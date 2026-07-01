НИЖНИЙ ЛОМОВ

НИЖНИЙ ЛОМОВ - го­род в Рос­сии, в северно-западной час­ти Пен­зен­ской области, центр Ниж­не­ло­мов­ско­го района.

Население 22,4 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на р. Ло­мов­ка. По северной ок­раи­не Нижнего Ломова про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Урал» (Мо­ск­ва - Ря­зань - Пен­за - Са­ма­ра - Уфа - Че­ля­бинск).

Ос­но­ван в 1635 году по ука­зу ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча вое­во­дой Крас­ной Сло­бо­ды, пут­ным ключ­ни­ком Ф.А. Ма­ло­во, как ост­рог на Ниж­не­ло­мов­ской за­сеч­ной чер­те. В кре­по­сти бы­ла воз­ве­де­на де­ревянная церковь Воз­дви­же­ния Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня (ос­вя­ще­на, ве­ро­ят­но, в сентябре 1635 года). С 1636 года го­род, с то­го же го­да (по др. дан­ным, с конца 1640-х годов) центр уез­да. Не­од­но­крат­но вы­дер­жи­вал на­па­де­ния крым­ских та­тар, но­гай­цев, чер­ке­сов, ады­гов и др. 2(12) октября 1670 года взят без боя пов­стан­ца­ми в хо­де Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годы. В 1701-1708 годы под­чи­нял­ся Азов­ско­му ад­ми­рал­тей­ско­му ве­дом­ст­ву. Уезд­ный го­род Азов­ской (с 1725 года - Во­ро­неж­ской; 1708-1780 годы), Пен­зен­ской (1780-1797, 1801-1928 годы; в 1780-1796 годы Пен­зен­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Там­бов­ской (1797-1801 годы) гу­бер­ний. По­сле «Ку­бан­ско­го по­гро­ма» 1717 года ут­ра­тил обо­рон­ное зна­че­ние. С середины XVIII века в го­ро­де про­хо­ди­ла круп­ная яр­мар­ка (в 1767 году - 300 ла­вок, до 8 тыс. по­ку­па­те­лей). В августе 1774 года го­род (кро­ме кре­по­сти) взят от­ря­дом М. Ев­ст­ра­то­ва (Ели­ст­ра­то­ва), чуть позд­нее кре­пость сда­лась от­ря­ду Я. Ива­но­ва в хо­де Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годы; Нижний Ломов силь­но по­стра­дал. С середина XIX века раз­ви­ва­лась промышленность, круп­ней­шие пред­при­ятия - спи­чеч­ные фаб­ри­ки С.П. Ка­мен­д­ров­ско­го (про­из-во ос­но­ва­но в 1858 году, с 1866 года фаб­ри­ка; ны­не фа­нер­ный за­вод «Власть труда»), вин­ный склад (от­крыт в 1902 году; ны­не ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод). В 1927 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Вы­гля­дов­ка - Ниж­ний Ло­мов (пас­са­жир­ское со­об­щение пре­кра­ще­но в 2009 году). Рай­он­ный центр Сред­не­волж­ской обл. (1928-1929 годы), Сред­не­волж­ско­го края (1929-1935 годы), Куй­бы­шев­ско­го края (1935-1936 год), Куй­бы­шев­ской (1936-1937 годы), Там­бов­ской (1937-1939 годы), Пен­зен­ской (с 1939 года) об­лас­тей. В Великую Отечественную вой­ну в Нижнем Ломове размеща­лись 2 эва­ко­гос­пи­та­ля.

В 1785 году император Ека­те­ри­ной II ут­вер­ждён план ре­гу­ляр­ной за­строй­ки го­ро­да; по­след­ний ге­не­раль­ный план ут­вер­ждён в 1978 году. Со­хра­ни­лись: т. н. по­ро­хо­вой по­греб (тра­ди­ци­он­но да­ти­ру­ет­ся концом XVII - началом XVIII веков, в ре­аль­но­сти - по­греб ниж­не­ло­мов­ско­го уезд­но­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва Н. фон Бер­га; XIX век), гражданская за­строй­ка XIX - начала XX веков, в т. ч. зда­ние При­сут­ст­вен­ных мест (1808-1818 годы), дом куп­цов По­но­ма­рё­вых (1864 год, ны­не зда­ние городской ад­ми­ни­ст­ра­ции), зда­ние от­де­ле­ния Гос­бан­ка (1869 год), дом куп­цов Шва­рё­вых (1900 год, ны­не дет­ская библиотека), зда­ния спи­чеч­ной фаб­ри­ки С.П. Ка­мен­дров­ско­го (конец XIX века), вин­но­го скла­да (1898-1902 годы, 1910-е годы), муж­ской гим­на­зии (1914 год) и др. Час­тич­но со­хра­нил­ся ком­плекс Ус­пен­ско­го жен­ско­го монастыря (ос­но­ван в 1847 году как бо­га­дель­ня, с 1849 года об­щи­на, с 1880 года мо­на­стырь; за­крыт в 1920-е годы, с 1997 года су­щест­во­вал при­ход хра­ма Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы; мо­на­стырь воз­ро­ж­дён в 2011 году), в т. ч. ка­мен­ные кор­пу­са (1847, 1853 и др. годы), дом игу­ме­ньи (1847, 1853 годы) и др., со­бор Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­горо­ди­цы (1890-1898 годы, воз­ве­дён за­но­во в конце 1990-х годов - 2009 год). Крае­ведческий му­зей (1967 год; в до­ме гор. го­ло­вы С.И. Ан­тю­ши­на, ве­ро­ят­но, 1820-е годы).

В современом Нижнем Ломове - за­во­ды: элек­тро­ме­ха­ни­че­ский (в со­ста­ве хол­дин­го­вой ком­па­нии «НПО При­бор»; про­дук­ция для нужд ОПК, а так­же де­та­ли для ав­то­мо­би­лей, сельско-хозяйтсвенной тех­ни­ки, ве­ло­си­пе­дов, ре­жу­щий ин­ст­ру­мент, пи­ро­тех­ническая про­дук­ция), фа­нер­ный «Власть тру­да» (в т. ч. труд­но­го­рю­чая, виб­ро­пог­ло­щаю­щая фа­не­ра для строи­тель­ст­ва и ва­го­но­строе­ния), кир­пич­ный, ли­кё­ро-во­доч­ный.

Близ Нижнего Ломова, в дер. Но­ров­ка, - Ка­зан­ско-Бо­го­ро­диц­кий муж­ской монастырь (ос­но­ван в 1644-1648 годы, за­крыт в 1920-х годах, воз­ро­ж­дён в 2004 году как по­дво­рье Ке­рен­ско­го Тих­вин­ско­го мон., с 2008 года са­мо­стоятельный монастырь): раз­ва­ли­ны на­стоя­тель­ско­го кор­пу­са (XVIII-XIX века). В ок­ре­ст­но­стях Нижнего Ломова со­хра­ни­лись: в с. Верх­ний Ло­мов (ос­но­ва­но как го­род в 1635 году, за­штат­ный го­род с 1797 года, се­ло с 1925 года) - вал Верх­не­ло­мов­ской обо­ро­нительные чер­ты (1630-е годы), церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1856 год, про­ект арх. В.Е. Мор­га­на; пе­ре­строй­ка 1893-1898 годы, арх. А.Е. Эрен­берг), церковь Св. Алек­сия, че­ло­ве­ка Бо­жия (1901 год, арх. А.С. Фе­до­тов); в с. Стяж­ки­но - церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1801 год); в с. За­сеч­ное - церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1863-1869 годы); в с. Усть- Ка­рем­ша - церковь Воз­не­се­ния Гос­под­ня (1876 год; в бывшем с. Ка­рем­ша), церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в рус­ско-ви­зантийском сти­ле (1888-1901 годы); в с. Мич­кас­ские Вы­сел­ки - церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1888-1906 годы, арх. В.М. Бе­тюц­кий); в с. Коз­лят­ское - церковь Воз­дви­же­ния Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня (1899 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)