­га­зо­вые про­ек­ты»; один из росских ли­де­ров от­рас­ли; су­да ком­мерческого фло­та дед­вей­том до 20 тыс. т: тан­ке­ры, су­хо­гру­зы, кон­тей­не­ро­во­зы, стро­ительные бар­жи, во­енные ко­раб­ли, спа­са­тель­ные под­вод­ные ап­па­ра­ты, а так­же мо­ду­ли мор­ских бу­ро­вых плат­форм), «Вол­га» (ско­ро­ст­ные су­да, в т. ч. пас­са­жир­ские, гру­зо­вые, спа­са­тель­ные; су­да на под­вод­ных крыль­ях, воз­душ­ной ка­вер­не; про­гу­лоч­ные ка­те­ра). Ряд пред­при­ятий вы­пус­ка­ет смеж­ную про­дук­цию - су­до­вые ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, ком­плек­тую­щие: ком­па­ния «Ру­мо» (круп­ное про­изводство су­до­вых ди­зель­ных дви­га­те­лей, ди­зель-элек­трических аг­ре­га­тов, ком­прес­со­ров для га­зо­про­во­дов, на­со­сов вы­со­ко­го дав­ле­ния, ото­пи­тель­но­го, хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния), «Сор­мов­ское ма­ши­но­строе­ние» (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «Мор­ские и неф­те­га­зо­вые про­ек­ты»; про­изводство ком­плек­тую­щих и зап­ча­стей к гражданским су­дам и во­енным ко­раб­лям, ли­тьё из цвет­ных ме­тал­лов и др.). Центрально кон­ст­рук­тор­ские бю­ро: по су­дам на под­вод­ных крыль­ях и экранолётам им. Р.Е. Алек­сее­ва, «Ла­зу­рит» (про­ек­ти­ро­ва­ние под­вод­ных ло­док для нужд ОПК).

Авиа­стро­ительный за­вод «Со­кол» (в со­ста­ве Объ­е­ди­нён­ной авиа­строительный кор­по­ра­ции; се­рий­ное про­изводство ис­тре­би­те­лей се­мей­ст­ва «МиГ» и их мо­ди­фи­ка­ций, учеб­но-бое­вых са­мо­лё­тов Як-130), пред­прия­тие «Гид­ро­маш» (шас­си, гид­ро­ци­лин­д­ры и гид­ро­аг­ре­га­ты для са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов). Центральный НИИ «Бу­ре­ве­ст­ник» (ос­но­ван в 1970 году как го­лов­ное пред­при­ятие по раз­ра­бот­ке стволь­но­го арт. воо­ру­же­ния для нужд ОПК; ны­не, по­ми­мо обо­рон­ной про­дук­ции, на­ла­жен вы­пуск ди­аг­но­стич., ре­монт­но­го железнодорожного обо­ру­до­ва­ния), ма­ши­но­стро­ительный за­вод (в со­ста­ве кон­цер­на ПВО «Ал­маз-Ан­тей»; во­ен. тех­ни­ка и воо­ру­же­ние, в т. ч. ЗРК С-300; обо­ру­до­ва­ние для атом­ной промышленности, в т. ч. атом­ные ко­ра­бель­ные ус­та­нов­ки, ре­ак­то­ры для АЭС).

Нижний Новгород - важный российский центр по производству средств и систем дальней радиосвязи. Здесь расположены: НПП «Полёт» (авиац. системы и комплексы средств свя­зи и управления, бортовое авиационное оборудование и др.), Фе­де­раль­ный на­уч­но-про­из­водств. центр «НИИ из­ме­ри­тель­ных сис­тем им. Ю.Е. Се­да­ко­ва» (1966 год; ав­то­ма­ти­зированнеы сис­те­мы управ­ле­ния промышленными пред­при­ятия­ми, АЭС; при­бо­ры эко­ло­гического кон­тро­ля и др.), СКБ ра­дио­из­ме­рительной ап­па­ра­ту­ры (ан­тен­ны, пре­об­ра­зо­ва­те­ли маг­нит­но­го по­ля, из­ме­ри­те­ли уров­ней элек­тро­маг­нит­ных из­лу­че­ний), НПО им. М.В. Фрун­зе (в т. ч. ра­дио­из­ме­рительные при­бо­ры, ап­па­ра­ту­ра свя­зи, ав­то­ма­ти­зир. на­ви­га­ци­он­но-дис­пет­чер­ские сис­те­мы управ­ле­ния объ­ек­та­ми). За­во­ды: те­ле­ви­зи­он­ный им. В.И. Ле­ни­на - ОАО «НИТЕЛ» (ра­дио­ло­кац. сис­те­мы и ком­плек­сы), Горь­ков­ский ап­па­ра­ту­ры свя­зи им. А.С. По­по­ва (авиац. и на­зем­ные ра­дио­стан­ции; так­же ав­то­мо­биль­ные дат­чи­ки для нужд Горь­ков­ско­го ав­то­за­во­да, мед­тех­ни­ка), им. Г.И. Пет­ров­ско­го [специальнве маг­ни­то­фо­ны для авиа­ции (т. н. чёр­ные ящи­ки), аку­стические ав­то­мо­биль­ные сис­те­мы], точ­но­го ма­ши­но­строе­ния (медицинская ап­па­ра­ту­ра, ал­маз­ный ин­ст­ру­мент, обо­ру­до­ва­ние для на­не­се­ния галь­ва­нич. по­кры­тий, кон­троль­но-из­ме­ри­тель­ное и др.). Дей­ст­ву­ют так­же пред­при­ятия «Транс-Сиг­нал» (све­то­тех­ничные и элек­трон­ные из­де­лия сис­тем без­опас­ности дви­же­ния железнодорожного транс­пор­та, из­де­лия на све­то­дио­дах для ав­то­мо­биль­ной промышленности; медицинское обо­ру­до­ва­ние), «Пром­центр-НН» (счёт­чи­ки элек­тро­энер­гии).

Сре­ди круп­ных про­из­во­ди­те­лей обо­ру­до­ва­ния различные на­зна­че­ния - про­из­вод­ст­вен­но-кон­ст­рук­тор­ское объ­е­ди­не­ние «Те­п­ло­об­мен­ник» (те­п­ло­об­мен­ное обо­ру­до­ва­ние для авиа­кос­мической тех­ни­ки, ав­то­мо­би­лей, трак­то­ров; сис­те­мы управ­ле­ния су­до­вы­ми ди­зель­ны­ми дви­га­те­ля­ми; га­зо­вые во­до­на­гре­ва­те­ли), кон­церн «Тер­маль» (элек­тро­тер­мич. обо­ру­до­ва­ние для су­дов, железнодорожного транс­пор­та, тех­но­ло­гическое обо­ру­до­ва­ние для пред­при­ятий об­щественного пи­та­ния), на­учно-про­из­водственные пред­при­ятие «За­вод Эк­ва­тор» (те­п­ло­об­мен­ное, хо­ло­диль­ное обо­ру­до­ва­ние для су­дов, железнодорожного транс­пор­та), «Элек­тро­тех­ническая про­из­водственная ком­па­ния» (элек­тро­тех­нич. уст­рой­ст­ва и вы­со­ко­вольт­ное пром ышленное обо­ру­до­ва­ние), за­вод «Мель­ин­вест» (обо­ру­до­ва­ние для мель­ниц, эле­ва­то­ров). Про­ек­ти­ро­ва­ние и соз­да­ние обо­ру­до­ва­ния для атом­ной энер­ге­ти­ки осу­ще­ст­в­ля­ют ОКБ ма­ши­но­строе­ния им. И.И. Аф­ри­кан­то­ва (1945 год, од­на из ве­ду­щих российских кон­ст­рук­тор­ских ор­га­ни­за­ций атом­но­го ма­ши­но­строе­ния) и под­раз­де­ле­ния объ­еди­нён­ной ком­па­нии «НИАЭП-Атом­строй­экс­порт» (все вхо­дят в гос­кор­по­ра­цию «Рос­атом»).

Ме­тал­лур­гия пред­став­ле­на про­изводством ста­лей специальных ма­рок (НПО «Спец­Сталь»), пе­ре­ра­бот­кой ло­ма чёр­ных и цвет­ных ме­тал­лов («Вол­го­вят­ск­втор­цвет­мет»). Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий: за­во­ды «Крас­ный Якорь» (вы­пус­ка­ет около 30% российских це­пей, в т. ч. якор­ных, гру­зо­вых, тя­го­вых, для гор­но­го обо­ру­до­ва­ния), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щий (сталь­ные слит­ки и про­кат, пром. но­жи и пи­лы, зап­ча­сти к сельско-хозяйственной тех­ни­ке), «Красная Этна» (крепёжные изделия, пружины и др.). За­вод те­п­ло­гид­ро­изо­ли­ров. труб (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний АРМА; сталь­ные и пла­сти­ко­вые тру­бы с те­п­ло- и гид­ро­изо­ля­ци­ей, во­до­грей­ные кот­лы). НИИ ма­ши­но­стро­ит. ма­те­риа­лов «Про­ме­тей» (ли­тые за­го­тов­ки из цвет­ных и чёр­ных ме­тал­лов и спла­вов, в т. ч. для нужд неф­те­га­зо­вой промышленности, су­до­строе­ния).

Хи­мическая промышленность пред­став­ле­на производством тех­нических ма­сел, специальных жид­ко­стей для нужд различных от­рас­лей (груп­па ком­па­ний «Рос­по­ли­хим»). Ком­па­ния «Ниж­фарм» (в со­ста­ве ме­ж­ду­народного кон­цер­на STADA) - круп­ный российский про­из­во­ди­тель ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов.

Про­изводство клеё­но­го бру­са и из­де­лий из не­го (де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия «78 ДОК Н. М.», «Рус­ский дом»), упа­ко­воч­но­го гоф­ро­кар­то­на (пред­при­ятия «Бум­снаб», «Ниж­кар­тон»), по­ли­гра­фич. про­дук­ции (ком­би­нат «Ниж­по­ли­граф» - круп­ней­шее пред­при­ятие от­рас­ли в об­лас­ти). Сре­ди про­из­во­ди­те­лей строй­ма­те­риа­лов вы­де­ля­ют­ся за­во­ды кро­вель­ных ма­те­риа­лов французской ком­па­нии «Onduline» и си­ли­кат­ный.

Сре­ди круп­ных пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - мо­лоч­ный ком­би­нат «Ни­же­го­род­ский» (фи­ли­ал ком­па­нии «Вимм-Билль-Данн»), мо­лоч­ный за­вод № 1, кон­ди­тер­ские фаб­ри­ки Сор­мов­ская и «1 Мая», мас­ло­жи­ро­вой ком­би­нат (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний НМЖК), груп­па ком­па­ний «По­спел», хол­динг «Вел­рус» (оба - за­мо­ро­жен­ные по­лу­фаб­ри­ка­ты, мороженое). Пи­во­ва­рен­ный за­вод «Вол­га» (фи­ли­ал ком­па­нии «Объ­е­ди­нён­ные пи­во­вар­ни Хай­не­кен»). Ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод РООМ (в со­ста­ве ком­па­нии «Си­нер­гия»). Пред­при­ятия по про­изводству на­пит­ков и без­ал­ко­голь­ной про­дук­ции и др.

Ав­то­за­вод­ская ТЭЦ (в со­ста­ве ком­па­нии «Ев­роСибЭнер­го»; 580 МВт), Сор­мов­ская ТЭЦ (в со­ста­ве «ТГК-6»; 340 МВт).

Дополнительная литература:

Доб­ро­воль­ский М.В. Пу­те­во­ди­тель по свя­ты­ням и цер­ков­ным дос­то­при­ме­ча­тель­но­стям г. Ниж­не­го Нов­го­ро­да. Н. Нов­го­род, 1912;

Лу­ги­нин А.А., Ли­па­тов Н.А. Го­род Горь­кий. Г., 1958;

Кирь­я­нов И.А. Ни­же­го­род­ский кремль. Г., 1968;

Ага­фо­нов С.Л. Ка­мен­ная ле­то­пись го­ро­да. Г., 1971;

он же. Горь­кий. Ба­лах­на. Ма­карь­ев. М., 1987;

он же. Ни­же­го­род­ский кремль. 2-е изд. Н. Нов­го­род, 2010;

Ис­то­рия го­ро­да Горь­ко­го. Г., 1971; Па­мят­ни­ки ис­то­рии и куль­ту­ры го­ро­да Горь­ко­го. Г., 1977;

Ели­се­ев А.И. Род­ной го­род. Па­мят­ные мес­та, со­бы­тия, име­на. Г., 1979;

Буб­нов Ю.Н., Орель­ская О.В. Ар­хи­тек­ту­ра го­ро­да Горь­ко­го: Очер­ки ис­то­рии, 1917–1985. Г., 1986;

Бон­да­рен­ко И.А., Шу­мил­кин С.М. Ис­то­ри­че­ский путь раз­ви­тия Ниж­не­го Нов­го­ро­да // Ар­хи­тек­тур­ное на­след­ст­во. М., 1988. Вып. 35;

Зна­комь­тесь, го­род Горь­кий / Сост. И. В. Си­до­ро­ва. Г., 1989;

Буб­нов Ю.Н. Ар­хи­тек­ту­ра Ниж­не­го Нов­го­ро­да се­ре­ди­ны XIX – на­ча­ла ХХ в. Н. Нов­го­род, 1991;

Смир­но­ва Л.М., Зван­це­ва Т. П. Церк­ви Ниж­не­го Нов­го­ро­да, унич­то­жен­ные и уце­лев­шие. Н. Нов­го­род, 1991;

Фи­ла­тов Н.Ф. Ниж­ний Нов­го­род: Ар­хи­тек­ту­ра XIV – на­ча­ла ХХ в. Н. Нов­го­род, 1994;

Смир­но­ва Л.М. Ниж­ний Нов­го­род до и по­сле. Н. Нов­го­род, 1996.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)