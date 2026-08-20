НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД - город в России, административный центр Нижегородской области, центр Приволжского федерального округа.
Население 1254,6 тыс. человек (2012 год; 5-й по числу жителей город страны после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга). Вместе с пригородами, а также городами Дзержинск, Бор, Балахна и Кстово и др. населенными пунктами образует т. н. Нижегородскую гор. агломерацию с населением около 2,0 млн. человек. Расположен на правом берегу р. Волга, в месте впадения в неё р. Ока. Важный экономический и культурный центр РФ. Узел железных и автомобильных дорог. Речной (пассажирский и грузовой) порт. Международный аэропорт Стригино. Метрополитен (с 1985 года). Канатная дорога через Волгу Нижний Новгород - Бор (пущена в 2012 году).
Город основан владимирским кн. Юрием Всеволодовичем в 1221 году немного ниже устья Оки, на одной из вершин Дятловых гор - высоком мысу, на правом берегу р. Почайна (во второй половине 1830-х - 1840-х годов заключена в подземный коллектор) при её впадении в Волгу. Первоначально назывался Новгород (в XVI веке также Новгород Низовской земли), как Нижний Новгород упоминается в источниках с XIV века. Вероятно, вначале город занимал только западная часть мыса (отделена от восточной части оврагом), о чём свидетельствуют постройка там деревянная церковь Архангела Михаила (в 1227 году возведена в камне как Архангельский собор, в 1359 году и в 1628-1631 годы полностью перестроен на старых фундаментах) и остатки вала XIII века, проходившего вдоль западного склона оврага. К 1225 году, когда в восточной части мыса начал возводиться каменный Спасо-Преображенский собор (перестроен в 1350-1352 годы), линия гор. дерево-земляных укреплений охватила мыс целиком. К первоначальным сооружениям, выявленным вокруг церкви Архангела Михаила, относятся полуземлянки с глинобитными печами, остатки железоделательного производства. Быстрому развитию Нижнего Новгорода во второй половине XIII-XIV веков способствовало возросшее значение Волжского пути в торговле между русскими землями и странами Востока, в которой город являлся важным перевалочным пунктом, а также приток населения - по-видимому, из подвергавшихся разорению внутренних областей Руси. В XIII-XIV веков сформировались посады: к югу от детинца, в районе торга и пристаней (известны в документах XVII века как Верхний и Нижний посады).
В первой половине XIV века являлся объектом притязаний московских, тверских и суздальских князей. В 1341 году хан Узбек дал ярлык на Нижний Новгород суздальскому кн. Константину Васильевичу, заложившему основы могущества Нижегородского княжества. В городе началась великокняжеская чеканка монеты. По мнению А.Н. Насонова, не позднее 1350-х годов в Нижнем Новгороде стали вестись летописные записи при Спасо-Преображенском соборе и, возможно, в Печерском Вознесенском монастыре (был, по-видимому, крупным книжным центром); в 1377 году, вероятно именно там, создана Лаврентьевская летопись. В 1363 году разросшийся Верхний посад был обнесён дерево-земляными укреплениями; в 1372 году началось строительство каменного кремля (не завершено). Городская территория, кроме детинца и посадов, включала поселения на Ильинской горе (к западу от детинца, на левом берегу Почайны) и к югу от окольного города, на правом берегу Почайны, обширные сельско-хозяйственные угодья, примыкавшие к застройке. Характерны наземные дома с глинобитными печами и подпольными ямами, от хозяйственных построек сохранились ямы, в т. ч. с дерев. обшивкой стен и полом. Археологически зафиксированы железоделательное, бронзолитейное, гончарное, косторезное, ювелирное ремёсла; в летописи сообщается о мастерах по литью колоколов. Активно развивалась торговля, в т. ч. международная - со странами Востока. В ходе борьбы великого князя владимирского Дмитрия Ивановича с Мамаем город и окрестности в 1377-1378 годы подверглись опустошит. набегам ордынцев (в источниках упомянуты 32 церкви, сгоревшие во время набега 1377 года). В 1392 году Нижний Новгород вошёл в состав Московского великого княжества. Город подвергся разгрому во время Едигея набега 1408 года. В результате резко сократилась численность населения Нижнего Новгорода, жилая застройка в детинце, постройки на Верхнем посаде и Ильинской горе долго не восстанавливались, поселение на правом берегу Почайны прекратило существование, сельско-хозяйственные угодья были заброшены. В 1409 году город разорили новгородские ушкуйники.
В 1444 году, в связи с угрозой городу со стороны хана Улуг-Мухаммеда, великий князь московский Василий II Васильевич повелел строить «осады». С одной из них, основанной на подступах к Нижнему Новгороду на высоком мысу правого берега Оки, известной в летописях как «меньшой» или «новый» Нижний Новгород, отождествляется городище Городок. В начале 1445 году Нижний Новгород был захвачен Улуг-Мухаммедом, который оставался в городе почти 8 месяцев. С декабря 1444 по июнь 1445 годов «меньшой» Нижний Нивгород находился в осаде, после чего был оставлен гарнизоном (разрушен, вероятно, в 1505 году казанским ханом Мухаммед-Эмином; больше не восстанавливался).
Со второй половины XVI века Нижний Новгород стал местом сбора русских войск во время казанско-русских войн и Казанских походов. В 1500-1515 годы возведён каменный кремль [заложен в 1500 году, к 1505 году построена Тверская (вероятно, ныне Ивановская) башня, основные работы в 1508-1515 годы, арх. Пётр Фрязин], в 1510-1512 годы сооружены дерево-земляные укрепления Большого острога (длина свыше 7 км, охватили территорию Верхнего и Нижнего посадов, слобод на левом берегу Почайны и у Благовещенского монастыря; укреплённая площадь ок. 315 га). Близ Кладовой башни кремля исследована печь для обжига кирпича конца XVI - начала XVII веков (свидетельство активного строительства в это время). После взятия Казани в 1552 году Нижний Новгород из русского аванпоста на Волге превратился в один из крупнейших внутр. центров государства. В Смутное время Нижнего Новгорода выдержал несколько осад - участников Болотникова восстания 1606-1607 (1606) годы, сторонников Лжедмитрия II (ноябрь 1608, декабрь 1608 года). Стал центром борьбы с «воровскими людьми» в Поволжье, одним из немногих городов, не признавших Лжедмитрия II царём. Нижегородцы отказались целовать крест королевичу Владиславу, участвовали в Первом ополчении 1611 года. В 1611 году нижегородский посадский человек Кузьма Минин стал одним из главных инициаторов создания Второго ополчения 1611-1612 годов.
В XVII веке Нижний Новгород играл важную роль в хлебной, соляной, рыбной торговле. Активно развивались ремёсла (св. 100), а также судостроение. В 1618 году в Нижний Новгород под руководством боярина Б.М. Лыкова были возведены новые дерево-земляные укрепления - Малый острог (включил остатки окольного города XIV века), построен мост через Почайну. В 1621-1622 годы территория Нижнего Новгорода охватывала кремль, Верхний и Нижний посады, близлежащие слободы, Кунавинскую слободу на левом берегу Оки.
В 1708-1714, 1717-1719 годы уездный город Казанской губернии Центр Нижегородской губернии (1714-1717, 1719-1929; в 1779-1796 годы Нижегородское наместничество). Перенос к Нижнему Новгороду в 1817 году Макарьевской ярмарки, преобразованной в Нижегородскую ярмарку, дал толчок развитию Макарьевской (заречной) части города (на левом берегу Оки). В 1847 году введён в действие городской водопровод. В XIX - начало XX веков открыто движение по железнодорожным линиям Москва - Нижний Новгород (1862 год; одна из первых в России), Ромоданово - Нижний Новгород (1901 год). Во второй половины XIX - начала XX веков Нижний Новгород - крупный речной порт, центр торговли, судостроения, мукомольной промышленности и металлообработки. Действовали крупные заводы: судостроительный И.С. Колчина (позднее «Курбатова И.С. Наследница»; основан в 1857 году; ныне концерн «Термаль»), мельничного оборудования Товарищества «Добровых и Набгольц» (1873 год; ныне «Мельинвест»), цинковальный «Славянин» (основан в 1881 году как гвоздильный) и чугунолитейный братьев Г. и А.С. Рекшинских (1883 год); Слободская (1871 год) и Макарьевская (1883 год) паровые мельницы Башкировых. В 1896 году в Нижнем Новгороде проведена 16-я Всероссийская промышленная и художественная выставка, пущены трамвай, 2 фуникулёра, открыт городской художественный и исторический музей [в 1934 году разделён на художественный и исторический (с 1958 года Историко-архитектурный музей-заповедник)] и др. Во время Первой мировой войны в Нижнем Новгороде был перемещён ряд промышленных предприятий: заводы АО «Фельзер и Ко» (ныне компания «Румо»), АО Рижского металлическего завода «Этна» (ныне «Красная Этна»), АО Отто Эрбе (ныне металлообрабатывающий) и др.
2(15) ноября 1917 года установлена советская власть. В 1918 года распущена Нижегородская городкая дума, образован Нижегородский гор. совет рабочих и красноармейских депутатов. В июне 1918 года в городе создана Волжская военная флотилия. В том же году основан Нижегородский государственый универсиетт; тогда же в Нижем Новгороде начала работать Нижегородская радиолаборатория, сыгравшая важную роль в развитии отечественной радиотехники.
6 марта 1922 года Макарьевская часть Нижний Нивгород и прилегающие пункты Балахнинского уезда (пос. Ратманиха, дер. Борзовка, с. Молитовка, с. Карповка, пос. Кавказ при заводе «Сосна», посёлки заводов «Фельзер» и «Новая Этна», Шуваловский пос.; с 1925 года также с. Гордеевка) объединены в Канавинский рабочий р-н на правах города. В 1927 году открыто движение по железнодорожной линии Нижний Новгород - Котельнич. 9 января 1928 года постановлением ВЦИК Нижнего Новгорода, Сормовский (образован в 1922 году как Сормовский у., с 1924 года рабочий р-н) и Канавинский рабочие районы объединены в т. н. Большой Нижний Новгород; 19 апреля 1929 года Нижегородский губернский исполнительный комитет постановил преобразовать городские советы Нижнего Новгорода, Сормовского и Канавинского рабочих районов в районные советы единого города.
В 1929 году центр Нижегородской обл., в 1929-1936 годы - Нижегородского края (с 1932 года - Горьковского края). В связи с 40-летием лит. деятельности писателя М. Горького постановлением Президиума ВЦИК от 7 октбяря 1932 года Нижний Новгород переименован в Горький. Во время 1-й пятилетки (1928-1932 годы) на прилегавших к заречной части города территориях построен ряд крупных заводов: фрезерных станков (1931 год), Горьковский автомобильный (ГАЗ, 1932 год), авиационный (1932 год; ныне «Сокол»), машиностроительный «Новое Сормово» (1932 год; ныне машиностроительный). В связи с этим расширилась территория города, в его черту вошли: рабочие посёлки Американский, Восточный, Западный, Северный, с. Карповка (все в 1931 году); автозавод с посёлком, сёла Высоково и Малышево, слободы Кошелёвка и Печёры, Монастырка (1932 год, утверждено ВЦИК в 1933 году); деревни Кузнечиха, Лапшиха, пос. Орловка (1933 год); сёла Гнилицы, Нагулино и Стригино, ст. Доскино (1934 год); посёлки Александровка, Барачный, Дачный, Дубенки, Красная Заря, Новый, Слуда, Старый, Толмачёвка, Щёлоковский хутор, Тобольские казармы (все в 1935 году).
C 1936 года центр Горьковской (с 1990 года Нижегородской) обл. Во время Великой Отечественной войны один из главных центров оборонной промышленности. Предприятия города за годы войны произвели 30% отечественных танков и САУ (свыше 31 тыс. шт.), 33% арт. систем среднего калибра и выше (св. 101 тыс. шт.), 26% истребителей (св. 16,4 тыс. шт.), около половины подводных лодок (27 шт.). В послевоенные годы пром. потенциал возрос за счёт развития предприятий авиакосмической и радиоэлектронной промышленности, атомного машиностроения; Нижний Новгород стал одним из ведущих центров радиофизики в стране. Открыто движение по железнодорожным линиям Горький - Заволжье (1948 год), Горький - Окская (конц 1940-х - начало 1950-х годов). В 1947 году в состав города вошли пос. Малиновая Гряда и дер. Щербинки, в 1969 году - курортный пос. Зелёный город, в 1970 году - деревни Бешенцево, Ближнее Константиново, Кузнечиха, Ляхово, Мордвинцево, Ольгино, пос. Луч. Указом Президиума ВС РСФСР от 22 октября 1990 года городу возвращено историческое название.
На территории современного Нижнего Новгорода известны около 60 археологических памятников, в т. ч. палеолитическое (предположительно) и мезолитические местонахождения, стоянки балахнинской культуры, поселения культуры сетчатой керамики бронзового века, городецкой культуры, средне-вековые, в т. ч. древне-русские, селища и грунтовые могильники за исторической чертой города.
Город разделён Окой на 2 части - т. н. нагорную (правый берег) и заречную. На берегу нагорной части возвышается кремль (реставрирован в 1949-1977 годы, арх. С.Л. Агафонов) с башнями [Дмитриевская перестроена в 1895 году Нижний Новгород. Султановым, Зачатская (Зачатьевская) восстановлена в 2012 году]. Внутри кремля расположены: кубический с 8-гранным шатром собор Архангела Михаила (1628-1631 годы, зодчие Л.С. Возоулин, А. Константинов; основание - 1359 год; южный придел с колокольней - 1672 год); быв. Присутственные места (1782-1785, 1830-е годы; ныне здание администрации области и концертный зал филармонии), дом вице-губернатора (1786-1788 годы, арх. Я.А. Ананьин), обелиск в честь К. Минина и Д.М. Пожарского (1826-1828 годы, скульптор И.П. Мартос, арх. А.И. Мельников), Дом Советов в стиле конструктивизма (1929-1931 годы, арх. А.З. Гринберг). У нижней, Ивановской, башни кремля, через которую проходит Ивановский съезд, расположена церковь Рождества св. Иоанна Предтечи на Торгу (1676-1683 годы, колокольня и верх восстановлены в 2005 году).
К западу от кремля, в Започаинье, сохранились церкви - Жён-мироносиц (освящена в 1649 году, пристройки второй половины XIX века), Илии Пророка (1655 год, перестроена в 1875-1877 годы, архитектор И.К. Кострюков) и Успенская (1672 год, перестроена в 1715 и 1858 годы; первоначальный вид восстановлен в 1965-1967 и 2004 годы) на Ильинской горе, церкви Собора Пресвятой Богородицы в т. н. строгановском стиле с богатым декоративным убранством фасадов (ок. 1697 – 1719; иконостас с резьбой и иконами 18 в.), Похвалы Пресвятой Богородицы (1737–49, перестроена в 1858 году); также 2-этажные палаты Е. Чатыгина (т. н. дом Петра I, который останавливался здесь в 1695 году), Пушниковых, т. н. палаты А.Ф. Олисова (все конца XVII - начала XVIII веков). На правом берегу Оки - Благовещенский монастырь. К востоку от центра города - Печерский Вознесенский мон. и Спасо-Преображенская церковь в слободе Печеры (1785-1798 годы). На бывшем городском кладбище (ныне парк им. Кулибина) - позднебарочная Петропавловская церковь (1780-1782 годы).
В 1770 году составлен первый регулярный радиально-полукольцевой план города (переработан в 1823 году, арх. В.И. Гесте), согласно которому были проложены ориентированные на Дмитриевскую башню кремля прямые Большая Покровская, Алексеевская и Варварская улицы быв. Верхнего посада. В стиле классицизма возведены: дом аптекаря Г. Эвениуса (1789-1791 годы, арх. И.И. Немейер); усадьба Т. И. Рябининой (конец XVIII - первая половина XIX веков); здания - быв. Дворянского собрания (1823-1826 годы, арх. И.Е. Ефимов), духовной семинарии (1829-1831 годы, арх. А.Л. Леер; ныне педагогический университет), Дворянского института (1844-1848 годы, арх. А.А. Пахомов; ныне областная библиотека им. В.И. Ленина) с домом для проживания (1836 год, арх. Ефимов, ныне театральное училище); дома И.С. Веренинова (1840-е годы), С.Я. Никлауса (1841 год, оба - арх. Г.И. Кизеветтер).
К югу от центра города - ансамбль Крестовоздвиженского женского монастыря с одноименым собором (1814-1823 годы, арх. И.И. Межецкий; перестроен в 1833-1835 годы, арх. А.Л. Леер), келейными корпусами и больничным корпусом с домовой церковью (1832-1835 годы, Леер). Перспективу Варварской ул. завершает тюремный острог с 4 башнями (1820-1823 годы, архитекторы И.И. Шарлемань, И.Е. Ефимов; перестроен в 1849-1853 годы, арх. А.Е. Турмышев; ныне филиал Историко-архитектурного музея-заповедника). Внизу, на Нижневолжской набережной, въезд в Старый город украшают классицистической усадьбы Строгановых (главый дом 1825-1829 годы, арх. П.С. Садовников) и Голицыных (1837-1839 годы, архитекторы Д.И. Жилярди, Г.И. Кизеветтер, Леер), дом И.С. Пятова (1820-е годы, арх. Бетанкур).
Император Николай I во время двух своих приездов в Нижний Новгород (1834, 1836 годы) дал указания по благоустройству города, которые легли в основу плана города 1839 года. Сделаны съезды для транспорта из нагорной части города в обход кремля: Зеленский, Похвалинский, Георгиевский, Казанский (инжинер П.Д. Готман); благоустроен волжский откос с Александровским садом (между 1837 и 1851 годами, инженер В.П. Стремоухов, садовник В. Пельцель), устроены Верхневолжская и Нижневолжская набережные. Во второй половине XIX века в духе эклектизма возведены: дом С.М. Рукавишникова в стиле необарокко на Откосе (Верхневолжская набережная; 1875-1877 годы, архитекторы П.С. Бойцов, Р.Я. Килевейн; атланты и кариатиды - по эскизам М.О. Микешина; с 2011 года - филиал Историко-архит. музея-заповедника), пассаж Блиновых (1878 год, арх. А.К. Бруни), доходный дом Н.А. Бугрова, в котором располагалось отделение Волжско-Камского коммерч. банка (1894-1896 годы, арх. В.П. Цейдлер), биржа (1895-1896 годы, арх. К. Трейман), здания Городской думы (1901-1904 годы, арх. Цейдлер), Ромодановский (Казанский) вокзал (1900-1903 годы). Церкви: Святителей Московских (1859-1860 годы, арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич и др.), Прп. Сергия Радонежского (1865-1869 годы, арх. Килевейн) и Вознесения (1866-1875 годы, колокольня - 1877 год) в русско-византийском стиле, в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при бывшей губернской земской больнице (1894-1896 годы, арх. В.Н. Брюхатов), Спасская (1899-1903 годы, арх. А.М. Кочетов) в русском стиле, Святых Кирилла и Мефодия в неовизантийском стиле (1897 год, арх. Бойцов); синагога (1883 год, арх. И.Ф. Нейман), мечеть (1913-1915 годы, арх. П.А. Домбровский).
На левом берегу Оки, в бывшей Макарьевской (заречной) части города, расположены Спасо-Преображенский Староярмарочный собор (1818-1822 годы, архитекторы О. Монферран, А.А. Бетанкур), собор Св. Александра Невского на Стрелке (1867-1881 годы, архитекторы Р.Я. Килевейн, Л.В. Даль), главный ярмарочный дом (1889-1890 годы, архитекторы А.И. фон Гоген, Г.А. Трамбицкий, К.Г. Трейман).
В городе значительное число построек в стиле модерн: Дом трудолюбия им. М. и Л. Рукавишниковых (1903-1905 годы, арх. П.А. Домбровский), быв. доходный дом М.И. Сизовой (1907-1909 годы, арх. С.А. Левков; в 1910 году здесь открылся первый в Нижнем Новгороде кинотеатр «Талисия»), комплекс братьев Рукавишниковых (корпус отделения Русского торгово-промышленного банка, 1908 год, скульптор С.Т. Конёнков; Торговый дом с элементами неоготики, 1912-1914 годы; оба - арх. Ф.О. Шехтель), комплекс зданий Нижегородской конторы Госбанка (1911-1913 годы, арх. В.А. Покровский, росписи палехских мастеров Н.П. и П.П. Пашковых по эскизам И.Я. Билибина), Крестьянский поземельный банк (1914-1916 годы, арх. Ф.О. Ливчак; ныне Дворец творчества юных); дома О.И. Каменской (1913-1914 годы, арх. Б.А. Коршунов) и Д.В. Сироткина (1913-1916 годы, архитекторы братья Л.А., В.А. и А.А. Веснины; плафон по эскизу А.А. Веснина; в 1924-1990 годы главное здание Худож. музея) и здание пароходного общества «Волга» (1913-1915 годы) в стиле неоклассицизма; Успенская (старообрядческая) церковь в неорусском стиле (1914-1916 годы, арх. В.А. Покровский). Также сохранились дерев. 1-2-этажные дома XIX - начала XX веков, часто с резьбой.
На территориях, вошедших в состав города в XX веке, сохранились памятники архитектуры XVII-XIX веков. В р-не Ближнее Константиново - церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1801 год); в р-не Высоково - Троицкая церковь (1815 год). На левом берегу Оки: в Гордеевском р-не - церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери в «строгановском стиле» (1694-1697 годы) и церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (1908 год, арх. Ф.П. Фёдоров); в р-не Карповка - Спасо-Преображенская церковь (1817 год, арх. И.И. Межецкий); в р-не Гнилицы - церковь Рождества Богородицы (1822 год); в р-не Старое Канавино - Спасо-Преображенская церковь (1829-1835 годы); в р-не Сормово - комплекс зданий Сормовского завода (1892-1916 годы) и Спасо-Преображенский собор в неовизантийском стиле (1900-1904 годы, арх. П.П. Малиновский); Водонапорная башня (1896 год, инж. В.Г. Шухов).
В советское время город застраивался по генпланам (1937 год, арх. Н.А. Солофненко; 1966 год, архитекторы Л.М. Букалова, А.И. Кузнецов; 1983 год). В связи со строительством и реконструкцией пром. объектов (автомобильный завод, с 1934 года, архитекторы А.С. Фисенко, Л.Б. Великовский, А. Кан и др.) на месте окраин выросли жилые массивы: Сормовский рабочий р-н (1926 год), Автозаводский р-н (1930-1940 годы, архитекторы В.А. Веснин, И.А. Голосов и др.) и др. В стиле конструктивизма построены: т. н. чернопруднинский небоскрёб (1925-1927 годы, арх. А.А. Яковлев), Дворец культуры в Сормовском рабочем р-не (1926 год), дом-коммуна «Культурная революция» (1929-1932 годы, арх. В.В. Медведев), «Дом чекиста» (1929-1932 годы, арх. А.Н. Тюпиков), Дом связи (1929-1935 годы), гостиница «Россия» (ныне «Волжский откос»; 1931-1935 годы, оба - арх. А.З. Гринберг), индустриальный институт (1929-1931 годы, арх. Д.Н. Чечулин; 1936 год, арх. И.Ф. Нейман; ныне Технический унститут им. Р.Е. Алексеева). В стиле советского неоклассицизма - т. н. Радиусный дом (1935-1937 годы, архитекторы Н. Красильников, П. Полюдов), кварталы Соцгородка автозавода (1930-е годы), Дом железнодорожников (1938 год, арх. Д.П. Сильванов) и др. В 1933 году сооружён автомобильный Канавинский мост через Оку (архитекторы П.В. Щусев, П.В. Помазанов, И.А. Француз, инжинер А.В. Крылов), в 1935 году - железнодорожный мост через Волгу. В 1943-1949 годы от Георгиевской башни к набережной устроена Чкаловская лестница (архитекторы Л.В. Руднев, В.О. Мунц, А.А. Яковлев) с памятником В.П. Чкалову (1940 год, скульптор В.П. Менделевич). На левом берегу Оки реконструирована набережная и разбита площадь с памятником В.И. Ленину (1970 год, скульптор Ю.Г. Нерода) и 12-этажной гостиницей «Центральная» (1989 год, арх. Б.С. Нелюбин). Расширение города потребовало постройки новых автомобильных мостов через Оку: Молитовского (1965 год), Мызинского (1981 год), на объездной дороге (1993 год). В 1966 году построен 2-ярусный Волжский мост.
Среди крупных общественных зданий 1960-1980-х годов: цирк (1964 год, архитекторы С.X. Сатунц, Г.В. Наприенко), речной (1964 год, арх. М.И. Чурилин) и железнодорожный (1965 год, арх. М.А. Готлиб) вокзалы, аэровокзал (1965 год, архитекторы В.И. Попов, С.А. Воробьёв), административное здание на ул. Горького (1982 год, Ю.Н. Бубнов и др.), гостиница «Октябрьская» (1981-1987 годы, арх. А.Е. Харитонов и др.). В 1990-2000-е годы продолжается жилое строительство (Северный посёлок, Лапшиха, Советский р-н), возведены: банк «Гарантия» (1993-1995 годы, архитекторы Харитонов и Е.Н. Пестов); церкви Всех Святых на Новосормовском кладбище (1998-2000 годы), в честь Оранской иконы Божией Матери (1996-2004 годы, арх. А.А. Худин), в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (2000-е годы), в честь Казанской иконы Божией Матери (2007-2010 годы); деревянные церкви Св. Татианы (1998 год), Св. Игоря Черниговского (2006-2007 годы), в честь иконы Божией Матери «Умиление» (2010 год). В 2010 году принят новый генплан (арх. А.Н. Коллонтай).
Сохранилось 3 фонтана 1845-1847 годы (инж. А.И. Дельвиг). Памятники: В.И. Ленину (1927 год, скульптор В.В. Козлов), «Героям и мученикам революции 1905 года» (1930 год, арх. А.А. Яковлев, худ. В.А. Фролов), М. Горькому (1952 год, скульптор В.И. Мухина), Я.М. Свердлову (1957 год, скульпторы П.И. Гусев, Н.М. Чугурин), горьковчанам, погибшим в Великую Отечесвтенную войну (1966 год, архитекторы Б.С. Нелюбин и др., худ. В.В. Любимов и др.); И.П. Кулибину (1985 год), Н.А. Добролюбову (1986 год; оба - скульптор П.И. Гусев); П.Н. Нестерову (1987 год, скульпторы И.М. Рукавишников и А.И. Рукавишников), К. Минину (1989 год, скульптор О.К. Комов) и др.
Среди научных учреждений - Нижегородский научный центр РАН (2008 год), в его составе 4 института, в т. ч. прикладной физики (создан в 1976 году на базе научно-исследовательского радиофизического института), химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых, металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева (оба с 1988 года), физики микроструктур (1993 год); 20 НИИ и КБ, в т. ч. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной (ведёт историю с 1919 года), НИИ радиотехники (1947 год, современное название с 1991 года), научно-исследовательский приборостроительный институт им. А.П. Горшкова «Кварц» (1949 год), институт технологии и организации производства (1954 год), научно-исследовательский радиофизический институт (1956 год; один из первых радиофизических институтов в стране), НИИ машиностроительных материалов «Прометей» (1969 год), НИИ автоматизированных систем, научно-ислледовательский центр специальных вычислительных технологий (2008 год), государственный НИИ озёрного и речного рыбного хозяйства, Научно-исследовательский ветеринарный институт Нечернозёмной зоны РФ.
Крупные вузы: госужарственные университеты - Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, технический им. Р.Е. Алексеева (ведёт историю от созданного в 1898 году Варшавского политехнического института Императора Николая II, с 1916 года в Нижнем Новгороде, в 1917-1918 годы Нижегородский политехнический институт, в 1918 году вошёл в состав государственного университета; вновь создан в 1934 году при объединении механико-машиностроительного и химико-технологических институтов; название менялось; совр. название и статус с 1992 года), Мининский (педагогический им. Козьмы Минина; ведёт историю от основанного в 1911 году учительского института; с 1926 года педагогический факультет государственного унститута; с 1930 года самостоятельный институт; с 1993 года унститут; совр. назв. и статус с 2011 года; здание в стиле советского неоклассицизма, 1936-1938 годы, арх. А.А. Яковлев), лингвистический им. Н.А. Добролюбова [ведёт историю от Высших курсов иностранных языков и литератур (1917 год), с 1937 года Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков, с 1994 года совр. назв. и статус], архитектурно-строительный (основан в 1930 году как инжинерно-строительный институт на базе государственного университета; название менялось; современное название и статус с 1997 года), Волжский инженерно- педагогический (1962 год; название и статус менялись, современное название и статус с 2005 года); государственной академии - медицинской, сельско-хозяйственной (обе основаны в 1930 году как институты на базе государственного университета), Волжская государственная академия водного транспорта (1930 год; здание в стиле сов. неоклассицизма, 1935 год), МВД России (1972 год; современные название и статус с 2000 года), правовая (1997 год). Нижегородская консерватория (1946 год, с 1957 года им. М.И. Глинки). Нижегородский инистут управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; в 1992-2010 годы Волго-Вятская академия государственной службы); филиалы унсиерситетов Москвы. 3 областные и свыще90 муниципальных библиотек, в т. ч. Нижегородская гос. областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (основана в 1861 году как общественная бибилиотека; в 1932-1990 годы Горьковская).
Среди музеев - Историко-архитектурный музей-заповедник [1958 год; филиалы - Музей истории художественых промыслов Нижегородской обл. (1975 год), Музей нижегородской интеллигенции (1967 год, в доме купца В.Ф. Пятова 1842 год), Музей архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья в лесопарке Щёлоковский хутор (с 1968 года сюда перевезены деревянной церкви, дома, мельницы, амбары, колодцы и др. XVII-XIX веков)], Художественный (с 1990 года в бывшем доме губернатора в кремле, 1837-1841 годы, архитекторы П.Д. Готман, А.Л. Леер и др.; собрание западно-европейского и русского искусства с XIV века), Государственный музей А.М. Горького [1928 год; объединяет Музей детства А.М. Горького «Домик Каширина» (1933 год; открыт в 1938 году), Музей-квартиру А.М. Горького (1971 год), Литературный музей], Лит.-мемориальный музей Н.А. Добролюбова (1971 год; в бывшем доме З.В. Добролюбовой, 1838 год), Музей истории и культуры Московского р-на (1976 год), Музей-квартира А.Д. Сахарова (1991 год), Русский государственный музей фотографии (1992 год; в доме, где работал фотограф М.П. Дмитриев), музей под открытым небом «Паровозы России». Выставочный комплекс (1974 год; в торговых рядах, 1840-1844 годы).
Театры: Нижегородский театр драмы, Нижегородский театр оперы и балета, ТЮЗ (1928 год), кукол (1929 год), «Комедiя» (1947 год), Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.Т. Степанова (1991 год) и др. Филармония (1937 год; ныне им. М.Л. Ростроповича), в её составе - Симфонический оркестр (1937 год). Профессиональные концертные коллективы: Губернский оркестр (духовой, 1998 год); муниципальные - камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» (1990 год), камерный хор «Нижний Новгород» (1996 год), ансамбль народной песни «Любава» (1997 год). Народный коллектив России Академич. хор Нижегородского государственного университета (1950 год). Концерты проводятся в зале консерватории (в 1960 году установлен орган), с 1967 года также в новом Кремлёвском концертном зале.
Фестивали: всероссийские - Пушкинский оперного и балетного иск-ва «Болдинская осень» (с 1986 года; с 1988 года ежегодно), Рождественские дни православной культуры (с 1987 года), фестиваль-лаборатория театральных капустников «Весёлая коза» (с 1993 года ежегодно); международные - искусств им. А.Д. Сахарова «Русское искусство и мир» (с 1992 года; с 1998 года каждые 2 года), «Барокко и классика Нижний Новгород» (с 2009 года), Росский спектаклей для детей «Вперёд за Синей Птицей!» (с 2007 года, 1 раз в 2 года) и др.
Крупный спортивный центр. 31 мая - 3 июня 2012 года состоялся чемпионат Европы по художественный гимнастике. Наиболее давние спортивные традиции имеет хоккейный клуб «Торпедо» (основан в 1946 году) - серебряный призёр чемпионата СССР (1961 год), выступает в Континентальной хоккейной лиге (с 2008 года); принимает соперников во Дворце спорта профсоюзов (5600 мест). С 2011 года в Премьер-лиге росского футбола играет клуб «Волга»; выступает на стадионе «Локомотив» (около 18 тыс. мест). Известна также команда «Старт» - многократный призёр чемпионатов СССР и России по хоккею с мячом. С сезона 2010/2011 года в Профессиональной баскетбольной лиге (ПБЛ) России выступает баскетбольный клуб «Нижний Новгород».
Нижний Новогород - важный деловой центр; здесь расположены головные офисы крупных росских компаний, в т. ч. в области транспортировки нефти и природного газа («Газпром трансгаз Нижний Новгород» - дочерняя компания «Газпрома», «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»), машиностроения («Группа ГАЗ» - крупнейший российский автомобилестроительный холдинг), пищевой промышленности (группа компаний НМЖК), транспорта («Горьковская железная дорога» - филиал компании РЖД; «Волжское пароходство»), телекоммуникаций (НСС), финансовой деятельности (НБД-Банк, Форус Банк и др.). Важный центр ярмарочно-выставочной деятельности (выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка» - один из крупнейших в России; на его территории ежегодно проводится свыше 60 мероприятий), туристического бизнеса (начальный и промежуточный пункт ряда речных круизов по Волге), разработки программного обеспечения (н.-и. центры компаний «Intel», «МФИ Софт»; в т. ч. для иностр. заказчиков - компании MERA, «Телека»).
Крупнейший промышленный центр области (действуют свыше 1000 предприятий обрабатывающей промышленности, начало 2010-х годов). Ведущая отрасль - машиностроение (гл. обр. транспортное); важное значение имеют металлургия и производство готовых металлоизделий, химич., деревообрабатывающая, пищевая промышленность. В машиностроении лидирующие позиции принадлежат автомобильной промышленности. Горьковский автомобильный завод - ведущее предприятие «Группы ГАЗ», входит в состав дивизионов «Лёгкие коммерческие и легковые автомобили» (автомобили: лёгкие коммерческие «ГАЗель», «Соболь», среднетоннажные «Валдай», повышенной проходимости «Садко» и «Вепрь», до 2010 года - легковые «Волга»; планируется наладить сборку нескольких моделей автомобилей « ̌Skoda» и «Volkswagen; а также грузовые для сельского хозяйства, оборонных нужд, специальная техника) и «Автокомпоненты» (свыше 5 тыс. наименований узлов, деталей и агрегатов для широкого модельного ряда автомобилей). Др. предприятия «Группы ГАЗ» - «Нижегородские моторы» (дизельные двигатели для автомобилей «ГАЗель» и др.), завод штампов и пресс-форм.
Среди других производителей автомобилей и техники специального назначения - завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» промышленной группы «Самотлор-НН» (автомобили скорой медицинской помощи, транспортные средства для перевозки инвалидов, передвижные медицинские лаборатории), автомобильный завод «Чайка-Сервис» (техника для коммунального и дорожного хозяйства, предприятий энергетич. и строит. комплекса, нефтегазодобывающей пром-сти и др.), группа компаний РИДА (брониров. автомобили на базе некоторых моделей «Mercedes», BMW, «Toyota», «Lexus»; также брониров. стекло), «АвтоЛИК» (спец. автомобили на базе «ГАЗели» и «Соболя», в т. ч. для нужд МВД, МЧС), завод компании «Промавто», завод технологического оборудования «Камея» (оба предприятия выпускают автофургоны). Автокомплектующие производят: радиаторный завод, группа компаний «Автокомпонент» (панели приборов для автомобилей «Волга», «ГАЗель», «Соболь», наружные зеркала, климатические установки и др.), научно-производственное предприятие «Сотекс» (автомобильные и автобусные сиденья и их компоненты), компания «Магна Технопласт» (пластмассовые детали для автомобилей ГАЗ и ВАЗ, в т. ч. бамперы) и др.
Ведущие судостроительные заводы: «Красное Сормово» (основан в 1849 году, был одним из крупнейших в Российской империи; ныне в составе группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты»; один из росских лидеров отрасли; суда коммерческого флота дедвейтом до 20 тыс. т: танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, строительные баржи, военные корабли, спасательные подводные аппараты, а также модули морских буровых платформ), «Волга» (скоростные суда, в т. ч. пассажирские, грузовые, спасательные; суда на подводных крыльях, воздушной каверне; прогулочные катера). Ряд предприятий выпускает смежную продукцию - судовые машины и оборудование, комплектующие: компания «Румо» (крупное производство судовых дизельных двигателей, дизель-электрических агрегатов, компрессоров для газопроводов, насосов высокого давления, отопительного, холодильного оборудования), «Сормовское машиностроение» (в составе группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты»; производство комплектующих и запчастей к гражданским судам и военным кораблям, литьё из цветных металлов и др.). Центрально конструкторские бюро: по судам на подводных крыльях и экранолётам им. Р.Е. Алексеева, «Лазурит» (проектирование подводных лодок для нужд ОПК).
Авиастроительный завод «Сокол» (в составе Объединённой авиастроительный корпорации; серийное производство истребителей семейства «МиГ» и их модификаций, учебно-боевых самолётов Як-130), предприятие «Гидромаш» (шасси, гидроцилиндры и гидроагрегаты для самолётов и вертолётов). Центральный НИИ «Буревестник» (основан в 1970 году как головное предприятие по разработке ствольного арт. вооружения для нужд ОПК; ныне, помимо оборонной продукции, налажен выпуск диагностич., ремонтного железнодорожного оборудования), машиностроительный завод (в составе концерна ПВО «Алмаз-Антей»; воен. техника и вооружение, в т. ч. ЗРК С-300; оборудование для атомной промышленности, в т. ч. атомные корабельные установки, реакторы для АЭС).
Нижний Новгород - важный российский центр по производству средств и систем дальней радиосвязи. Здесь расположены: НПП «Полёт» (авиац. системы и комплексы средств связи и управления, бортовое авиационное оборудование и др.), Федеральный научно-производств. центр «НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» (1966 год; автоматизированнеы системы управления промышленными предприятиями, АЭС; приборы экологического контроля и др.), СКБ радиоизмерительной аппаратуры (антенны, преобразователи магнитного поля, измерители уровней электромагнитных излучений), НПО им. М.В. Фрунзе (в т. ч. радиоизмерительные приборы, аппаратура связи, автоматизир. навигационно-диспетчерские системы управления объектами). Заводы: телевизионный им. В.И. Ленина - ОАО «НИТЕЛ» (радиолокац. системы и комплексы), Горьковский аппаратуры связи им. А.С. Попова (авиац. и наземные радиостанции; также автомобильные датчики для нужд Горьковского автозавода, медтехника), им. Г.И. Петровского [специальнве магнитофоны для авиации (т. н. чёрные ящики), акустические автомобильные системы], точного машиностроения (медицинская аппаратура, алмазный инструмент, оборудование для нанесения гальванич. покрытий, контрольно-измерительное и др.). Действуют также предприятия «Транс-Сигнал» (светотехничные и электронные изделия систем безопасности движения железнодорожного транспорта, изделия на светодиодах для автомобильной промышленности; медицинское оборудование), «Промцентр-НН» (счётчики электроэнергии).
Среди крупных производителей оборудования различные назначения - производственно-конструкторское объединение «Теплообменник» (теплообменное оборудование для авиакосмической техники, автомобилей, тракторов; системы управления судовыми дизельными двигателями; газовые водонагреватели), концерн «Термаль» (электротермич. оборудование для судов, железнодорожного транспорта, технологическое оборудование для предприятий общественного питания), научно-производственные предприятие «Завод Экватор» (теплообменное, холодильное оборудование для судов, железнодорожного транспорта), «Электротехническая производственная компания» (электротехнич. устройства и высоковольтное пром ышленное оборудование), завод «Мельинвест» (оборудование для мельниц, элеваторов). Проектирование и создание оборудования для атомной энергетики осуществляют ОКБ машиностроения им. И.И. Африкантова (1945 год, одна из ведущих российских конструкторских организаций атомного машиностроения) и подразделения объединённой компании «НИАЭП-Атомстройэкспорт» (все входят в госкорпорацию «Росатом»).
Металлургия представлена производством сталей специальных марок (НПО «СпецСталь»), переработкой лома чёрных и цветных металлов («Волговятсквторцветмет»). Ведущие производители готовых металлоизделий: заводы «Красный Якорь» (выпускает около 30% российских цепей, в т. ч. якорных, грузовых, тяговых, для горного оборудования), металлообрабатывающий (стальные слитки и прокат, пром. ножи и пилы, запчасти к сельско-хозяйственной технике), «Красная Этна» (крепёжные изделия, пружины и др.). Завод теплогидроизолиров. труб (в составе группы компаний АРМА; стальные и пластиковые трубы с тепло- и гидроизоляцией, водогрейные котлы). НИИ машиностроит. материалов «Прометей» (литые заготовки из цветных и чёрных металлов и сплавов, в т. ч. для нужд нефтегазовой промышленности, судостроения).
Химическая промышленность представлена производством технических масел, специальных жидкостей для нужд различных отраслей (группа компаний «Росполихим»). Компания «Нижфарм» (в составе международного концерна STADA) - крупный российский производитель лекарственных препаратов.
Производство клеёного бруса и изделий из него (деревообрабатывающие предприятия «78 ДОК Н. М.», «Русский дом»), упаковочного гофрокартона (предприятия «Бумснаб», «Нижкартон»), полиграфич. продукции (комбинат «Нижполиграф» - крупнейшее предприятие отрасли в области). Среди производителей стройматериалов выделяются заводы кровельных материалов французской компании «Onduline» и силикатный.
Среди крупных предприятий пищевой промышленности - молочный комбинат «Нижегородский» (филиал компании «Вимм-Билль-Данн»), молочный завод № 1, кондитерские фабрики Сормовская и «1 Мая», масложировой комбинат (в составе группы компаний НМЖК), группа компаний «Поспел», холдинг «Велрус» (оба - замороженные полуфабрикаты, мороженое). Пивоваренный завод «Волга» (филиал компании «Объединённые пивоварни Хайнекен»). Ликёро-водочный завод РООМ (в составе компании «Синергия»). Предприятия по производству напитков и безалкогольной продукции и др.
Автозаводская ТЭЦ (в составе компании «ЕвроСибЭнерго»; 580 МВт), Сормовская ТЭЦ (в составе «ТГК-6»; 340 МВт).
Дополнительная литература:
Добровольский М.В. Путеводитель по святыням и церковным достопримечательностям г. Нижнего Новгорода. Н. Новгород, 1912;
Лугинин А.А., Липатов Н.А. Город Горький. Г., 1958;
Кирьянов И.А. Нижегородский кремль. Г., 1968;
Агафонов С.Л. Каменная летопись города. Г., 1971;
он же. Горький. Балахна. Макарьев. М., 1987;
он же. Нижегородский кремль. 2-е изд. Н. Новгород, 2010;
История города Горького. Г., 1971; Памятники истории и культуры города Горького. Г., 1977;
Елисеев А.И. Родной город. Памятные места, события, имена. Г., 1979;
Бубнов Ю.Н., Орельская О.В. Архитектура города Горького: Очерки истории, 1917–1985. Г., 1986;
Бондаренко И.А., Шумилкин С.М. Исторический путь развития Нижнего Новгорода // Архитектурное наследство. М., 1988. Вып. 35;
Знакомьтесь, город Горький / Сост. И. В. Сидорова. Г., 1989;
Бубнов Ю.Н. Архитектура Нижнего Новгорода середины XIX – начала ХХ в. Н. Новгород, 1991;
Смирнова Л.М., Званцева Т. П. Церкви Нижнего Новгорода, уничтоженные и уцелевшие. Н. Новгород, 1991;
Филатов Н.Ф. Нижний Новгород: Архитектура XIV – начала ХХ в. Н. Новгород, 1994;
Смирнова Л.М. Нижний Новгород до и после. Н. Новгород, 1996.