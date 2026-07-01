НИЖНИЙ ЛОМОВ
НИЖНИЙ ЛОМОВ - город в России, в северно-западной части Пензенской области, центр Нижнеломовского района.
Население 22,4 тыс. человек (2012 год). Расположен на р. Ломовка. По северной окраине Нижнего Ломова проходит федеральная автотрасса «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск).
Основан в 1635 году по указу царя Михаила Фёдоровича воеводой Красной Слободы, путным ключником Ф.А. Малово, как острог на Нижнеломовской засечной черте. В крепости была возведена деревянная церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня (освящена, вероятно, в сентябре 1635 года). С 1636 года город, с того же года (по др. данным, с конца 1640-х годов) центр уезда. Неоднократно выдерживал нападения крымских татар, ногайцев, черкесов, адыгов и др. 2(12) октября 1670 года взят без боя повстанцами в ходе Разина восстания 1670-1671 годы. В 1701-1708 годы подчинялся Азовскому адмиралтейскому ведомству. Уездный город Азовской (с 1725 года - Воронежской; 1708-1780 годы), Пензенской (1780-1797, 1801-1928 годы; в 1780-1796 годы Пензенское наместничество), Тамбовской (1797-1801 годы) губерний. После «Кубанского погрома» 1717 года утратил оборонное значение. С середины XVIII века в городе проходила крупная ярмарка (в 1767 году - 300 лавок, до 8 тыс. покупателей). В августе 1774 года город (кроме крепости) взят отрядом М. Евстратова (Елистратова), чуть позднее крепость сдалась отряду Я. Иванова в ходе Пугачёва восстания 1773-1775 годы; Нижний Ломов сильно пострадал. С середина XIX века развивалась промышленность, крупнейшие предприятия - спичечные фабрики С.П. Камендровского (произ-во основано в 1858 году, с 1866 года фабрика; ныне фанерный завод «Власть труда»), винный склад (открыт в 1902 году; ныне ликёро-водочный завод). В 1927 году открыто постоянное движение по железнодорожной линии Выглядовка - Нижний Ломов (пассажирское сообщение прекращено в 2009 году). Районный центр Средневолжской обл. (1928-1929 годы), Средневолжского края (1929-1935 годы), Куйбышевского края (1935-1936 год), Куйбышевской (1936-1937 годы), Тамбовской (1937-1939 годы), Пензенской (с 1939 года) областей. В Великую Отечественную войну в Нижнем Ломове размещались 2 эвакогоспиталя.
В 1785 году император Екатериной II утверждён план регулярной застройки города; последний генеральный план утверждён в 1978 году. Сохранились: т. н. пороховой погреб (традиционно датируется концом XVII - началом XVIII веков, в реальности - погреб нижнеломовского уездного предводителя дворянства Н. фон Берга; XIX век), гражданская застройка XIX - начала XX веков, в т. ч. здание Присутственных мест (1808-1818 годы), дом купцов Пономарёвых (1864 год, ныне здание городской администрации), здание отделения Госбанка (1869 год), дом купцов Шварёвых (1900 год, ныне детская библиотека), здания спичечной фабрики С.П. Камендровского (конец XIX века), винного склада (1898-1902 годы, 1910-е годы), мужской гимназии (1914 год) и др. Частично сохранился комплекс Успенского женского монастыря (основан в 1847 году как богадельня, с 1849 года община, с 1880 года монастырь; закрыт в 1920-е годы, с 1997 года существовал приход храма Успения Пресвятой Богородицы; монастырь возрождён в 2011 году), в т. ч. каменные корпуса (1847, 1853 и др. годы), дом игуменьи (1847, 1853 годы) и др., собор Успения Пресвятой Богородицы (1890-1898 годы, возведён заново в конце 1990-х годов - 2009 год). Краеведческий музей (1967 год; в доме гор. головы С.И. Антюшина, вероятно, 1820-е годы).
В современом Нижнем Ломове - заводы: электромеханический (в составе холдинговой компании «НПО Прибор»; продукция для нужд ОПК, а также детали для автомобилей, сельско-хозяйтсвенной техники, велосипедов, режущий инструмент, пиротехническая продукция), фанерный «Власть труда» (в т. ч. трудногорючая, вибропоглощающая фанера для строительства и вагоностроения), кирпичный, ликёро-водочный.
Близ Нижнего Ломова, в дер. Норовка, - Казанско-Богородицкий мужской монастырь (основан в 1644-1648 годы, закрыт в 1920-х годах, возрождён в 2004 году как подворье Керенского Тихвинского мон., с 2008 года самостоятельный монастырь): развалины настоятельского корпуса (XVIII-XIX века). В окрестностях Нижнего Ломова сохранились: в с. Верхний Ломов (основано как город в 1635 году, заштатный город с 1797 года, село с 1925 года) - вал Верхнеломовской оборонительные черты (1630-е годы), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1856 год, проект арх. В.Е. Моргана; перестройка 1893-1898 годы, арх. А.Е. Эренберг), церковь Св. Алексия, человека Божия (1901 год, арх. А.С. Федотов); в с. Стяжкино - церковь Архангела Михаила (1801 год); в с. Засечное - церковь Архангела Михаила (1863-1869 годы); в с. Усть- Каремша - церковь Вознесения Господня (1876 год; в бывшем с. Каремша), церковь Покрова Пресвятой Богородицы в русско-византийском стиле (1888-1901 годы); в с. Мичкасские Выселки - церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1888-1906 годы, арх. В.М. Бетюцкий); в с. Козлятское - церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня (1899 год).